На цьому тижні ВР може звільнити міністра екології Абрамовського, про голову Мінекономіки Любченка нема інформації, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сьогодні вперше почув про те, що міністра економіки Олексія Любченка можуть відправити у відставку.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.
"У нас щодо Любченка немає ніякої інформації. Вона виникла десь, як завжди", - зазначив нардеп.
Арахамія також підкреслив, що на цьому тижні парламент не може розглянути всі кадрові питання в Кабміні. "Якщо ми це зробимо, то "з'їмо" пів тижня ... Це тривалий процес, тому "розбили" умовно на частини", - заявив він і додав, що на цьому тижні Рада може розглянути звільнення міністра екології.
Нагадаємо, заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук допускає, що Верховна Рада може 21 жовтня проголосувати за відставку Романа Абрамовського з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія особисто бачив, як міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський писав заяву про відставку.
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