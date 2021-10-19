Головні новини 19 жовтня: глава Пентагону в Україні, Буймістер виключили зі "слуг"

У Києві з візитом глава Пентагону Ллойд Остін, Буймістер виключили зі "слуг народу", брат загиблого мера Кривого Рогу помер, отруївшись алкоголем, - головні новини України 19 жовтня.

Ллойд Остін в Україні

Глава Пентагону прилетів до Києва, щоб "підтвердити непохитну підтримку" з боку США. Він зустрівся з президентом Зеленським (обговорювали взаємодію з НАТО) і міністром оборони Тараном (США обіцяють підтримувати військову реформу). Росію Остін звинувачує в перешкоджанні мирному врегулюванню на Донбасі. І заявляє, що у неї нема права вето на вступ України в НАТО.

Росія погодилася на участь США в Нормандському форматі. Але є одне "але"

Умова - США мають підтримати Мінські домовленості. "Якщо американці захочуть, якщо вони дійсно готові підтримати виконання мінських домовленостей, то справу можна вирішити дуже швидко", - заявив Лавров.

Місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї бази в Горлівці

Це стало можливим після того, як окупанти прибрали ланцюг і навісний замок із воріт бази.

Буймістер вигнали зі "слуг"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення депутата Людмили Буймістер з фракції "Слуга народу". Буймістер каже, що владу в Україні узурпували "арахамії, корнієнки та гетманцеви", а Зеленський не розуміє, що відбувається.

Корнієнка призначили першим віцеспікером

"За" проголосували 256 народних депутатів. Цікаво, що голосів самих тільки "слуг" не вистачило б - "СН" дала тільки 223 голоси за необхідних 226. "Хтось не добіг, хтось не дійшов ... у нас же ще є COVID - дві людини зараз хворіють", - пояснює це сам Корнієнко.

Експертиза з'ясувала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворізьця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - сказано в повідомленні поліції. Про подробиці смерті Андрія Павлова розповів його друг, який знайшов тіло.

ЄС може закрити українцям в'їзд через COVID-19

Смертність від коронавірусу зросла за тиждень на 17%, очікується що найближчими днями з’являтимуться понад 20 тис. нових хворих на добу. Житомирщина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, Львівщина готуються увійти в червону зону. МОЗ публікує фото з реанімації - показує, який вигляд має COVID-19 насправді. МЗС повідомляє, що якщо захворюваність зростатиме, Євросоюз може виключити Україну з "зеленого" списку. Це рішення не скасовує безвіз, але вводить заборону на турпоїздки.