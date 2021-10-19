Нові правила міжрегіональних перевезень в Україні вступають в силу з 21 жовтня, - МОЗ
З 21 жовтня в Україні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень, які передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
При цьому уточнюється, що COVID-сертифікат, що видається на підставі одужання, хоч і передбачений в додатку "Дія", наразі перебуває на етапі тестування.
"Отримання паперової довідки (про перенесену хворобу - ред.) наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в "Дії", коли він стане доступним", - говориться в повідомленні.
У МОЗ також уточнили, що в даний момент не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19.
"Осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини. Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації", - підкреслюють у міністерстві.
Також наголошується, що громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами, а після вакцинації - використовувати цифровий сертифікат в додатку "Дія". Підходить як "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і "зелений" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації).
"Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використовувати для поїздок міжрегіональним транспортом", - пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.
Нагадуємо, на засіданні Кабінету Міністрів України від 11 жовтня внесли зміни до постанови №1236 про посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.
Від 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з документів:
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
- міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини або двома дозами вакцини, дозволених ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або видужання особи від хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, дійсного 72 години.
Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.
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Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.
1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР
2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.
Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.
Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
(с) Рауль Чилачава
Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.
1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР
2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.
Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.
Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
(с) Рауль Чилачава
Ось наприклад як можна було відмінити паперові лікарняні з 1 жовтня, коли десь чверть лікарень ше не підключені до електронних? І над цим працює ціле міністерство цифрової трансформації...
Ну, вам ли об этом не знать))
Бо в Україні лютує Ковід,
Вірус боїться кордонів і меж,
Краще залиш його там, де живеш,
В область чужу якщо ти не проник, -
Зразу ж Ковіду настане гаплик!
Гаврила вояжи любил.
Сегодня мы направили иск в ОАСК от Українська незалежна фундація правників о признании противоправным и недействительным Приказа МЗ Украины «Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам» №2153 от 04.10.2021 года.
Обеспечение иска тоже направили.
Уважаемые коллеги юристы, и в первую очередь те, чьи право нарушены, присоединяйтесь к профсоюзу - https://uifl.org/join/
Репост приветствуется.
Сумнівне надбання...