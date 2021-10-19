У НАТО мають зробити перший крок до нормалізації відносин з РФ, - Лавров

У Москві виходять з того, що НАТО має зробити перший крок для нормалізації відносин з Росією.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Так, ми виходимо з цього, тому що ми ніколи не починали погіршення наших відносин ні з НАТО, ні з ЄС", - сказав він журналістам, відповідаючи на питання, чи вважають у Москві, що саме НАТО має зробити перший крок до нормалізації в нинішній ситуації.

За словами міністра, історія погіршення відносин Москви з альянсом почалася, коли тодішній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі "віддав злочинний наказ напасти на місто Цхінвалі" в 2008 році. Тоді, нагадав Лавров, Росія наполягала на скликанні Ради Росія-НАТО для розгляду цієї ситуації, але держсекретар США (в той час - Кондоліза Райс. - Ред.) категорично відмовилася.

"Хоча при створенні Ради Росії-НАТО в Основоположному акті підкреслювалося, що вона має діяти за будь-якої погоди", - зазначив глава російського МЗС.