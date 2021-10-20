"Харківгаз" пояснює відключення газу цілого села тим, що "псевдоактивісти" блокували ремонт мереж

У компанії стверджують, що "псевдоактивісти" не пускали її співробітників до газопроводу, пошкодили транспорт і намагалися відібрати телефони.

Про це пресслужба АТ "Харківгаз" повідомляє на сторінці компанії у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

У компанії стверджують, що ще 11 жовтня збиралися ремонтувати в с. Благодатне газопровід, але їхню роботу заблокували невстановлені особи, і майже 200 осіб залишилися без газу.

Ремонт відновили 16 жовтня, наступного дня мали пустити газ, стверджують у компанії.

"17 жовтня, невідомі особи - псевдоактивісти, які раніше блокували транспорт АТ "Харківгаз", розпочали підбурювати споживачів не надавати доступ працівникам газової компанії до домоволодінь. Без здійснення цих заходів безпеки пуск газу є неможливим. Цього ж дня ці псевдоактивісти пошкодили автотранспорт АТ "Харківгаз" та здійснили чисельні спроби пошкодити власне майно працівників компанії (телефони), на які працівники фіксували правопорушення невідомих осіб. Представники АТ "Харківгаз" викликали правоохоронні органи на місце події", - заявили в компанії.

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У "Харківгазі" наголошують, що відновили подачу газу із 17 жовтня. І закликають правоохоронні органи звернути увагу на "діяльність псевдоактивістів". А також підкреслюють, що ціни на газ встановлює державний регулятор - НКРЕКП.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що відкрила справу через те, що компанія "Харківгаз" залишила село без газу.