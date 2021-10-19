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Буймістер про "зарплати у конвертах" "слугам народу": Я не отримувала, стосовно інших мені неетично коментувати

Буймістер про

Нардеп Людмила Буймістер, яку планують виключити з фракції "Слуга народу", відмовилася коментувати чутки про "тіньові зарплати" однопартійців.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мені ніколи не платили. А решта ... пошлюся все-таки на політичну етику і коментувати не буду, - заявила політик, уточнивши, що не розкаже навіть після виключення з фракції і заради інтересу виборців.

"Поки мене не викличуть на допит у прокуратуру. А так політична етика діє незалежно від членства у фракції. Ось якщо мене викличуть на допит - тоді я буду змушена давати показання. Я по собі можу відповісти: я не отримувала. Щодо інших мені неетично коментувати", - резюмувала Буймістер.

Нагадаємо, ексспікер Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів, щоб вони опрацювали інформацію про можливий підкуп народних депутатів.

Член депутатської групи "За майбутнє", колишній "слуга народу" Антон Поляков заявляв, то його ексоднопартійці отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

Читайте також: Якщо в Україні владу узурпували "арахамії, корнієнки та гетманцеви", то її чекає "сюзеренство Росії", - Буймістер

Читайте інтерв'ю повністю: Виключена зі "Слуги народу" Буймістер: "Ми семимильними кроками рухаємося під сюзеренство Росії"

Автор: 

підкуп (279) Слуга народу (2816) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+20
Этика здесь ни при чем. А вот УК - очень даже.

ПЫСЫ: она врушка
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19.10.2021 18:37
+18
Ну так. Сегодня конверты прокоментировала, а завтра случайно водку метадоном закусишь...
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19.10.2021 18:38
+12
херасе неетично))) - Сокрытие преступления ничем не лучше самого преступления.
А тут типа с кумом переспать, пока мужа нету.
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19.10.2021 18:40
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19.10.2021 18:37 Відповісти
Этика здесь ни при чем. А вот УК - очень даже.

ПЫСЫ: она врушка
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19.10.2021 18:37 Відповісти
просто ссить, бо завтра теж отруїться випадково
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19.10.2021 22:44 Відповісти
Ну так. Сегодня конверты прокоментировала, а завтра случайно водку метадоном закусишь...
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19.10.2021 18:38 Відповісти
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19.10.2021 18:40 Відповісти
Бурмийстер - одна из самых грамотных и вменяемых слуг, но тоже с гнильцой

слуг без гнили не бывает
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19.10.2021 18:42 Відповісти
брехня...малюська самый вменяемый...
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19.10.2021 18:52 Відповісти
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19.10.2021 19:42 Відповісти
Если он там самый вменяемый, то по остальным, выходит, дурка давно плачет...
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19.10.2021 20:16 Відповісти
Для этого и казнят так показательно.
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19.10.2021 18:45 Відповісти
херасе неетично))) - Сокрытие преступления ничем не лучше самого преступления.
А тут типа с кумом переспать, пока мужа нету.
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19.10.2021 18:40 Відповісти
Врёт она. Ей лучше бы молчать и сопеть в 2 дырочки. Так громко говорить как она может только человек, который никогда не давал, и не брал взятки. А у неё рыльце со всех сторон в пушку. И всё началось не в ВР, а значительно раньше.
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19.10.2021 18:42 Відповісти
Та она практически все уже подтвердила,то есть очень жирно намекнула...
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19.10.2021 18:43 Відповісти
закрыть рыжую за недоносительство,яу у **********..криворогие ведь оттуда черпают тупые идеи?
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19.10.2021 18:46 Відповісти
ну ви наївні),а хто ж признається в цьому?
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19.10.2021 18:46 Відповісти
Бо не задекларовані, навіть на допиті не признається.
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19.10.2021 18:57 Відповісти
А якби збивала людей і втікала з місця дтп, то сиділа б по праву руку від зе в трускавці, як трухін. Якби жирувала у велюрі під час локдауну, то зе ставив би її в приклад іншим, як тіщенка.
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19.10.2021 18:47 Відповісти
Не виноватая я! Конверт сам в сумочку попал!
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19.10.2021 18:52 Відповісти
вона також брала. До пори до часу.
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19.10.2021 18:56 Відповісти
******
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19.10.2021 18:56 Відповісти
а что она могла еще сказать? ....да, получаю? )))
что-то мне кажется что получали все....ну по крайней мере те, кто себя прилежно вел и не выпендривался ))) и пошел туда именно кнопки нажимать и получать деньги...а не работать...
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19.10.2021 18:57 Відповісти
На Американском Капитолии немного завидуют Киевскому Шапитолию..., раньше неизвестные чуваки расписывали заборы Киева типа Данбасс паражняк не гонить,...сегодня пишуть... КВН рулить...Весело живем,и вперед идем...
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19.10.2021 18:59 Відповісти
Ну це не етика - а покривання злочинів.
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19.10.2021 19:02 Відповісти
Покривати ЗЛОЧИН це етика ?
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19.10.2021 19:03 Відповісти
Без коментарів , означає - ТАК ..!!
Спасибі за те що ще раз підтвердила - зарплати в конвертах - ІСНУТЬ таки .
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19.10.2021 19:04 Відповісти
Ольга ********* при любом раскладе чемпионка мира по дебилизьму....
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19.10.2021 19:05 Відповісти
Вот бы сказала.. Никогда.. Никто.. Мы такие чессные-чессные.. Подложила таки говнеца бывшим коллегам
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19.10.2021 19:05 Відповісти
Слуг "народа" Игорь Валерьевич однажды назвал, мои чуваки,...,мои сынки,всех накормлю американскими долларами,напою накормлю и спать уложу... Но в джело вмешалась американская Прокуратура и пять штатов США...,шутки закончились чуваки...,впереди дел невпроворот,особенно в штате Дэлавер...
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19.10.2021 19:11 Відповісти
ложка соли в пачке дуста
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19.10.2021 19:11 Відповісти
Любите братьев наших меньших...,они достойные братья...,в отличие от мавзолейных Шариковых...
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19.10.2021 19:18 Відповісти
Женское коварство. Я не ш****, а про мою подругу не могу рассказать из-за этических соображений.
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19.10.2021 19:18 Відповісти
Если сказала, что не получала, то однозначно НЕ ОТДАСТ! Да и кто ж отдаст, если в месяц получали в зависимости от нужд голосования за законопроект от 5 до 15 тысяч баксов! Пусть даже два раза в месяц по "пятерочке" тон бакинских... Это десятка в месяц... Два с половиной года - это 30 месяцев, по десятке зелени... Это много возвращать...
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19.10.2021 19:18 Відповісти
Щодо обрання Корнієнка першим віце-спікером. Тут є кілька пластів.

Спершу про мораль. Особа, яка відзначилася сексистськими висловлюваннями може мати політичне майбутнє лише на Росії та в якихось глухих країнах третього світу. На жаль, уже й у нас. Фракція слуг свого часу горою стала на захист Корнієнка та Арахамії, а обидві принижені їхні однопартійниці навперебій переконували, що їх ніщо не образило. А якраз Ірина Аллахвердієва, що родом з Миколаєва, могла й знати брудний зміст тієї "корабельної сосни". Я служив колись в армії, тому теж наслухався подібних фразочок. Щоб була зрозумілою брутальність, то в приморських містах на солдафонському сленгу - це означення легкодоступної гарнізонної повії, яка надає оральні послуги (десь так на більш-менш пристойну мову це перекладається). Який рівень моралі слуг та їхнього хазяїна, такі й їхні висуванці. І Трєтьякова, й Арахамія, і Корнієнко й далі поважані члени цього моносміття.

Для Корнієнка воно й не дивно. Його моральні рамки добре відобразилися в колишній творчості. Давніше він із приятелями створили якийсь ансамблик. А журналісти десь вишукали запис одного його виступу. Чітко зафіксувався в пам'яті цей хиткий типаж із гітарою, який у мікрофон співав якесь своє "видатне" творіння (далі дослівно): "Мы все теперь равны. Ану снимай штаны..."

Тепер про інтелект. Із Корнієнком ніколи не перетинався та не спілкувався, але наслуханий переказів (у тому числі й від слуг поза ефірами), що він тихий і примітивний п'яничка. Із свого незначного медичного досвіду пригадую, що в цій частині є два типи діагнозів: до психушки везуть із хронічним алкоголізмом та різними посталкогольними психозами, а в неврології колись пробували вилікувати хворих на "побутове п'янство" - в мої часи серед офіцерів було вкрай поширене. Мене на якийсь час прикомандирували на роботу до неврологічного віділення житомирського військового госпіталя. Там якраз отаких і лікували. То цей другий образ дуже в'яжеться до вигляду й манери мовлення Корнієнка. Свої ж фахові здібності він щодня демонструє в численних спілкуваннях із пресою. Це просто дрімучий непрофесіоналізм.

І головне - про завдання. Вести сесію, слухняно виконувати всі побажання з Банкової й чинити тихе свавілля буде Стефанчук. Він уже й так собі на один термін напрацював. Але, якщо раптом він заартачиться, то йому можуть запропонувати вийти, а щось геть непристойне проводитиме Корнієнко, бо не на Олену ж Кондратюк їм свої брудні справи залишати. Але це річ екстремальна. Думаю, що багато обломів від Стефанчука не буде. А на Корнієнка покладено дві інші функції. Про одну він сам заявив, а іншу вже давніше обговорюють серед слуг.

Перше - це контрреформа Регламенту. Закон про Регламент Верховної Ради створювався та набував свого, виписаного в Конституції значення упродовж понад двох десятиліть. І не останню роль у цьому зіграла допомогова група від Європарламенту під керівництвом Пета Кокса та Александра Квашнєвського. Тому Регламент - це вже не лише справа наших депутатів, але й один із елементів євроінтеграції України. І з ним та закладеними в ньому обмеженнями мусили миритися попередні спікери та президенти. Але прийшли до влади нєдорослі... Перший наскок ще в 2019 році після жорсткого наганяю від Євросоюзу було відбито. Тоді прагнули в Регламенті фактично зруйнувати конституційне право на законодавчу ініціативу та спростити можливості для свого божевільного зеленого принтера.

Але зараз ця влада вже остаточно розходиться з цивілізованим світом. Тому й думка з Брюсселя їм стає байдужою. І спершу на вимогу ЗЄрмака Стефанчук фальсифікує голосування за улюблену бібікалку для Зеленського. Потім після конфлікту з Разумковим, якого також незаконно звільняють, Зеленському доносять, що це ж у нас проти всіх його божевільних нарко-фантазій протистоять якісь злощасні формулювання Регламету, законів та Конституції. Першими вирішили знищити регламентні запобіжники. Зеленський у трускавецькій ВПШ заявляє, що Регламент навіть "руйнує економіку" (!!!) Що він викурив перед тим? Але в нас же більше не цивілізована країна, в нас ЦК КПСС. А там гєнсєк-маразматик щось бовкнув про чергові "сіські-матіські", а холуї побігли втілювати, деколи навіть не розібравшись, що мала на увазі перша задниця країни. Так і тут. На звучний пук Зеленського сьогодні вже відреагував новий віце-спікер, заявивши, що саме він буде курувати процедуру переписування (читай: ламання) Регламенту. Стефанчук цим займатися не забажав. Та й не спікерська це справа.

Що буде в підсумку? Остаточна втрата запобіжників, руйнування законодавчого процесу та навіть останніх залишків прав опозиції. А ще, якщо цього разу попередження від Євросоюзу не спрацюють, то й додаткові мінуси в карму для всієї України.

А друге завдання поки озвучують тихіше. Йдеться про суттєву зачистку Апарату Верховної Ради від недостатньо лояльних кадрів. У Раді сформувався доволі професійний виконавчий апарат. І його попередні спікери берегли від політичних втручань, бо всі мали хоч якийсь номенклатурний досвід і знали, що робочих конячок різати не можна. А ще розрізняли апаратників, які для співання дифірамбів і тих, які для реальної роботи. Особливо це стосувалося Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління. Окрім деяких інших функцій, основне їхнє завдання готувати безпристрасні оцінки законопроєктів: ГНЕУ до першого читання, а юридичне - до другого. А також не допускати протиріч і колізій у законах. А це ой як обурило Зеленського та його компанію дуполизів. Ви ж уявляєте: якісь чиновнички сміють йому, "найвеличнішому лідору **********" писати у висновках, що президентський проєкт суперечить Конституції, інтересам країни та здоровому ґлузду і його доцільно відхилити. І саме цих реальних спеціалістів, яких не посміли "приручати" навіть регіонали, яких підтримував Разумков та не забажав власноручно зачищати Стефанчук, має "оптимізувати" Корнієнко...

Чи вдасться цій запущеній та опущеній особі з морального й суспільного дна зламати систему парламентаризму в Україні - питання відкрите. Оскільки це вже фактор євроінтеграції та нашої відповідальності у Раді Європи, то тут можна й на санкції нарватися. Але якраз найтупіші та найобмеженіші часто методом бульдозера дуже оперативно розчищають дорогу для ідіотських забаганок своїх верховних наполєончиків.

Тарас Черновол
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19.10.2021 19:18 Відповісти
Очень даже умно ответила. Подтвердила, что получают - а кто не так важно. Странно было если бы не платили, уже половина бы разбежалась. Кстати, платили всегда и раньше и будут платить...
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19.10.2021 19:29 Відповісти
Само название СН - издёвка над народом. Про какую этику? Им просто прикольно почудить на капитолии
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20.10.2021 00:19 Відповісти
Ну дык!
Не хочет, что бы и ее с кучей алкоголя и метадона в крови нашли!
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19.10.2021 19:38 Відповісти
понятно.. сама спалилась, выходит есть конверты!
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19.10.2021 19:42 Відповісти
А хтось такий наївний повірить, що вона може сказати "так мені видали 3 рази по 10К і я взяла"
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19.10.2021 23:01 Відповісти
Если правильно раскрутить дело о выплатах за голосование в конвертах,
то всё монобольшинство можно поставить раком
и отменить всё, что это шобло успело "наголосовать".
Нашлись светочи демократии.
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20.10.2021 00:02 Відповісти
Ой. Кто ж это за народ против его слуг? Утопия
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20.10.2021 00:22 Відповісти
Люда получала от Ахметова,который ее делегировал в Раду,зачем ей от Арахамии жалкие крохи.А "выперли " правильно, фракция решает большинством ,как голосовать. Не согласна,выходи из фракции на вольные(ахметовские) хлеба.Понятно, что хочется и форель кушать,и "целомудрие" соблюсти. Но так не бывает.
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20.10.2021 07:09 Відповісти
 
 