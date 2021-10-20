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Дізнався про пожежу і кинувся рятувати своїх дітей: у Києві під час пожежі в 5-поверховому житловому будинку загинув чоловік. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Вогонь спалахнув в одній із квартир на третьому поверсі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, 19 жовтня о 15:08 в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці.

"Після прибуття до місця виклику, під час проведення розвідки, пожежникаами було встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Палала двокімнатна квартира з розповсюдженням полум’я на загальний коридор. Існувала загроза життю та здоров’ю мешканців будинку. Провівши оперативне розгортання, рятувальники приступили до евакуації людей та гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час гасіння пожежі у загальному коридорі на 3 поверсі було знайдено тіло непритомного чоловіка. Його було винесено на свіже повітря та передано бригаді швидкої допомоги, проте врятувати його не вдалося. За допомогою автодрабини з 5-го поверху було евакуйовано двох дітей. Також із будинку було евакуйовано 7 осіб, серед яких була матір з маленькою дитиною.

Пожежу було локалізовано на площі 60 кв.м о 16:01 та ліквідовано о 16:25.

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"Як виявилося згодом, зі слів дружини загиблого, чоловік дізнався про пожежу та кинувся рятувати своїх двох дітей з квартири на 5-му поверсі. Проте дістатися до помешкання він так і не зміг", - повідомили у відомстві.

Загалом до ліквідації було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 рятувальників особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.

Дізнався про пожежу і кинувся рятувати своїх дітей: у Києві під час пожежі в 5-поверховому житловому будинку загинув чоловік 01
Дізнався про пожежу і кинувся рятувати своїх дітей: у Києві під час пожежі в 5-поверховому житловому будинку загинув чоловік 02
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

Київ (19626) пожежа (4350) ДСНС (5137)


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Топ коментарі
+7
RIP
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20.10.2021 09:14
+4
тебе. Вручаем, ок.
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20.10.2021 10:53
+3
Чоловік!. RIP
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20.10.2021 09:25
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RIP
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20.10.2021 09:14 Відповісти
Вот об это нужно ГОВОРИТЬ.
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20.10.2021 09:20 Відповісти
Чоловік!. RIP
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20.10.2021 09:25 Відповісти
Вот эти пожарные отчёты, просто огонь, тоже дали на подпись такую хрень - типа как они получили вызов в 1 минуту, выехали через 10 приехали через 10 начали тушить и через 20 минут всё потушили. А по факту приехали они чёрт знает когда, мало того срезали двери соседу совершенно в другом подъезде и вломились не в ту квартиру, а тушили несколько часов там моим ведром из ванной по-ходу, когда уже добрались.
С другой стороны, спасибо не залили всё до первого этажа, что не пришлось всем ремонты делать и не спёрли ничё, что вообще частое явление на пожарах.
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20.10.2021 09:56 Відповісти
ау не путай Україну з роССією, інші цінності!
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20.10.2021 10:10 Відповісти
Це Київ і всі живі (окрім особи яка запанікувала за свою родину), а на рашці всі б згорілі , а пожежники б дотужували вуглі, якщо б шешель на них не жарили! Бо в них такий менталітет їм все одно на своїх та на чужих головна національна ідея у ка.цапляндії то "синька
"
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20.10.2021 11:17 Відповісти
Так я не про человека писал, а про пожарных. Большинство теже менты, особенно офицерский состав.
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20.10.2021 11:19 Відповісти
угу-угу. Киев. Как же меня такие комменты задолбали. Типа не в таком же гавне как и русские. Ну чуть оно другого цвета может. Но по факту тоже самое и никакая падла также с себя начинать не хочет. Все просто хотят жить как в европе, но при этом на взятках, как и было. Как голова не лопает от такого когнитивного диссонанса?
Был я недавно в Украине, ближе к руССким ценностям за последние годы стали.
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20.10.2021 11:17 Відповісти
Україна вола велика якщо подивитись на псквдо республіки днр лнр та тимчасово окупований крим то так там за останні роки руССких цінностей побільшало, як і пішов здоровий глузд!
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20.10.2021 12:45 Відповісти
премия дарвина
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20.10.2021 10:48 Відповісти
тебе. Вручаем, ок.
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20.10.2021 10:53 Відповісти
инстинкта самосохранения нет ради не понятных тугосерев
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20.10.2021 15:47 Відповісти
трагедия вызвана, как ни странно, энергетическим кризисом. По стране массово включают электрообогреватели или греются газом с плит - т.к. до сих пор не включили отопление.
На днях так погиб известный ученый - ночью коротнул обогреватель - и задохнулся в дыму.
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20.10.2021 10:55 Відповісти
а детей спасли?
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20.10.2021 11:07 Відповісти
Да.
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20.10.2021 15:04 Відповісти
Жах!
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20.10.2021 11:08 Відповісти
 
 