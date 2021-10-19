УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6542 відвідувача онлайн
Новини
5 169 23

Есбеушника, який напав влітку на прикордонний загін, засудили до умовного терміну

Есбеушника, який напав влітку на прикордонний загін, засудили до умовного терміну

Старший лейтенант пішов на угоду зі слідством. Його позбавили звання і на три роки заборонили служити в правоохоронних органах.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що 18.07.2021 двоє офіцерів Служби безпеки України - лейтенант і підполковник - вчинили напад на прикордонний наряд під час виконання останнім обов'язків щодо здійснення охорони державного кордону поблизу одного з сіл на Сумщині, заподіявши двом прикордонникам легкі тілесні ушкодження. Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частину з яких згодом підкинули в місцевий відділ Держприкордонслужби. Службову зброю прикордонників зловмисники залишили на місці злочину", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений уклав угоду зі слідством.

Читайте також: Журналісти знайшли есбеушника Новікова, який намагався зірвати показ фільму про офшори Зеленського. ВIДЕО

"Суд виніс вирок, яким затвердив укладену угоду та призначив узгоджену сторонами міру покарання - 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном тривалістю 3 роки, а також додаткові покарання у вигляді позбавлення військового звання "лейтенант" і позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 3 роки", - зазначили в прокуратурі.

Розслідування щодо другого есбеушника, який напав на прикордонників, завершено, скоро суд винесе вирок.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) вирок (1087) СБУ (12909) суд (11729)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Хто ж його посадить це ж пам"ятник!
І так з усіма можновлядцями. Кради, вбивай, зраджуй Україну - на тобі найсуворіше покарання домашній арешт.
показати весь коментар
19.10.2021 20:21
+6
показати весь коментар
19.10.2021 20:19
+3
Три года быстро пролетят, и снова пойдет на дело.
показати весь коментар
19.10.2021 20:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Три года быстро пролетят, и снова пойдет на дело.
показати весь коментар
19.10.2021 20:18 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 20:19 Відповісти
Хто ж його посадить це ж пам"ятник!
І так з усіма можновлядцями. Кради, вбивай, зраджуй Україну - на тобі найсуворіше покарання домашній арешт.
показати весь коментар
19.10.2021 20:21 Відповісти
Ну, в цьому випадку лейтенант не крав, не вбивав і Україну не зраджував, а брав участь у нанесені легких тілесних ушкоджень і пішов на угоду зі слідством. Здається міра покарання адекватна. А от як покарають підполковника, який скоріш за все керував лейтенантом, подивимось. Важливо, щоб були встановлені причини такої поведінки СБУшників.
показати весь коментар
20.10.2021 00:06 Відповісти
Правильно, на его месте мог быть я, лейтенант Б.
показати весь коментар
19.10.2021 20:22 Відповісти
Йому не можна в тюрму. Всі його родичі, друзі, співучасники з тої сторони колючого дроту. 😔
показати весь коментар
19.10.2021 20:25 Відповісти
"Сбушніки прокачали " погранців !?
показати весь коментар
19.10.2021 20:31 Відповісти
Интересно, преступление совершили вместе, но полкана судят отдельно...
показати весь коментар
19.10.2021 20:35 Відповісти
Полкан пьяный спал. Ничего не видел. Ничего не делал.
показати весь коментар
19.10.2021 20:59 Відповісти
А нахрена они это сделали, напомните плз? и в чём состояло сотрудничество со следствием?
показати весь коментар
19.10.2021 20:48 Відповісти
Рыбачили в погранзоне. А пограничники, вместо того чтоб пристрелить (по уставу) а они , и даже
показати весь коментар
19.10.2021 20:56 Відповісти
Не. Советник министра обороны (хоть и на общественных началах) должен, просто обязан знать разницу между войсковой единицей - "пограничный отряд" и 2-3мя военнослужащими - "пограничный наряд" Последнее нападение было на Луганский погран. отряд в 2014-ом году.
Баньте аккаунт, чё тянете?
показати весь коментар
19.10.2021 21:07 Відповісти
а подполковнику дадут новое звание...))
показати весь коментар
19.10.2021 21:15 Відповісти
Не, ну он же пообещал ,что впедь такого не повторится!
показати весь коментар
19.10.2021 21:18 Відповісти
А медаль дадут?
показати весь коментар
19.10.2021 21:52 Відповісти
В этой стране не будет порядка...
показати весь коментар
19.10.2021 22:32 Відповісти
О, так і живем, в кожного своя робота і свій план, в погранців свій, в сбу свої розцінки, в суддів свої інтереси, а страждають прості люди, і зводять нас лобами, створюють надумані проблеми (коронавірус), щоб відволікти від реальних проблем, які можуть об'єднати народ. (президента вибирають на срок, а суддю довічно), а потім мразь сидить і рішає хто прав а хто ні, доки не почнем вішати на кранах, бігбордах (єдиний плюс талібану, в моєму розумінні) не буде порядку, і пох який віслюк на посту президента.
показати весь коментар
19.10.2021 22:53 Відповісти
Кордон - це Статус найвищого безпекового рівня в кожній країні світу. За кордон і провокації на ньому,а тим більш порушеннями режиму скрізь карають....безжально. Окрім ,як в Україні. Досить згадати порушення кордону Саакашвілі і його " друзяками". Тоді нікого не покарали: ні Юльку Тимошенчиху,ні Сракашвілі, ні інших виблюдків. А треба було б ,як слід виконати обовязок по безпеці країни усіма : від прокурорів до суддів.
показати весь коментар
20.10.2021 01:32 Відповісти
Что это за соглашение с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ! Всех "соглашателей" под трибунал!, всю эту сволочь прокуроско-судейскую! Продали нужное решение, твари!
показати весь коментар
20.10.2021 07:04 Відповісти
А подполковнику воще ничего. Вот это и есть главная причина того почему украинцы так живут- комуняцко-кучмовско-рыговские суды
показати весь коментар
20.10.2021 19:28 Відповісти
 
 