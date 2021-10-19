Есбеушника, який напав влітку на прикордонний загін, засудили до умовного терміну

Старший лейтенант пішов на угоду зі слідством. Його позбавили звання і на три роки заборонили служити в правоохоронних органах.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що 18.07.2021 двоє офіцерів Служби безпеки України - лейтенант і підполковник - вчинили напад на прикордонний наряд під час виконання останнім обов'язків щодо здійснення охорони державного кордону поблизу одного з сіл на Сумщині, заподіявши двом прикордонникам легкі тілесні ушкодження. Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частину з яких згодом підкинули в місцевий відділ Держприкордонслужби. Службову зброю прикордонників зловмисники залишили на місці злочину", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений уклав угоду зі слідством.

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"Суд виніс вирок, яким затвердив укладену угоду та призначив узгоджену сторонами міру покарання - 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном тривалістю 3 роки, а також додаткові покарання у вигляді позбавлення військового звання "лейтенант" і позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 3 роки", - зазначили в прокуратурі.

Розслідування щодо другого есбеушника, який напав на прикордонників, завершено, скоро суд винесе вирок.