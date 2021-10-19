На жодній із зустрічей з представниками ЄС, США чи НАТО тема Саакашвілі не порушувалася, - МЗС Грузії

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані стверджує, що ні на одній з офіційних зустрічей з представниками ЄС, США чи НАТО не порушувалося питання арешту експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після того, як був затриманий колишній президент, і він відбуває термін покарання в пенітенціарній системі Грузії, у мене було багато зустрічей з європейськими колегами... Також я був присутній на зустрічі прем'єр-міністра Грузії з міністром оборони США і сьогодні зустрічався зі спецпредставником генсека НАТО, і ніде ми не говорили про колишнього президента. Ця тема не обговорювалася", - заявив Залкаліані журналістам.

Міністр зазначив, що на державному рівні подібне питання не ставилося і ніде не ставилася під сумнів подальша європейська і євроатлантична інтеграція Грузії.

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"Усі добре усвідомлюють, що Грузія є суверенною країною, у якої є свої інститути і всі поважають наші інститути. Міхеілу Саакашвілі судом винесено вирок, він є обвинуваченим і засудженим за конкретними кримінальними справами і відбуває термін покарання відповідно до винесеного грузинським правосуддям, грузинським судом вироку", - заявив Залкаліані.