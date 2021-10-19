Плани РФ щодо проведення перепису населення в окупованому Криму не змінюють того факту, що Крим - Україна, - посольство Великої Британії
Велика Британія засуджує рішення Росії провести перепис населення на території окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомляє пресслужба посольства Великої Британії в Києві.
"Плани Росії щодо проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим - це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що МЗС України засудило проведення Росією перепису населення в окупованому Криму. Також перепис на окупованих територіях засудили США та Євросоюз.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але хотілося б значи що з цього приводу думають жителі Криму.
Чому б не провести якийсь референдум чи авторитетне опитування, організоване міжнародною комісією.