Від початку доби на Донбасі війська РФ тричі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В сторону Зайцевого російські окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Позиції українських воїнів біля Гранітного війська РФ обстріляли з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінських домовленостей озброєння, чим змусили окупантів припинити вогневу активність.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.10.2021 17:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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