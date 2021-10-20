51,5% українців знають про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", 39,5% з них вважають причиною провалу злив інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування КМІС
51,5% українців знають про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК Вагнера.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК Вагнер знають 51,5% українців, хоча з них лише 11,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 39,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей", - йдеться в повідомленні.
"Серед респондентів, як принаймні щось чули, найбільше респондентів (39,5%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 19,7% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України", - зазначають автори дослідження.
Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
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Тому і знали про це набагато більше навіть ті, кому абсолютно пофігу на армію і політику.
На які канали НЕ запрошують "слуг"?
Але про те, на якому каналі виходили "розслідування" про Гладковських, про Порошенка, який "вбив брата", взнавала із соцмереж та, наприклад, із статей Цензора, який подав новини про це, ПОСИЛАЮЧИСЬ на першоджерело.
Наприклад, посилаючись на Г+Г, на якому виходили ці розслідування.
Обговорюйте тему статті.
"На які інші канали НЕ запрошують людей з альтернативною точкою зору?"
Ніхто із "слуг" не заявляв, що хотів прийти на Прямий, але його не пустили.
Я не писала, що "слуги" сиділи в студії.
Я написала "в прямому ефірі запрошують "слуг" приходити до них на ефіри".
Неодноразово ведучій та закадровий голос запрошували "слуг" приходити до них і висловлювати свою точку зору.
Але служки каломоя та ахмєта не приходять на ефіри Прямого з початку вересня.
Не тому, що їх не запрошують туди, а тому, що так вирішили їхній вошдь з єрмаком та подоляком.
В студії Шустера те ж саме.
А проблема в том что только 11/ населения знают про Вагнергейте, 11 а не мифические 50. Посмотрите внимательно на диаграмму ( внизу есть в комментах)
И ТВ конечно здесь не причем! Тут другие совершенно очевидные причины ...Пиарщиов настоящих из вас никогда не выйдет, а если вы ими работаете меняйте профессию. Вы не чувствуете Украину.
Хто і що саме розказує про вагнергейт на каломойшиному Г+Г ?
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Да и на нем слышал не раз о скандалах вокруг комиссии и не только. А у вас только коломойского канал? Все остальные Пинчука, Ахметова, Порошенко и тд отключены?
Ну вот и нафига этим незнающим 50% право голоса?
А нафига им шото знать? Жрать, ржать и срать они могут и без особых знаний.
Вопрос в том, что право голоса им абсолютно противопоказано при этом.
А те 48,5% что не знают про вагнеровцев, вообще знают кто сейчас президентом?
т.е. кацапы решили отправить 30 своих боевиков, которые могут дать свидетельства в суде на тему прямой агрессии приполярной нигерии в Украине, доставили их в РБ и планировали переправлять в Турцию в надежде на то что в самолете у кого то не выдержат нервы и он кого то ранит/убьет
и все это для того чтобы "дискредитировать спецслужбы Украины в глазах всего мира"?
это и есть "спецоперация"
м сего в самолете кто то должен был умереть? или кацапы не предупредили "вагнеровцев" о том что это дискредитация? а вообще, вагнеровцы были в курсе "операции"?
Маніпулятори, вони такі маніпулятори...
Надо рассказывать, пока не дойдет до каждого, а не сокрушаться по этому поводу!
Вон Г+Г работало "не покладая рук" , делая из украинцев стадо. И добилось результата в обгаживании всего украинского.
Теперь надо также трудится , чтобы отчистить украинцам уши и мозги от ползучей зеленой плесени
Це тільки уявити потрібно яке бидло живе в Україні яке нічим не цікавиться крім холодильника,а потім це бидло йде на вибори і обирають таких же самих дебілів як і вони у владу.