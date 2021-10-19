УКР
У НАТО мають зробити перший крок до нормалізації відносин з РФ, - Лавров

У Москві виходять з того, що НАТО має зробити перший крок для нормалізації відносин з Росією.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Так, ми виходимо з цього, тому що ми ніколи не починали погіршення наших відносин ні з НАТО, ні з ЄС", - сказав він журналістам, відповідаючи на питання, чи вважають у Москві, що саме НАТО має зробити перший крок до нормалізації в нинішній ситуації.

За словами міністра, історія погіршення відносин Москви з альянсом почалася, коли тодішній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі "віддав злочинний наказ напасти на місто Цхінвалі" в 2008 році. Тоді, нагадав Лавров, Росія наполягала на скликанні Ради Росія-НАТО для розгляду цієї ситуації, але держсекретар США (в той час - Кондоліза Райс. - Ред.) категорично відмовилася.

Також читайте: У НАТО не отримували офіційних звернень від Росії про припинення роботи її представництва, - спікер Лунгеску

"Хоча при створенні Ради Росії-НАТО в Основоположному акті підкреслювалося, що вона має діяти за будь-якої погоди", - зазначив глава російського МЗС.

Лавров Сергій (1647) НАТО (6731) росія (67364)
+28
Дебил бл...
19.10.2021 14:44
+26
Отношения ?С опасными животными ? это же извращение
19.10.2021 14:46
+25
1. В Киев прилетел министр обороны США Ллойд Остин 2. В Россию, для участия в заседании "московского формата", вылетела делегация "Талибана". Какие страны, такие и союзники.

19.10.2021 14:51
19.10.2021 14:44
Перший крок - Запрягти коня Лаврова в воза і заставити жувати сіно.
19.10.2021 14:54
перший крок для нормалізації відносин це ліквідація путіна та всієї путінської банди одним ядерним ударом.
19.10.2021 15:02
Сначала хук справа, потом шаг вперёд и аперкот
19.10.2021 14:45
19.10.2021 14:46
А вот это 🖕 видел? Паршивая облезлая кляча.
19.10.2021 14:46
Конь!!!
19.10.2021 16:32
Какая наглая и циничная кобыла
19.10.2021 14:47
возврат Кёнигсберга?
19.10.2021 14:47
Печальный лошадь закусил удила ))
19.10.2021 14:48
так уже сделали "первый шаг" - выгнали всех "рф-иян" нафиг.
19.10.2021 14:48
даа??? а оно НАТО надо ????
19.10.2021 14:48
А поцеловать Путю в задницу не надо?
19.10.2021 14:48
Гопота начавшая войну в Грузии,Украине,Сирии и прочих Ливиях просит прщения у Мирового сообщества ...и за сбитые Боинги...,даже...советь замучила Мавзолейных краснопузых...
19.10.2021 14:49
история ухудшения отношений Москвы с альянсом началась, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал" в 2008 году. Тогда, напомнил Лавров, Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации, но госсекретарь США (в то время - Кондолиза Райс. - Ред.) категорически отказалась...

Почему РФ считает НАТО, США и Саакашвили своим врагом? Заметте что Порошенко тоже считает Саакашвили своим врагом. Задумайтесь

Почему РФ считает НАТО, США и Саакашвили своим врагом? Заметте что Порошенко тоже считает Саакашвили своим врагом. Задумайтесь
19.10.2021 14:50
Какая мосчная аналитика.
19.10.2021 14:54
Саака не враг,он просто идиот
19.10.2021 15:00
А при чем здесь в таком случае расея?Это внутреннее дело Грузии и они сами должны разобраться в своей ситуации,но влезла расея и мы имеем то что имеем
19.10.2021 15:01
19.10.2021 14:51
Михо Батоно враг РАБссии...Анекдот для баранов...и гопников кремля....Задумайся чувак...
19.10.2021 14:52
Вот это кремлевскую лошадь штырит... Он что, бразильский кокс не нюхает уже, а столовыми ложками жрет?
19.10.2021 14:53
Дайте цій коняці один грам никотину, а потім киньте пі....тора у вулик.
19.10.2021 14:55
Они в кремле пушистые миролюбивые не огнеопасные ну и т.д..Это все НАТО ну и конечно американцы виноваты во всех грехах которые творит вяликаярасея.На счету у которой огромное количество человеческих жертв,в развязывании войн с соседями игнорируя их право выбирать свой вектор развития.И разумеется винить при этом НАТО в которое хотим вступить и мы украинцы защищаясь от таких вот соседей как эта расея.
19.10.2021 14:56
НАТО должно ? НАТО должно было еще в 2008 году Грузию в свои ряды принять, сразу после кацапской агрессии. Сидела бы тогда рашка смирно. Но Буш младший в засос с Путлером целовался, а Обама просто слил и Грузию и Украину. За что и получил на Рашке достойное погонялово "ЧМО"
19.10.2021 14:57
В 2008 году, при посредничестве Саркози (Франция), Михо Саакашвили подписал капитуляцию Грузии, и отказ от Абхазии и Ю. Осетии. Что могли сделать НАТО и США?! когда Грузия отказалась от борьбы в пользу Орды. Воевать за грузин? А те на шашлыках... В Грузии свой клоун, у нас свой - оба торгуют территориями своих стран.
19.10.2021 15:13
Не спорьте, вы оба правы.
19.10.2021 15:24
Все так, только трошички не так. Стоило американскому клоуну Трампу крикнуть и в НАТО стало тихо. И Хранция с Херманией укакались. Только вот Украина как была так и остается в "зоне" влияния Параши. И Меркель, и Макрон, а еще раньше Оланд и Саркози всячески препятствовали вступление в НАТО особенно Украины. Ничего личного, как говорится, просто бизнес
Париж. 1 апреля 2008. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил во вторник, что Франция не поддержит заявки Украины и Грузии на вступление в НАТО.
Париж. 1 апреля 2008. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил во вторник, что Франция не поддержит заявки Украины и Грузии на вступление в НАТО.
19.10.2021 15:29
Из деревни мужик (телевиденья - нет, радио - нет, газеты -
не приходят) приезжает в город, заходит в автобус. Там Лавров.
Мужик:
- О-о-о-о!!!! Лошадь!!! Лови ее.
Ну, его в милицию ...
Мусор ему говорит:
- В чем дело? Это - министр иностранных дел РФ, такой же человек как и ты...
- Извините меня. Я не знал. Телевизора нет, радио нет, почты нет.
- Я тебя понимаю, но ты хотя бы перед человеком извинись.
Мужик подходит к Лаврову и говорит:
- Извини меня, я не знал... телевизора - нет, и т.д.
Лавров:
- Ладно. Я тебя прощаю...
Мужик:
- ***!!!! ОНА ЕЩЕ И РАЗГОВАРИВАЕТ!!!!!!!!!
19.10.2021 15:01
сто верблюдів із сундуками з новими чіпами для керування ракетами підійде?
19.10.2021 15:03
Штирлиц был на грани провала,но спасли радистки КЭТ....
19.10.2021 15:06
Штірліц засунув руку до кишені і намацав щось тверде. Це був кінець... Так,це був його кінець!
19.10.2021 16:39
https://bitter-onion.livejournal.com/4121791.html Офіс простих рішень
Відчаявшись вирішити проблеми з підкоренням України ***** через своїх міньйонів https://lenta.ru/news/2021/10/17/ukr_gos/ озвучує фантазії з її ліквідації як держави .
Скільки би це проблем вирішило і самої росії, зібравши під міцною рукою ***** всіх неправильних рускіх, і невідомо якою силою розділиних народів ЛНР і ДНР.
А в цю гру можна грати вдвох.
Скільки би проблем вирішилось в світі, якщо ліквідувати рашку.
Донбас, Крим, Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах, Північний Казахстан, Курили, Придністров'я, Сірия, Лівія, Ліван ...
Безліч народів нарешті реалізують своє право на самовизначення
Купа диктаторів втратять доступ до грошей та зброї (хімічної і ядерної також)
Одні плюси!
19.10.2021 15:12 Відповісти
Старую клячу пора уже на скотобойню сдать
19.10.2021 15:19 Відповісти
она вонючая, крокодилам надо отдать
19.10.2021 16:16 Відповісти
А крокодили погидують старою, протухшею м"ясою.
19.10.2021 16:36 Відповісти
їм в кайф, вони їдять дохлятину...
19.10.2021 21:46 Відповісти
Первый шаг в сторону взбесившейся шелудивой собака, это первый шаг человека к смерти или к инвалидности. Покусает, ей ей покусает.
19.10.2021 15:22 Відповісти
Сдается мне, что НАТО никому ничего не должно.
19.10.2021 15:23 Відповісти
Превентивно расфигачить ядерный потенциал Мордора (включая подлодки), тем самым не допустив ни одного запуска?
19.10.2021 15:26 Відповісти
Шаг на встречу гопнику должен включать арест или, как минимум, копняка вырожденцам!
19.10.2021 15:31 Відповісти
"Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал" в 2008 году"

ДБ.
Не на город напасть, а на оккупантов, захвативших город, и подло обстреливавших грузинских военных из-за спин женщин и детей.
19.10.2021 15:33 Відповісти
"Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС" - лицемерные рашистские твари.Каки отношения .эти твари начинали, оккупируя грузинскую территорию а также украинский Крым и часть Донбасса?
19.10.2021 15:52 Відповісти
Я считаю, что Лавров прав.
И этот шаг легче сделать с территории Украины
19.10.2021 15:55 Відповісти
На сколько мегатонн?
19.10.2021 15:58 Відповісти
да, согласен, и первый шаг: обнуления счетов в офшорах и арест имущества
19.10.2021 16:14 Відповісти
НАТО коням вівса не подає.
19.10.2021 16:15 Відповісти
Мабуть **** свєму лошаді сьогодні свіженького вівса підсипало,бощось уже дуже часто ірже сьогодні тварина.
19.10.2021 16:32 Відповісти
"Ямщик",не гони "лошадей",вам некуда больше спешить...
19.10.2021 16:46 Відповісти
Какие же они наглые, козломордые *****... Как они любят чтоб с ними считались, хотя в реальной жизни, рабсия из себя ровным счётом ничего не представляет. НАТО должно послать рашку на куй раз и на всегда!!
19.10.2021 17:13 Відповісти
19.10.2021 17:31 Відповісти
Маоисты( более ста миллионов трупов) , Красные кхмеры, ИГИЛ, Хесболла,Талибан,газовые камеры концлагерей, Гулаг и Голодомор- родные младшие братья современной России( ещё по мелочи- Корея)..Страшнее, подлее,кровожаднее России- не существует. Виноват - весь народ( кроме десятка убиенных диссидентов и уже умерших...) Генетические рабы , биомусор- тупик развития ...
19.10.2021 18:03 Відповісти
"...мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС"
_2010 - нападение на Польшу! Страну ЕС и НАТО, демонстративное убийство высшего политического и военного руководства, включая президента! С рашистами всё ясно, а вот ты, читающий это, тебе память отшибло?
19.10.2021 19:59 Відповісти
І цей крок має бути прийняття України до НАТО...
19.10.2021 23:24 Відповісти
 
 