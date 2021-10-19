Буймістер про "зарплати у конвертах" "слугам народу": Я не отримувала, стосовно інших мені неетично коментувати
Нардеп Людмила Буймістер, яку планують виключити з фракції "Слуга народу", відмовилася коментувати чутки про "тіньові зарплати" однопартійців.
Про це вона повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Мені ніколи не платили. А решта ... пошлюся все-таки на політичну етику і коментувати не буду, - заявила політик, уточнивши, що не розкаже навіть після виключення з фракції і заради інтересу виборців.
"Поки мене не викличуть на допит у прокуратуру. А так політична етика діє незалежно від членства у фракції. Ось якщо мене викличуть на допит - тоді я буду змушена давати показання. Я по собі можу відповісти: я не отримувала. Щодо інших мені неетично коментувати", - резюмувала Буймістер.
Нагадаємо, ексспікер Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів, щоб вони опрацювали інформацію про можливий підкуп народних депутатів.
Член депутатської групи "За майбутнє", колишній "слуга народу" Антон Поляков заявляв, то його ексоднопартійці отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.
Читайте інтерв'ю повністю: Виключена зі "Слуги народу" Буймістер: "Ми семимильними кроками рухаємося під сюзеренство Росії"
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ПЫСЫ: она врушка
слуг без гнили не бывает
А тут типа с кумом переспать, пока мужа нету.
что-то мне кажется что получали все....ну по крайней мере те, кто себя прилежно вел и не выпендривался ))) и пошел туда именно кнопки нажимать и получать деньги...а не работать...
Спасибі за те що ще раз підтвердила - зарплати в конвертах - ІСНУТЬ таки .
Спершу про мораль. Особа, яка відзначилася сексистськими висловлюваннями може мати політичне майбутнє лише на Росії та в якихось глухих країнах третього світу. На жаль, уже й у нас. Фракція слуг свого часу горою стала на захист Корнієнка та Арахамії, а обидві принижені їхні однопартійниці навперебій переконували, що їх ніщо не образило. А якраз Ірина Аллахвердієва, що родом з Миколаєва, могла й знати брудний зміст тієї "корабельної сосни". Я служив колись в армії, тому теж наслухався подібних фразочок. Щоб була зрозумілою брутальність, то в приморських містах на солдафонському сленгу - це означення легкодоступної гарнізонної повії, яка надає оральні послуги (десь так на більш-менш пристойну мову це перекладається). Який рівень моралі слуг та їхнього хазяїна, такі й їхні висуванці. І Трєтьякова, й Арахамія, і Корнієнко й далі поважані члени цього моносміття.
Для Корнієнка воно й не дивно. Його моральні рамки добре відобразилися в колишній творчості. Давніше він із приятелями створили якийсь ансамблик. А журналісти десь вишукали запис одного його виступу. Чітко зафіксувався в пам'яті цей хиткий типаж із гітарою, який у мікрофон співав якесь своє "видатне" творіння (далі дослівно): "Мы все теперь равны. Ану снимай штаны..."
Тепер про інтелект. Із Корнієнком ніколи не перетинався та не спілкувався, але наслуханий переказів (у тому числі й від слуг поза ефірами), що він тихий і примітивний п'яничка. Із свого незначного медичного досвіду пригадую, що в цій частині є два типи діагнозів: до психушки везуть із хронічним алкоголізмом та різними посталкогольними психозами, а в неврології колись пробували вилікувати хворих на "побутове п'янство" - в мої часи серед офіцерів було вкрай поширене. Мене на якийсь час прикомандирували на роботу до неврологічного віділення житомирського військового госпіталя. Там якраз отаких і лікували. То цей другий образ дуже в'яжеться до вигляду й манери мовлення Корнієнка. Свої ж фахові здібності він щодня демонструє в численних спілкуваннях із пресою. Це просто дрімучий непрофесіоналізм.
І головне - про завдання. Вести сесію, слухняно виконувати всі побажання з Банкової й чинити тихе свавілля буде Стефанчук. Він уже й так собі на один термін напрацював. Але, якщо раптом він заартачиться, то йому можуть запропонувати вийти, а щось геть непристойне проводитиме Корнієнко, бо не на Олену ж Кондратюк їм свої брудні справи залишати. Але це річ екстремальна. Думаю, що багато обломів від Стефанчука не буде. А на Корнієнка покладено дві інші функції. Про одну він сам заявив, а іншу вже давніше обговорюють серед слуг.
Перше - це контрреформа Регламенту. Закон про Регламент Верховної Ради створювався та набував свого, виписаного в Конституції значення упродовж понад двох десятиліть. І не останню роль у цьому зіграла допомогова група від Європарламенту під керівництвом Пета Кокса та Александра Квашнєвського. Тому Регламент - це вже не лише справа наших депутатів, але й один із елементів євроінтеграції України. І з ним та закладеними в ньому обмеженнями мусили миритися попередні спікери та президенти. Але прийшли до влади нєдорослі... Перший наскок ще в 2019 році після жорсткого наганяю від Євросоюзу було відбито. Тоді прагнули в Регламенті фактично зруйнувати конституційне право на законодавчу ініціативу та спростити можливості для свого божевільного зеленого принтера.
Але зараз ця влада вже остаточно розходиться з цивілізованим світом. Тому й думка з Брюсселя їм стає байдужою. І спершу на вимогу ЗЄрмака Стефанчук фальсифікує голосування за улюблену бібікалку для Зеленського. Потім після конфлікту з Разумковим, якого також незаконно звільняють, Зеленському доносять, що це ж у нас проти всіх його божевільних нарко-фантазій протистоять якісь злощасні формулювання Регламету, законів та Конституції. Першими вирішили знищити регламентні запобіжники. Зеленський у трускавецькій ВПШ заявляє, що Регламент навіть "руйнує економіку" (!!!) Що він викурив перед тим? Але в нас же більше не цивілізована країна, в нас ЦК КПСС. А там гєнсєк-маразматик щось бовкнув про чергові "сіські-матіські", а холуї побігли втілювати, деколи навіть не розібравшись, що мала на увазі перша задниця країни. Так і тут. На звучний пук Зеленського сьогодні вже відреагував новий віце-спікер, заявивши, що саме він буде курувати процедуру переписування (читай: ламання) Регламенту. Стефанчук цим займатися не забажав. Та й не спікерська це справа.
Що буде в підсумку? Остаточна втрата запобіжників, руйнування законодавчого процесу та навіть останніх залишків прав опозиції. А ще, якщо цього разу попередження від Євросоюзу не спрацюють, то й додаткові мінуси в карму для всієї України.
А друге завдання поки озвучують тихіше. Йдеться про суттєву зачистку Апарату Верховної Ради від недостатньо лояльних кадрів. У Раді сформувався доволі професійний виконавчий апарат. І його попередні спікери берегли від політичних втручань, бо всі мали хоч якийсь номенклатурний досвід і знали, що робочих конячок різати не можна. А ще розрізняли апаратників, які для співання дифірамбів і тих, які для реальної роботи. Особливо це стосувалося Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління. Окрім деяких інших функцій, основне їхнє завдання готувати безпристрасні оцінки законопроєктів: ГНЕУ до першого читання, а юридичне - до другого. А також не допускати протиріч і колізій у законах. А це ой як обурило Зеленського та його компанію дуполизів. Ви ж уявляєте: якісь чиновнички сміють йому, "найвеличнішому лідору **********" писати у висновках, що президентський проєкт суперечить Конституції, інтересам країни та здоровому ґлузду і його доцільно відхилити. І саме цих реальних спеціалістів, яких не посміли "приручати" навіть регіонали, яких підтримував Разумков та не забажав власноручно зачищати Стефанчук, має "оптимізувати" Корнієнко...
Чи вдасться цій запущеній та опущеній особі з морального й суспільного дна зламати систему парламентаризму в Україні - питання відкрите. Оскільки це вже фактор євроінтеграції та нашої відповідальності у Раді Європи, то тут можна й на санкції нарватися. Але якраз найтупіші та найобмеженіші часто методом бульдозера дуже оперативно розчищають дорогу для ідіотських забаганок своїх верховних наполєончиків.
Тарас Черновол
Не хочет, что бы и ее с кучей алкоголя и метадона в крови нашли!
то всё монобольшинство можно поставить раком
и отменить всё, что это шобло успело "наголосовать".
Нашлись светочи демократии.