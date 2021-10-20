У Держдепі заявили про незмінність політики НАТО щодо Росії: Ми залишаємо двері відчиненими для конструктивного діалогу
У Держдепі США прокоментували рішення російської влади призупинити роботу представництва при НАТО і закрити інформаційне бюро Альянсу при посольстві Бельгії в Москві, а також офіс військової місії зв'язку НАТО в російській столиці.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс.
"НАТО зміцнює свої можливості стримування і захисту у відповідь на агресивні дії Росії, але водночас залишає двері відчиненими для конструктивного діалогу", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Росія призупиняє роботу свого постійного представника при НАТО.
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Анатолий Панасюк
показати весь коментар20.10.2021 09:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Макс Колесниченко
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