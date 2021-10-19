Буймістер: На з'їзді "слуг народу" в Трускавці у мене не було відчуття, що президент повністю усвідомлює, наскільки всі гілки влади обманюють український народ

"Слуга народу" Людмила Буймістер була впевнена, що в історії з її виключенням з фракції все вирішить її розмова з президентом Володимиром Зеленським, але його ще не було.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я так розумію, що керівники фракції і партії бояться пускати мене до глави держави. Не хочуть вони, щоб я розповіла президенту, що ж у нас насправді відбувається в країні і до чого це веде. Але я не здаюся, я в будь-якому разі намагатимуся добитися зустрічі з президентом. Тому що вважаю, що на сьогоднішній момент від нього залежить, чи виберемося ми зі сформованої мегаскладної ситуації з найменшими для країни втратами", - сказала Буймістер.

За її словами, домовленість про зустріч була досягнута в Трускавці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук оголосив про виключення Буймістер з фракції "Слуга народу"

"Я сподівалася, як мінімум, на владу: що ми свої принципи, заявлені перед народом України на виборах, збираємося виконувати - і йти наміченим шляхом до євроінтеграції, до кращого життя для українців; до наближення нас до стандартів життя в Європі. Мова про виконання програми партії і програми президента. Тому що він на кожному засіданні фракції, коли з'являвся, говорив про те, що ми повинні виконати свою програму та обіцянки, дані людям. Але якщо ми хочемо виконувати ці обіцянки, нам терміново потрібно змінювати вектор того, що ми робимо, і ті кроки, які ми робимо. Інакше ці обіцянки залишаться виключно на папері. Сьогодні ж у нас, на жаль, йде зворотний процес. І у мене не було відчуття, що президент повністю усвідомлює, наскільки сьогодні всі гілки влади обманюють український народ", - сказала нардеп.

У Трускавці Зеленський сказав, що не знав про намір виключити Буймістер з фракції. "Це зміцнило в мені віру в те, що далеко не все повідомляється главі держави", - заявила вона.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістер, яка голосувала проти прийняття "закону про олігархів".

18 жовтня фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати процедуру виключення депутата Людмили Буймістер зі складу фракції.

Читайте інтерв'ю повністю: "Слуга народу" Людмила Буймистер: "Коли Президент сказав, що не знав, що мене збираються виключати з фракції, це зміцнило в мені віру в те, що далеко не все повідомляється главі держави"