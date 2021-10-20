Вакцина Pfizer проти COVID-19 на 93% запобігає госпіталізації дітей віком 12-18 років, - дослідження

Дослідження центрів Сполучених Штатів з контролю і запобігання захворюванням (CDC) свідчить, що вакцина Pfizer на 93% ефективна для запобігання госпіталізації у підлітків віком 12-18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Guardian

Згідно з новим дослідженням уряду США, вакцина проти COVID від Pfizer/BioNTech Covid на 93% ефективна для запобігання госпіталізації дітей у віці 12-18 років.

Дослідження CDC проводилося в період з червня по вересень, коли штам Delta був найбільш поширеним.

Вивчалися дані 179 пацієнтів з 19 дитячих лікарень.

97% учасників дослідження не були вакциновані. З них приблизно 16% потребували апаратів життєзабезпечення.

Автори дослідження заявили, що дані "підкреслюють важливість вакцинації для захисту молоді США від важкого перебігу COVID-19".

Нагадаємо, вакцина Pfizer дозволена дітям віком від 12 років, але компанія подала заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

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