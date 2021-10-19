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Новини Коронавірус і карантин
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Нові правила міжрегіональних перевезень в Україні вступають в силу з 21 жовтня, - МОЗ

Нові правила міжрегіональних перевезень в Україні вступають в силу з 21 жовтня, - МОЗ

З 21 жовтня в Україні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень, які передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

При цьому уточнюється, що COVID-сертифікат, що видається на підставі одужання, хоч і передбачений в додатку "Дія", наразі перебуває на етапі тестування.

"Отримання паперової довідки (про перенесену хворобу - ред.) наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в "Дії", коли він стане доступним", - говориться в повідомленні.

У МОЗ також уточнили, що в даний момент не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

"Осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини. Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації", - підкреслюють у міністерстві.

Також наголошується, що громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами, а після вакцинації - використовувати цифровий сертифікат в додатку "Дія". Підходить як "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і "зелений" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації).

"Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використовувати для поїздок міжрегіональним транспортом", - пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадуємо, на засіданні Кабінету Міністрів України від 11 жовтня внесли зміни до постанови №1236 про посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.

Від 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з документів:

- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

- міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини або двома дозами вакцини, дозволених ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або видужання особи від хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, дійсного 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) транспорт (1402) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Ні, просто народ почне бити. Можливо навіть по обличчю
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19.10.2021 21:28
+7
Мінздох керує перевезеннями? А може Давайте зразу розженемо парламент, викинемо конституцію? Адже в нас є Мінздох, Кузя, Ляшко і Шмигля)
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19.10.2021 21:25
+6
готовимся к колапсу транспортной системы.... ура товарищи!
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19.10.2021 21:11
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готовимся к колапсу транспортной системы.... ура товарищи!
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19.10.2021 21:11 Відповісти
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
показати весь коментар
20.10.2021 09:34 Відповісти
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
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19.10.2021 21:19 Відповісти
Мінздох керує перевезеннями? А може Давайте зразу розженемо парламент, викинемо конституцію? Адже в нас є Мінздох, Кузя, Ляшко і Шмигля)
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19.10.2021 21:25 Відповісти
Получение справки о том, что человек переболел ковидлом не предусмотрено. Сертификат в "Дии" не доступен. Справки о противопоказаниях к вакцинации не существует. Кто будет проверять аусвайсы? Это будет пипец
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19.10.2021 21:27 Відповісти
Ні, просто народ почне бити. Можливо навіть по обличчю
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19.10.2021 21:28 Відповісти
Не токо по облыччу, но ещё и ногами
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19.10.2021 21:32 Відповісти
А чи ви не знаєте що клоуни все роблять через п'яту точку?
Ось наприклад як можна було відмінити паперові лікарняні з 1 жовтня, коли десь чверть лікарень ше не підключені до електронних? І над цим працює ціле міністерство цифрової трансформації...
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19.10.2021 21:34 Відповісти
Интересно, а на поездки из Киевской области в Киев эти запреты будут действовать? Или это одна типа область? А то везде по короновирусной отчетности Киев отдельно, Киевская область отдельно...
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19.10.2021 21:37 Відповісти
они пописывают здесь в свободное время, которое отрывают от официальной работы где-нибудь в офисе. Это тролли трудятся круглосуточно - им ведь за это платят.
Ну, вам ли об этом не знать))
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19.10.2021 22:11 Відповісти
удалили наше )) спамить надо их
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20.10.2021 08:33 Відповісти
Їздити з області в область не слід,
Бо в Україні лютує Ковід,
Вірус боїться кордонів і меж,
Краще залиш його там, де живеш,
В область чужу якщо ти не проник, -
Зразу ж Ковіду настане гаплик!

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19.10.2021 22:08 Відповісти
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19.10.2021 22:15 Відповісти
Уже все проглатили и просят добавки.
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19.10.2021 22:39 Відповісти
Гаврила был привит Модерной
Гаврила вояжи любил.

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19.10.2021 22:41 Відповісти
Фашизм, сталінізм - то все були квіточки. Зараз починаються ягідки, а пізніше, якщо продовжувати мовчати, настане повне рабство. Під будь яким приводом будь кого зможуть обмежити в будь чому. Світ повинен щось з тим зробити.
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19.10.2021 23:00 Відповісти
Вангую. Перед входом в вагон будет стоять нужный товарисчч с експрес тестом за 1000 грн😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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19.10.2021 23:08 Відповісти
З телеграм каналу адвоката Ростислава Кравця :

Сегодня мы направили иск в ОАСК от Українська незалежна фундація правників о признании противоправным и недействительным Приказа МЗ Украины «Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам» №2153 от 04.10.2021 года.
Обеспечение иска тоже направили.

Уважаемые коллеги юристы, и в первую очередь те, чьи право нарушены, присоединяйтесь к профсоюзу - https://uifl.org/join/

Репост приветствуется.
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19.10.2021 23:19 Відповісти
Скоро коллеги в палате встретятся.
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19.10.2021 23:55 Відповісти
Ширяетесь по ходу вы. А я привился давно. Так что свои советы засунь себе же в задницу.
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20.10.2021 00:08 Відповісти
Ну нарешті . Надіюсь не вакцинованих маргіналів стане менше . Кажуть у пунктах щеплення вже з'явились черги .
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20.10.2021 07:22 Відповісти
Тобто, ви сподіваєтесь, що невакциновані маргінали стануть вакцинованими маргіналами?
Сумнівне надбання...
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20.10.2021 09:56 Відповісти
Як може якийсь Мінздрав, бути вищий ніж Конституція України? Влада боїться бунтів і під видом локдауну намагається заперти людей. Все в нас добре в країні, скоро введуть рабство.
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20.10.2021 13:00 Відповісти
 
 