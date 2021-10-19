УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7382 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
894 1

Від початку доби на Донбасі війська РФ тричі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби на Донбасі війська РФ тричі порушили режим

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В сторону Зайцевого російські окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте також: З початку доби війська РФ двічі зривали режим "тиші": зафіксовані обстріли біля Авдіївки і Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Позиції українських воїнів біля Гранітного війська РФ обстріляли з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінських домовленостей озброєння, чим змусили окупантів припинити вогневу активність.

Автор: 

обстріл (28948) Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знайшо в "архіві" за 2016 рік... така показова картинка...

показати весь коментар
19.10.2021 17:42 Відповісти
 
 