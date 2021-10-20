Вакцина Pfizer проти COVID-19 на 93% запобігає госпіталізації дітей віком 12-18 років, - дослідження
Дослідження центрів Сполучених Штатів з контролю і запобігання захворюванням (CDC) свідчить, що вакцина Pfizer на 93% ефективна для запобігання госпіталізації у підлітків віком 12-18 років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Guardian
Згідно з новим дослідженням уряду США, вакцина проти COVID від Pfizer/BioNTech Covid на 93% ефективна для запобігання госпіталізації дітей у віці 12-18 років.
Дослідження CDC проводилося в період з червня по вересень, коли штам Delta був найбільш поширеним.
Вивчалися дані 179 пацієнтів з 19 дитячих лікарень.
97% учасників дослідження не були вакциновані. З них приблизно 16% потребували апаратів життєзабезпечення.
Автори дослідження заявили, що дані "підкреслюють важливість вакцинації для захисту молоді США від важкого перебігу COVID-19".
Нагадаємо, вакцина Pfizer дозволена дітям віком від 12 років, але компанія подала заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вакцины от COVID-19 безопасны, эффективны и бесплатны! После полной вакцинации вы можете https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html участвовать во многих мероприятиях, которые вы выполняли до пандемии. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html Ключевые вещи, которые нужно знать
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
Так просто. Зашел на сайт. Воспользовался гуглперводчиком. И получаешь информацию от специалистов , а не от ботов и проходимцев.
Не все конечно. Шансы у тебя отличные.