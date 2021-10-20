Україна - на четвертому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 20 жовтня у світі зареєстрували 412 754 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7209 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксували 242 335 622 випадки інфікування, з них 412 754 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 928 965 осіб, з них 7209 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 219,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 3-тю позицію відповідно.
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Тогда начнут прививаться и соблюдать элементарные требования безопасности...
Но нет... >73% это амёбы без функции логического мышления...
Аминь!
Дебилы, как представители популяции, вобще не должны выживать, но их постоянно пытаются вытаскивать.
Ну а тут наконец слабое звено нашло способ пойти закономерным путем и самовыпилиться.
Когда не было вакцин и выбора - это не могло не вызывать тревогу. Но теперь, когда выбор есть, не возможно не радоваться тому, что дегенераты остались верны первоначальному выбору и решили смело сыграть в русскую рулетку с автоматическим пистолетом.
Особенно забавно, что особо яркие представители все еще вещают, что шансы у них 50/50. Дохнут и вещают...
Но у особо тупых свой путь - игнор вакцинации + игнор ограничений. Результат на кладбищах.
Еще три года назад, клоунско-кацапские твари называли "доктором смерть" - Уляну Супрун, лишь за то что та наводила порядок в медицине, а теперь дорвавшись до власти, фашистское опг квартал95 занимается реальным уничтожением населения.
Кто занимается уничтожением населения в США?
Чемпіони по COVID-19!
Ты главное не дай слабину и смело иди до конца.
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.
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