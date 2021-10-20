УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5870 відвідувачів онлайн
Новини
6 945 23

"Харківгаз" пояснює відключення газу цілого села тим, що "псевдоактивісти" блокували ремонт мереж

У компанії стверджують, що "псевдоактивісти" не пускали її співробітників до газопроводу, пошкодили транспорт і намагалися відібрати телефони.

Про це пресслужба АТ "Харківгаз" повідомляє на сторінці компанії у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

У компанії стверджують, що ще 11 жовтня збиралися ремонтувати в с. Благодатне газопровід, але їхню роботу заблокували невстановлені особи, і майже 200 осіб залишилися без газу.

Ремонт відновили 16 жовтня, наступного дня мали пустити газ, стверджують у компанії.

"17 жовтня, невідомі особи - псевдоактивісти, які раніше блокували транспорт АТ "Харківгаз", розпочали підбурювати споживачів не надавати доступ працівникам газової компанії до домоволодінь. Без здійснення цих заходів безпеки пуск газу є неможливим. Цього ж дня ці псевдоактивісти пошкодили автотранспорт АТ "Харківгаз" та здійснили чисельні спроби пошкодити власне майно працівників компанії (телефони), на які працівники фіксували правопорушення невідомих осіб. Представники АТ "Харківгаз" викликали правоохоронні органи на місце події", - заявили в компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватний "Харківгаз" відрізав село на Харківщині від газу - СБУ відкрила справу

У "Харківгазі" наголошують, що відновили подачу газу із 17 жовтня. І закликають правоохоронні органи звернути увагу на "діяльність псевдоактивістів". А також підкреслюють, що ціни на газ встановлює державний регулятор - НКРЕКП.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що відкрила справу через те, що компанія "Харківгаз" залишила село без газу.

Автор: 

газ (10481) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Эти твари по этой схеме обобрали уже несколько небольших сёл в области. Схема у них такая - заезжают в село и перекрывают вентиль на магистральной трубе на входе в населенный пункт под мотивом - "утечка, ремонт". Потом всех жителей нагибают подписать договор и заплатить деньги за услуги которые по факту отсутствуют и которые субсидией не покрываются. Иначе газ не включают. Это обычный рэкет оборзевших владельцев облгаза. В с. Благодатне их уже просто ждали и дали отпор сразу, и подали жалобы в СБУ. Завтра поговорю с родственниками пострадавших в других н.п. области и предложу передать дополнительные материалы.
Облгазы, как "естественная монополия" в частном владении это вообще неприемлемо в современной экономике.
показати весь коментар
20.10.2021 01:04
+10
Газовики це бандити і здирники. Впевнений, що у "актівістов" були підстави так себе поводити. За те, що їм перешкодили зробити шмон в селі, вони відключили всім газ, точнісінько, як кацапи.
показати весь коментар
20.10.2021 04:40
+4
и правильно-зачем им газ
когда у них есть канал 1+1 и поцЗедент
приСлуга Бени
Можно смотреть кино Слуга Народа и Квартал 95-смеяться, хлопать и этим греться
показати весь коментар
20.10.2021 00:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И в кустах туловища из "росия24" прятались с камерой. Очередное гавно по кацапским трубам.
показати весь коментар
20.10.2021 00:24 Відповісти
и правильно-зачем им газ
когда у них есть канал 1+1 и поцЗедент
приСлуга Бени
Можно смотреть кино Слуга Народа и Квартал 95-смеяться, хлопать и этим греться
показати весь коментар
20.10.2021 00:37 Відповісти
МИавзолейное Быдло Путлера спят и видят Украину голой босой и нищей....,Жирный боров РАБссии Петр Толстой недавно хрюкал...мы вас уничтожим....,говноед плохо знает историю...,СкреПОНОСом умоетесь.... шариковское лапотное быдло....
показати весь коментар
20.10.2021 00:52 Відповісти
врут)))
показати весь коментар
20.10.2021 01:00 Відповісти
Эти твари по этой схеме обобрали уже несколько небольших сёл в области. Схема у них такая - заезжают в село и перекрывают вентиль на магистральной трубе на входе в населенный пункт под мотивом - "утечка, ремонт". Потом всех жителей нагибают подписать договор и заплатить деньги за услуги которые по факту отсутствуют и которые субсидией не покрываются. Иначе газ не включают. Это обычный рэкет оборзевших владельцев облгаза. В с. Благодатне их уже просто ждали и дали отпор сразу, и подали жалобы в СБУ. Завтра поговорю с родственниками пострадавших в других н.п. области и предложу передать дополнительные материалы.
Облгазы, как "естественная монополия" в частном владении это вообще неприемлемо в современной экономике.
показати весь коментар
20.10.2021 01:04 Відповісти
Эта схема стандартная для всей Украины - отключение якобы для ремонта, а потом подключение после 100%-ного обилечивания всех лоходомовладельцев.
Виселицы нужно ставить возле каждого газового вентиля! Все барыги Украины грелмсь с газа и содержали своих газовых янычар.
*****, все больше хочеться отсюда уехать!
показати весь коментар
20.10.2021 08:50 Відповісти
Запахло жареным.
Начали изворачиваться.
показати весь коментар
20.10.2021 01:11 Відповісти
Газовики це бандити і здирники. Впевнений, що у "актівістов" були підстави так себе поводити. За те, що їм перешкодили зробити шмон в селі, вони відключили всім газ, точнісінько, як кацапи.
показати весь коментар
20.10.2021 04:40 Відповісти
Читаючи таке, німці тихенько радіють, що побудували ПП-2.
показати весь коментар
20.10.2021 05:28 Відповісти
Іпанутий ??? Зрівняв х... з трамвайною ручкою.
показати весь коментар
20.10.2021 13:39 Відповісти
Мрази наглые, перевешать газовых барыг!
показати весь коментар
20.10.2021 05:57 Відповісти
На прошлой неделе мне пытались отключить, потом отрезать когда выгнал, пригнали экскаватор, я перекрыл подъезд машиной, не дал. Уехали. Я им с 2016 ок 100 тыс заплатил, а они мне приехали отрезать за текущий долг в 2000
показати весь коментар
20.10.2021 08:32 Відповісти
Так они текущий долг в 2000 все равно получат, а вот после отключения они хотели получить еще 15-20 тыс за подключение. Облгазы и облэнерго давно пора вернуть в государственную собственность, либо в собственность территориальных громад. Естественная монополия к тому же жизненно важная не может быть в частном владении.
показати весь коментар
20.10.2021 12:18 Відповісти
Ну поводил им по губам. Экскаватором покатались, бензин пожгли - платформу с экскаватором гнали почти за 40 км. Злые
показати весь коментар
20.10.2021 17:14 Відповісти
Полтава. Центр города, Театральная площадь, пятиэтажный жилой дом. На первом этаже ясный пень ресторан. И вот Полтавагаз отключает газ в домк для подключения счетчика в ресторане. Через два часа все готово, но газ не включают, типа надо проверить квартиры на утечку газа. Т.е. приходят к тебе в квартиру ************ и будут искать утечку газу, когда система отключена от газа на вводе. Но нет, находят нарушения и заставляют платить за обслуживание газового оборудования типа печка, проверять дымоходы, регистрировать ранее зарегистрированный газовые плитки и колонки и не уйдут, пока не выпишут счет на пару тысяч. Кой-кому и по 8 000 выписывали - ментам и не снилось такие бабки снимать.
А ведь по закону, после отклчения должны были в систему задуть сжатый воздух и померять давление в ней. Нет падения давления - подключать газ и работать. И, внимание для дебилов украинского народа, только после того как в системе есть газ, ходить и нюхать утечки.
Шо у нас с мудрым нарідом - совсем мозги пропил, глядя 95 квартал и заедая пиво шоколадом от Рошена? И не надо про совок - выросло поколение, которое даже в детские ясли при совке не ходило! Рулит поколение трахнутое в голову смартфоном! И думает, как бы нам на сто баксов всем офисом на Ибицу, съездить пивка попить на пенной вечеринке и найти лоха, согласного посидеть в окопе под Авдеевкой...
показати весь коментар
20.10.2021 09:04 Відповісти
Мля, вот это у тебя каша в голове!
Начал за здравие, кончил за упокой.
Причем тут "мудрый народ"? Или ты хочешь сказать что Пэтя навел порядок в добыче/транспортировке/распределении/продаже газа, а "мудрый народ" не оценил и проголосовал за клоуна?
показати весь коментар
20.10.2021 10:25 Відповісти
Поставщики газа относятся к потребителям, как помещики к крепостным....
показати весь коментар
20.10.2021 09:07 Відповісти
Во-первых у них есть прописанная процедура как и что должны делать. Если не сделают, то их можно обвинить в нарушении процедуры при проведении ремонтных, регламентных работах.

И тем более сидеть, в случае взрыва и смертей, когда следствие начнёт пошагово всё проверять, - никто не хочет. И это понятно.

Во-вторых, такую схему лжеремонтов, придумали для того чтобы вынудить заключить "договор присоединения/техобслуживания/содержания этих сетей, для правовой возможности взыскивать через суд долги за "розподил"/обслуживание ибо если нет договора - суд посылает на три буквы. Взыскание долга невозможно. Потому и прибегают к хитростям на хитрости нарИда, который не платит по счетам за "розподил".

Подскажу вот что.

1. Когда, якобы, они где-то уже ликвидировали порыв газопровода, провели испытание на утечки, и приехали распломбировать входной вентиль на трубе у дома, заявили, что не включат мне газ ибо есть долг в 150грн.

Я потребовал предоставить наряд на работы, чтобы проверить предоставлены ли им, образно говоря сантехникам, полномочия решать какие-либо вопросы финансовых отношений с абонентами?

Отказалась мастерица показывать.

2. Звонок в калл-центр возымел некоторое действие. Выяснилось, что все эти наши суммы которые все подряд называют ДОЛГОМ, долгом не являются! Запомните все - правовой статус этих сумм называется НЕДОПЛАТА, всего лишь и потому нет правовых оснований, тем более каким-то "сантехникам" требовать срочной оплаты сумм угрожая не подключением газа. И тем более в отсутвие должных полномочий в наряде на работы.

Потому берите свидетелей соседей, снимайте их требования/угрозы на камеры. Ну, а дальше как хотетите....

3. Да, они обязаны лично стравить воздух из ваших газплит, убедившись в безопасности для нас их дальнейшего использования.
показати весь коментар
20.10.2021 10:03 Відповісти
А хто замовляв цей ремонт , хто встановив , що він потрібен? І основне - хто має усе це оплачувати ?
В компании утверждают, что еще 11 октября собирались ремонтировать в с. Благодатное газопровод, но их работу заблокировали неустановленные лица, и около 200 человек остались без газа. Источник:
показати весь коментар
20.10.2021 10:11 Відповісти
А хто замовляв цей ремонт , хто встановив , що він потрібен?

------------

А таке можна з'ясувати лише на підставі проведення правоохоронними органами якоїсь перевірки по відкритій справі, якщо хтось звернеться з заявою. Є планові ремонти і вони звісно письмово повинні бути задокументовані завчасно компанією. Є пориви, а це інше.

І основне - хто має усе це оплачувати ?

----------------

Вартість таких ремонтів розраховується наперед і входить в поняття "технічного облуговування мереж", і враховано в вартості окремого рахунку, що нам приходить під назвою "розподіл газу".
показати весь коментар
20.10.2021 10:26 Відповісти
А также подчеркивают, что цены на газ устанавливает государственный регулятор - НКРЭКУ - а то что НКРЭКУ запретило им коэффициенты насчитывать, так они болт на это клали, так и пишут что есть долг, пдрсы
показати весь коментар
20.10.2021 11:40 Відповісти
Это бред, эти скоты и в Слобожанском отключали газ в квартирных домах, и подключали дом только в том случае, если все жильцы дома подпишут договор, в котором указано, что они проводили якобы обслуживание газовых плит, колонок.... И требовали за это оплату в стоимости 800 грн... Я до сих пор не платил, и платить не собираюсь. Потому, что они не то, что бы хотя бы по замыливали шланги, они вообще ничего не делали. Это произвол, развод, безобразие!!!! Уважаемые сотрудники СБУ настало ваше время поднять уровень доверия нашего НАРОДА к Вашей структуре. Помогите нам. Восстановите справедливость, накажите виновных по полной. Кстати хочу добавить, что эти нелюди, в прошлом году за то, что моя родственница живя в частном доме, платя ежемесячно по 4000 грн +/-, по стечению обстоятельств один месяц не доплатила 2000 грн. отрезали ей газ без ее присутствия, при температуре -14, это в доме котором живёт ребенок, и после чего для того, что бы подключить обратно затребовали возмещения долга, и за проделанную работу оплатить 1300 грн. Это безумие, где такое видано!!!!
показати весь коментар
21.10.2021 05:57 Відповісти
 
 