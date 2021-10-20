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Новини Коронавірус і карантин
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"Нерозсудливий підхід до пандемії": президента Бразилії Болсонару через смерті від COVID-19 можуть звинуватити в масових убивствах

Комісія сенату Бразилії рекомендує висунути звинувачення в масових убивствах проти президента Жаїра Болсонару у зв'язку з його діями щодо боротьби з пандемією COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на проєкт доповіді з розслідування конгресу.

Згідно з документом, з яким вдалося ознайомитися телеканалу, Болсонару та інші урядовці звинувачуються в тому, що вони дозволили коронавірусу поширитися серед населення в надії на досягнення колективного імунітету. Автори доповіді звинувачують адміністрацію Болсонару в більш ніж половині всіх смертей від COVID-19 у країні і закликають висунути звинувачення у вбивстві проти президента.

"Нерозсудливий підхід уряду до пандемії піддав бразильців конкретному ризику масового зараження", - наголошується в документі.

У проєкті доповіді також рекомендується висунути кримінальні звинувачення 69 іншим особам, зокрема трьом синам Болсонару і численним нинішнім і колишнім урядовцям.

Очікується, що остаточний документ буде офіційно обговорено в сенаті Бразилії в середу, повідомив CNN представник бразильського сенату з парламентського розслідування пандемії (CPI). Деякі частини проєкту документа все ще можуть бути змінені або оновлені до його офіційного представлення.

Також читайте: У Бразилії фіксують зростання смертей від COVID-19 серед немовлят: з початку пандемії померли 832 дитини віком до 5 років

У разі схвалення комісією сенату наступного тижня звіт буде направлений генеральному прокурору Аугусто Арасу, у якого потім буде 30 днів, щоб оголосити про заходи, що випливають з доповіді. Арас, якого багато хто вважає союзником Болсонару, як очікується, не буде звинувачувати президента у вбивстві.

За даними університету Джонса Гопкінса, в Бразилії за час пандемії зареєстровано понад 21,6 млн випадків COVID-19, загинули більш ніж 603 тис. осіб.

Автор: 

Бразилія (284) карантин (18172) Болсонару Жаір (9) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Нужно! Украсть 30 млрд из короновирусного фонда в разгар пандемии - это чистой воды фашизм
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20.10.2021 08:33
+12
А с нашим презиком также можно?
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20.10.2021 08:20
+8
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
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20.10.2021 08:27
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А с нашим презиком также можно?
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20.10.2021 08:20 Відповісти
Нужно! Украсть 30 млрд из короновирусного фонда в разгар пандемии - это чистой воды фашизм
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20.10.2021 08:33 Відповісти
Розпродати засоби захисту на початку пандемії. Про повернення грошей в бюджет країни, інформації не надходило.
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20.10.2021 09:49 Відповісти
Ого как развиваются теории заговора.
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20.10.2021 08:25 Відповісти
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
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20.10.2021 08:27 Відповісти
История поучительная и интересная, но как то не в тему. Имелось ввиду что теории заговора курсируют между отрицанием заболевания до намеренного распространения заболевания и в обоих случаях кого то конкретно виноватят. Хотя что то обоснованно только в виртуально без практических доказательств.
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20.10.2021 08:47 Відповісти
В ТУркменистані През теж довго таким займався.....
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20.10.2021 08:53 Відповісти
Красиво сказано. Что даже названия нет страны. И с какого боку тут презервативы к ковиду? Есть прекрансная история про "неуловимого Джо", которого не могли споймать, бо его и не искали.
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20.10.2021 09:10 Відповісти
Премьер-министр Бразилии должен быть посажен в тюрягу...,и ваще премьер министры убийцы в любой стране....,а президенты всего лишь чуваки офшорные.... Игорь Валерьевич Кучма подтвердит...
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20.10.2021 08:29 Відповісти
Доктор Борменталь,голубчик,не читайте с утра Мавзолейных газет....
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20.10.2021 08:31 Відповісти
Офшорному клоуну тоже приготовится: 60+ тыс человек умершие от ковида - это заслуга главного юмориста из опг квартал95
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20.10.2021 08:32 Відповісти
Ну по такому принципу можно обвинять все прамительства мира, так как смерти есть везде.
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20.10.2021 08:43 Відповісти
Яка з країн Європи почала вакцинацію останньою? В якій країні керівництво протягло посередників для відкатів, при закупівлі вакцини?
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20.10.2021 09:54 Відповісти
Какой ещё президент разваровывал ковидфонд?только зекрыса
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20.10.2021 10:02 Відповісти
а когда обвинят в массовых убийствах создателей этого вируса - ученных США, Китая и Московии ?
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20.10.2021 08:32 Відповісти
коглда убьют 15%-17% тех кто стал еще богаче и количество мега богатых властелинов мира увеличилось..все годы цифра была 10-12% лиц на которых работало 88-90% всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.. в период пандемии с 2020 года произошло две парадоксальные вещи на фоне мировой депрессии кризиса банкротства умирания целых экономик в государствах почему то мега богатее прирост их состояний на 18-30% и рост собственно в списке мега богатых до 15-17% что то мне говорит что список мега богатых-- мира сего-- пополнили правители страны политики ученные и владельцы мегафарм индустрии... думаю по итогу 2021 года Вова Путин и кооператив Озеро станет еще богаче из за проституточности США Европы и спекулятивности с ценами на углеводы..газ топливо бензин и даже уголь.. плюсь в ТОП разбогатевших войдут торговля продуктами питания за 45 лет цены выросли на 40% в среднем по отрасли..+ неурожай в мире засуха или морозы как в Бразилии вместо + 25 тепла и весь кофе пропал....а рост цен на кофе ожидают на уровне 500%... но уговорились всего на 200-270% думаю как всегда весь Гордеев узел будет Цивилизация рубить как всегда войнами локальными мега логальными мировые вряд ли хотя кто сказал что Ковидная тема не является комбинированным вариантом мировой гибридной войны??????
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20.10.2021 08:48 Відповісти
Недоумок ,чого сюди Америку приплів ?
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20.10.2021 08:53 Відповісти
потому что в отличии от тебя дыбила я интересовался темой




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20.10.2021 08:58 Відповісти
Мировая революция продолжается,просто она изменила направления мирового ХАОСА,всего лишь....
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20.10.2021 08:41 Відповісти
Да. Прям ща усё брошу и начну менять одни привычки на другие. Я не мазохист. И вообще, от "перемены мест", как известно, ни хрена не меняется.
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20.10.2021 10:52 Відповісти
Шо так, шо этак - все переболеют, привитые более легко, непривитые - более плохо. В чем вина этого президента? В том что не хватает бабла на вакцины?
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20.10.2021 08:43 Відповісти
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20.10.2021 09:13 Відповісти
У зебилов чувство самосохранения взыграло?)шкурой чувствуют,что новая статья их зекрысе нарисовалась...
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20.10.2021 10:00 Відповісти
Из Ковидного фонда украдено не 66 миллиардов,а намного больше...,зато на дорогах больше аварий...,Дураки и дороги это не про нас......
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20.10.2021 08:44 Відповісти
Не даремно Ху І Ло каже що в Україні живуть русскіє.
Рускіє не національність, а тип людини. Русскім, як показує історія і практика, може стати хто завгодно. По путіну - русскій той що гаварящій.
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20.10.2021 08:57 Відповісти
На автобане Киев=Одесса очередные 3 трупа....,движение ограничено....
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20.10.2021 08:45 Відповісти
прямо про клоуна написали...
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20.10.2021 08:49 Відповісти
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20.10.2021 08:52 Відповісти
На Дальнем Востоке жрать нечего,а вы про Пандемию...,тамошнего депутата снявшего в маркетах видосы и пустые полки магазинов обвинили в работе на Госдеп США....,бедная РАБссия...,типа иностранный огент Штирлиц сдал РАБссию...
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20.10.2021 08:52 Відповісти
зачем нам знать что там на дальнем востоке в рашке? вы в своем уме? пишите это на газете сру.
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20.10.2021 11:01 Відповісти
Нажаль у нас нікого не покарають за фіктивні "локдауни", для галочки. Коли весь світ ізолюється, тримається правил локдауна у нас коритами пруть по 5 чоловік, без масок, "шукачі кращої долі"...

"нєзаменіміє работніки..кієв нас ждьот..в кієвє всє деньгі...плєвать что локдаун..мі далжни работать..." бла-бла-бла
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20.10.2021 08:54 Відповісти
Коронобесие пройдет также незаметно как и куряче-свинячий грипп....
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20.10.2021 08:56 Відповісти
Главное что бы оно побольше таких дебилов антивакцинаторов побольше с собой забрало.
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20.10.2021 11:11 Відповісти
Секта Гундяєва-баканова-тимошенко( із ОПи) на марші.


Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації.

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення.

Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести.

https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/
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20.10.2021 09:07 Відповісти
Нашого зе-бонапарта теж можна звинуватити в геноциді нації, гроші з фонду замість кисню та ліків, пустили на дороги, причому з відкатами в 30-40%.
Ось такий в нас глав.слуга народа...
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20.10.2021 09:07 Відповісти
О,новая статья зекрысе нарисовалась...
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20.10.2021 09:58 Відповісти
А у нас хіба не те саме? Затримка початку вакцинації повністю вина влади і особисто Зеленського! Вакцинація у нас почалася, коли у сусідів вже було вакциновано 30%--40% населення.
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20.10.2021 10:40 Відповісти
Пора бы и нашего со всей его сворой привлекать ....
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20.10.2021 10:43 Відповісти
То есть, в Бразилии "Безрассудный подход к пандемии" и обвинения в массовых убийствах президента и при этом у них 50% вакцинировано полностью и смертнось 350 чел в день на 210млн населения. А у нас все нормально при 15% привитых и такой же средней суточной смертности за неделю, но на 35млн?
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20.10.2021 11:13 Відповісти
А можете дело в том , что Болсонару оказался в итоге прав и большинство бразильцев получили за эти два года естественный иммунитет ? Потому там и смертность теперь так резко упала ? Ведь 50 процентов вакцинирования населения не решает проблемы ? Или уже решает ?
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20.10.2021 13:00 Відповісти
Хороший способ для опозиции. Ковид тепер предлог для всего чего угодно. Это плохо кончится.
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20.10.2021 12:23 Відповісти
 
 