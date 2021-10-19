На жодній із зустрічей з представниками ЄС, США чи НАТО тема Саакашвілі не порушувалася, - МЗС Грузії
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані стверджує, що ні на одній з офіційних зустрічей з представниками ЄС, США чи НАТО не порушувалося питання арешту експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Після того, як був затриманий колишній президент, і він відбуває термін покарання в пенітенціарній системі Грузії, у мене було багато зустрічей з європейськими колегами... Також я був присутній на зустрічі прем'єр-міністра Грузії з міністром оборони США і сьогодні зустрічався зі спецпредставником генсека НАТО, і ніде ми не говорили про колишнього президента. Ця тема не обговорювалася", - заявив Залкаліані журналістам.
Міністр зазначив, що на державному рівні подібне питання не ставилося і ніде не ставилася під сумнів подальша європейська і євроатлантична інтеграція Грузії.
"Усі добре усвідомлюють, що Грузія є суверенною країною, у якої є свої інститути і всі поважають наші інститути. Міхеілу Саакашвілі судом винесено вирок, він є обвинуваченим і засудженим за конкретними кримінальними справами і відбуває термін покарання відповідно до винесеного грузинським правосуддям, грузинським судом вироку", - заявив Залкаліані.
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кокса нет, печален зайка
- пускай Зеля теперь колотится раз вернул ему гражданство - или тоже поматросил Мишу и бросил, да?
"Мужик занимается аутотренингом:
- Я не хочу срать, я не хочу срать, я не хочу срать... П
осле некоторых фактов- я не обосрался, я не обосрался..."
так он и приехал в Грузию..
Kstati, vrachi rekomendujet a ne nastaivajet, tak chto vsio po sledam gadjki savchenko, mula ishakova itd, vseh po nachalu skritih kremljovskih pelmenjei.