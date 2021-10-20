У COVID-реанімації клінічної лікарні Львова 50 критичних пацієнтів, всі не вакциновані, - головлікар Самчук

У Львові реанімація клінічної лікарні швидкої допомоги заповнена рекордною кількістю пацієнтів з важкими формами коронавірусу.

Про це повідомив директор лікарні Олег Самчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Україна 24".

"Ми побили рекорд. 50 критичних пацієнтів у COVID-реанімації. Такого ще ніколи не було. І це дуже страшно. Бо світла в кінці тунелю невидно", - пише він.

Як підкреслив Самчук, серед пацієнтів у реанімації - жодного вакцинованого.

"Немає вакцинованих і серед чотирьох сотень пацієнтів у COVID-стаціонарі. До того ж, велика родина 40-річної жінки - матері трьох дітей, яку наші лікарі витягують з того світу - проти вакцинації. Вдома у них - ще троє з коронавірусом. Її найменшій дитині - усього рік. Чи вдасться врятувати маму - ми не знаємо. Але абсолютно очевидно: цей бій був би значно легшим, якби вона була щепленою", - зазначив лікар.

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За його словами, загалом у реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова зараз понад сотня пацієнтів.

"Лікарня - не гумова. Лікарі - не всесильні. Вакцинуйтеся! Інакше може наступити неспроможність медичної системи. Не лишайте нас можливості вас врятувати!" - зазначив Самчук.