Уже завтра Львівщина може потрапити в "червону" зону, - глава департаменту охорони здоров'я ОДА Чемерис

У Львівській області другий день поспіль завищено показник госпіталізації хворих з коронавірусом. Якщо сьогодні показники знову будуть перевищувати норму, то область завтра може потрапити до "червоної" зони карантину.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник департаменту охорони здоров’я Львіської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Окрім госпіталізацій, за словами Чемериса, у місті спостерігається проблема з завантаженістю лікарняних ліжок з киснем.

"Ми спостерігаємо високий показник госпіталізації пацієнтів. Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль ми перетинаємо граничну позначку 65% завантаженості ліжок з киснем. Якщо ми здолаємо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення державної комісії ТЕБ і НС про переведення в "червону" зону", - сказав він на брифінгу.

Більш того, як наголосив Чемерис, на межі допустимої норми і показник виявлення хворих на коронавірус. В останні три дні цей показник коливається від 18,5% до 19,6%, тоді як норма 20%. А минулої доби в області зафіксували найбільшу за час пандемії кількість смертей від COVID-19.

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