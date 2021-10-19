"ЄС" вимагає притягнути міжнародних експертів до відбору суддів КС і припинити блокаду конкурсу в САП, - Порошенко

Як опозиція з державницькою позицією партія "Європейська Солідарність" підтримала поправки в закон про НАБУ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер партії "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що участь авторитетних міжнародних експертів у конкурсній комісії з обрання директора НАБУ стане додатковою гарантією незалежності цього інституту, яку ми свого часу гарантували НАБУ. Ефективність саме такого принципу формування конкурсних комісій наша команда довела на бездоганному прикладі формування Вищого антикорупційного суду", - нагадав Порошенко.

"Саме тому ми наполягаємо на ухваленні нашого законопроєкту щодо залучення міжнародних експертів і до добору суддів Конституційного суду", - зазначив лідер партії "ЄС".

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"Ми також вимагаємо від пана Зеленського припинити блокаду конкурсу з обрання нового Спеціального антикорупційного прокурора. Рівно як і негайно віддати команду своїй монобільшості дати хід законопроєкту про ліквідацію одіозного ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва, за що "Європейська Солідарність" так само готова проголосувати", - заявив Порошенко.

"Ще весною Зеленський подав цей закон як невідкладний, і тут же дав команду "Слугам" його не розглядати. Не можна так обманювати людей", - наголосив Порошенко.