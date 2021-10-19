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Новини Коронавірус і карантин
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Уже завтра Львівщина може потрапити в "червону" зону, - глава департаменту охорони здоров'я ОДА Чемерис

Уже завтра Львівщина може потрапити в

У Львівській області другий день поспіль завищено показник госпіталізації хворих з коронавірусом. Якщо сьогодні показники знову будуть перевищувати норму, то область завтра може потрапити до "червоної" зони карантину.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник департаменту охорони здоров’я Львіської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Окрім госпіталізацій, за словами Чемериса, у місті спостерігається проблема з завантаженістю лікарняних ліжок з киснем.

"Ми спостерігаємо високий показник госпіталізації пацієнтів. Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль ми перетинаємо граничну позначку 65% завантаженості ліжок з киснем. Якщо ми здолаємо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення державної комісії ТЕБ і НС про переведення в "червону" зону", - сказав він на брифінгу.

Більш того, як наголосив Чемерис, на межі допустимої норми і показник виявлення хворих на коронавірус. В останні три дні цей показник коливається від 18,5% до 19,6%, тоді як норма 20%. А минулої доби в області зафіксували найбільшу за час пандемії кількість смертей від COVID-19.

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Автор: 

карантин (18172) ОДА (1630) Чемерис (7) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2449)


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Чуют суки что жареным запахло!!!!!!!!
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19.10.2021 16:45 Відповісти
Неужели краснота остановит?
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19.10.2021 16:48 Відповісти
Скоро всі будуть в червоній зоні, от тоді вакцинація піде на ура.
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19.10.2021 16:46 Відповісти
Совершенно верно. Может это заставит антивакцеров, досрочно не сыграть в деревянный макинтош.
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19.10.2021 16:51 Відповісти
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19.10.2021 16:50 Відповісти
Ишо это даст? Вирус в кабаках после полуночи перестанет свирепствовать?
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19.10.2021 16:51 Відповісти
Корупція врятує Україну. Частину ковід фонда розкрадуть. Частина купить собі довідки. Бабло закінчиться - а з ним і баранопандемія
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19.10.2021 21:43 Відповісти
 
 