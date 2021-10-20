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Вакцина Pfizer проти COVID-19 на 93% запобігає госпіталізації дітей віком 12-18 років, - дослідження

Вакцина Pfizer проти COVID-19 на 93% запобігає госпіталізації дітей віком 12-18 років, - дослідження

Дослідження центрів Сполучених Штатів з контролю і запобігання захворюванням (CDC) свідчить, що вакцина Pfizer на 93% ефективна для запобігання госпіталізації у підлітків віком 12-18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Guardian

Згідно з новим дослідженням уряду США, вакцина проти COVID від Pfizer/BioNTech Covid на 93% ефективна для запобігання госпіталізації дітей у віці 12-18 років.

Дослідження CDC проводилося в період з червня по вересень, коли штам Delta був найбільш поширеним.

Вивчалися дані 179 пацієнтів з 19 дитячих лікарень.

97% учасників дослідження не були вакциновані. З них приблизно 16% потребували апаратів життєзабезпечення.

Автори дослідження заявили, що дані "підкреслюють важливість вакцинації для захисту молоді США від важкого перебігу COVID-19".

Нагадаємо, вакцина Pfizer дозволена дітям віком від 12 років, але компанія подала заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

Також читайте: Pfizer / BioNTech просять регулятора ЄС дозволити використання COVID-вакцини для дітей від 5 років

Автор: 

COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+8
гарна реклама , краща була тільки в МММ !
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20.10.2021 07:13
+6
Ща мамкины эксперты прибегут рассказывать, что вот их инфа по настоящему надежная, а все эти исследования - просто пропаганда.
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20.10.2021 07:33
+5
Подростки особо и не болеют.
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20.10.2021 07:11
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Подростки особо и не болеют.
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20.10.2021 07:11 Відповісти
гарна реклама , краща була тільки в МММ !
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20.10.2021 07:13 Відповісти
Интересно, на каких подростках испытывали? Не на американских же
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20.10.2021 07:30 Відповісти
на кацапских подопытных... этих во всяких Гамериках, Германиях,Канадах и прочих "загнивающих странах" - целые четы Лавровых, Письковых, Путиных и прочей гыдоты
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20.10.2021 07:36 Відповісти
Ща мамкины эксперты прибегут рассказывать, что вот их инфа по настоящему надежная, а все эти исследования - просто пропаганда.
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20.10.2021 07:33 Відповісти
Вакцины от COVID-19



Вакцины от COVID-19 безопасны, эффективны и бесплатны! После полной вакцинации вы можете https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html участвовать во многих мероприятиях, которые вы выполняли до пандемии. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html Ключевые вещи, которые нужно знать

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

Так просто. Зашел на сайт. Воспользовался гуглперводчиком. И получаешь информацию от специалистов , а не от ботов и проходимцев.
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20.10.2021 07:36 Відповісти
Бесплатны?безопасны?так почему сняли ответственность с компаний разработчиков
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20.10.2021 08:26 Відповісти
Есть прекрасный выбор - вакцина или гроб.
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20.10.2021 08:41 Відповісти
А что невакцинированые все умирают?а вживых только вакцинированые остаются?
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20.10.2021 09:02 Відповісти
95% умерших от Ковида не вакцинированы.

Не все конечно. Шансы у тебя отличные.
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20.10.2021 09:07 Відповісти
Ну я переболел в легкой форме без вакцины и не умер,дальше аргументы?
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20.10.2021 09:18 Відповісти
Да не надо никаких аргументов. Иди до конца и все тут. Земли в Украине много. Места всем хватит.
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20.10.2021 09:25 Відповісти
Ну так нах вы тут ноете что бы все прививались,кто хочет пусть прививается
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20.10.2021 10:46 Відповісти
Второй раз переболеешь тоже легко? Уверен? А после первого раза последствия отсутствуют? Уверен? Веселый ты человек.
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20.10.2021 09:35 Відповісти
Друг 2 раза переболел в легкой форме,сосед после вакцины уже месяц в больнице
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20.10.2021 10:47 Відповісти
Просто обязательно заболеешь еще, с вероятностью >90% и совсем не факт, что обойдешься легкой формой. Какой еще аргумент тебе надо?
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20.10.2021 10:37 Відповісти
Ну так и вакцинированые заболеют и не раз,и не факт что в легкой форме,и что дальше?если вакцины хватает на пол года?
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20.10.2021 10:45 Відповісти
Шкодливі сученята наразі вже збираються взятися за ваших дітей... А ви все ще не можете підняти дупу з дивану та відстояти всої права. Адже ж виродки ведуть себе так нахабно, лишень тому, що до цього часу ще не лякані.
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20.10.2021 09:56 Відповісти
А давай ты не будешь киздеть - после это не значит в следствие. И потом нет ни одного случая...
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20.10.2021 19:39 Відповісти
 
 