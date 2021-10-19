На сайті президента понад 25 тис. підписів набрала петиція про обов'язкове відеоспостереження в дитсадках

Електронна петиція №22/123412-ЕП "Щодо обов'язкового обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження" набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Документ 15 вересня зареєструвала Аліна Ханумак. У ньому пропонується владі розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який встановить обов'язок для всіх дитсадків обладнати свою територію системами відеоспостереження.

Автор вважає, що необхідно обладнати камерами коридори, столові, спортивні та ігрові майданчики, навчальні класи та інші приміщення загального користування дітей. Без камер радить залишити туалет і роздягальні.

Ханумак просить також, щоб батьки і керівництво дитсадка могли віддалено спостерігати за дітьми в режимі реального часу по всій території навчального закладу.

Своє звернення автор пов'язує з тим, що "на сьогодні збільшується кількість випадків жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти як з боку їх однолітків, так і з боку вихователів, що проявляється в моральному (ігнорування дитини, систематичне приниження і знущання, словесні образи і т.п.) і/або фізичному насильстві". Ханумак упевнена, що таке поводження з дитиною завдає непоправної шкоди його здоров'ю, розвитку і соціалізації, нерідко стає загрозою його життю, а іноді навіть є причиною смерті.

Вона підкреслює, що встановити факт жорстокого поводження з дитиною майже неможливо, тому винуватці залишаються безкарними і далі знущаються над дітьми.

Автор додає, що існуючі заходи реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти є неефективними, а отже, є необхідність на законодавчому рівні врегулювати питання про обов'язкове встановлення камер.

Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.