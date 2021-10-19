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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справи Майдану: Суд не зміг провести засідання, оскільки не було вільного залу з відеофіксацією

Справи Майдану: Суд не зміг провести засідання, оскільки не було вільного залу з відеофіксацією

18 жовтня в Голосіївському суді Києва мало відбутися підготовче засідання у справі колишнього міліціонера, підозрюваного в знищенні і приховуванні зброї і пособництві у втечі працівників роти спецпризначення "Беркут".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар прокурора у справі.

"Засідання у справі не відбулося у зв'язку з тим, що суд не зміг забезпечити вільного залу для проведення засідання з аудіо і відеофіксацією", - повідомив прокурор Офісу генпрокурора Ігор Земсков.

Нагадаємо, колишнього співробітника міліції підозрюють у пособництві у втечі бійців "чорної роти" "Беркута", яких вивезли машинами з Києва - через Кривий Ріг і Миколаїв - до Криму. Крім цього підозрюваний, за версією слідства, розрізав 24 автомати спецпідрозділу і втопив їх у річці Коник Київської області.

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Автор: 

суд (11729) злочини проти Майдану (309)


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Топ коментарі
+6
очередной галимый сериал на ту же гнилую тему - как не смогли, не получилось, не пришли обвиняемые, судья заболел, прокурор не явился и пр и пр..., это не суд, это жалкое его подобие..., все делается для того, чтобы общество никогда не узнало правду, просто забыло об этом прискорбном случае... и все как-то рассосется...
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19.10.2021 17:53
+4
Прикольные отмазки, давай ещё , мы с попкорном
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19.10.2021 17:44
+3
Можно будет в садиках проводить после установки видеофиксации.
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19.10.2021 17:57
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Прикольные отмазки, давай ещё , мы с попкорном
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19.10.2021 17:44 Відповісти
Прикольно было когда командира "черной роты" в 2014 году отпустили под подписку, а тот сразу смылся за поребрик.
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19.10.2021 17:53 Відповісти
А еще прикольнее что судью которая єто сделала тогда уволили, а при зеленском востановили и вернули з/п за "вынужденый прогул".
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19.10.2021 18:35 Відповісти
занавес...
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19.10.2021 17:55 Відповісти
та нормально! ...ну они ж хотели...да?
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19.10.2021 17:51 Відповісти
очередной галимый сериал на ту же гнилую тему - как не смогли, не получилось, не пришли обвиняемые, судья заболел, прокурор не явился и пр и пр..., это не суд, это жалкое его подобие..., все делается для того, чтобы общество никогда не узнало правду, просто забыло об этом прискорбном случае... и все как-то рассосется...
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19.10.2021 17:53 Відповісти
Ну по чему-же, простой люд они очень быстро отрабатывают , работают оперативно
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19.10.2021 17:56 Відповісти
Можно будет в садиках проводить после установки видеофиксации.
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19.10.2021 17:57 Відповісти
Все нормально. Мы же Европейская страна. Слава Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.10.2021 17:58 Відповісти
Я когда пдд нарушил - мне судья в предбаннике кабинета штраф выписала и отправила
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19.10.2021 18:04 Відповісти
7 лет не могут найти свободного зала с видиофиксацией.
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19.10.2021 18:10 Відповісти
Луценко уничтожал улики продавая дела.
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19.10.2021 18:40 Відповісти
Дивна заява прокурора, невже суддя повинен бігати шукати приміщення для судового розгляду. Уже навіть в невеликому райцентрі в суді є як мінімум два належно оснащених зали судових засідань. Розгляд справ проводиться не спонтанно, а заздалегіть сплановано, так що накладок відносно приміщення не повинно бути.
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19.10.2021 18:42 Відповісти
Якщо судді не можуть забезпечити виконання своїх функц. обов'язків - тоді позвільняйте їх, як проф.непридатних.
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19.10.2021 19:01 Відповісти
 
 