Головні новини 19 жовтня: глава Пентагону в Україні, Буймістер виключили зі "слуг"
У Києві з візитом глава Пентагону Ллойд Остін, Буймістер виключили зі "слуг народу", брат загиблого мера Кривого Рогу помер, отруївшись алкоголем, - головні новини України 19 жовтня.
Ллойд Остін в Україні
Глава Пентагону прилетів до Києва, щоб "підтвердити непохитну підтримку" з боку США. Він зустрівся з президентом Зеленським (обговорювали взаємодію з НАТО) і міністром оборони Тараном (США обіцяють підтримувати військову реформу). Росію Остін звинувачує в перешкоджанні мирному врегулюванню на Донбасі. І заявляє, що у неї нема права вето на вступ України в НАТО.
Росія погодилася на участь США в Нормандському форматі. Але є одне "але"
Умова - США мають підтримати Мінські домовленості. "Якщо американці захочуть, якщо вони дійсно готові підтримати виконання мінських домовленостей, то справу можна вирішити дуже швидко", - заявив Лавров.
Місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї бази в Горлівці
Це стало можливим після того, як окупанти прибрали ланцюг і навісний замок із воріт бази.
Буймістер вигнали зі "слуг"
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення депутата Людмили Буймістер з фракції "Слуга народу". Буймістер каже, що владу в Україні узурпували "арахамії, корнієнки та гетманцеви", а Зеленський не розуміє, що відбувається.
Корнієнка призначили першим віцеспікером
"За" проголосували 256 народних депутатів. Цікаво, що голосів самих тільки "слуг" не вистачило б - "СН" дала тільки 223 голоси за необхідних 226. "Хтось не добіг, хтось не дійшов ... у нас же ще є COVID - дві людини зараз хворіють", - пояснює це сам Корнієнко.
Експертиза з'ясувала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу
"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворізьця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - сказано в повідомленні поліції. Про подробиці смерті Андрія Павлова розповів його друг, який знайшов тіло.
ЄС може закрити українцям в'їзд через COVID-19
Смертність від коронавірусу зросла за тиждень на 17%, очікується що найближчими днями з’являтимуться понад 20 тис. нових хворих на добу. Житомирщина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, Львівщина готуються увійти в червону зону. МОЗ публікує фото з реанімації - показує, який вигляд має COVID-19 насправді. МЗС повідомляє, що якщо захворюваність зростатиме, Євросоюз може виключити Україну з "зеленого" списку. Це рішення не скасовує безвіз, але вводить заборону на турпоїздки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/ 19 хв ·
У 2019 році попереджали. Просили. Благали. Пояснювали. Бились як риба об лід. Не вийшло. Не дійшло. Не послухали. Зробили «вибір» з пропагандистського серіалу.
Сьогодні осінь 2021 року.
Україна на краю, над прірвою, летить в безодню шаленими темпами.
Ситуація катастрофічна.
Дешевий газ казали вони? А нате. Тепер будемо мерзнути і платити останні гроші.
17 гривень за куб це ще квіточки. Місцевій владі, школам, садочкам та лікарням вже виставляють суми по 35-45 гривень за куб.
Система субсидій знищена. Як вижити людям? Зеленський два роки назад в своєму відосіку обіцяв знищити ціну в два рази, популізм зашкалював. Все виявилось брехнею.
Дешева електроенергія? Та її взагалі може не бути. А якщо й буде, то знов нас «ляжуть» під Росія. Вугілля не вистачає, електростанції починають простоювати. Наразі маємо в 4 рази менше запасів вугілля ніж необхідно. Скандальний депутат-слуга Герус в чаті фракції вже говорить про «віялові відключення».
Коронавірус б'є всі рекорди. Сьогодні рекорд смертей за добу. 537. В областях колапс медичної системи. Одеса, Харків, та й менші обласні центри вже не в змозі повноцінно приймати хворих. Вакцинація провалена, нас чекає черговий локдаун. Зате «Велюри» та «Епіцентри» будуть в фаворі.
У мене стійке враження, що влада Зеленського своєю нездатністю до чого не візьмись просто шаленими темпами тягне в чергову московську кабалу.
Ще трохи і доведеться купувати «дєшьовий газ» чи імпортувати електроенергію з-за парєбріка. Скоро скажуть що іншого виходу немає.
Я вже мовчу про знищений парламентаризм, здачу національних інтересів по вагнерівцям, провалену зовнішню політику та все решта.
У 2019 році дійсно попереджали. А сьогодні цей серіал «слуга народу» доходить свого апогею. А далі...важкі часи, важка зима і виживання країни. Приїхали...
Ваш "однозначный вывод" - в пользу агрессора.
Ну що ж, пора про це сказати вголос.
Обслуговуючий персонал Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу «Зворотний відлік» у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми.
По-перше, офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу». Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою М.Подоляка в ОП. Це не новина. Хоча у мене все більше питань щодо суб'єктності народних депутатів, їхньої особистої позиції і гідності та й врешті принципу парламентаризму.
По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності «слуг народу» на ефірах.
Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі «Зворотного відліку» будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні) або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП.
В останній понеділок з'явився ультиматум №2: «слуги» (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це «недотримання журналістських стандартів». Але я тут не про підлість.
Я про перші дзвіночки. Зокрема про загрозу для свободи слова і незалежної журналістики загалом.
Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада.
Я в професії давно, чудово пригадую, як все починалось у 2010, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа.
Тому я закликаю колег не піддаватись тиску і вголос говорити про випадки тиску і шантажу. Також закликаю народних депутатів від «Слуги народу» не брати участі у цьому шантажі (підозрюю він стосується і вас теж), приходити на ефіри, представляти свою позицію і цим захищати парламентську демократію в країні, бо авторитаризм є загрозою для всіх, включно з вами
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4590076407722680&id=100001610979982