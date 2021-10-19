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Новини Силовики
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Групу, яка продавала фальшиві документи ЄС по 5 тис. дол. за комплект, затримано в Хмельницькому, - СБУ. ФОТО

Групу, яка продавала фальшиві документи ЄС по 5 тис. дол. за комплект, затримано в Хмельницькому, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисники "допомагали" клієнтам виїхати в країни ЄС за сфальшованими документами. Вартість такої послуги з однієї людини становила $5 тис.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією СБУ, організатором схеми є мешканець Хмельницької області. Він працював страховим агентом і "клієнтів на міграцію" знаходив завдяки особистим зв’язкам.

Послуги надавалися "під ключ": включаючи закордонний та внутрішні паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення, тощо. Фальшовані документи виготовлялися з використанням оригінальних бланків і були аналогом європейських документів.

Групу, яка продавала фальшиві документи ЄС по 5 тис. дол. за комплект, затримано в Хмельницькому, - СБУ 01

"Спершу їх "клієнтами" були лише українці. Але згодом ділки почали "обслуговувати" й іноземців", - говориться в повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора схеми у Хмельницькому під час одержання ним траншу за пакет документів для виїзду до Литовської республіки – 61 тис грн. "Клієнт" мав отримати литовські закордонний та внутрішній паспорти, а також посвідчення водія зразка Литовської республіки.

Групу, яка продавала фальшиві документи ЄС по 5 тис. дол. за комплект, затримано в Хмельницькому, - СБУ 02

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, перевіряється інформація щодо спільників зловмисника за кордоном, оскільки бланки підробних документів були оригінальними.

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Автор: 

нелегали (384) підробка (440) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12909) силовики (2514) Хмельницька область (975)


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Тільки но люди стали отримувати європейські зарплати в Україні, як Пилип з конопель вискочило СБУ. Та ловіть російських агентів у владі. Там через одного.
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19.10.2021 16:54 Відповісти
Жаль ребят, хорошим делом занимались. И сам бы себе такие доки прикупил.... (
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19.10.2021 17:00 Відповісти
Чем они лучше Лукашенко ?
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19.10.2021 17:14 Відповісти
цікаво, а де вони бланки брали?
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19.10.2021 19:10 Відповісти
цікаво, как они в базу ЕС заносили?
Во 2-ю мировую для борьбы с диверсантами на военных документах ставили "тайные маркеры" Типа с 01.01 для 57-го полка в командировочном удостоверении после 3-го предложения не ставить точку.
Англичане печатали документы выдуманной дивизии Вермахта. У полевой жандармерии для несуществующей единицы не было предписаний.
Неужели литовцев столько что в базе ЕС не вмещаются.
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19.10.2021 20:36 Відповісти
 
 