У Держдепі заявили про незмінність політики НАТО щодо Росії: Ми залишаємо двері відчиненими для конструктивного діалогу

У Держдепі США прокоментували рішення російської влади призупинити роботу представництва при НАТО і закрити інформаційне бюро Альянсу при посольстві Бельгії в Москві, а також офіс військової місії зв'язку НАТО в російській столиці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс.

"НАТО зміцнює свої можливості стримування і захисту у відповідь на агресивні дії Росії, але водночас залишає двері відчиненими для конструктивного діалогу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Росія призупиняє роботу свого постійного представника при НАТО.

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