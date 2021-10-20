Дізнався про пожежу і кинувся рятувати своїх дітей: у Києві під час пожежі в 5-поверховому житловому будинку загинув чоловік. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Вогонь спалахнув в одній із квартир на третьому поверсі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, 19 жовтня о 15:08 в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці.

"Після прибуття до місця виклику, під час проведення розвідки, пожежникаами було встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Палала двокімнатна квартира з розповсюдженням полум’я на загальний коридор. Існувала загроза життю та здоров’ю мешканців будинку. Провівши оперативне розгортання, рятувальники приступили до евакуації людей та гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час гасіння пожежі у загальному коридорі на 3 поверсі було знайдено тіло непритомного чоловіка. Його було винесено на свіже повітря та передано бригаді швидкої допомоги, проте врятувати його не вдалося. За допомогою автодрабини з 5-го поверху було евакуйовано двох дітей. Також із будинку було евакуйовано 7 осіб, серед яких була матір з маленькою дитиною.

Пожежу було локалізовано на площі 60 кв.м о 16:01 та ліквідовано о 16:25.

Також читайте: Людина загинула під час пожежі в столичній багатоповерхівці, - ДСНС

"Як виявилося згодом, зі слів дружини загиблого, чоловік дізнався про пожежу та кинувся рятувати своїх двох дітей з квартири на 5-му поверсі. Проте дістатися до помешкання він так і не зміг", - повідомили у відомстві.

Загалом до ліквідації було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 рятувальників особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.





Фото: сайт ДСНС