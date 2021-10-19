У НАТО мають зробити перший крок до нормалізації відносин з РФ, - Лавров
У Москві виходять з того, що НАТО має зробити перший крок для нормалізації відносин з Росією.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Так, ми виходимо з цього, тому що ми ніколи не починали погіршення наших відносин ні з НАТО, ні з ЄС", - сказав він журналістам, відповідаючи на питання, чи вважають у Москві, що саме НАТО має зробити перший крок до нормалізації в нинішній ситуації.
За словами міністра, історія погіршення відносин Москви з альянсом почалася, коли тодішній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі "віддав злочинний наказ напасти на місто Цхінвалі" в 2008 році. Тоді, нагадав Лавров, Росія наполягала на скликанні Ради Росія-НАТО для розгляду цієї ситуації, але держсекретар США (в той час - Кондоліза Райс. - Ред.) категорично відмовилася.
"Хоча при створенні Ради Росії-НАТО в Основоположному акті підкреслювалося, що вона має діяти за будь-якої погоди", - зазначив глава російського МЗС.
Почему РФ считает НАТО, США и Саакашвили своим врагом? Заметте что Порошенко тоже считает Саакашвили своим врагом. Задумайтесь
Париж. 1 апреля 2008. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил во вторник, что Франция не поддержит заявки Украины и Грузии на вступление в НАТО.
Відчаявшись вирішити проблеми з підкоренням України ***** через своїх міньйонів https://lenta.ru/news/2021/10/17/ukr_gos/ озвучує фантазії з її ліквідації як держави .
Скільки би це проблем вирішило і самої росії, зібравши під міцною рукою ***** всіх неправильних рускіх, і невідомо якою силою розділиних народів ЛНР і ДНР.
А в цю гру можна грати вдвох.
Скільки би проблем вирішилось в світі, якщо ліквідувати рашку.
Донбас, Крим, Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах, Північний Казахстан, Курили, Придністров'я, Сірия, Лівія, Ліван ...
Безліч народів нарешті реалізують своє право на самовизначення
Купа диктаторів втратять доступ до грошей та зброї (хімічної і ядерної також)
Одні плюси!
Превентивно расфигачить ядерный потенциал Мордора (включая подлодки), тем самым не допустив ни одного запуска?
Шаг на встречу гопнику должен включать арест или, как минимум, копняка вырожденцам!
Не на город напасть, а на оккупантов, захвативших город, и подло обстреливавших грузинских военных из-за спин женщин и детей.
"В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ"
И этот шаг легче сделать с территории Украины
_2010 - нападение на Польшу! Страну ЕС и НАТО, демонстративное убийство высшего политического и военного руководства, включая президента! С рашистами всё ясно, а вот ты, читающий это, тебе память отшибло?