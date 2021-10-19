Справи Майдану: Суд не зміг провести засідання, оскільки не було вільного залу з відеофіксацією
18 жовтня в Голосіївському суді Києва мало відбутися підготовче засідання у справі колишнього міліціонера, підозрюваного в знищенні і приховуванні зброї і пособництві у втечі працівників роти спецпризначення "Беркут".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар прокурора у справі.
"Засідання у справі не відбулося у зв'язку з тим, що суд не зміг забезпечити вільного залу для проведення засідання з аудіо і відеофіксацією", - повідомив прокурор Офісу генпрокурора Ігор Земсков.
Нагадаємо, колишнього співробітника міліції підозрюють у пособництві у втечі бійців "чорної роти" "Беркута", яких вивезли машинами з Києва - через Кривий Ріг і Миколаїв - до Криму. Крім цього підозрюваний, за версією слідства, розрізав 24 автомати спецпідрозділу і втопив їх у річці Коник Київської області.
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