Генерал СБУ Кононенко подав до Служби безпеки заяву про розголошення Зеленським держтаємниці у справі "вагнергейту"
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко подав до Шевченківського суду скаргу на бездіяльність Служби безпеки України, яка не зареєструвала провадження проти президента України Володимира Зеленського через розголошення державної таємниці у справі "вагнергейту".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".
"11 жовтня цього року мною до СБУ було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення президентом України Володимиром Зеленським – розголошення Володимиром Зеленським відомостей з "обмеженим доступом" президенту республіки Білорусь Олександру Лукашенку. Це в свою чергу призвело до зриву спецоперації по затриманню бойовиків приватної військової компанії "Вагнер"", – нагадав Кононенко.
"Згідно з чинним законодавством протягом доби має бути відкрите кримінальне провадження. Разом з тим, сьогодні 19 жовтня, і жодної інформації, крім тієї, що Офіс президента дав вказівку розпочати моє кримінальне провадження переслідування, у мене станом на сьогоднішній день немає", – наголошує депутат Київради.
Як відомо, 11 жовтня Кононенко подав до Служби безпеки України повідомлення про злочин, скоєний президентом Володимиром Зеленським. Йдеться про те, що Зеленський повідомив білоруському диктатору Лукашенку секретну інформацію про найманців з ПВК "Вагнера".
"Володимир Зеленський як мінімум тричі сказав, що особисто він передав президенту Білорусі Олександру Лукашенку інформацію про перебування в його країні членів ПВК "Вагнер". Тобто він розголосив інформацію з обмеженим доступом", – пояснює Віктор Кононенко.
"По своїй посаді Володимир Зеленський є секретоносієм. Він дійсно має доступ до таємної інформації. Він дійсно може заслуховувати і віддавати вказівки керівникам спеціальних служб. Але в будь-якому разі він не має розголошувати цю інформацію стороннім особам", – пояснює генерал СБУ.
"Згідно зі статтею 328 Кримінального кодексу України сам факт розголошення таємної інформації секретоносієм, тих даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, є закінченим складом злочину. У нас є всі підстави вважати, що Володимир Зеленський скоїв злочин, передбачений статтею 328 Кримінального кодексу України", – резюмує Кононенко.
"Вся ця ситуація свідчить про одне – влада в Україні будує тоталітарну державу, таку державу, коли для своїх все – від можливості заробити на "великому крадівництві" до здачі національних інтересів, без жодного покарання. А для опозиції – кримінальні переслідування", – констатує генерал СБУ.
Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.
Усе це відбувається на тлі появи в ЗМІ інформації про те, що офшорні фірми Зеленського і його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів з "Приватбанку".
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
ВАЗеленському ще й за це порушення Закону відповідати.
Звакон прийнятий ВР і подписаний Головою ВР. Поданий на підпис зЕзиденту. Не підписаний і не повернутий зЕзідентом на доопрацювання, на протязі 10 днів. А це злочин.
Пресують янелоха оманського-офшорного з усіх сторін. Надіюсь, що скоро це чмо буде сидіти за держзраду
це - Вчинок!
Героям Слава!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3700469.html Як того президента прізвище було?
Знаєте, що найбільше мені сподобалося у https://petrimazepa.com/poyavilos_video_zaderzhaniya_rossiyskogo_boevika?fbclid=IwAR1ynQZFV9__7CtXOmG8uSQQ_1oDIr2vKjhRJqVaZFEkjx2Yl8SZ58woKqQ відео затримання бойовика ЛНР і громадянина Росії Андрєя Косяка? Те, як українські солдати питають: "а що, касок нормальних нема у вас? Тільки сталеві?"
Сталеві каски! Ви пам'ятаєте, скільки крику було через них у 2014-му? Пам'ятаєте, як волонтери масово возили каски з-за кордону? На заміну тим волонтерським каскам, прийшли кевларові каски вітчизняного виробництва. Так само як форма "дубок-скляха", була замінена укропікселем. А чорні берці "100 кроків" - берцями "Талан" на мембрані.
Тепер наші солдати на Донбасі презирливо питають полоненого росіянина: "А що, касок нормальних нема у вас?" Аж серце радіє!
Так і кортить запитати: "хлопці, а де ж той, хто забезпечив вас кевларовими касками, укрпікселем, берцями на мембрані, сухпаями у вакуум-пакетах? Як того президента прізвище було? Порошенко? А, ви його на коміка поміняли? А чому?"
Боюся, нащадкам буде дуже важко знайти відповідь на це питання.
Д.Калинчук (Вовнянко)
https://www.youtube.com/watch?v=rZBXtmfiVgM
Офшорного клоуна - пожизненно на нары!
Браво, пане генерал!