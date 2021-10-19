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Затримання найманця РФ Косяка: Москва заявила про провокації і звинуватила Київ у зриві "процесу мирного врегулювання" на Донбасі

Затримання найманця РФ Косяка: Москва заявила про провокації і звинуватила Київ у зриві

Москва розцінює затримання українськими силовиками найманця РФ Андрія Косяка як провокацію і закликає Київ пустити до нього консула.

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Вони підривають процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і йдуть врозріз із зобов'язаннями України щодо двосторонньої Консульської конвенції з Росією, - сказано в коментарі. - Закликаємо українську сторону переглянути свою позицію, припинити провокації на лінії зіткнення в Донбасі, повідомити місце перебування громадянина Росії Андрія Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Продовжимо добиватися дотримання законних прав російського громадянина".

Росія також очікує "принципової оцінки інциденту" від ОБСЄ. "Розраховуємо, що її Спеціальна моніторингова місія на Україні проявлятиме більш активний, відповідальний і неупереджений підхід, уважно стежитиме за ситуацією на лінії зіткнення в Донбасі і сумлінно відображатиме її у своїх доповідях, сприяючи тим самим процесу врегулювання", - зазначила Захарова.

Дивіться також: "Група складалася із чотирьох осіб. Йшли відкрито і впевнено", - бійці ЗСУ розповіли подробиці затримання найманця РФ Косяка. ВIДЕО

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Також читайте: Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Автор: 

МЗС рф (963) Захарова Марія (357) Косяк Андрій (15)


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Топ коментарі
+23
Рогаті як завжди перевертають все з ніг на голову.
Чого це гражданін рфіїї шастяє по Україні ?
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19.10.2021 20:42
+20
А какого хрена россиянский военный делает на Украинском Донбассе?
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19.10.2021 20:47
+14
Начнём с того что эта самая СЦКК не предполагает наличия в ее составе граждан из всяких непонятных и нелегимитивных структур лугандона. Как там (в СЦКК) оказался этот косяк одному кацапскому дьяволу известно… Всё!!! это и есть наш главный аргумент!
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19.10.2021 20:47
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консула это хорошо..но лучше проктолога вынимать бутылку которую ему засунут в черной хате
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19.10.2021 20:42 Відповісти
консул ни к чему.
этот косяк - гражданин Украины и за ним убийство еще до ордлы
Украина не имеет право выдавать своих граждан
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19.10.2021 21:15 Відповісти
він не позбавлений українського, нажаль, але з цих підстав кацапський конЬсул до нього не потрапить
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19.10.2021 21:45 Відповісти
українське громадянство косяка то добре - можна судити по повній
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19.10.2021 22:39 Відповісти
Рогаті як завжди перевертають все з ніг на голову.
Чого це гражданін рфіїї шастяє по Україні ?
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19.10.2021 20:42 Відповісти
гражданская война -))) Но на видео был вопрос от бойца ЗСУ про каски ведь у дырявого сш 68 в чехле на башка был -))
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19.10.2021 20:46 Відповісти
А хто казав що був якийсь Косяк? Не було його..То інсценування і постановка СБУ. Косяк десь бігає по полях під ордло.Заблукав напевно... Може й підірвався десь і собаки його вже згризли...Чого кацапи так збудилися?
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19.10.2021 20:51 Відповісти
На йух косяка з його косяками, на йух мааскву з її конченим стадом.
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19.10.2021 20:43 Відповісти
А чому влада України визнає видані незаконно паспорти ???
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19.10.2021 20:47 Відповісти
хто сказав, що визнає, такого ніде не написано, воно громадянин України, тому ніякі козлостанські конЬсули до нього не повинні потрапити
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19.10.2021 21:46 Відповісти
Начнём с того что эта самая СЦКК не предполагает наличия в ее составе граждан из всяких непонятных и нелегимитивных структур лугандона. Как там (в СЦКК) оказался этот косяк одному кацапскому дьяволу известно… Всё!!! это и есть наш главный аргумент!
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19.10.2021 20:47 Відповісти
А какого хрена россиянский военный делает на Украинском Донбассе?
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19.10.2021 20:47 Відповісти
Да он провокация очередная. Скажут, он же уроженец Украины. Вот вам факты. Ради этого, весь тот скандал и затеян.
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19.10.2021 20:50 Відповісти
А какая разница, где его свиномамка опоросила, стоя на полу сортира? Оно ************** с русским аусвайсом, одето в русскую форму с русскими знаками различия, служит в формировании, которое снабжается всем, шо можно придумать, с русских складов, получает жалование в русских срублях. И чей же он военнослужащий?
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19.10.2021 21:01 Відповісти
Дуже велика різниця. Своїх, вони намагаються заховати від шуму. А цих, виставляють на загальну публіку. Т.я.- це не їх відмінності, ні їх ордена, ні їх-форма. Відомо- "Їх там немає". А знайшли, нібито, "російського витязя", а він виявляється місцевий(((.
Ось нехай світ, це і почують. Такой ось фокус. Така пропозиція.
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19.10.2021 21:20 Відповісти
Он, легально, подданный страны-помойки. Крапка.
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19.10.2021 21:22 Відповісти
Сепар, який колабарант- не більше.
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19.10.2021 21:27 Відповісти
Насколько я знаю, власовцы считались легально военнослужащими вермахта.
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19.10.2021 21:28 Відповісти
Наскільки я знаю, власовці були теж "сепарами". Оскільки складалися з росіян.
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19.10.2021 21:33 Відповісти
але воно не позбавлене громадянства України, тому їхній конЬсул курить в сторонці
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19.10.2021 21:49 Відповісти
Он заблуділся!
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19.10.2021 20:50 Відповісти
Так глонасс жеж, курва...
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19.10.2021 21:02 Відповісти
ага на старом нашем вопе который оставили по приказу вовы зе
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19.10.2021 21:21 Відповісти
Интересно, а по другим позициям, с которых отступили ЗСУ по приказу гнусавой крысы, тоже звери вольно шляются?
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19.10.2021 21:24 Відповісти
пытаются иногда подрываются дело такое
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19.10.2021 21:28 Відповісти
странный я рузге то оно полкан то лейтёха товобще как оно пропело рядовой
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19.10.2021 20:55 Відповісти
Касается дебилоидов с восточных окраин.
Вы, говнюки, тоже ЦН, читаете)))
Так вот, перед этим, проверьте свои паспортные столы.
Вашии Клавы, хуже АББы, и подстилки под араббы.
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19.10.2021 20:47 Відповісти
Выдадут. Испугаются осудить.
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19.10.2021 20:47 Відповісти
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19.10.2021 20:52 Відповісти
Кремлёвский "Косяк" - диверсант и террорист. Он должен получить пожизненное...
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19.10.2021 20:48 Відповісти
А що робив цей громадянин ************* в Україні,хто його звав,якщо вастамнєту?
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19.10.2021 20:50 Відповісти
***
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХэйло???

Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!

Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо -
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
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19.10.2021 20:51 Відповісти
Пошел укроп косить Гаврилa
Укроп Гаврилу заломал.
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19.10.2021 21:05 Відповісти
***
вы говорите что я сноб и русофоб?
мол к руцким отношусь предвзято?
а я недавно посадил укроп
у обелиска неизвестному буряту)))
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19.10.2021 21:14 Відповісти
Шедеврально!
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19.10.2021 21:37 Відповісти
Хм...консула...так він же ж помер!Хіба тільки казав перед смертю: "Слава Україні! Горіть у пеклі москалі!".
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19.10.2021 20:51 Відповісти
так это хуцпа называется, как в классическом примере, сын убивший родителей просит пожалеть его суд, так как остался сиротой, тоже у росии затеявшей войну, поставки оружия и своих типа "добровольцев" начинают говорить, что они за мирное урегулирование
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19.10.2021 20:53 Відповісти
Да нас рать. Рашка сорвала минские договоренности еще захватив Дебальцево и прилегающие районы.
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19.10.2021 20:53 Відповісти
до прав заліських громадян належать:

1) здійснювати військову розвідку на лінії зіткнення зі зброєю під прикриттям СЦКК
2) здійснювати обстріли позицій ВСУ
3) здійснювати диверсійні акти

хахли, астанавітєсь!
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19.10.2021 20:56 Відповісти
а да выбурят как я рад Я очень рад в котле со мной отряд бурят(ц)Кобзон для Ромки з Львова у пеклі
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19.10.2021 20:58 Відповісти
Что то не видно и не слышно от московитов процесса мирного урегулирования , а слышны призывы кремлёвских упырей о том , что нужно уничтожить Украину и поставить нас на колени !
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19.10.2021 20:56 Відповісти
Кацапня на растяжке: задержание наёмника и обыски у Дерепаски !
Караул - обложили провокациями
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19.10.2021 20:58 Відповісти
рашистские лапти-"Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина". , который законно был задержан ,за незаконное перебывание на территории Украины с оружием .
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19.10.2021 20:59 Відповісти
Та пішло те ********** кодло ....у ср....
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19.10.2021 20:59 Відповісти
"" "" "" "В Украине гражданский конфликт, и не может быть ни каких российских граждан с оружием на её территории." "" ""
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19.10.2021 21:00 Відповісти
факт на ліцо
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19.10.2021 21:01 Відповісти
Косяк дал косяка....а чего так возбудились ***********?..одним косяком меньше..делов то.
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19.10.2021 21:06 Відповісти
пустить паРашиста на органы.... хоть так послужит добру за пакости что творит паРаша!!!
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19.10.2021 21:08 Відповісти
Якого ***** консула?! Ихтамнєт
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19.10.2021 21:14 Відповісти
скільки разів казав не беріть кацапів в полон , тільки зайвий гемор ! гарний кацап , це мертвий кацап !
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19.10.2021 21:15 Відповісти
А чё это крысию так этот вопрос печет? У нас же гражданская война и мы в праве сами решать наши внутриукраинские проблемы, так как мы считаем нужным.
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19.10.2021 21:27 Відповісти
Из за этого косяка может начаться полномасштабный конфликт. Может это ***** и нужно было? Мол не хотите "мирного урегулирования" будет полномасштабное наступление....
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19.10.2021 21:41 Відповісти
Сраша на полномасштабный конфликт?Серьезно?
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19.10.2021 22:17 Відповісти
Косяка видишь?
-Нет.
-А он есть.
-Царь сказал,шо нас тут нет.А если нас нет,то и Косяка тоже нет.Иначе царь наш лживый поц
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19.10.2021 21:44 Відповісти
Московії потрібна вся Україна, без України Московія, це гулажний вертеп і недоорда здичавілих московитів,без історії і коріння,тому переговори можна вести лиш про капітуляцію Московії,або капітуляції України.
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19.10.2021 21:47 Відповісти
Україна повинна зробити так,щоб Московії війна була невигідно,через великі втрати поголів'я кріпостних.
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19.10.2021 21:51 Відповісти
В консула забрати документи і в каталажку, та на обмін
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19.10.2021 22:35 Відповісти
короче воюют 8й год и обвиняют в срыве..и задержании террориста рф)
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19.10.2021 23:56 Відповісти
 
 