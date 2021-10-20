"Нерозсудливий підхід до пандемії": президента Бразилії Болсонару через смерті від COVID-19 можуть звинуватити в масових убивствах

Комісія сенату Бразилії рекомендує висунути звинувачення в масових убивствах проти президента Жаїра Болсонару у зв'язку з його діями щодо боротьби з пандемією COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на проєкт доповіді з розслідування конгресу.

Згідно з документом, з яким вдалося ознайомитися телеканалу, Болсонару та інші урядовці звинувачуються в тому, що вони дозволили коронавірусу поширитися серед населення в надії на досягнення колективного імунітету. Автори доповіді звинувачують адміністрацію Болсонару в більш ніж половині всіх смертей від COVID-19 у країні і закликають висунути звинувачення у вбивстві проти президента.

"Нерозсудливий підхід уряду до пандемії піддав бразильців конкретному ризику масового зараження", - наголошується в документі.

У проєкті доповіді також рекомендується висунути кримінальні звинувачення 69 іншим особам, зокрема трьом синам Болсонару і численним нинішнім і колишнім урядовцям.

Очікується, що остаточний документ буде офіційно обговорено в сенаті Бразилії в середу, повідомив CNN представник бразильського сенату з парламентського розслідування пандемії (CPI). Деякі частини проєкту документа все ще можуть бути змінені або оновлені до його офіційного представлення.

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У разі схвалення комісією сенату наступного тижня звіт буде направлений генеральному прокурору Аугусто Арасу, у якого потім буде 30 днів, щоб оголосити про заходи, що випливають з доповіді. Арас, якого багато хто вважає союзником Болсонару, як очікується, не буде звинувачувати президента у вбивстві.

За даними університету Джонса Гопкінса, в Бразилії за час пандемії зареєстровано понад 21,6 млн випадків COVID-19, загинули більш ніж 603 тис. осіб.