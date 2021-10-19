УКР
Абрамовський написав заяву про відставку з поста міністра захисту довкілля, - "слуга народу" Арахамія

Абрамовський написав заяву про відставку з поста міністра захисту довкілля, -

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія особисто бачив, як міністр захисту довкілля Роман Абрамовський писав заяву про відставку.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.

"Я його (Абрамовського. - Ред.) бачив. Він писав заяву. Я бачив, що міністр її написав. За власним бажанням. Я не хочу бути знову ньюсмейкером з якогось питання, але так склалися обставини, що я бачив, як він виходив і що писав заяву", - зазначив Арахамія.

Глава фракції "СН" вважає, що в парламенті знайдуться голоси за відставку Абрамовського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в четвер може відправити у відставку главу Мінприроди Абрамовського, - "слуга народу" Кравчук

"Ви ж пам'ятаєте, що у нас щодо екологічних законів завжди баталії. Перша претензія, яка була озвучена на фракції багатьма депутатами, які працюють в регіонах, екоінспекція - дуже корумповане установа", - пояснив нардеп.

Арахамія зізнався, що поки немає кандидатури на посаду міністра.

"Зараз якийсь чоловік, якого призначить уряд, буде в.о. А потім десь через тиждень - 10 днів ми визначимося з кандидатом", - додав керівник фракції "СН".

хламидия задрал...
ну а у Абрамовского видать чуйка неплохая ))))
19.10.2021 15:15 Відповісти
Торопится не надо.Пусть братья Ермаки проведут аукцион и пусть победит сильнейший богатейший.
19.10.2021 15:17 Відповісти
Мабуть завалив план міліард дерев. Хотіли посадити дерева, а посадили печінку.))
19.10.2021 15:37 Відповісти
На Волині судили патрульного, який затримав п'яного прокурора за кермом.

Неприпустимою є ситуація, коли правоохоронець, який слідував закону і зупинив п'яного водія, змушений тепер відповідати перед судом. А прокурор, який їздив п'яним, спокійно поновився на роботі та ще й отримав зарплату за пропуск.

https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/
19.10.2021 15:11 Відповісти
Ви ще не зрозуміли хто у владі в Україні і в світі? Вони рогаті і підтирають зади Конституцією. Ляшко каже ,що створили 900 бригад НКВД, щоб перевіряти людей на вакцину, на карантинні бесчинства і т.д. Людина вже піддослідний кролик без прав взагалі, її можна колоти всякою х, можна захоплювати, можна звільняти з роботи, ніяких прав, геноцид, дискримінація за станом здоров,я. У владі ЗЛОЧИНЬЦІ.
показати весь коментар
19.10.2021 15:22 Відповісти
Поліцейські також були не праві. Що упало-те пропало (прокурорцьо таки спасся втечею у двір родички). Потрібно було затримувати отого Йосиповича ще до того,як він вийшов із автомобіля і чкурнув на подвір"я чи-то там до своєї тещі.чи-то ще до когось із родичів. Але у двір вони не мали права заходити без дозволу власника подвір"я. Правда і те,що й прокурор не був власником того ж таки подвір"я і до будинку родички так і не зайшов. Загалом тут юристам потрібно розбиратись і розбиратись. Але ото,що прокуроро просто відомстило поліціянту-не викликає ніяких сумнівів. Звичайно,в країнах Заходу за того прокурора давно б уже всі забули,що було таке (вилетів би із роботи як корок із "Шампанського"!),але тільки не у нас і особливо у райцентрах. От де панує прокуроро-суддівський "бєспрєдєл". Витворяють все,що їм заманеться і ота уся гидота залишається ніким не помічена. Але й поліцейські,мабуть,також отримали від когось із районних властьімущих "замовлення" на прокурора,бо так сміливо би із ним не поводились. А може були ще "кузнечиками", що не тямили із ким ізв"язались.Загалом, у цій всій паскудній історії ще потрібно розбиратись і розбиратись.
19.10.2021 17:30 Відповісти
По коррупции "Слуг народа" никакая инспекция не переплюнет.
19.10.2021 15:11 Відповісти
В двух правительствах кодлана Коломойского самой умной и порядочной оказалась министр образования Новосад. Быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли. Её не ищут, нарами не грозят, ничего у неё не отбирают.
19.10.2021 15:13 Відповісти
Так и Криклій з Мінінфраструктури нацарював рублів сто і втік. Зараз під'їдається радником міністра МВС, як і при Авакові.
19.10.2021 15:53 Відповісти
Ну пусть Ермак озвучит цену за этот пост
19.10.2021 15:13 Відповісти
Торопится не надо.Пусть братья Ермаки проведут аукцион и пусть победит сильнейший богатейший.
19.10.2021 15:17 Відповісти
Еще один сгорел на работе?Или зеленые пауки в банке сожрали?
19.10.2021 15:15 Відповісти
хламидия задрал...
ну а у Абрамовского видать чуйка неплохая ))))
19.10.2021 15:15 Відповісти
юзик точно справится-ему много жрать нужно, а это министерство даст ему много овса...
19.10.2021 15:16 Відповісти
Але є і позитивна сторона - чим більше Юзік жере, тим більше генерує фікалій, якими можна удобрити мільярд дерев.)
19.10.2021 15:39 Відповісти
Не справился с Глобальным потеплением....,Кстати Джо Байден летит в Европу на конференцию стран J20 по климату...,наверное всем сделают Сибирские морозы -50.... бо газ Мавзолейный типа Метан токсичен и плохо горит....
19.10.2021 15:16 Відповісти
19.10.2021 15:19 Відповісти
умные вовремя смекнули, что потерявшая края шобла ЗЕ-сявок семимильными шагами, с огоньком, шагает к пропасти ...
19.10.2021 15:31 Відповісти
Мабуть завалив план міліард дерев. Хотіли посадити дерева, а посадили печінку.))
19.10.2021 15:37 Відповісти
 
 