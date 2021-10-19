УКР
Генерал СБУ Кононенко подав до Служби безпеки заяву про розголошення Зеленським держтаємниці у справі "вагнергейту"

Генерал СБУ Кононенко подав до Служби безпеки заяву про розголошення Зеленським держтаємниці у справі

Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко подав до Шевченківського суду скаргу на бездіяльність Служби безпеки України, яка не зареєструвала провадження проти президента України Володимира Зеленського через розголошення державної таємниці у справі "вагнергейту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

"11 жовтня цього року мною до СБУ було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення президентом України Володимиром Зеленським – розголошення Володимиром Зеленським відомостей з "обмеженим доступом" президенту республіки Білорусь Олександру Лукашенку. Це в свою чергу призвело до зриву спецоперації по затриманню бойовиків приватної військової компанії "Вагнер"", – нагадав Кононенко.

"Згідно з чинним законодавством протягом доби має бути відкрите кримінальне провадження. Разом з тим, сьогодні 19 жовтня, і жодної інформації, крім тієї, що Офіс президента дав вказівку розпочати моє кримінальне провадження переслідування, у мене станом на сьогоднішній день немає", – наголошує депутат Київради.

Як відомо, 11 жовтня Кононенко подав до Служби безпеки України повідомлення про злочин, скоєний президентом Володимиром Зеленським. Йдеться про те, що Зеленський повідомив білоруському диктатору Лукашенку секретну інформацію про найманців з ПВК "Вагнера".

"Володимир Зеленський як мінімум тричі сказав, що особисто він передав президенту Білорусі Олександру Лукашенку інформацію про перебування в його країні членів ПВК "Вагнер". Тобто він розголосив інформацію з обмеженим доступом", – пояснює Віктор Кононенко.

"По своїй посаді Володимир Зеленський є секретоносієм. Він дійсно має доступ до таємної інформації. Він дійсно може заслуховувати і віддавати вказівки керівникам спеціальних служб. Але в будь-якому разі він не має розголошувати цю інформацію стороннім особам", – пояснює генерал СБУ.

"Згідно зі статтею 328 Кримінального кодексу України сам факт розголошення таємної інформації секретоносієм, тих даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, є закінченим складом злочину. У нас є всі підстави вважати, що Володимир Зеленський скоїв злочин, передбачений статтею 328 Кримінального кодексу України", – резюмує Кононенко.

"Вся ця ситуація свідчить про одне – влада в Україні будує тоталітарну державу, таку державу, коли для своїх все – від можливості заробити на "великому крадівництві" до здачі національних інтересів, без жодного покарання. А для опозиції – кримінальні переслідування", – констатує генерал СБУ.

Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Усе це відбувається на тлі появи в ЗМІ інформації про те, що офшорні фірми Зеленського і його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів з "Приватбанку".

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Зеленський Володимир (25275) СБУ (13286) ПВК Вагнер (1546) Кононенко Віктор (38)
Ахах
Пресують янелоха оманського-офшорного з усіх сторін. Надіюсь, що скоро це чмо буде сидіти за держзраду
19.10.2021 14:49 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3700469.html Як того президента прізвище було?

Знаєте, що найбільше мені сподобалося у https://petrimazepa.com/poyavilos_video_zaderzhaniya_rossiyskogo_boevika?fbclid=IwAR1ynQZFV9__7CtXOmG8uSQQ_1oDIr2vKjhRJqVaZFEkjx2Yl8SZ58woKqQ відео затримання бойовика ЛНР і громадянина Росії Андрєя Косяка? Те, як українські солдати питають: "а що, касок нормальних нема у вас? Тільки сталеві?"
Сталеві каски! Ви пам'ятаєте, скільки крику було через них у 2014-му? Пам'ятаєте, як волонтери масово возили каски з-за кордону? На заміну тим волонтерським каскам, прийшли кевларові каски вітчизняного виробництва. Так само як форма "дубок-скляха", була замінена укропікселем. А чорні берці "100 кроків" - берцями "Талан" на мембрані.
Тепер наші солдати на Донбасі презирливо питають полоненого росіянина: "А що, касок нормальних нема у вас?" Аж серце радіє!
Так і кортить запитати: "хлопці, а де ж той, хто забезпечив вас кевларовими касками, укрпікселем, берцями на мембрані, сухпаями у вакуум-пакетах? Як того президента прізвище було? Порошенко? А, ви його на коміка поміняли? А чому?"
Боюся, нащадкам буде дуже важко знайти відповідь на це питання.
Д.Калинчук (Вовнянко)
19.10.2021 15:16 Відповісти
+23
знімаю капелюха!
це - Вчинок!
Героям Слава!
19.10.2021 14:56 Відповісти
И верните закон Парубия о ТСК . Он гарантирует мирный импичмент и сохранение жизни и территории Украины.
19.10.2021 14:47 Відповісти
Как скажете.
19.10.2021 14:49 Відповісти
В СБУ повно ворожих агентів, як тільки путін розсердився на Зеленського так відразу в Україні агенти путіна потягнулись з заявами в правоохоронні органи.
19.10.2021 15:03 Відповісти
Опять ты хозяина своего вылизываешь ЗЕчмошник, как и подстилка преЗЕдент твой путане в очко вечно хочет заглянуть
показати весь коментар
19.10.2021 15:13 Відповісти
а в нього хазяїн вже ЄрЗе, не Аталотій? Чи його програли?
показати весь коментар
19.10.2021 15:40 Відповісти
Он не зе-чмошник, а рашинский прихвостень.
показати весь коментар
19.10.2021 17:26 Відповісти
Не те слово.
НайвеличніВшивому, агенти *******, і держзраду підсунули, і відмивання крадених у наріду грошей, в офшорах, і купівлю, на крадені гроші, елітної нерухомості в Англії та Італії. Ще й НЕсплату податків, ще й фінансування з мокшанського бюджету його лайнофільмів. Продаж в мокшандію лайношоу.
Пожалійте себе. Лікуйтесь. Чи хоч спробуйте.
19.10.2021 15:35 Відповісти
Быдло, ты опять вылезло?
Напоминаю)))
Так, как там про отсутствие предателей из АСВ?
Могу продемонстрировать твой понос.
Ау, упоротое гуано.
19.10.2021 21:26 Відповісти
лИгор ти за своїм одноглазим змієм тягнись
показати весь коментар
20.10.2021 10:42 Відповісти
Що тут казати?
ВАЗеленському ще й за це порушення Закону відповідати.
Звакон прийнятий ВР і подписаний Головою ВР. Поданий на підпис зЕзиденту. Не підписаний і не повернутий зЕзідентом на доопрацювання, на протязі 10 днів. А це злочин.
19.10.2021 15:40 Відповісти
...и круги по луже.
19.10.2021 14:50 Відповісти
Он уже экс. И еще выбран от партии "Европейская солидарность" к Киевсовет. Ничего нового. Если бы он был действующим генералом - тогда было бы интереснее, а оно вон как.
19.10.2021 14:56 Відповісти
Шоу маст гоу он.
19.10.2021 14:48 Відповісти
Ахах
Пресують янелоха оманського-офшорного з усіх сторін. Надіюсь, що скоро це чмо буде сидіти за держзраду
19.10.2021 14:49 Відповісти
"Сподіваюсь"
19.10.2021 14:51 Відповісти
До чого це?
19.10.2021 14:57 Відповісти
Вчи мову, не ганьбися.
19.10.2021 15:07 Відповісти
Слово "надіятися" в українській мові є. Слово "надія", від якого це дієслово походить, теж. Так що не вчи мене, зебільчику. Розумію, що я зачепив тебе, коли образив зелене чмо, але мені на це пофіг.
19.10.2021 15:11 Відповісти
Мне плевать на всех чмо, вместе с тобою взятыми.
19.10.2021 15:46 Відповісти
Розумію, що в тебе зеідіота палає. Візьми відро з льодом і остуди дупу.
19.10.2021 16:08 Відповісти
Тебе помогает?
19.10.2021 16:10 Відповісти
http://sum.in.ua/s/nadijatysja
19.10.2021 15:13 Відповісти
Русизм.
19.10.2021 15:47 Відповісти
Тобі ж, ідіоту, показано, що це слово в українській мові є. Може і слово "надія" - це теж русизм? Навпаки це слово було запозичено в нас в рос мову. В них нема ж слово "надія", а є слово "надежда". Так чому ж не надеждаться?
19.10.2021 16:06 Відповісти
Ото ж.
Не нужно коверкать речь.
19.10.2021 16:08 Відповісти
Я тобі ще раз кажу, що це слово в українській мові є. Я надіюсь; я маю надію; я сподіваюсь - все це використовується в українській мові.
19.10.2021 16:16 Відповісти
У кого "палає"?
Вчи солов'їну, чурка.
19.10.2021 16:24 Відповісти
Слово "Палати" є в українській мові.
Приклад:
Світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.

До кінця все не буду писати, бо вже забув. Але це вірш Тараса Шевченка.

Слово "Палати" - знищуватися в сильному вогні, зазнавати дії всепогоинаючого вогню.
Приклад:
Човни і байдаки палали, Соснові пороми тріщали, Горіли дьоготь і смола.

Далеко під горами ревіли гармати, палали села, а яорний дим розтягався змієм по синьому небу.

Там ще є багато прикладів і мені лінь все тут писати.

І знову ти лоханувся. 2:0. Яка прикрість.

П.с. Чурка-твій батя. Краще б він тебе в презервати випустив.
19.10.2021 16:43 Відповісти
Я о другом, чурка.
Я о том, что палає у тебя.
19.10.2021 16:47 Відповісти
Я ж тобі кажу-чурка - це твій батя.
19.10.2021 16:55 Відповісти
янелох таки сядет, а вот с мутрым наритом что делать ? Они же Киву выберут в следующий раз ? ))
19.10.2021 14:52 Відповісти
На жаль, з ними нам жити. Надіюсь, що нова влада не допустить тих помилок, які зробив Порошенко і команда.
19.10.2021 15:03 Відповісти
"Сподіваюсь" або "маю надію"
19.10.2021 16:26 Відповісти
Генерал СБУ-молодец. Но. Главный в Украине, гражданин Израиля: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. Буратина главного: Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. А образец: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
19.10.2021 14:52 Відповісти
ЗЕ: Совесть есть, но с собой не ношу, боюсь потерять.
19.10.2021 15:03 Відповісти
знімаю капелюха!
це - Вчинок!
Героям Слава!
19.10.2021 14:56 Відповісти
19.10.2021 15:09 Відповісти
в режиме стэнд-бай.
19.10.2021 15:20 Відповісти
ЯнеЛОХ думает, что бессмертный!
Точнее, ВЕЧНОцарствующий.
Ему об этом Бабушка Беня в сказке перед сном поведала.
19.10.2021 15:09 Відповісти
И правдивая информация об этом имеется, да, господин турок?
Поделитесь с нами!
19.10.2021 15:18 Відповісти


19.10.2021 15:16 Відповісти
Большое спасибо хоть один человек не обосрался. Молодец. Да в принципе и обсиратся не передкем. Чмо оно и в Африке чмо.
19.10.2021 15:19 Відповісти
Омелян не винен: ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури - що йому закидали

https://www.youtube.com/watch?v=rZBXtmfiVgM
19.10.2021 15:28 Відповісти
Это очень важно! Есть бумажка, с регистрационным номером, есть порядок реагирования на такую бумажку, есть люди, которые должны реагировать. Часики тикают.
19.10.2021 15:49 Відповісти
У палки 2 конца, как известно.
Тут скорее всего вопросы к профессионализму самого генерала возникнут, почему он сам, без решения суда не инициировал уголовное дело открыть?
19.10.2021 18:28 Відповісти
Він генерал, а не слідчий прокуратури. У будь якому разі всі правоохоронні органи зараз лежать під зрадником і будуть всі потуги відкрити проти гаранта конституції кримінальну справу блокувати. Це виглядає смішно, але єдина надія на наш нереформований та накрізь корумпований суд.
19.10.2021 20:03 Відповісти
Реформовані по-новому суди посадять блазня ? 😆
19.10.2021 16:17 Відповісти
Сотни наших военнопленных можно было вытянуть из кацапских тюрем в обмен на вагнеровцев, но зеленое дерьмо умышленно слило операцию чтобы выслужится перед своим кремлефюррером.
Офшорного клоуна - пожизненно на нары!
19.10.2021 16:33 Відповісти
Звичайно розголосив, чи можливо татарчуки видали допуск до наших тайн крім ху@ла і Лукашенко?
19.10.2021 16:50 Відповісти
Всё-таки есть в СБУ достойные офицеры!
19.10.2021 17:19 Відповісти
Вполне вероятно что как и Василий Бурба этот генерал СБУ скоро станет бывшим ...
19.10.2021 18:06 Відповісти
Как по мне, для этого увольнения есть все основания.
Без судов и жалоб не хотят работать, тунеядцы.
19.10.2021 18:26 Відповісти
А что мешает этим офицерам то работать? Ну возбуждай дело, тем более, что генерал СБУ!
Нет, он подал жалобу в суд! И только после этого решения... начнет работать офицер!
Вот бы так врачи и учителя работали!
19.10.2021 18:25 Відповісти
Он генерал по званию, а не по должности, не работает он сейчас в СБУ---зебилье таких людей на работе не терпит.
Он сейчас депутат от ЕС и все...
20.10.2021 00:29 Відповісти
А помните ЗЕля кричал о том, что он первым делом примет закон про импичмент президента? Но по ходу закона нет... Совпадение? Не думаю! А ведь в любой адекватной демократической стране подобное поведение президента как минимум тянет на ИМПИЧМЕНТ!
19.10.2021 18:10 Відповісти
У нормальній країні, це тяне на кримінал. І як наслідок - строк, та буцигарня.
19.10.2021 18:40 Відповісти
Генерал СБУ подал в Шевченковский суд жалобу на бездействие Службы безопасности Украины!
Одному мне это кажется маразмом каким то?
Ну а сам чего не возбудился то? Только по решению суда начинаем работать?
19.10.2021 18:23 Відповісти
Все он правильно сделал. Он подал в суд на СБУ за бездействие: в СБУ было подано заявление о госизмене со стороны при3,14здента, СБУ должно было в течении суток открыть уголовное дело, но спустя неделю со стороны СБУ не было сделано никакого телодвижения в этом направлении.
19.10.2021 19:28 Відповісти
Потому что есть КПКУ (УПК Украини), там до коми все розписано. У генерала відсутні процесуальні права розпочинати досудове розслідування. Учите матчасть : Згідно статті 214 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
19.10.2021 20:51 Відповісти
Хоч один нормальний генерал в нас ще залишився...
19.10.2021 19:09 Відповісти
В нашем цирке угашенных клоунов уже мало чему удивляешься ...
19.10.2021 19:30 Відповісти
Багато було розмов про зраду преЗедента, але тільки один знайшовся хто ініціював кримінальну справу проти зрадника України.
Браво, пане генерал!
19.10.2021 19:56 Відповісти
ну что это за президент. Был связан с наркотиками, с олигархами, с офшорами, с отмыванием денег, совершил государственную измену, развёл ещё большую коррупцию вокруг себя. Ну в какой мы стране живем, в западно-африканской? Или где? Позорище. Я не хочу такого президента. Реально фу
19.10.2021 20:09 Відповісти
Браво!!! Знімаю капелюха.
19.10.2021 21:17 Відповісти
тiкай, ЗеЛупа, тiкай..

20.10.2021 15:48 Відповісти
 
 