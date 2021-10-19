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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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На жодній із зустрічей з представниками ЄС, США чи НАТО тема Саакашвілі не порушувалася, - МЗС Грузії

На жодній із зустрічей з представниками ЄС, США чи НАТО тема Саакашвілі не порушувалася, - МЗС Грузії

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані стверджує, що ні на одній з офіційних зустрічей з представниками ЄС, США чи НАТО не порушувалося питання арешту експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після того, як був затриманий колишній президент, і він відбуває термін покарання в пенітенціарній системі Грузії, у мене було багато зустрічей з європейськими колегами... Також я був присутній на зустрічі прем'єр-міністра Грузії з міністром оборони США і сьогодні зустрічався зі спецпредставником генсека НАТО, і ніде ми не говорили про колишнього президента. Ця тема не обговорювалася", - заявив Залкаліані журналістам.

Міністр зазначив, що на державному рівні подібне питання не ставилося і ніде не ставилася під сумнів подальша європейська і євроатлантична інтеграція Грузії.

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"Усі добре усвідомлюють, що Грузія є суверенною країною, у якої є свої інститути і всі поважають наші інститути. Міхеілу Саакашвілі судом винесено вирок, він є обвинуваченим і засудженим за конкретними кримінальними справами і відбуває термін покарання відповідно до винесеного грузинським правосуддям, грузинським судом вироку", - заявив Залкаліані.

Автор: 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+16
мишку кинула хозяйка
кокса нет, печален зайка
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19.10.2021 22:20
+7
А вот сейчас обидно было
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19.10.2021 22:20
+7
в голове у Мишки давно не было хороших мыслей, но зато был хороший кокаин..
так он и приехал в Грузию..
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19.10.2021 22:28
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мишку кинула хозяйка
кокса нет, печален зайка
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19.10.2021 22:20 Відповісти
А вот сейчас обидно было
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19.10.2021 22:20 Відповісти
шесть лет пройдут как один миг.
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19.10.2021 22:22 Відповісти
он же гражданин Украины - почему другие страны должны обсуждать вопрос Миши с Грузией?
- пускай Зеля теперь колотится раз вернул ему гражданство - или тоже поматросил Мишу и бросил, да?
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19.10.2021 22:23 Відповісти
В переводе с грузинского на понятный- дипломатический:
"Мужик занимается аутотренингом:
- Я не хочу срать, я не хочу срать, я не хочу срать... П
осле некоторых фактов- я не обосрался, я не обосрался..."
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19.10.2021 22:26 Відповісти
в голове у Мишки давно не было хороших мыслей, но зато был хороший кокаин..
так он и приехал в Грузию..
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19.10.2021 22:28 Відповісти
Карлсон никого не интересует, только зеленых.
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19.10.2021 22:39 Відповісти
Миша это все. Хорошего тебе мужа найти. Но есть плюс Ясько рядом нет
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19.10.2021 22:39 Відповісти
И в Украине давно пора сажать президентов! И никто в США и Западной Европе и не заикнется! А особенно, если бы трех последних!
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19.10.2021 23:05 Відповісти
Achto jeshcho moglo bitj, govoritj o proraseiskim pelmenjem / net , v etom prude rakov nema.
Kstati, vrachi rekomendujet a ne nastaivajet, tak chto vsio po sledam gadjki savchenko, mula ishakova itd, vseh po nachalu skritih kremljovskih pelmenjei.
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19.10.2021 23:15 Відповісти
поднималась.
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20.10.2021 02:48 Відповісти
Значит , данньій вопрос первой поднимет Украина. Саакашвили не бросят.
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20.10.2021 05:49 Відповісти
Піндоси з підпіндосниками вже "забили" на цього гризлюка. Як до речі і на баригу.
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20.10.2021 05:50 Відповісти
 
 