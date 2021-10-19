На сайті президента понад 25 тис. підписів набрала петиція про обов'язкове відеоспостереження в дитсадках
Електронна петиція №22/123412-ЕП "Щодо обов'язкового обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження" набрала необхідні 25 тисяч підписів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Документ 15 вересня зареєструвала Аліна Ханумак. У ньому пропонується владі розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який встановить обов'язок для всіх дитсадків обладнати свою територію системами відеоспостереження.
Автор вважає, що необхідно обладнати камерами коридори, столові, спортивні та ігрові майданчики, навчальні класи та інші приміщення загального користування дітей. Без камер радить залишити туалет і роздягальні.
Ханумак просить також, щоб батьки і керівництво дитсадка могли віддалено спостерігати за дітьми в режимі реального часу по всій території навчального закладу.
Своє звернення автор пов'язує з тим, що "на сьогодні збільшується кількість випадків жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти як з боку їх однолітків, так і з боку вихователів, що проявляється в моральному (ігнорування дитини, систематичне приниження і знущання, словесні образи і т.п.) і/або фізичному насильстві". Ханумак упевнена, що таке поводження з дитиною завдає непоправної шкоди його здоров'ю, розвитку і соціалізації, нерідко стає загрозою його життю, а іноді навіть є причиною смерті.
Вона підкреслює, що встановити факт жорстокого поводження з дитиною майже неможливо, тому винуватці залишаються безкарними і далі знущаються над дітьми.
Автор додає, що існуючі заходи реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти є неефективними, а отже, є необхідність на законодавчому рівні врегулювати питання про обов'язкове встановлення камер.
Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У них здесь лежбище.
Новый мегапроект "Большая няня" - ну как то так - недомерок любит все большое! Закончит тем, что его посадят на большой кол!!!
Нам меню в вайбері присилають, то вони пів дня кухкудахкають, що все не так і дєточка таку кашу не їсть, а їсть іншу.
голосів з 25000
необхідних
Статус: На розгляді
Збір підписів завершено
НАПОМНЮ
№22/123500-еп
Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора - Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами.
Автор (ініціатор): Кондратюк Ігор Васильович
Дата оприлюднення: 21 вересня 2021
А вот титайских дешевых камер, в каждую группу, каждого детсада, каждого города и села... вписав немного другую цену....Тож совсем другое дело!!!!!
зробіть педофілам подарунок
И твой пример тоже нарушение.
З.Ы.: У меня вообще ощущение что наше общество в большинстве своем тупо болеет вуайеризмом.
Это последствия просто. Ну его нафиг, такое.
Но твое предложение вот просто идеально. Почти. Я бы его усовершенствовал. Чутка совсем.
Почему "родакам"?
Не-не. Самому "Герою". Причем можно не останавливаться на достигнутом. Например. Ты попросил поглядеть телефон. Тебе отказали. Нанесли психологическую травму, на камере зафиксировано. Все.
В кандалы - тебя и только тебя - да на социально-полезные работы. Авось голова проветрится и идиотские и незаконные идеи поддерживать / генерировать не будешь.
Нифига.
Пусть несовершеннолетний "герой" работает безплатно. В дополнение к учебе и заместо отдыха. Только не на основании видео, нафиг вуайеризм. Под полгираф его на основании свидетельства одноклассников. И всего делов. Кстати если наговор (а такое тоже часто бывает) - то безплатно работает уже наговоривший.
Все просто.