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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - на четвертому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - на четвертому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 жовтня у світі зареєстрували 412 754 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7209 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 242 335 622 випадки інфікування, з них 412 754 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 928 965 осіб, з них 7209 за минулу добу.

Україна - на четвертому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 219,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer проти COVID-19 на 93% запобігає госпіталізації дітей віком 12-18 років, - дослідження

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на четвертому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 3-тю позицію відповідно.

Україна - на четвертому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на четвертому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
зе-команда - убийцы украинцев!
Еще три года назад, клоунско-кацапские твари называли "доктором смерть" - Уляну Супрун, лишь за то что та наводила порядок в медицине, а теперь дорвавшись до власти, фашистское опг квартал95 занимается реальным уничтожением населения.
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20.10.2021 08:09
+7
Я думал, что люди включат мозги только тогда, когда горе войдёт в каждую семью...
Тогда начнут прививаться и соблюдать элементарные требования безопасности...
Но нет... >73% это амёбы без функции логического мышления...
Аминь!
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20.10.2021 08:01
+5
а кто же про дохлых вакцинированных рассказывать будет.. тут такие бабки замешаны, что за длинный язык и метадоном накормят
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20.10.2021 08:42
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Я думал, что люди включат мозги только тогда, когда горе войдёт в каждую семью...
Тогда начнут прививаться и соблюдать элементарные требования безопасности...
Но нет... >73% это амёбы без функции логического мышления...
Аминь!
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20.10.2021 08:01 Відповісти
Проблема человечества в том, что оно постоянно пытается корректировать законы природы.
Дебилы, как представители популяции, вобще не должны выживать, но их постоянно пытаются вытаскивать.
Ну а тут наконец слабое звено нашло способ пойти закономерным путем и самовыпилиться.
Когда не было вакцин и выбора - это не могло не вызывать тревогу. Но теперь, когда выбор есть, не возможно не радоваться тому, что дегенераты остались верны первоначальному выбору и решили смело сыграть в русскую рулетку с автоматическим пистолетом.
Особенно забавно, что особо яркие представители все еще вещают, что шансы у них 50/50. Дохнут и вещают...
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20.10.2021 08:36 Відповісти
аплодирую стоя!
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20.10.2021 09:46 Відповісти
Эти "элементарные требования безопасности" - смаски, барьеры и прочее, не действуют, что видно из статистики. Только вакцинация и выработка иммунитета.
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20.10.2021 08:45 Відповісти
Вакцинация+ограничения пока не вакцинировано 75%.

Но у особо тупых свой путь - игнор вакцинации + игнор ограничений. Результат на кладбищах.
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20.10.2021 08:53 Відповісти
зе-команда - убийцы украинцев!
Еще три года назад, клоунско-кацапские твари называли "доктором смерть" - Уляну Супрун, лишь за то что та наводила порядок в медицине, а теперь дорвавшись до власти, фашистское опг квартал95 занимается реальным уничтожением населения.
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20.10.2021 08:09 Відповісти
В США как указано в этой статье в таблице 1650 смертей за сутки.
Кто занимается уничтожением населения в США?
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20.10.2021 08:35 Відповісти
При населении под 250 миллионов.
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20.10.2021 08:37 Відповісти
под 330 миллионов
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20.10.2021 21:09 Відповісти
Читай выше. Зе-команда!!!
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20.10.2021 08:38 Відповісти
зе-команда -
Чемпіони по COVID-19!
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20.10.2021 12:25 Відповісти
В эпоху мирового экономического хаоса рынок ведет себя нормально... в общем и целом...,капиталисты богатеют,стадо баранов живут в нищете,жизнь продолжается...
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20.10.2021 08:17 Відповісти
Очередная технологическая революция в Мире...,установим новые тылы,почистим новые базы....,экономика угле-водородов заканчивается....
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20.10.2021 08:21 Відповісти
Только какое то ховно,Украина обязательно в первых рядах, по смертности,Киев по пробкам,по нищите,по уровню коррупции и т. д. Когда уже будет Украина в первых рядах по Уровню жизни?
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20.10.2021 08:31 Відповісти
мабуть вже нікОли.
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20.10.2021 08:36 Відповісти
Без "мабуть"
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20.10.2021 09:18 Відповісти
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20.10.2021 09:19 Відповісти
Рост заболеваемости коронавирусом в Украине начался после хвастливой болтовни воровской ЗЕвласти об успехах массовой вакцинации , и это не удивительно , учитывая какой экспериментальной бурдой прививают население.
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20.10.2021 08:33 Відповісти
То, что дохнут исключительно не вакцинированные, тебя конечно не смущает.
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20.10.2021 08:38 Відповісти
а кто же про дохлых вакцинированных рассказывать будет.. тут такие бабки замешаны, что за длинный язык и метадоном накормят
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20.10.2021 08:42 Відповісти
Тада. Мировая закулиса хочет нае...ать, тупорылых нищебродов из дыры на карте.

Ты главное не дай слабину и смело иди до конца.
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20.10.2021 08:50 Відповісти
лікарі у приватних бесідах це не підтверджують.
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20.10.2021 08:48 Відповісти
А бабки на лавочка в приватных беседах вобще такие тайны мироздания раскрывают...
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20.10.2021 08:51 Відповісти
якщо на вулиці сонячно і тепло, але ЗМІ кажуть про мороз та сніг то ви певно вдягаєте валянки та фуфайку?
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20.10.2021 09:09 Відповісти
Нет я у бабок на лавочках погоду узнаю.
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20.10.2021 09:11 Відповісти
тоді щасти вам.
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20.10.2021 09:12 Відповісти
а ведь зеленский не обманул, говоря что Украина чемпион по смертности от короновируса...
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20.10.2021 09:56 Відповісти
Ще трохи і ми чемпіони..., як і казав найвеличніший!!!
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20.10.2021 10:15 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/ Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації, - фото

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.

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20.10.2021 10:42 Відповісти
Вирусы не существуют, какой-нить архангел запросто. Что у этих людей в голове не спрашиваю - все те же опилки, что и раньше, вопрос только в работе спецслужб по кацапскому пархату. Налицо ее отсутствие.
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20.10.2021 21:12 Відповісти
 
 