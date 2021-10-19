"ЄС" вимагає притягнути міжнародних експертів до відбору суддів КС і припинити блокаду конкурсу в САП, - Порошенко
Як опозиція з державницькою позицією партія "Європейська Солідарність" підтримала поправки в закон про НАБУ.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер партії "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що участь авторитетних міжнародних експертів у конкурсній комісії з обрання директора НАБУ стане додатковою гарантією незалежності цього інституту, яку ми свого часу гарантували НАБУ. Ефективність саме такого принципу формування конкурсних комісій наша команда довела на бездоганному прикладі формування Вищого антикорупційного суду", - нагадав Порошенко.
"Саме тому ми наполягаємо на ухваленні нашого законопроєкту щодо залучення міжнародних експертів і до добору суддів Конституційного суду", - зазначив лідер партії "ЄС".
"Ми також вимагаємо від пана Зеленського припинити блокаду конкурсу з обрання нового Спеціального антикорупційного прокурора. Рівно як і негайно віддати команду своїй монобільшості дати хід законопроєкту про ліквідацію одіозного ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва, за що "Європейська Солідарність" так само готова проголосувати", - заявив Порошенко.
"Ще весною Зеленський подав цей закон як невідкладний, і тут же дав команду "Слугам" його не розглядати. Не можна так обманювати людей", - наголосив Порошенко.
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Так людей ніхто і не обдурив. Обдурили зебілів. 😁 Люди на брехню не повелися і за блазня не голосували. 😊
"Л" - лицемерие
Статья 9. Срок полномочий судей
Конституционного Суда Украины
Судья Конституционного Суда Украины назначается сроком на девять лет без права быть назначенным повторно.
Статья 23. Прекращение полномочий судьи
Конституционного Суда Украины
Полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
1) истечения срока назначения;
2) достижения судьей шестидесятипятилетнего возраста;
3) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья:
4) нарушения судьей требований, предусмотренных частью второй статьи 16 настоящего Закона;
5) нарушения судьей присяги;
6) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его;
7) прекращения его гражданства;
8) признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
Решение о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Украины в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-9, принимается на заседании Конституционного (Суда Украины, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5,- Верховной Радой Украины.
Полномочия судьи прекращаются в случае его смерти.
Статья 24. Досрочное освобождение от должности
Председателя Конституционного Суда Украины,
заместителя Председателя Конституционного Суда
Украины по их заявлениям
Председатель Конституционного Суда Украины, заместитель Председателя Конституционного Суда Украины освобождаются от должности по их заявлениям Конституционным Судом Украины.
Решение о досрочном освобождении считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава судей Конституционного Суда Украины.
Освобождение от должности Председателя Конституционного Суда Украины, заместителя Председателя Конституционного Суда Украины не лишает их полномочий судьи Конституционного Суда Украины.
Правильно ПЭС
Ні, ти навіть не гуппі; ти - типовий наглий, цинічний 73/43%зебільний побрехун. Навіть більше: твоя та маніпуляція є характерною ознакою кожного випускника ФЭДа, яко *****. Під проксі сюди зайшов? Колися! - з луб'янки?
А в Порошенка не було своєї монобільшості! І навіть в БПП було лише півтора десятка однопартійціів ПП, не більше, бо все БПП складалось з ДЕВ'ЯТИ партій! Це був по факту БЛОК, а не однорідна партія, якою, наприклад нині є Солідарність!
***, доведеться тебе занести в пропагандони подляка... твій висер - чисто його методичка...
До речі, судова реформа була зупинена весною 2019-го, і з тих пір - на нулях! На тормозах! То хто винуватий в відсутності реформ? Ти хоч ? Ти хоч читав, про що говорять ті ж самі активісти ГРД? ""? і ще: ""
У меня такое впечатление что среди сторонников Петра Алексеевича одни малообразованные маргиналы, при этом сидящие на субсидии...