Українців закликають перерахувати денну зарплату на допомогу маленькій Вікторії Полюзі - ліки коштують 65 млн грн

Львів'яни присвячують робочий день 19 жовтня маленькій Вікторії Полюзі та перераховують денну зарплату, щоб її врятувати.

Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці "Врятуємо Вікторію Разом", інформує Цензор.НЕТ.

Так також закликають приєднатися до ініціативи, незалежно від місцезнаходження.

Серед інших, допомогти дівчинці закликає в Facebook фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Ми дуже хочемо, щоб Вікторія перемогла хворобу, тому збирали дівчинці допомогу під час туру "Оранжерея" у Львові і під час концерту до 360-річчя університету. Не будемо байдужими, адже "Вікторія" означає "перемога", - закликав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружині ветерана війни з Росією Макухи потрібна допомога на лікування раку

Українців закликають перерахувати денну зарплату на допомогу маленькій Вікторії Полюзі - ліки коштують 65 млн грн 01

Львів'янка Вікторія Полюга хворіє на спінальну м'язову атрофію (СМА), від якої поступово слабшають всі м'язи. Врятувати дівчинку можуть ліки вартістю 65 млн грн.

Реквізити для ДОПОМОГИ

PayPal: [email protected]

Приватбанк 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (батько) ⠀

Ощадбанк 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар'яна (мати)

Monobank: 5375411404612058

UAH Одержувач БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА Код одержувача: 44233657 UA413052990000026007031019925 Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Довідка: СМА (спінальна м'язова атрофія) - генетичне нервово-м'язове захворювання, що уражає рухові нейрони спинного мозку і призводить до наростаючої м'язової слабкості. Захворювання має прогресуючий характер, слабкість починається з м'язів ніг і всього тіла і з розвитком захворювання доходить до м'язів, що відповідають за ковтання і дихання. При цьому інтелект хворих СМА абсолютно збережений. Існує успішне лікування. Харківська правозахисна група вказує: "Spinraza - препарат, який виробляє американська компанія Biogen. Назвати це проривом в лікуванні - не сказати нічого. Більшість дітей, які вчасно, при перших ознаках хвороби, почали приймати препарат, майже нічим не відрізняються від однолітків. Розвиток хвороби у пацієнтів, які отримали Spinraza на більш пізніх стадіях СМА, значно сповільнюється. Ліки схвалено Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) і Управлінням з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами (FDA)".

+16
Украинцев призывают...Евреев призывайте,а то украинцы то платят налоги,а еврей в офшорах денежки прячут.
показати весь коментар
19.10.2021 16:20 Відповісти
+14
уже давно принят. называется подоходный налог. надо только не в офшорах прятать деньги
показати весь коментар
19.10.2021 16:21 Відповісти
+11
+ Одужуй, крихітко. Бог у поміч.
показати весь коментар
19.10.2021 15:55 Відповісти
Скільки потрібно коштів щоб робити ці ліки в Україні? Вже не перший раз збирають гроші в Інтернеті на ці ліки, економічно доцільно вкласти гроші і отримати український аналог західного препарата.
показати весь коментар
19.10.2021 16:41 Відповісти
більшість західних препаратів можна виробити, таким шляхом пішла Індія випускає препарати "дженерики" які за складом ідентичні оригіналу,подивіться в наші аптеки там половина ліків звідти .
показати весь коментар
19.10.2021 18:42 Відповісти
Потрібна цільова державна програма по фінансуванню розробки українських аналогів найбільш вживаних та найбільш дорогих ліків.
показати весь коментар
20.10.2021 10:04 Відповісти
Та взагалі безплатно.
Накалатають у пробірці і вколять вам.
показати весь коментар
19.10.2021 18:52 Відповісти
Сьогодні препарати які продаються в аптеках на 99% пуста крейда.
показати весь коментар
20.10.2021 10:05 Відповісти
Брехня.
Навіть нічим не доведете свої слова.
показати весь коментар
20.10.2021 21:57 Відповісти
Это из чего же такого делают лекарство за 65 млн.
показати весь коментар
19.10.2021 16:11 Відповісти
Из мавзолейного Новичка в перемешку с Полонием...,Путлер в курсе...
показати весь коментар
19.10.2021 16:15 Відповісти
из стволовых клеток
показати весь коментар
19.10.2021 16:17 Відповісти
Это генетическая модификация, одна инъекция (одной для лечения достаточно) стоит более двух миллионов долларов. Такая цена из-за редкости болезни, а на разработку лекарства иногда тратятся миллиарды. Фирма у которой подобное лекарство не получилось, понесла многомиллиардные потери.
показати весь коментар
19.10.2021 16:30 Відповісти
Роблять із хуцпи, за 2.4 млн дол, або 1600 кг золота, розведення лохів, а дитя потрібно вилікувати.
показати весь коментар
19.10.2021 16:46 Відповісти
Ужас, откуда такие суммы? Думаю надо принимать закон о распределения подобных сумм на всех предпринимателей у кого доход от бизнеса >=1 000 000 грн/мес. Думаю это будет справедливо!
показати весь коментар
19.10.2021 16:11 Відповісти
не, то ерунда! Надо целивой, с прямим доступом к счету. Надо когдо то вылечить, списали сумму и все! По другому это не будет. Они свои бабки делали в нашем обществе, на них работают люди т.п. Один за всех и все за одного и нехер там слюни распускать
показати весь коментар
19.10.2021 16:25 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 16:39 Відповісти
нет, не поделить )) а % на благотворительность, они никогда не обеднеют!
показати весь коментар
19.10.2021 21:48 Відповісти
Пусть вавка от тебя уйдёт и на на хутю пуя перейдет.
Дай Боже здоровичка ребенку!!!🙏🙏🙏
показати весь коментар
19.10.2021 16:16 Відповісти
Я перечислил. А кто нибудь из ЗЕленых пид#растов это сделал? Особенно интересно чем помог главный пид#раст?
показати весь коментар
19.10.2021 16:18 Відповісти
Думаю, якби Вікторія була за національністю "такі да", то вже б давно пройшла і післялікувальну реабілітацію десь біля Мертвого моря.
показати весь коментар
19.10.2021 16:49 Відповісти
Таки да..
показати весь коментар
19.10.2021 19:45 Відповісти
А шо скажет ZEжлобье?
показати весь коментар
19.10.2021 16:22 Відповісти
пусть хрюша потрошенко поможет, вот он тварь жадная и богатая.
показати весь коментар
19.10.2021 16:32 Відповісти
зря вы так о каломоеше
показати весь коментар
19.10.2021 17:10 Відповісти
попроси в зеленського.
хай виділить з офшорів.
показати весь коментар
19.10.2021 18:52 Відповісти
иди на йух и не возвращайся
показати весь коментар
19.10.2021 22:02 Відповісти
Да, именно так они и говорят всем своим адептам)))))
показати весь коментар
20.10.2021 08:58 Відповісти
А як же славнозвісний фонд Ріната Ахметова? Як подивитися по тєліку його канал, то вся медицина тільки на ньому бідному і тримається.
А взагалі-то, подібні хвороби повинні лікуватися ЛИШЕ за рахунок держави і, думаю, якщо, навіть, легенько і правильно потрусити наший мінздрав з міністрами і до них наближеними особами, то гроші знайдуться і на дитину, і на АТОшників, і на безкоштовні ліки для пенсіонерів.
показати весь коментар
19.10.2021 16:44 Відповісти
меня сейчас на куски порвут,но я за спартанский метод отбора.
показати весь коментар
19.10.2021 16:45 Відповісти
Тоді я Вам приведу цитату і можливо Ви передумаєте."Роблячи аборти ми вбиваємо здорових дітей.Виліковуючи хворих дітей ми вбиваємо націю."Адольф Гітлер (Шикльгрубер) "Моя Боротьба".
показати весь коментар
19.10.2021 17:18 Відповісти
я слишком взрослый,чтоб менять своё мировозрение.
что же до абортов,то увы,не было ещё ни одного подтверждения того,что абортировали гения.
показати весь коментар
19.10.2021 17:30 Відповісти
просто- сколько на эти деньги небезнадежных можно вылечить
показати весь коментар
19.10.2021 22:04 Відповісти
+1
показати весь коментар
19.10.2021 17:23 Відповісти
даже если бы это был ваш ребенок??
показати весь коментар
19.10.2021 22:25 Відповісти
да.
показати весь коментар
20.10.2021 09:27 Відповісти
рискну предположить, что или у вас нет детей, или они здоровы
показати весь коментар
20.10.2021 13:38 Відповісти
и даже внуки.
я понимаю что вы хотите сказать,но не приемлю.
человек часть природы. вас же не удивляет факт,когда погибает медвежонок,слонёнок...это часть жизни.
раньше считалось,что в 95% случаев выкидышей,природа сама избавлялась от балласта. потом придумали лежать на сохранении,в итоге появилось много детей не совсем нужной кондиции,-зачем?

вы когда нибудь задумывались над тем,почему происходят сбои в генетике и рождаются неполноценные дети? а факторов не так уж и много. курение,алкоголь,несоблюдение гигиены,несвоевременное обращение к врачу....приём наркотиков...и всё это тогда,когда формируется организм,в возрасте от 12 до 18 лет. именно тогда,когда гулянки,пьянки и прочее...

где гарантия что мама этой девочки не виновна,или тот же папа не виновен?

моя жена будучи беременной,не принимала ни одной таблетки,даже от головы аспирин не пила,потому что думала о ребёнке,при этом никогда не курила и никогда не употребляла алкоголь.

за всё в этой жизни нужно платить,в том числе и такую большую цену,о которой речь в статье!
показати весь коментар
20.10.2021 14:23 Відповісти
Значит я прав. Ребенок у вас здоров.
НО вы далеки от правды и объективности. То что у вс здоровый ребенок, это не потому что вы такой классный, а ваша жена не пила таблеток во время беременности. И эти люди с их ребенком - это необязатльно с ними случилось потому что они уроды, наркоманы и алкоголики.
Все не так однозначно как вам кажется.
показати весь коментар
20.10.2021 15:27 Відповісти
таке враження що це ідея не батьків хворої дитини. мабуть незабаром - вибори. . .
показати весь коментар
19.10.2021 16:50 Відповісти
Помогайте друзья,жизнь детей бесценна
показати весь коментар
19.10.2021 17:06 Відповісти
Тут такой выбор.
Вылечить одного ребёнка за 65 миллионов, или 65 детей по миллиону?
показати весь коментар
19.10.2021 17:34 Відповісти
Такі як ви жодної копійки не дають, але зазвичай багато базарять.
показати весь коментар
19.10.2021 18:54 Відповісти
Или песни поют, пусть даже про батка ношого Бандеру.
Результат одинаков. Время хайпа и Инстаграмма.
показати весь коментар
19.10.2021 19:07 Відповісти
ВАта кострубата ?
І як одразу не здогадалась..
показати весь коментар
19.10.2021 19:19 Відповісти
Как вам будет угодно. Но батюшки 1 (одного) инвалида войны с кацапами взяли бы на обеспечение от монастыря. Молодые люди (мои земляки) краматорчане не пошли субботник в больнице для ветеранов провести. Кто об этом узнает? Пошли песни петь.
На Цензоре был фотоочёт. Канадские инструкторы в военном госпитале (если не ошибаюсь Николаева) листья гребут. А мы что делаем? Песни поём.
показати весь коментар
19.10.2021 20:12 Відповісти
Якщо не співати таких пісень, то байдужої вати не поменшає.
показати весь коментар
19.10.2021 20:25 Відповісти
(чтобы по морде не получить) Как вы по возрасту? В техникуме учили трилогию "Малая Земля" Помните в "Целине" Есть хлеб, будет и песня.
С уважением.
показати весь коментар
19.10.2021 20:41 Відповісти
Совкову науку не застала. Слава Богу.
показати весь коментар
19.10.2021 21:02 Відповісти
с каждой Зедепутаны по ляму, или с одной брехливой квартальской гадины один офшор и ребеночек будет жить....
показати весь коментар
19.10.2021 18:05 Відповісти
Ребята, подскажите насколько РЕАЛЬНЫЕ данные банковских реквизитов !?

Хочу скинуть по возможности.... Но не знаю насколько верные данные...
показати весь коментар
19.10.2021 19:06 Відповісти
Даже не хочу коментировать.
показати весь коментар
19.10.2021 21:32 Відповісти
 
 