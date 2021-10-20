В Україні за добу від COVID-19 померли 495 осіб, зафіксовано 18 912 нових випадків зараження, 7605 осіб одужали

В Україні зафіксовано 18 912 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 20 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"19 жовтня від COVID-19 вакциновано понад 226 тисяч українців!

За добу в Україні:

зафіксовано 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 435);

226 587 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані - 84 446 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5468 осіб;

летальних випадків – 495;

одужало – 7 605 осіб.

Також читайте: Україна - на четвертому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 679 185 особи;

одужало – 2 344 799 особи;

летальних випадків – 61 843;

проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.













