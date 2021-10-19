Буймістер про "зарплати у конвертах" "слугам народу": Я не отримувала, стосовно інших мені неетично коментувати

Нардеп Людмила Буймістер, яку планують виключити з фракції "Слуга народу", відмовилася коментувати чутки про "тіньові зарплати" однопартійців.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мені ніколи не платили. А решта ... пошлюся все-таки на політичну етику і коментувати не буду, - заявила політик, уточнивши, що не розкаже навіть після виключення з фракції і заради інтересу виборців.

"Поки мене не викличуть на допит у прокуратуру. А так політична етика діє незалежно від членства у фракції. Ось якщо мене викличуть на допит - тоді я буду змушена давати показання. Я по собі можу відповісти: я не отримувала. Щодо інших мені неетично коментувати", - резюмувала Буймістер.

Нагадаємо, ексспікер Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів, щоб вони опрацювали інформацію про можливий підкуп народних депутатів.

Член депутатської групи "За майбутнє", колишній "слуга народу" Антон Поляков заявляв, то його ексоднопартійці отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

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