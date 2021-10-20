"Нерозсудливий підхід до пандемії": президента Бразилії Болсонару через смерті від COVID-19 можуть звинуватити в масових убивствах
Комісія сенату Бразилії рекомендує висунути звинувачення в масових убивствах проти президента Жаїра Болсонару у зв'язку з його діями щодо боротьби з пандемією COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на проєкт доповіді з розслідування конгресу.
Згідно з документом, з яким вдалося ознайомитися телеканалу, Болсонару та інші урядовці звинувачуються в тому, що вони дозволили коронавірусу поширитися серед населення в надії на досягнення колективного імунітету. Автори доповіді звинувачують адміністрацію Болсонару в більш ніж половині всіх смертей від COVID-19 у країні і закликають висунути звинувачення у вбивстві проти президента.
"Нерозсудливий підхід уряду до пандемії піддав бразильців конкретному ризику масового зараження", - наголошується в документі.
У проєкті доповіді також рекомендується висунути кримінальні звинувачення 69 іншим особам, зокрема трьом синам Болсонару і численним нинішнім і колишнім урядовцям.
Очікується, що остаточний документ буде офіційно обговорено в сенаті Бразилії в середу, повідомив CNN представник бразильського сенату з парламентського розслідування пандемії (CPI). Деякі частини проєкту документа все ще можуть бути змінені або оновлені до його офіційного представлення.
У разі схвалення комісією сенату наступного тижня звіт буде направлений генеральному прокурору Аугусто Арасу, у якого потім буде 30 днів, щоб оголосити про заходи, що випливають з доповіді. Арас, якого багато хто вважає союзником Болсонару, як очікується, не буде звинувачувати президента у вбивстві.
За даними університету Джонса Гопкінса, в Бразилії за час пандемії зареєстровано понад 21,6 млн випадків COVID-19, загинули більш ніж 603 тис. осіб.
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Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
Рускіє не національність, а тип людини. Русскім, як показує історія і практика, може стати хто завгодно. По путіну - русскій той що гаварящій.
"нєзаменіміє работніки..кієв нас ждьот..в кієвє всє деньгі...плєвать что локдаун..мі далжни работать..." бла-бла-бла
Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації.
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести.
https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/
Ось такий в нас глав.слуга народа...