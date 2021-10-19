УКР
Плани РФ щодо проведення перепису населення в окупованому Криму не змінюють того факту, що Крим - Україна, - посольство Великої Британії

Плани РФ щодо проведення перепису населення в окупованому Криму не змінюють того факту, що Крим - Україна, - посольство Великої Британії

Велика Британія засуджує рішення Росії провести перепис населення на території окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомляє пресслужба посольства Великої Британії в Києві.

"Плани Росії щодо проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим - це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що МЗС України засудило проведення Росією перепису населення в окупованому Криму. Також перепис на окупованих територіях засудили США та Євросоюз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це зроблено для легалізації окупації півострова, - Чубаров про перепис населення в окупованому Криму

Так то воно так.....
Але хотілося б значи що з цього приводу думають жителі Криму.
Чому б не провести якийсь референдум чи авторитетне опитування, організоване міжнародною комісією.
19.10.2021 16:39 Відповісти
Ватный хитрожопый паренек,мнение тараканов ничего не значит в принадлежности кухни хозяину! К тому же рашистские оккупанты уже сильно меняют демографический состав населения Крыма, завозя туда хрюсское быдло из мордовских ипеней
19.10.2021 19:38 Відповісти
Я например, не вижу ни каких опасений из-за переписи, просто после освобождения Крыма мы должны знать какие мощности газовых камер мы должны иметь !!!!!!!
19.10.2021 16:40 Відповісти
Грамотей,уже были такие как ты в 30-40 года прошлого века.Плохо кончили.
19.10.2021 18:47 Відповісти
Так ***** пофф на заяви бритів
19.10.2021 16:42 Відповісти
На РАБссии паника полнейшая...дохнут что мухи...,демография катастрофическая,каже Александр Невзоров...,поголовье Шариковых уже не спасут ни Крым,ни Приднестровье с Ю.Осетией и Абхазией...а кусок Донбасса то простой концлагерь имени Джугашвили...,типа город Сралино.....уроды блин...
19.10.2021 16:47 Відповісти
Мощно выступили. Смелые гаранты. Только у англичан есть посольство в Москве для таких принципиальных заявлений. В Украине и без британских соплей знают, чей Крым.
20.10.2021 09:31 Відповісти
 
 