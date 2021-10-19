Затримання найманця РФ Косяка: Москва заявила про провокації і звинуватила Київ у зриві "процесу мирного врегулювання" на Донбасі
Москва розцінює затримання українськими силовиками найманця РФ Андрія Косяка як провокацію і закликає Київ пустити до нього консула.
Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Вони підривають процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і йдуть врозріз із зобов'язаннями України щодо двосторонньої Консульської конвенції з Росією, - сказано в коментарі. - Закликаємо українську сторону переглянути свою позицію, припинити провокації на лінії зіткнення в Донбасі, повідомити місце перебування громадянина Росії Андрія Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Продовжимо добиватися дотримання законних прав російського громадянина".
Росія також очікує "принципової оцінки інциденту" від ОБСЄ. "Розраховуємо, що її Спеціальна моніторингова місія на Україні проявлятиме більш активний, відповідальний і неупереджений підхід, уважно стежитиме за ситуацією на лінії зіткнення в Донбасі і сумлінно відображатиме її у своїх доповідях, сприяючи тим самим процесу врегулювання", - зазначила Захарова.
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.
ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.
На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".
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этот косяк - гражданин Украины и за ним убийство еще до ордлы
Украина не имеет право выдавать своих граждан
Чого це гражданін рфіїї шастяє по Україні ?
Ось нехай світ, це і почують. Такой ось фокус. Така пропозиція.
Вы, говнюки, тоже ЦН, читаете)))
Так вот, перед этим, проверьте свои паспортные столы.
Вашии Клавы, хуже АББы, и подстилки под араббы.
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХэйло???
Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!
Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо -
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
Укроп Гаврилу заломал.
вы говорите что я сноб и русофоб?
мол к руцким отношусь предвзято?
а я недавно посадил укроп
у обелиска неизвестному буряту)))
1) здійснювати військову розвідку на лінії зіткнення зі зброєю під прикриттям СЦКК
2) здійснювати обстріли позицій ВСУ
3) здійснювати диверсійні акти
хахли, астанавітєсь!
Караул - обложили провокациями
-Нет.
-А он есть.
-Царь сказал,шо нас тут нет.А если нас нет,то и Косяка тоже нет.Иначе царь наш лживый поц