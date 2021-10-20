Україна - на четвертому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 жовтня у світі зареєстрували 412 754 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7209 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 242 335 622 випадки інфікування, з них 412 754 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 928 965 осіб, з них 7209 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 219,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 3-тю позицію відповідно.



