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Новини Агресія Росії проти України Війна
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51,5% українців знають про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", 39,5% з них вважають причиною провалу злив інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування КМІС

51,5% українців знають про зрив спецоперації щодо

51,5% українців знають про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК Вагнера.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК Вагнер знають 51,5% українців, хоча з них лише 11,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 39,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасника спецоперації з "вагнерівцями" Баранецького звільнено з військової служби, - Бутусов

"Серед респондентів, як принаймні щось чули, найбільше респондентів (39,5%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 19,7% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України", - зазначають автори дослідження.

51,5% українців знають про зрив спецоперації щодо вагнерівців, 39,5% з них вважають причиною провалу злив інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування КМІС 01
51,5% українців знають про зрив спецоперації щодо вагнерівців, 39,5% з них вважають причиною провалу злив інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування КМІС 02

Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

опитування (1961) КМІС (338) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+25
жах... А майже 50% насєлєнія навіть не чули про то? І після цього то бидло буде скиглити чому в країні такий безлад і їм так хреново живеться?!
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20.10.2021 09:21
+19
Тобто, війна на Сході то неважливо, то так собі? 15 тисяч вбитих то така собі херня? Ох і мерзота ж ти...
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20.10.2021 09:22
+17
Избиратели ЗЕ.
А нафига им шото знать? Жрать, ржать и срать они могут и без особых знаний.

Вопрос в том, что право голоса им абсолютно противопоказано при этом.
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20.10.2021 09:38
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20.10.2021 09:19 Відповісти
Тобто, війна на Сході то неважливо, то так собі? 15 тисяч вбитих то така собі херня? Ох і мерзота ж ти...
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20.10.2021 09:22 Відповісти
це про 50 % які про це нічого не чули
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20.10.2021 09:38 Відповісти
Але ходять на вибори.Навіть повзуть за совковою звичкою.І,як моя спочила минулого року теща,питала:"За кого потрібно голосувати?"Проголосувала.Прибігла ДОВОЛЬНА:" Я проголосувала за того,за кого ви сказали.А за кого?Та за отого".Не витримала навіть дружина:"Мама,я ж тобі каза,щоб ти нікуди не ходила,а сиділа вдома."Теща заволала:" Я ж не зрозуміла,я піду зараз переголосую".Тут не витримав навіть я,"толерантний" до тещі зять:"Сиди вдома,стара дурепа".
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20.10.2021 19:19 Відповісти
жах... А майже 50% насєлєнія навіть не чули про то? І після цього то бидло буде скиглити чому в країні такий безлад і їм так хреново живеться?!
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20.10.2021 09:21 Відповісти
Нічого дивного. Про "злочини" Гладковських цілодобово верещали всі олігархічні канали, колонами та сворами носились по країні нацжони та інші хвойди.
Тому і знали про це набагато більше навіть ті, кому абсолютно пофігу на армію і політику.
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20.10.2021 09:26 Відповісти
Та да из любого утюга уже Вагнер гейт и антиолигархическая зрада. Все как всегда из ничего но до вселенских масштабов.
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20.10.2021 09:56 Відповісти
Хто і що саме розказує про вагнергейт на каломойшиному Г+Г ?
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20.10.2021 10:00 Відповісти
Да и на нем слышал не раз о скандалах вокруг комиссии и не только. А у вас только коломойского канал? Все остальные Пинчука, Ахметова, Порошенко и тд отключены?
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20.10.2021 10:03 Відповісти
Хто саме? Прізвища назвіть.
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20.10.2021 10:05 Відповісти
Просмотрите хотябы новости, я этих услужливых тн журналистов и не стараюсь запоминать. Клоунаду с так которую устраивали депутаты из некоторых фракций с входом и выходом и последующим заходом показывали во всех новостях. Да и Зеленского интервью по вагнергету тоже по всем каналам. У вас что то с памятью или г+г канал отключен а не остальные как в начале предполагалось?
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20.10.2021 10:20 Відповісти
В тому, що Г+Г транслює версії самого Зєлі та журнохвойд Бєні, я не сумніваюсь.
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20.10.2021 10:27 Відповісти
Все таки рассказывают, хоть вы и заявляли что нет. А то что версию которая вам не нравится это уже ваше личное.
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20.10.2021 11:00 Відповісти
На які інші канали НЕ запрошують людей з альтернативною точкою зору?
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20.10.2021 11:41 Відповісти
На все, только необходимые прикормленные эксперты всегда в новостях и тд дают необходимую хозяину канала консультацию. У вас что вообще нет телевидения?
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20.10.2021 15:09 Відповісти
Я майже не дивлюсь ТВ. Хіба що, щось через youtube.
На які канали НЕ запрошують "слуг"?
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20.10.2021 16:01 Відповісти
Не понял вопроса. И вообще не понял вас: "Про "злочини" Гладковських цілодобово верещали всі олігархічні канали" как совместить с "Я майже не дивлюсь ТВ". Послушайте вы чем дальше увиливаете тем больше путаетесь в своём вранье. Все эти каналы какаяразница, как вы не виляйте проталкивают только то что нужно хозяину.
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20.10.2021 16:06 Відповісти
Так, майже не дивлюсь вже кілька років.
Але про те, на якому каналі виходили "розслідування" про Гладковських, про Порошенка, який "вбив брата", взнавала із соцмереж та, наприклад, із статей Цензора, який подав новини про це, ПОСИЛАЮЧИСЬ на першоджерело.
Наприклад, посилаючись на Г+Г, на якому виходили ці розслідування.
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20.10.2021 16:20 Відповісти
Это объяснение не объяснило вашего парадокса приведенного выше. Если не хотите признавать свои мягко говоря ошибки, не признавайте просто оборвав диалог. Но зачем вы бессмысленно очевидное и достоверное стараетесь переиначить в свои придумки непонятно.
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20.10.2021 16:55 Відповісти
Я пишу правду. А ви, маніпулюєте, чіпляючись та ухиляючись від обговорення теми.
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20.10.2021 17:04 Відповісти
Ну ваша правда вся в одной фразе: я смотрю не смотрю тв. Ладно из этого парадокса у вас видимо выхода нет, как и смысла вести дальше этот диалог.
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20.10.2021 18:15 Відповісти
До чого тут я?
Обговорюйте тему статті.
"На які інші канали НЕ запрошують людей з альтернативною точкою зору?"
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21.10.2021 00:14 Відповісти
Про "все" ви брешете. Спеціально подивилась онлайн трансляцію Прямого, там в прямому ефірі запрошують "слуг" приходити до них на ефіри.
Ніхто із "слуг" не заявляв, що хотів прийти на Прямий, але його не пустили.
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21.10.2021 00:56 Відповісти
Вы наверно эмигранта российского Гонопольского смотрели? Я тоже смотрел как вокруг него одни "слуги" сидели и поддакивает его бредням. Не дергатесь уже со своими со своим враньём, сколько уже можно вас на нем ловить?
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21.10.2021 06:39 Відповісти
Брешете ви, перекручуючи так, як хочеться вам.
Я не писала, що "слуги" сиділи в студії.
Я написала "в прямому ефірі запрошують "слуг" приходити до них на ефіри".
Неодноразово ведучій та закадровий голос запрошували "слуг" приходити до них і висловлювати свою точку зору.
Але служки каломоя та ахмєта не приходять на ефіри Прямого з початку вересня.
Не тому, що їх не запрошують туди, а тому, що так вирішили їхній вошдь з єрмаком та подоляком.
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21.10.2021 08:55 Відповісти
Але в студії поміж гостей був якийсь "експерт", який намагався відмазувати "слуг" від усіх зашкварів, про які згадували присутні. Про супер лояльне ставлення цього персонажа явно знали редактори Прямого, які його і запросили на ефір, але запросили, щоб була висловлена і провладна позиція.
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21.10.2021 08:59 Відповісти
Подібне відбувається не тільки на Прямому.
В студії Шустера те ж саме.

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21.10.2021 09:13 Відповісти
Я прошу прошения, спросонья собираясь на работу забыл что вчера с вами попрощался что б не выслушивать ваше вранье о телепередачах тв которое вы не смотрите. Так что прощайте еще раз, как говорится до следующих встреч, надеюсь к тому времени у вас все таки продет "не читал но осуждаю" да и врать надеюсь тоже перестанете.
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21.10.2021 11:24 Відповісти
Який ганебний злив ) ....
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21.10.2021 11:56 Відповісти
Ваш спор немного неуместен, коллеги. Вернее вы вообще увели в сторону от ключевой проблемы своим бесконечным инфантильным подсчетом у кого длинее.
А проблема в том что только 11/ населения знают про Вагнергейте, 11 а не мифические 50. Посмотрите внимательно на диаграмму ( внизу есть в комментах)
И ТВ конечно здесь не причем! Тут другие совершенно очевидные причины ...Пиарщиов настоящих из вас никогда не выйдет, а если вы ими работаете меняйте профессию. Вы не чувствуете Украину.
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21.10.2021 18:14 Відповісти
Я ТБ не дивлюся, але читав, що "Україна" й ІСТV теж або замовчують, або ледь згадують.
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20.10.2021 14:54 Відповісти
Я смотрю и по всем одно и тоже но в разных количествах и так как хозяин канала скажет. Можете на меня ссылаться.
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20.10.2021 15:10 Відповісти
задам ваше улюблене питання, - пруфи де?
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20.10.2021 17:13 Відповісти
Это вы о чем?
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20.10.2021 18:16 Відповісти
мені не складно прослідкувати гілку, але я так зрозумів пруфів не буде



Хто і що саме розказує про вагнергейт на каломойшиному Г+Г ?

Відповісти Керування спамом Мені подобається 5



Да и на нем слышал не раз о скандалах вокруг комиссии и не только. А у вас только коломойского канал? Все остальные Пинчука, Ахметова, Порошенко и тд отключены?
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20.10.2021 19:07 Відповісти
Смотрите тв, я не могу и не хочу вам покупать телевизор. И непонятно что вы хотите доказать: так же как и предыдущий оппонент что телевизор вы не смотрите, но знаете что там показывают? Неужели вы думаете что интервью Зеленского на г+г не показывают?
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21.10.2021 06:45 Відповісти
Ну и пофиг что знают. ЗЕфилитики снова сглотнут и подставят рожи для очередной порции Божьей росы... т.е. золотого дождя
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20.10.2021 09:23 Відповісти
Помилка була в 2019 році, коли "приколісти" вибрали таке керівництво, а не в даному випадку помилка вищого політичного керівництва.
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20.10.2021 09:23 Відповісти
Ну когда Росгвардия будет им в дверь стучать тогда все узнают)))
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20.10.2021 09:26 Відповісти
Найкоротший каже ну дзвонив бульбофюреру, щось там казав йому. Ну і шо?
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20.10.2021 09:28 Відповісти
Т.е. почти половина украинцев вобще не в курсе того, что происходит.

Ну вот и нафига этим незнающим 50% право голоса?
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20.10.2021 09:29 Відповісти
Мене цікавить ,хто ці 48,5% ,хто не знає. Ви хто?
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20.10.2021 09:33 Відповісти
Избиратели ЗЕ.
А нафига им шото знать? Жрать, ржать и срать они могут и без особых знаний.

Вопрос в том, что право голоса им абсолютно противопоказано при этом.
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20.10.2021 09:38 Відповісти
Фанати сватів і голосу країни...
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20.10.2021 09:53 Відповісти
то есть то что в высшем руководстве страны сидят предатели то норм ?
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20.10.2021 09:42 Відповісти
Вопросик:
А те 48,5% что не знают про вагнеровцев, вообще знают кто сейчас президентом?
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20.10.2021 09:48 Відповісти
Знають. Вони його і обрали.
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20.10.2021 09:50 Відповісти
ты забыл, что половина населения вообще забила на выборы.
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20.10.2021 10:28 Відповісти
Не половина. І вони не набагато відрізняються від зебілів, якщо не розуміли, що потрібно йти на вибори, щоб не пустити каломойшину мафію до влади.
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20.10.2021 10:35 Відповісти
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20.10.2021 09:49 Відповісти
Это, что план, схема, чертёж, дележа шкуры неубитого медведя?
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20.10.2021 09:51 Відповісти
Та до ср@ки ці опитування. Зєльоний янєлох сам зізнався у зриві операції й державній зраді. Час прийде й доведеться йому або тікати, або сісти.... або узурпувати владу що вже відбулося.... янєлох-яник2.0 , побачите, сподіваюсь я помиляюсь.
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20.10.2021 09:52 Відповісти
Я не розумію, чому цим не переймаються в ССО та й в ЗСУ загалом? Армія ж у нас має найвищу довіру в країні!
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20.10.2021 09:54 Відповісти
Понятия даже не имею о чем это))
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20.10.2021 09:53 Відповісти
а в чем состояла спецоперация? какие цели преследовала?
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20.10.2021 10:24 Відповісти
Достаточно было одной смерти в пассажирском самолёте,что бы дискредитировать и руководство ,и спец службы Украины в глазах всего мира.
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21.10.2021 21:29 Відповісти
ага

т.е. кацапы решили отправить 30 своих боевиков, которые могут дать свидетельства в суде на тему прямой агрессии приполярной нигерии в Украине, доставили их в РБ и планировали переправлять в Турцию в надежде на то что в самолете у кого то не выдержат нервы и он кого то ранит/убьет
и все это для того чтобы "дискредитировать спецслужбы Украины в глазах всего мира"?

это и есть "спецоперация"

м сего в самолете кто то должен был умереть? или кацапы не предупредили "вагнеровцев" о том что это дискредитация? а вообще, вагнеровцы были в курсе "операции"?
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21.10.2021 21:35 Відповісти
Имелось ввиду нашими спецслужбами.
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21.10.2021 22:05 Відповісти
Даже не дают ответить.
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21.10.2021 22:06 Відповісти
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20.10.2021 10:24 Відповісти
...) не 50% українців, а 50 % від 11% українців, які в темі.
Маніпулятори, вони такі маніпулятори...
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20.10.2021 10:30 Відповісти
Посмотрите на уровень шуток и юмора Лиги смеха и сериала "Скоты". Так что нечему удивляться, что большая часть Украины населена дегенератами
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20.10.2021 10:33 Відповісти
...вали на расєю, якщо ти не звідти варнякаєш. Бо дегенератом виглядаєш саме ти, а таким саме місце в рашостані.
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20.10.2021 10:38 Відповісти
О, Петя-ЗЕфилитик
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20.10.2021 11:47 Відповісти
)) ...і ти, чучело, щось варнякаєш про рівень жартів Ліги Сміху??? Та ти прямо пєтро-сян!
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20.10.2021 12:01 Відповісти
Кто-то еще не следит за политикой и занимается своими делами? Да не может быть! Быдло, мерзота, биомусор жрущий и срущий, чтоб они, чтоб их... (с)элита
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20.10.2021 10:34 Відповісти
Загальне виборче право-похоронить демократію а можливо і державу.
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20.10.2021 10:40 Відповісти
30 боевиков - это был бы прекрасный обменный фонд.... Мы могли б требовать у России возвращения ВСЕХ наших пленных и полит.заключенных ....И именно Зеленский виновен в том, что наши украинцы сейчас продолжают находится в плену у России.... Это на его совести ( если она у него есть? ) .... Тот " обменный фонд", собранный Петром этот Вовик в подпрыжку отдал Хулио.... А сейчас где обмены, почему уже 1.5 года не освобождено ни одного пленного....???
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20.10.2021 10:51 Відповісти
Не знают, значит не пора почивать на лаврах.
Надо рассказывать, пока не дойдет до каждого, а не сокрушаться по этому поводу!

Вон Г+Г работало "не покладая рук" , делая из украинцев стадо. И добилось результата в обгаживании всего украинского.

Теперь надо также трудится , чтобы отчистить украинцам уши и мозги от ползучей зеленой плесени
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20.10.2021 11:54 Відповісти
и не мудрено в стране в которой 70% голосуют за малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата с подаренным папой дипломом и уклонистом, ставленника и соучастника главного афериста бени, вот поэтому пархатые и слетаются сюда, баранов проще "стричь"....
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20.10.2021 12:17 Відповісти
есть ложь, наглая ложь и статистика... то есть когда власть обгадилась по полной, когда она поняла - лафе пришел конец и придется отвечать, она подключила шалаву-статистику... но... недолго осталось мучиться...
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20.10.2021 14:35 Відповісти
Цікаво,а ті дебіли знають що у нас в країні вже 7рік війна з мордором?Чи може щось вони чули?
Це тільки уявити потрібно яке бидло живе в Україні яке нічим не цікавиться крім холодильника,а потім це бидло йде на вибори і обирають таких же самих дебілів як і вони у владу.
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20.10.2021 15:09 Відповісти
Згоден. Треба не презыдентив и ВР кожен раз переизбыраты, потрибно вже давно сам народ змэныты....
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20.10.2021 17:12 Відповісти
Наберитесь терпения,болгарин покажет кино...потом,когда-нибудь,может быть.
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20.10.2021 17:01 Відповісти
 
 