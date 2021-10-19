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Новини
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На цьому тижні ВР може звільнити міністра екології Абрамовського, про голову Мінекономіки Любченка нема інформації, - "слуга народу" Арахамія

На цьому тижні ВР може звільнити міністра екології Абрамовського, про голову Мінекономіки Любченка нема інформації, -

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сьогодні вперше почув про те, що міністра економіки Олексія Любченка можуть відправити у відставку.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.

"У нас щодо Любченка немає ніякої інформації. Вона виникла десь, як завжди", - зазначив нардеп.

Арахамія також підкреслив, що на цьому тижні парламент не може розглянути всі кадрові питання в Кабміні. "Якщо ми це зробимо, то "з'їмо" пів тижня ... Це тривалий процес, тому "розбили" умовно на частини", - заявив він і додав, що на цьому тижні Рада може розглянути звільнення міністра екології.

Нагадаємо, заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук допускає, що Верховна Рада може 21 жовтня проголосувати за відставку Романа Абрамовського з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія особисто бачив, як міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський писав заяву про відставку.

Автор: 

Кабмін (14134) звільнення (2687) Арахамія Давид (1105) Любченко Олексій (114) Абрамовський Роман (58)


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Топ коментарі
+2
Вовка Аравійський гарячково перетасовує ліжка, але нічого не виходить чомусь. Патамушта недоумок.
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19.10.2021 19:04
+1
бєдуїн одним словом.
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19.10.2021 19:07
+1
"У нас по Любченко нет никакой информации. Она возникла откуда-то, как всегда", - отметил нардеп.
Вы, зелень все там из ниоткуда и звать вас никак, балаган зеленых клоунов во главе с Коломойбарабасом....
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19.10.2021 19:12
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А ведь когда-то было время, когда украинцы знали фамилии министров и знали их в лицо...
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19.10.2021 18:58 Відповісти
В министерстве экологии всегда были самые большие взяточники.
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19.10.2021 18:59 Відповісти
Вовка Аравійський гарячково перетасовує ліжка, але нічого не виходить чомусь. Патамушта недоумок.
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19.10.2021 19:04 Відповісти
бєдуїн одним словом.
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19.10.2021 19:07 Відповісти
"У нас по Любченко нет никакой информации. Она возникла откуда-то, как всегда", - отметил нардеп.
Вы, зелень все там из ниоткуда и звать вас никак, балаган зеленых клоунов во главе с Коломойбарабасом....
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19.10.2021 19:12 Відповісти
Зрадойоби розказували, що реформи і досягнення попередньої влади - це мудрий народ зробив. Нє, шановні. Зараз добре видно, що коли мудрому народу дати можливість "проявити" себе, то чомусь виходять президент Зеленський, газ по 40 тисяч і 550 трупів за добу, а реформи не дуже
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19.10.2021 19:16 Відповісти
Ну конечно нашли самое крутое министерство в качестве козла отпущения. Мол мы работаем и всех поснимаем к мяух собачим. Это ведь экология тарифы повышает и газ покупает, цены на продукты повышает, офшоры устраивает и вагнеровцев отпускает….от экологии вся экономика у нас стоит…. Это как Монголия самая независимая страна мира , потому ,что от неё ничего не зависит.
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19.10.2021 19:37 Відповісти
Правильно,раз в квартал меняйте,что бы не засиживался.😂
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19.10.2021 19:47 Відповісти
 
 