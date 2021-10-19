У 2020-му відбулося 813 залізничних аварій, загинуло 212 осіб, - представник "Укрзалізниці" Ткачов

За минулий рік відбулося 813 залізничних аварій, третина з них - через поганий стан рухомого складу.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що в цих транспортних пригодах загинули 212 осіб, 40 зазнали травм. З усіх аварій 479 відбулися з рухомим складом (126 із них - внаслідок сходження з рейок рухомого складу).

"Тобто 30% аварій на "Укрзалізниці" пов'язані саме з поганим станом рухомого складу, решта 70% - це або проблеми інфраструктури, або сторонні особи, або інші причини", - говорить керівництво УЗ.

За словами Ткачова, експлуатація застарілого вагонного парку заважає "Укрзалізниці" ефективно транспортувати вантажі, погіршує оборот вагонів, збільшує час вантажних операцій, а також призводить до непродуктивних пробігів вагонів і локомотивів. Крім того, з року в рік зростають додаткові витрати вантажовідправників на ремонт і підготовку вагонів до навантаження.

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"Але найбільша проблема зношеного парку - це загроза безпеці руху", - підкреслив Ткачов.

За його словами, зношеність вагонного парку "Укрзалізниці" становить близько 89%.

Як нагадує hromadske, 5 жовтня "Укрзалізниця" заявила про початок оновлення парку приміських і регіональних поїздів. Там заявляють, що воно буде "наймасштабнішим за роки незалежності України".

Всього "Укрзалізниця" планує купити 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень. Також хочуть придбати 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів.