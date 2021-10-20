"Харківгаз" пояснює відключення газу цілого села тим, що "псевдоактивісти" блокували ремонт мереж
У компанії стверджують, що "псевдоактивісти" не пускали її співробітників до газопроводу, пошкодили транспорт і намагалися відібрати телефони.
Про це пресслужба АТ "Харківгаз" повідомляє на сторінці компанії у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
У компанії стверджують, що ще 11 жовтня збиралися ремонтувати в с. Благодатне газопровід, але їхню роботу заблокували невстановлені особи, і майже 200 осіб залишилися без газу.
Ремонт відновили 16 жовтня, наступного дня мали пустити газ, стверджують у компанії.
"17 жовтня, невідомі особи - псевдоактивісти, які раніше блокували транспорт АТ "Харківгаз", розпочали підбурювати споживачів не надавати доступ працівникам газової компанії до домоволодінь. Без здійснення цих заходів безпеки пуск газу є неможливим. Цього ж дня ці псевдоактивісти пошкодили автотранспорт АТ "Харківгаз" та здійснили чисельні спроби пошкодити власне майно працівників компанії (телефони), на які працівники фіксували правопорушення невідомих осіб. Представники АТ "Харківгаз" викликали правоохоронні органи на місце події", - заявили в компанії.
У "Харківгазі" наголошують, що відновили подачу газу із 17 жовтня. І закликають правоохоронні органи звернути увагу на "діяльність псевдоактивістів". А також підкреслюють, що ціни на газ встановлює державний регулятор - НКРЕКП.
Раніше Служба безпеки України повідомила, що відкрила справу через те, що компанія "Харківгаз" залишила село без газу.
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когда у них есть канал 1+1 и поцЗедент
приСлуга Бени
Можно смотреть кино Слуга Народа и Квартал 95-смеяться, хлопать и этим греться
Облгазы, как "естественная монополия" в частном владении это вообще неприемлемо в современной экономике.
Виселицы нужно ставить возле каждого газового вентиля! Все барыги Украины грелмсь с газа и содержали своих газовых янычар.
*****, все больше хочеться отсюда уехать!
Начали изворачиваться.
А ведь по закону, после отклчения должны были в систему задуть сжатый воздух и померять давление в ней. Нет падения давления - подключать газ и работать. И, внимание для дебилов украинского народа, только после того как в системе есть газ, ходить и нюхать утечки.
Шо у нас с мудрым нарідом - совсем мозги пропил, глядя 95 квартал и заедая пиво шоколадом от Рошена? И не надо про совок - выросло поколение, которое даже в детские ясли при совке не ходило! Рулит поколение трахнутое в голову смартфоном! И думает, как бы нам на сто баксов всем офисом на Ибицу, съездить пивка попить на пенной вечеринке и найти лоха, согласного посидеть в окопе под Авдеевкой...
Начал за здравие, кончил за упокой.
Причем тут "мудрый народ"? Или ты хочешь сказать что Пэтя навел порядок в добыче/транспортировке/распределении/продаже газа, а "мудрый народ" не оценил и проголосовал за клоуна?
И тем более сидеть, в случае взрыва и смертей, когда следствие начнёт пошагово всё проверять, - никто не хочет. И это понятно.
Во-вторых, такую схему лжеремонтов, придумали для того чтобы вынудить заключить "договор присоединения/техобслуживания/содержания этих сетей, для правовой возможности взыскивать через суд долги за "розподил"/обслуживание ибо если нет договора - суд посылает на три буквы. Взыскание долга невозможно. Потому и прибегают к хитростям на хитрости нарИда, который не платит по счетам за "розподил".
Подскажу вот что.
1. Когда, якобы, они где-то уже ликвидировали порыв газопровода, провели испытание на утечки, и приехали распломбировать входной вентиль на трубе у дома, заявили, что не включат мне газ ибо есть долг в 150грн.
Я потребовал предоставить наряд на работы, чтобы проверить предоставлены ли им, образно говоря сантехникам, полномочия решать какие-либо вопросы финансовых отношений с абонентами?
Отказалась мастерица показывать.
2. Звонок в калл-центр возымел некоторое действие. Выяснилось, что все эти наши суммы которые все подряд называют ДОЛГОМ, долгом не являются! Запомните все - правовой статус этих сумм называется НЕДОПЛАТА, всего лишь и потому нет правовых оснований, тем более каким-то "сантехникам" требовать срочной оплаты сумм угрожая не подключением газа. И тем более в отсутвие должных полномочий в наряде на работы.
Потому берите свидетелей соседей, снимайте их требования/угрозы на камеры. Ну, а дальше как хотетите....
3. Да, они обязаны лично стравить воздух из ваших газплит, убедившись в безопасности для нас их дальнейшего использования.
В компании утверждают, что еще 11 октября собирались ремонтировать в с. Благодатное газопровод, но их работу заблокировали неустановленные лица, и около 200 человек остались без газа. Источник:
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А таке можна з'ясувати лише на підставі проведення правоохоронними органами якоїсь перевірки по відкритій справі, якщо хтось звернеться з заявою. Є планові ремонти і вони звісно письмово повинні бути задокументовані завчасно компанією. Є пориви, а це інше.
І основне - хто має усе це оплачувати ?
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Вартість таких ремонтів розраховується наперед і входить в поняття "технічного облуговування мереж", і враховано в вартості окремого рахунку, що нам приходить під назвою "розподіл газу".