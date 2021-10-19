За підвищення тарифу на передачу електроенергії в кінцевому рахунку заплатить кожен українець зі своєї кишені, - експерт

Підвищення тарифу на електроенергію відчують усі українці, оскільки ціни на товари і послуги для кінцевого споживача відразу зростуть.

Про це заявив голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь. "Воно торкнеться всіх, хто споживає електроенергію або виробляє кінцевий продукт за участю електроенергії, або газу і т.д. Але важливо розуміти, що врешті-решт за кінцевий продукт заплатить кінцевий покупець. Тобто, ми з вами - як громадяни цієї країни", - пояснив Соболь

Він також підкреслив, що це буде особливо важко для українців, купівельна спроможність яких останнім часом знизилася на тлі карантинних обмежень, зростання тарифів на продукти, послуги та комуналку. На його думку, підвищення тарифу на передачу електроенергії напередодні чергового карантину, призведе до значних втрат як для бізнесу, так і для населення. "У таких умовах влада вибрала саме невдалий час з усіх можливих для підвищення тарифу. А як це обернеться на внутрішню економіку, на мікроекономіку всередині країни - ми тільки подивимося. Але втрати точно будуть. І ми повинні бути до цього готові", - підкреслив Соболь.

Раніше у Федерації роботодавців транспорту України заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії до 458,83 грн/МВт*год, ініційоване НЕК Укренерго, призведе до кризових наслідків для транспортної галузі, оскільки її витрати виростуть на 1,2 млрд грн в рік.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому в 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і він виріс у результаті більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.