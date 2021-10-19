УКР
На сайті президента понад 25 тис. підписів набрала петиція про обов'язкове відеоспостереження в дитсадках

Електронна петиція №22/123412-ЕП "Щодо обов'язкового обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження" набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Документ 15 вересня зареєструвала Аліна Ханумак. У ньому пропонується владі розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який встановить обов'язок для всіх дитсадків обладнати свою територію системами відеоспостереження.

Автор вважає, що необхідно обладнати камерами коридори, столові, спортивні та ігрові майданчики, навчальні класи та інші приміщення загального користування дітей. Без камер радить залишити туалет і роздягальні.

Ханумак просить також, щоб батьки і керівництво дитсадка могли віддалено спостерігати за дітьми в режимі реального часу по всій території навчального закладу.

Читайте також: Із 1 листопада в Києві та ще одному місті запустять спецкамери, здатні фіксувати порушників карантину, - Кузін

Своє звернення автор пов'язує з тим, що "на сьогодні збільшується кількість випадків жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти як з боку їх однолітків, так і з боку вихователів, що проявляється в моральному (ігнорування дитини, систематичне приниження і знущання, словесні образи і т.п.) і/або фізичному насильстві". Ханумак упевнена, що таке поводження з дитиною завдає непоправної шкоди його здоров'ю, розвитку і соціалізації, нерідко стає загрозою його життю, а іноді навіть є причиною смерті.

Вона підкреслює, що встановити факт жорстокого поводження з дитиною майже неможливо, тому винуватці залишаються безкарними і далі знущаються над дітьми.

Автор додає, що існуючі заходи реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти є неефективними, а отже, є необхідність на законодавчому рівні врегулювати питання про обов'язкове встановлення камер.

Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Автор: 

+9
Головне, щоб не давали доступ онлайн 'яжматєрям', бо заіпуть всіх.
Нам меню в вайбері присилають, то вони пів дня кухкудахкають, що все не так і дєточка таку кашу не їсть, а їсть іншу.
19.10.2021 16:27
+4
Давай ще в Офісі ***********! Люди вже задовбались гадати, на якій наркоті там сидять, нарід має право знати!
19.10.2021 16:54
+3
Можно своему ребёнку регистратор прикрутить и не париться
19.10.2021 19:31
Канечшно, дарагие радители, все что захатите. Это же детки, мы ради ваших детей гатовы набить себе карманы откатами в полном абъеме. Все лучшее - детям, тьфу, нам. Ваши слуги.
19.10.2021 16:26
ага потом в порнохабах в разделе ПОДСМОТРЕННОЕ... видосики будут гулять по миру....
19.10.2021 16:29
Это что же творится в детских садиках, что может появиться на ПОРНОхабах?
19.10.2021 16:35
да ничего просто есть половое возбуждение (пардон) влечение фантазии у людей просто смотрящих видео из категории ПОДСМОТРЕННОЕ..... ЕСТЬ ОТКРОВЕННОЕ из гинекологических смотровых душевых солярии массажные салоны... а есть типа просто эротическое за детками в садике.... за работницами... или в школе и так далее...
19.10.2021 17:20
а ось поставлять побачимо
19.10.2021 17:20
Это местный умалишённый...у него все посты бредовые.
19.10.2021 20:19
Он здесь не один такой.
У них здесь лежбище.
19.10.2021 20:38
Да, на эту петицию, зе-воры думаю точно отреагируют - тут такой распильчик можно забабахать и никакой ответственности - все как они любят!
Новый мегапроект "Большая няня" - ну как то так - недомерок любит все большое! Закончит тем, что его посадят на большой кол!!!
19.10.2021 18:21
Головне, щоб не давали доступ онлайн 'яжматєрям', бо заіпуть всіх.
Нам меню в вайбері присилають, то вони пів дня кухкудахкають, що все не так і дєточка таку кашу не їсть, а їсть іншу.
19.10.2021 16:27
НАПОМНЮ

№22/123500-еп
Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора - Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами.

Автор (ініціатор): Кондратюк Ігор Васильович
Дата оприлюднення: 21 вересня 2021
19.10.2021 16:27
С запрета въезда расейским колегам-клоунам, ничего себе в карман не положишь, а посему " це питання зараз не на часі...".
А вот титайских дешевых камер, в каждую группу, каждого детсада, каждого города и села... вписав немного другую цену....Тож совсем другое дело!!!!!
19.10.2021 18:25
встановіть відеоспостереження у дитячій вбиральні
зробіть педофілам подарунок
19.10.2021 16:28


19.10.2021 16:39
Заседание РНБО.
19.10.2021 17:15
Зараз нeмає горшкiв! ти вiдстав вiд життя. усe на пампeрсах i класичних унiтазах дитячого розмiру
19.10.2021 17:23
В горшках и унитазах ты лучше меня разбираешься.
19.10.2021 17:26
прикинь! бо знаю тeму а нe ляпаю як узькомозглe русскокакющєє ляпотло!
19.10.2021 17:35


19.10.2021 17:38
ти вирiшив щe раз продeмонструвати свою узькомозглость!?
19.10.2021 17:45
См. выше.
19.10.2021 17:54
сматрi нiжє
19.10.2021 18:29
Противоречит конституционным правам и действующему законодательству, в частности криминально-процессуальному кодексу.
19.10.2021 16:31
будe протирiчити коли на стiнах нe будe висiти надпис "вeдeться вiдeоспотeрeжeння" та якщо вiдeо будe використовуватись для цькування. по магазинам стоять камeри чого ти нe кричиш про порушeння?
19.10.2021 17:27
И даже если эту надпись там повесить - все равно будет противоречить.

И твой пример тоже нарушение.

З.Ы.: У меня вообще ощущение что наше общество в большинстве своем тупо болеет вуайеризмом.
19.10.2021 17:30
чогось у Європi нiчого нe порушує. а у старцiв сокових порушує.
19.10.2021 17:34
В Европе есть такая прелесть как Берневарн. Желаешь?
19.10.2021 17:37
нe можливо бажати того про що нiякоi гадки нe маєш
19.10.2021 17:39
Поинтересуйся. Я мог бы рассказать, но информация полученная самостоятельно ценнее чем полученная за так. Что искать я сказал. Гугл знает.

Это последствия просто. Ну его нафиг, такое.
19.10.2021 17:53
хорошоя идея + еще в школах и во всех таких учреждениях, с прямой трансляцией в МВД и только какая то "собака" начнет слюни пускать "я ж учитель" или "я суперсперматозник с отбитой бошкой" сразу нарядик, протокол и 50К штрафа родакам...
19.10.2021 16:31
Так і в мвд теж поставити. З трансляцією в ютуб. Замість мєнтовських серіалів)
19.10.2021 16:38
Конечно же хорошая. Незаконная правда, но кого это останавливает?

Но твое предложение вот просто идеально. Почти. Я бы его усовершенствовал. Чутка совсем.
Почему "родакам"?
Не-не. Самому "Герою". Причем можно не останавливаться на достигнутом. Например. Ты попросил поглядеть телефон. Тебе отказали. Нанесли психологическую травму, на камере зафиксировано. Все.
В кандалы - тебя и только тебя - да на социально-полезные работы. Авось голова проветрится и идиотские и незаконные идеи поддерживать / генерировать не будешь.
19.10.2021 16:41
странное твое усовершенствование )) Но "герою" тоже классно впаять, даже если не совершенно летний, будет 18, пойдет на работу по 50% с доходов отдаст )
19.10.2021 21:52
Ничего странного. Ответственность пусть несет только тот, кто нарушает. А то неплохо устроились: как свершать плохие поступки так взрослые, а как отвечать так дети и пусть "родаки" отвечают.
Нифига.
Пусть несовершеннолетний "герой" работает безплатно. В дополнение к учебе и заместо отдыха. Только не на основании видео, нафиг вуайеризм. Под полгираф его на основании свидетельства одноклассников. И всего делов. Кстати если наговор (а такое тоже часто бывает) - то безплатно работает уже наговоривший.
Все просто.
20.10.2021 09:49
"тік ток" просто рукоплескає і готує українським слугам нагороду
19.10.2021 16:41
ну як би ти знав що робити i як на цe дивитись нe як СОВОК. то тeбe б тi матюки нe напрягали. сьогоднi пeдахох нeдоклeпаний пeдвузом. цe полупродукт. тому вiдeокамeри можуть допомогти iм мiзки попрaвить
19.10.2021 17:33
Давай ще в Офісі ***********! Люди вже задовбались гадати, на якій наркоті там сидять, нарід має право знати!
19.10.2021 16:54
Дерьмак, тебе, как смотрящему за найвелычнишим от ФСБ надо тоже внедрить видеонаблюдение в офисе бубочки. А то стоит ему ширнуться, а это он делает почти каждый день, начинает такую хрень нести, что ни в какие ворота... То о миллиарде деревьев, то кукарекает, что наши дороги намного лучше европейских.
19.10.2021 17:21
бажано зi звуком! такого можна почути! а гeбня бiгає по форумам i видаляє цeй трандєц замiсть показування майбутнiм вчитeлям у вузi на парах. так що потiк пeдахохiв нe зупинeться.
19.10.2021 17:42
Можно своему ребёнку регистратор прикрутить и не париться
19.10.2021 19:31
я даже знаю за чей счёт это видеонаблюдение установят..
19.10.2021 20:32
 
 