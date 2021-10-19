Якщо в Україні владу узурпували "арахамії, корнієнки та гетманцеви", то її чекає "сюзеренство Росії", - Буймістер

Нардеп Людмила Буймістер, яку планують виключити з фракції "Слуга народу", побоюється, що в Україні "відбулася узурпація влади арахаміями, корнієнками та гетманцевими".

Про це вона повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Так Буймістер прокоментувала заяви колеги Данила Гетманцева щодо невідповідності її заяв позиції фракції: "По-перше, якщо ми - фракція і партія президента, то в будь-якому випадку такі рішення про те, чи відповідає позиція депутата програмі партії, має приймати президент. Якщо ж у нас уже відбулася узурпація влади арахаміями, корнієнкам та гетманцевими - ну, тоді дуже сумні перспективи, я думаю, і в країни, й у бізнесу. В такому випадку далі події розвиватимуться за таким... сірим сценарієм. Якщо не сказати більшого".

Політик пояснила, що має на увазі: "Сценарій нам світить дуже нерайдужний: ми зараз семимильними кроками рухаємося під сюзеренство Росії; нас усіма силами штовхають до прямого контракту з "Газпромом" щодо газу. І цей контракт обов'язково буде з політичними вимогами. Ці вимоги російська сторона насправді вже висловила: досить подивитися на заяви пана Лаврова, який, будучи міністром закордонних справ (тобто людиною, що має право висловлювати офіційну позицію держави), неодноразово говорив про те, що питання Криму обговорюватися не буде. Причому говорив у гострій і різкій формі. Востаннє - на зустрічі з європейським бізнесом, де він сказав: так, санкції - це болісно, ​​але ми не відступимо".

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У цьому контексті Буймістер не розуміє, про що Володимир Зеленський хоче вести переговори з Москвою: "Тобто, грубо кажучи, розмінна карта для майбутніх переговорів з Москвою, - вже на столі. І сьогодні без відповіді залишається лише одне запитання. Після всього вилитого Росією на нас бруду; після всіх заяв у статті Медведєва; після всіх заяв Путіна - після всього цього ми досі просимося на зустріч із ними?! Правда? ! ми настільки себе низько цінуємо ?! ми все одно хочемо щось з ними далі обговорювати? А що можна обговорювати з людьми, які вже цю позицію висловили?".

Читайте інтерв'ю повністю: Виключена зі "Слуги народу" Буймістер: "Ми семимильними кроками рухаємося під сюзеренство Росії"