Абрамовський написав заяву про відставку з поста міністра захисту довкілля, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія особисто бачив, як міністр захисту довкілля Роман Абрамовський писав заяву про відставку.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.
"Я його (Абрамовського. - Ред.) бачив. Він писав заяву. Я бачив, що міністр її написав. За власним бажанням. Я не хочу бути знову ньюсмейкером з якогось питання, але так склалися обставини, що я бачив, як він виходив і що писав заяву", - зазначив Арахамія.
Глава фракції "СН" вважає, що в парламенті знайдуться голоси за відставку Абрамовського.
"Ви ж пам'ятаєте, що у нас щодо екологічних законів завжди баталії. Перша претензія, яка була озвучена на фракції багатьма депутатами, які працюють в регіонах, екоінспекція - дуже корумповане установа", - пояснив нардеп.
Арахамія зізнався, що поки немає кандидатури на посаду міністра.
"Зараз якийсь чоловік, якого призначить уряд, буде в.о. А потім десь через тиждень - 10 днів ми визначимося з кандидатом", - додав керівник фракції "СН".
