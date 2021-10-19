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Буймістер: На з'їзді "слуг народу" в Трускавці у мене не було відчуття, що президент повністю усвідомлює, наскільки всі гілки влади обманюють український народ

Буймістер: На з'їзді

"Слуга народу" Людмила Буймістер була впевнена, що в історії з її виключенням з фракції все вирішить її розмова з президентом Володимиром Зеленським, але його ще не було.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я так розумію, що керівники фракції і партії бояться пускати мене до глави держави. Не хочуть вони, щоб я розповіла президенту, що ж у нас насправді відбувається в країні і до чого це веде. Але я не здаюся, я в будь-якому разі намагатимуся добитися зустрічі з президентом. Тому що вважаю, що на сьогоднішній момент від нього залежить, чи виберемося ми зі сформованої мегаскладної ситуації з найменшими для країни втратами", - сказала Буймістер.

За її словами, домовленість про зустріч була досягнута в Трускавці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук оголосив про виключення Буймістер з фракції "Слуга народу"

"Я сподівалася, як мінімум, на владу: що ми свої принципи, заявлені перед народом України на виборах, збираємося виконувати - і йти наміченим шляхом до євроінтеграції, до кращого життя для українців; до наближення нас до стандартів життя в Європі. Мова про виконання програми партії і програми президента. Тому що він на кожному засіданні фракції, коли з'являвся, говорив про те, що ми повинні виконати свою програму та обіцянки, дані людям. Але якщо ми хочемо виконувати ці обіцянки, нам терміново потрібно змінювати вектор того, що ми робимо, і ті кроки, які ми робимо. Інакше ці обіцянки залишаться виключно на папері. Сьогодні ж у нас, на жаль, йде зворотний процес. І у мене не було відчуття, що президент повністю усвідомлює, наскільки сьогодні всі гілки влади обманюють український народ", - сказала нардеп.

У Трускавці Зеленський сказав, що не знав про намір виключити Буймістер з фракції. "Це зміцнило в мені віру в те, що далеко не все повідомляється главі держави", - заявила вона.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістер, яка голосувала проти прийняття "закону про олігархів".

18 жовтня фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати процедуру виключення депутата Людмили Буймістер зі складу фракції.

Читайте інтерв'ю повністю: "Слуга народу" Людмила Буймистер: "Коли Президент сказав, що не знав, що мене збираються виключати з фракції, це зміцнило в мені віру в те, що далеко не все повідомляється главі держави"

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Слуга народу (2816) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+20
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19.10.2021 16:54
+19
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19.10.2021 16:55
+15
потому что милочка, ты была тогда в одной обойме с брехунами, убогими, льстецами и лизоблюдами... а теперь, когда кышнули, имеешь надежду на себялюбивого преЗЕ , которому не все докладывают)))) наивняк или дура?
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19.10.2021 16:56
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19.10.2021 16:54 Відповісти
Стала радикальна , стала прогресивна... Та все рівно залишилася тупою - вірить в доброго царя.
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19.10.2021 16:56 Відповісти
Або вона інфальтивна дура, або бреше. Що так, що так - гнати сцяними тряпками
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19.10.2021 17:07 Відповісти
Усе, выгнали эту дурищу из партий врагов народа. С чем я ее и поздравляю))))))
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19.10.2021 17:28 Відповісти
там ещё есть вторая сторона этого эффекта. Квалифицированные люди недооценивают себя
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19.10.2021 17:01 Відповісти
Трускавец вам неверное звиздец... 73 % давно закончились....Бильзина с керосином и коксом нету....
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19.10.2021 16:55 Відповісти
Какой народ, алё. Там были танцы взбесившегося краба под безумные вопли капуцина. Не до народа им было...
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19.10.2021 16:55 Відповісти
"слуга наріду" це невиліковний діагноз.)
Що й не дивно. Здорові на голову з ними і не зв'язувались.
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19.10.2021 16:55 Відповісти
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19.10.2021 16:55 Відповісти
да сколько можно повтрорять--- какого хрена цирк влезь ко мне в жизнь??????????????
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19.10.2021 17:23 Відповісти
потому что милочка, ты была тогда в одной обойме с брехунами, убогими, льстецами и лизоблюдами... а теперь, когда кышнули, имеешь надежду на себялюбивого преЗЕ , которому не все докладывают)))) наивняк или дура?
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19.10.2021 16:56 Відповісти
Какая милая и пушистая мадам. Из партии регионов - 2(Сн)
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19.10.2021 16:57 Відповісти
ти ж таке саме падло як і решта зе служок сцикла.
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19.10.2021 16:57 Відповісти
идейная представительница
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19.10.2021 16:57 Відповісти
пришла с партии регионов за народ жизнь отдать,
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19.10.2021 16:58 Відповісти
Рыжий гудок дал команду фас
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19.10.2021 16:59 Відповісти
и буйная, подтянув трусы, ринулась навроде жисть за народ отдать
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19.10.2021 17:00 Відповісти
народ не кровожадный жизнь оставь себе, перечисли все бабло на детдомы, тогда поверим
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19.10.2021 16:59 Відповісти
Трборежим говорите?Ну ну
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19.10.2021 16:58 Відповісти
Він не бажає цього розуміти.
Це клован, звикший жити у своїх кокаїнових фантазіях, де все легко вирішується, лише за його побажанням і де всі його ******* і аплодують.
А якщо його не ******* і кажуть правду, він ображається й починає мститись , за те, що витягли його, з кокаїнової ейфорії...
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19.10.2021 16:59 Відповісти
Они там все вольтанутые в этой служке урода. Ну чисто как при сталине и брежневе- я пойду на поклон к великому сталину, товарисч сталин- это чудовищная ошибка! Вас нагло обманывают! Феерическая доблое...ка. Просто какие то генетические рабы, выведенные советской властью и рашей. Прошло 2,5 года, а она все свято верит, что это все делается не с подачи того же гринпоца. Дебилы не могут понять, что они дебилы, потому что они дебилы. Эффект Даннинга-Крюгера чистой воды.
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19.10.2021 16:59 Відповісти
МОЛОДЕЦ!
На медаль тянешь.
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19.10.2021 17:01 Відповісти
товарищ зе произошла чудовищная ошібка.
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19.10.2021 17:02 Відповісти
Інфантилізм та невігластво у всіх хворих Слуг, точніше вже Ворогів Народу!!! Як можна очікувати від ватного Президента, який навіть принципів немає, якогось мудрого рішення!!! Мізки ваші мабуть зберігаєте окремо десь в депозитній скриньці бо верзете таку ахінею...
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19.10.2021 17:02 Відповісти
Они сначала изолируют всех , кто может говорить правду , а потом возьмут в плен вранья президента .
ВСЕ РЕВОЛЮЦИИ ПОЖИРАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ,
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19.10.2021 17:03 Відповісти
Эти тоже хотели БЕЗРАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ , но оказались в тюрьмах

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19.10.2021 17:05 Відповісти
земразота складається з
1. дебілів, наприклад, безугла
2. покидьків, наприклад, ермак
3. дебільних покидьків, наприклад, зевова.
буймистер вірить представнику третьої категорії, тобто сама належить до першої.
вітаємо холуйську фракцію з втратою чергового члена/членкині
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19.10.2021 17:04 Відповісти
Бубочка - хороший! Но это знают только Слуги Народа.
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19.10.2021 17:05 Відповісти
Та ні, він все прекрасно розуміє, а тому їх брехня є свідома, нагла і цинічна. В жидів то називається хуцпа. І не варто себе дурити, що він ідіот чи недоумок. Він просто грає таку роль в п`єсці, сценарій якої передбачає повний безлад, розруху і кровопролиття в цій державі. Все, як замовили продюсери з кремля. Він лише акторик, але ж 73% ідіотів того не зрозуміли і, на жаль, і далі не хочуть розуміти. Бо щоб то зрозуміти, їм доведеться визнати власний ідіотизм. Але ж ідіот тому й ідіот, що не визнає власного ідіотизму.
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19.10.2021 17:07 Відповісти
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19.10.2021 17:15 Відповісти
"Не хотят они, чтобы я рассказала президенту, что же у нас на самом деле происходит в стране и к чему это ведет. Источник:

Ойц. Владимиру Александровичу не дают работать, не рассказывают о ситуации в стране. Да бл... вы это сербёзно???? Президент не знает, что в стране происходит. Чота ржу.
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19.10.2021 17:24 Відповісти
выберемся ли мы из сложившейся мегасложной ситуации
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19.10.2021 18:55 Відповісти
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
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19.10.2021 19:13 Відповісти
Ще місяць тому головні "олігархічні" телеканали надавали ЄрЗе теплу інформаційну ванну - наприклад, наприкінці вересня відразу сім телеканалів (ICTV Пінчука, "Україна" та "Україна 24" Ахметова, "1+1" Коломойського, "Інтер" Льовочкіна/Фірташа) показали документальний фільм про святкування 30-річчя Незалежності, де головні ролі зіграли А.Єрмак і його зам К.Тимошенко. Але раптом не тільки продажний BIHUS info за допомогою «24» Садового почав "мочити" безпосередньо самого Зеленського та його корешів з 95-го кварталу; цим щойно зайнялися чи не всі вищепераховані. В деяких поодиноких випадках доходить до того що окремі ведучі каналів не поступаються за рівнем критичних зауважень на адресу влади «Прямому» та 5-му телеканалам. У всяк випадку, намагаються рівнятись на дует Христин (Шкудор та Яцків) на «Еспресо». Тільки Г+Г нині ще компліментує главі держави та його офісу…
Цікаво знайти відповідь на питання: чому це сталося? Очевидно, що олігархи і продажні журики штибу Бігуса тримають ніс по вітру і більше за інших відчувають слабкість влади. І це вже сигнал того, що ЄрЗе перестають боятися, він всім набрид своїми зашкварами, а олігархи ввійшли в процес пошуку дублера. Кого? Швидше за все, Притулу, або Разумкова (або обох; інші варіанти «нового обличчя» також можливі) - якраз останні демарші вкладаються в це русло. Плюс божевільна активізація Мураєва. Складати всі яйця в одну корзину ніхто не збирається - це так, для розуміння процесу… Чим вони, олігархи, дають зрозуміти: «фінал близенько, Вова...»
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19.10.2021 19:16 Відповісти
Все думали, что "товарищ Сталин" не знал о "маховике репресса ", о голоде на территории Украины, о других злодеяниях большевиков... На самом деле он этими процессами руководил сам лично...
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19.10.2021 22:07 Відповісти
 
 