Буймістер: На з'їзді "слуг народу" в Трускавці у мене не було відчуття, що президент повністю усвідомлює, наскільки всі гілки влади обманюють український народ
"Слуга народу" Людмила Буймістер була впевнена, що в історії з її виключенням з фракції все вирішить її розмова з президентом Володимиром Зеленським, але його ще не було.
Про це вона повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я так розумію, що керівники фракції і партії бояться пускати мене до глави держави. Не хочуть вони, щоб я розповіла президенту, що ж у нас насправді відбувається в країні і до чого це веде. Але я не здаюся, я в будь-якому разі намагатимуся добитися зустрічі з президентом. Тому що вважаю, що на сьогоднішній момент від нього залежить, чи виберемося ми зі сформованої мегаскладної ситуації з найменшими для країни втратами", - сказала Буймістер.
За її словами, домовленість про зустріч була досягнута в Трускавці.
"Я сподівалася, як мінімум, на владу: що ми свої принципи, заявлені перед народом України на виборах, збираємося виконувати - і йти наміченим шляхом до євроінтеграції, до кращого життя для українців; до наближення нас до стандартів життя в Європі. Мова про виконання програми партії і програми президента. Тому що він на кожному засіданні фракції, коли з'являвся, говорив про те, що ми повинні виконати свою програму та обіцянки, дані людям. Але якщо ми хочемо виконувати ці обіцянки, нам терміново потрібно змінювати вектор того, що ми робимо, і ті кроки, які ми робимо. Інакше ці обіцянки залишаться виключно на папері. Сьогодні ж у нас, на жаль, йде зворотний процес. І у мене не було відчуття, що президент повністю усвідомлює, наскільки сьогодні всі гілки влади обманюють український народ", - сказала нардеп.
У Трускавці Зеленський сказав, що не знав про намір виключити Буймістер з фракції. "Це зміцнило в мені віру в те, що далеко не все повідомляється главі держави", - заявила вона.
Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістер, яка голосувала проти прийняття "закону про олігархів".
18 жовтня фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати процедуру виключення депутата Людмили Буймістер зі складу фракції.
Читайте інтерв'ю повністю: "Слуга народу" Людмила Буймистер: "Коли Президент сказав, що не знав, що мене збираються виключати з фракції, це зміцнило в мені віру в те, що далеко не все повідомляється главі держави"
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Що й не дивно. Здорові на голову з ними і не зв'язувались.
Це клован, звикший жити у своїх кокаїнових фантазіях, де все легко вирішується, лише за його побажанням і де всі його ******* і аплодують.
А якщо його не ******* і кажуть правду, він ображається й починає мститись , за те, що витягли його, з кокаїнової ейфорії...
На медаль тянешь.
ВСЕ РЕВОЛЮЦИИ ПОЖИРАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ,
1. дебілів, наприклад, безугла
2. покидьків, наприклад, ермак
3. дебільних покидьків, наприклад, зевова.
буймистер вірить представнику третьої категорії, тобто сама належить до першої.
вітаємо холуйську фракцію з втратою чергового члена/членкині
Ойц. Владимиру Александровичу не дают работать, не рассказывают о ситуации в стране. Да бл... вы это сербёзно???? Президент не знает, что в стране происходит. Чота ржу.
Цікаво знайти відповідь на питання: чому це сталося? Очевидно, що олігархи і продажні журики штибу Бігуса тримають ніс по вітру і більше за інших відчувають слабкість влади. І це вже сигнал того, що ЄрЗе перестають боятися, він всім набрид своїми зашкварами, а олігархи ввійшли в процес пошуку дублера. Кого? Швидше за все, Притулу, або Разумкова (або обох; інші варіанти «нового обличчя» також можливі) - якраз останні демарші вкладаються в це русло. Плюс божевільна активізація Мураєва. Складати всі яйця в одну корзину ніхто не збирається - це так, для розуміння процесу… Чим вони, олігархи, дають зрозуміти: «фінал близенько, Вова...»