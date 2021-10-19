Українців закликають перерахувати денну зарплату на допомогу маленькій Вікторії Полюзі - ліки коштують 65 млн грн
Львів'яни присвячують робочий день 19 жовтня маленькій Вікторії Полюзі та перераховують денну зарплату, щоб її врятувати.
Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці "Врятуємо Вікторію Разом", інформує Цензор.НЕТ.
Так також закликають приєднатися до ініціативи, незалежно від місцезнаходження.
Серед інших, допомогти дівчинці закликає в Facebook фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.
"Ми дуже хочемо, щоб Вікторія перемогла хворобу, тому збирали дівчинці допомогу під час туру "Оранжерея" у Львові і під час концерту до 360-річчя університету. Не будемо байдужими, адже "Вікторія" означає "перемога", - закликав він.
Львів'янка Вікторія Полюга хворіє на спінальну м'язову атрофію (СМА), від якої поступово слабшають всі м'язи. Врятувати дівчинку можуть ліки вартістю 65 млн грн.
Реквізити для ДОПОМОГИ
PayPal: [email protected]
Приватбанк 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (батько) ⠀
Ощадбанк 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар'яна (мати)
Monobank: 5375411404612058
UAH Одержувач БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА Код одержувача: 44233657 UA413052990000026007031019925 Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Довідка: СМА (спінальна м'язова атрофія) - генетичне нервово-м'язове захворювання, що уражає рухові нейрони спинного мозку і призводить до наростаючої м'язової слабкості. Захворювання має прогресуючий характер, слабкість починається з м'язів ніг і всього тіла і з розвитком захворювання доходить до м'язів, що відповідають за ковтання і дихання. При цьому інтелект хворих СМА абсолютно збережений. Існує успішне лікування. Харківська правозахисна група вказує: "Spinraza - препарат, який виробляє американська компанія Biogen. Назвати це проривом в лікуванні - не сказати нічого. Більшість дітей, які вчасно, при перших ознаках хвороби, почали приймати препарат, майже нічим не відрізняються від однолітків. Розвиток хвороби у пацієнтів, які отримали Spinraza на більш пізніх стадіях СМА, значно сповільнюється. Ліки схвалено Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) і Управлінням з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами (FDA)".
