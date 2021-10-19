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Якщо в Україні владу узурпували "арахамії, корнієнки та гетманцеви", то її чекає "сюзеренство Росії", - Буймістер

Якщо в Україні владу узурпували

Нардеп Людмила Буймістер, яку планують виключити з фракції "Слуга народу", побоюється, що в Україні "відбулася узурпація влади арахаміями, корнієнками та гетманцевими".

Про це вона повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Так Буймістер прокоментувала заяви колеги Данила Гетманцева щодо невідповідності її заяв позиції фракції: "По-перше, якщо ми - фракція і партія президента, то в будь-якому випадку такі рішення про те, чи відповідає позиція депутата програмі партії, має приймати президент. Якщо ж у нас уже відбулася узурпація влади арахаміями, корнієнкам та гетманцевими - ну, тоді дуже сумні перспективи, я думаю, і в країни, й у бізнесу. В такому випадку далі події розвиватимуться за таким... сірим сценарієм. Якщо не сказати більшого".

Політик пояснила, що має на увазі: "Сценарій нам світить дуже нерайдужний: ми зараз семимильними кроками рухаємося під сюзеренство Росії; нас усіма силами штовхають до прямого контракту з "Газпромом" щодо газу. І цей контракт обов'язково буде з політичними вимогами. Ці вимоги російська сторона насправді вже висловила: досить подивитися на заяви пана Лаврова, який, будучи міністром закордонних справ (тобто людиною, що має право висловлювати офіційну позицію держави), неодноразово говорив про те, що питання Криму обговорюватися не буде. Причому говорив у гострій і різкій формі. Востаннє - на зустрічі з європейським бізнесом, де він сказав: так, санкції - це болісно, ​​але ми не відступимо".

Читайте також: Буймістер: На з'їзді "слуг народу" в Трускавці у мене не було відчуття, що президент повністю усвідомлює, наскільки всі гілки влади обманюють український народ

У цьому контексті Буймістер не розуміє, про що Володимир Зеленський хоче вести переговори з Москвою: "Тобто, грубо кажучи, розмінна карта для майбутніх переговорів з Москвою, - вже на столі. І сьогодні без відповіді залишається лише одне запитання. Після всього вилитого Росією на нас бруду; після всіх заяв у статті Медведєва; після всіх заяв Путіна - після всього цього ми досі просимося на зустріч із ними?! Правда? ! ми настільки себе низько цінуємо ?! ми все одно хочемо щось з ними далі обговорювати? А що можна обговорювати з людьми, які вже цю позицію висловили?".

Читайте інтерв'ю повністю: Виключена зі "Слуги народу" Буймістер: "Ми семимильними кроками рухаємося під сюзеренство Росії"

Автор: 

Слуга народу (2816) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+29
Нічого доброго на нас не чекає.
Бо зебілів 73 %
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19.10.2021 17:31
+21
зеля просто трус и дерьмо, вот и согласен отлекать у ху*ла, может простит.
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19.10.2021 17:33
+21
выпускать этих тварей из страны нельзя ни в коем случаи
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19.10.2021 17:40
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Нічого доброго на нас не чекає.
Бо зебілів 73 %
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19.10.2021 17:31 Відповісти
ИНТЕРЕСНО ЗЕЛЕНСКИЙ УЖЕ СОСТАВИЛ ЗАПОВИТ---мало ли чего....... на орган упадет крышка роялю....
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19.10.2021 17:49 Відповісти
... и все это неожиданно произойдет на Майдане
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19.10.2021 18:00 Відповісти
Какой Майдан....откройте наконец глаза....на кого надежда ....с диванов жопы оторвать за 2,5 года сметуны ни разу не смогли,несмотря на болт ЗЕльца и ермаков с арахамиями. А банду рюзьких попов с усиковыми и кивами в 50 000 голов все видели.Растопчут как бычок на остановке.
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19.10.2021 19:20 Відповісти
Недоречний термін. Сюзеренітет передбачає взаємні обов'язки між васалами та сюзереном, у Роіссі інша модель - "Цар та раби"
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19.10.2021 17:32 Відповісти
146%
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19.10.2021 17:39 Відповісти
Царек хороший, это бояре - редиски, ну...
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19.10.2021 17:32 Відповісти
зеля просто трус и дерьмо, вот и согласен отлекать у ху*ла, может простит.
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19.10.2021 17:33 Відповісти
Про мертвых хорошо или ничего.

Поэтому Буймистер даже не упомянула ЗЕ всвязи с узурпацией власти, отмыванием ворованных денег, государственной изменой.
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19.10.2021 17:35 Відповісти
та ні, Бурмийстер чіпляється за ЗЄ-беню, він гарний, він поймьот
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19.10.2021 18:02 Відповісти
падаль ахметкина
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19.10.2021 17:36 Відповісти
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19.10.2021 17:36 Відповісти
что же они прозревать начинают тогда, когда им пинком под зад дают и отрывают от конвертов?
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19.10.2021 17:40 Відповісти
выпускать этих тварей из страны нельзя ни в коем случаи
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19.10.2021 17:40 Відповісти
про шалав каломойских . .
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19.10.2021 18:18 Відповісти
Буймистер, одна из немногих профессионалов, адекватных депутатов Слуг народа .... поэтому ее и вышибли из партии...
Кстати, в 2012 - 2018 годах Буймистер занимала должность директора и председателя наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша).
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19.10.2021 18:26 Відповісти
точно! кажется это она говорила, что нужно включить печатный станок и напечатать денег столько, сколько нужно и даже больше. Очень профессионально.
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19.10.2021 18:41 Відповісти
Эта судоверфь, Гданьская, давно уже существует только на бумаге.
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19.10.2021 19:07 Відповісти
Тарута ее туда пристроил. Заведовать складами и распилом металлолома наверно.
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19.10.2021 19:12 Відповісти
Эта куча ржавого металлолома теперь "Музей свержения коммунистического режима". Заведовала музеем.

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19.10.2021 19:37 Відповісти
Медведчук, Труханов, каналы ватников. Зеленский за два года сделал больше чем Порошенко за пять лет.
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19.10.2021 18:50 Відповісти
Для рашки.
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19.10.2021 19:07 Відповісти
Выбор незавидный. Или покупать газ на споте втридорога у европейских друзей, или заключить контракт и стать вассалом рашки.
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19.10.2021 18:57 Відповісти
То, шо перечислила Буймистер достаточно для правоохранителей, чтобы привлечь шпану СН к уголовной ответственности за предательство Украины, уверен, справедливость восторжествует, и эти мрази, будут на нарах.
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19.10.2021 19:03 Відповісти
ну так зеленый нелох ничего и не решает, за него все беня каломойша решает, а беня сказал что у расией надо дружить а кровь то она забудется скоро, ахахахах
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19.10.2021 19:07 Відповісти
есть что обсуждать;Зе в Ростов не хочет
Выторговывает место в Сочи
А там и до Сухуми недалеко-в обезьянник можно ХамоАру определить
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19.10.2021 19:19 Відповісти
После Медведчука ему светит только ростовская тюрьма.
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19.10.2021 19:29 Відповісти
Ще одна зелена говоряща голова, яку відтяпали від тєла.
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19.10.2021 21:32 Відповісти
Очень недавно, лет 13 назад, Медведева отправляли в телевизор точно так же обоссать Ющенко и Украину. И зелёный дурачок рискует получить и позор, и войну.
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20.10.2021 09:20 Відповісти
 
 