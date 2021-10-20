Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За минулу добу - 8 порушень "тиші", з опівночі - 1, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню й обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги і провокування вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, упродовж минулої доби, 19 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскиного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

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Позиції українських воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 20 жовтня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою: "Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням".