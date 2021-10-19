УКР
За підвищення тарифу на передачу електроенергії в кінцевому рахунку заплатить кожен українець зі своєї кишені, - експерт

За підвищення тарифу на передачу електроенергії в кінцевому рахунку заплатить кожен українець зі своєї кишені, - експерт

Підвищення тарифу на електроенергію відчують усі українці, оскільки ціни на товари і послуги для кінцевого споживача відразу зростуть.

Про це заявив голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь. "Воно торкнеться всіх, хто споживає електроенергію або виробляє кінцевий продукт за участю електроенергії, або газу і т.д. Але важливо розуміти, що врешті-решт за кінцевий продукт заплатить кінцевий покупець. Тобто, ми з вами - як громадяни цієї країни", - пояснив Соболь

Він також підкреслив, що це буде особливо важко для українців, купівельна спроможність яких останнім часом знизилася на тлі карантинних обмежень, зростання тарифів на продукти, послуги та комуналку. На його думку, підвищення тарифу на передачу електроенергії напередодні чергового карантину, призведе до значних втрат як для бізнесу, так і для населення. "У таких умовах влада вибрала саме невдалий час з усіх можливих для підвищення тарифу. А як це обернеться на внутрішню економіку, на мікроекономіку всередині країни - ми тільки подивимося. Але втрати точно будуть. І ми повинні бути до цього готові", - підкреслив Соболь.

Раніше у Федерації роботодавців транспорту України заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії до 458,83 грн/МВт*год, ініційоване НЕК Укренерго, призведе до кризових наслідків для транспортної галузі, оскільки її витрати виростуть на 1,2 млрд грн в рік.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому в 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і він виріс у результаті більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

електроенергія (6336) Електрика (2047)
+11
19.10.2021 16:31 Відповісти
+10
Я уже ******** считать насколько подорожала комуналка с приходом опг квартал95 к власти!
19.10.2021 16:19 Відповісти
+8
Ура! Кінець епохи бідності!
19.10.2021 16:19 Відповісти
19.10.2021 16:19 Відповісти
19.10.2021 16:31 Відповісти
время снимать сливки, витёк с хорошей кассой ушёл и я прибарахлюся
19.10.2021 17:20 Відповісти
Ну так идет планомерный процесс отключения от таежной энергосистемы и подключение к европейской. Или тебе не говорили, что за это надо платить?
19.10.2021 16:35 Відповісти
Покупка эл энергии в Беларуси - это отключение от тайлжной? Ты что там куришь с подоляком?
19.10.2021 16:37 Відповісти
Какая покупка в Беларуси, где ты прочел? Для подключения к европейской сети необходимо привести в порядок и модернизировать свои транзитные мощности. Это требует инвестиции и за это заплатишь ты, лошара. Сейчас стадо в недоумении. 8 лет идем в Европу, а зад до сих пор голый. А все потому, что опять не того выбрали. Зеленский - вот кто тебе мешает получать зарплату 4000 евро.
19.10.2021 17:02 Відповісти
А мы подключены к евпопейской энергосистеме? В каком кокаиновом бреду?
19.10.2021 16:37 Відповісти
Ми нашлі одно інтєрєсноє рєшеніє... Но опять помєшал Порошенко...
19.10.2021 16:51 Відповісти
19.10.2021 16:19 Відповісти
-Кінець епохи бідності!
-Гуррра-а-а-а
-Настає епоха старцювання...
-У-у-у-у, сссуки!
19.10.2021 17:57 Відповісти
Пакращення вжэ сьогодни)))))
19.10.2021 16:20 Відповісти
Потерпеть ещё не много нужно.
Вот как электроэнергия подорожает, вот тогда можно и расслабиться , конец той эпохе бедности
19.10.2021 16:22 Відповісти
Зачем подождать.? Уже подорожало. Для бизнеса рост за последнее время составляет почти 1.5 грн.\квт Только 0.5 за последний месяц.
19.10.2021 16:34 Відповісти
19.10.2021 16:45 Відповісти
Сметуны, вы где? Жрете дерьмо? Жрите до рыгачки.
19.10.2021 16:22 Відповісти
показати весь коментар
Это именно то, чего добивался наш министр энергетики перевести всех в категорию нищебродов. Его цель начинает обретать реальные черты.
показати весь коментар
показати весь коментар
спасибо кэп, а то мы думали что зеля заплатит ))
показати весь коментар
Вот раньше, при повышении тарифов, всё было иначе.
Никогда это не отражалось на карманах украинцев.
Поверніть злочинну владу!
19.10.2021 16:31 Відповісти
Таких рекордных тарифов и цен не было никогда. Совсем никогда. Пока вы не привели дебилов к власти. Не надо тут теперь тупо трындеть.
19.10.2021 16:36 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Посмотри динамику роста тарифов в Украине.
19.10.2021 16:41 Відповісти
А динамику роста средних и минимальных зарплат приведешь? Что ты мне тут тупо втираешь? Что газ по 10 или вода и водоотвод по 40 у нас когда-то уже были? Или такие цены на продукты?
19.10.2021 16:47 Відповісти
Давай ты приведёшь.
Или не умеешь?
19.10.2021 16:49 Відповісти
показати весь коментар
С кем это ты на селфи?
19.10.2021 16:55 Відповісти
показати весь коментар
Изучай. Смачного и глотай. И это данные только по февраль 2021. А не как у тебя по 2017 год. И сейчас в октябре все еще веселее.

19.10.2021 16:55 Відповісти
Не у меня, а в Украине.
19.10.2021 16:57 Відповісти
Это именно у тебя. Смотрел бы что именно постишь.
19.10.2021 17:30 Відповісти
показати весь коментар
А тепер те саме в доларовому еквіваленті.
19.10.2021 19:52 Відповісти
​​🏛️Источники сообщают, что в Офисе президента придумали гениальный по своему цинизму план, как использовать нехватку на всех обещанного Нафтогазом дешевого газа. Принцип давно известный - разделяй и властвуй.



🔥Раз дешевого газа нет для всех, его дадут только тем регионам, чьи избранные народом руководители демонстрируют лояльность к Центральной власти. И наоборот. У строптивых мэров и глав общин будет множество проблем с закупками дешевого газа и как следствие - дыры в бюджетах. До самого банкротства.



📺А дальше, еще интереснее. Прикормленные гением политтехнологий Мишей Подоляком телеканалы и интернет-СМИ начнут доносить до масс тезис: «Этот руководитель хороший, потому что к отопительному сезону подготовился, а тот - плохой, потому что у него люди мерзнут». Людей будут убеждать, что виновата в проваленном отопительном сезоне местная власть. А в качестве примера будут приводить те города и общины где главы вовремя «приготовились», т е заслужили право получить дешевый газ.



😎Идея блестящая - вынуждены признать. Вот только сумеет ли контора Подоляка организовать ее правильно? Не случится ли так, что в результате Офис президента получит бунт ряда регионов во главе с их руководителями? В последнее время у Подоляка на медийном фронте провал за провалом.



💥И еще одна новость, зловещая. В Офисе президента всерьез обсуждают возможность сбить волну недовольства внутри страны обострением в зоне боевых действий. Весной этот фокус прошел - почему бы не повторить его еще раз? Последствия таких планов мы даже не беремся прогнозировать.
19.10.2021 16:38 Відповісти
Заплатить усі
19.10.2021 16:39 Відповісти
показати весь коментар
Жаль что все, Митенька, а не только вы недоумки, приведшие к власти эту Воровскую шваль.
показати весь коментар
Нам не звикати.
Один лише "неагресорський" газ чого вартий.
19.10.2021 16:41 Відповісти
показати весь коментар
Ну що, лошари, зробили себе разом?
19.10.2021 16:44 Відповісти
В Житомирі знесли цехи проданої фабрики шкарпеток "Легка хода". Тепер на місці фабрики буде Епіцентр, в якому продаватимуть китайські шкарпетки.
Фабрика була продана в березні 2021 року
19.10.2021 16:50 Відповісти
Реально ? Вот жесть((. Классные носки были. Пока туда рыло герег не всунулось...
19.10.2021 16:54 Відповісти
Бідність скінчилась нарешті.... можемо собі дозволити...
19.10.2021 17:00 Відповісти
Это цена свободы и национального суверенитета. Умрем, замерзнем, разоримся, но не покоримся... . А вот Европе и США уже покорились. Хотя даже до украинцев потихоньку начало доходить, что не все так просто. На примере газа - США нужно было не допустить увеличения доли Газпрома на рынке ЕС, чтобы можно было гнать туда свой СПГ. Выбор был либо остановить Северный поток-2, либо убить транзит через Украину. США устраивал любой вариант, именно поэтому Байден и согласился с Меркель. Германии же нужен газ, и она его получила. Причем дешево и максимально надежно, так как без посредников. И где будет ГТС годика через 4-5? Ответ получить достаточно просто, посмотрев объемы инвестирования в ГТС, которые в среднем в 10 раз меньше объемов инвестирования в электросети той же Украины. Вывод - вся это истерика чистая показуха, так как высшее руководство Украины давно списало в утиль свое "национальное достояние" и работает исключительно на публику. Пока не поздно гнать всех этих зебилов вместе с наркоманом, а лучше не вешать, а нехай все бабло вертают обратно в казну
19.10.2021 17:13 Відповісти
Ось сьогодні прийшла платіжка за газ ,так там тариф за транспортування вже збільшили у два рази ,хоча є дуже цікавим той факт ,що ці компанії які збирають з людей гроші ніяким чином не доклалися до будівництва тих самих розподільчих мереж.
19.10.2021 17:48 Відповісти
На фоне Зеленского Янукович уже не кажется такой мразью.
19.10.2021 19:12 Відповісти
Чогось жоден "експерт" не пише, а чого його піднімають?
19.10.2021 19:48 Відповісти
Всем молчать!!! Так решил "мудрий нарид"!!
19.10.2021 20:06 Відповісти
Цікаво, а чому ж от у Польщі тарифи на ел. енергію майже вдвічі більші, а продукти дешевші, ніж у нас? Щось тут не те...
19.10.2021 22:53 Відповісти
 
 