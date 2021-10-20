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У Держдепі заявили про незмінність політики НАТО щодо Росії: Ми залишаємо двері відчиненими для конструктивного діалогу

У Держдепі заявили про незмінність політики НАТО щодо Росії: Ми залишаємо двері відчиненими для конструктивного діалогу

У Держдепі США прокоментували рішення російської влади призупинити роботу представництва при НАТО і закрити інформаційне бюро Альянсу при посольстві Бельгії в Москві, а також офіс військової місії зв'язку НАТО в російській столиці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс.

"НАТО зміцнює свої можливості стримування і захисту у відповідь на агресивні дії Росії, але водночас залишає двері відчиненими для конструктивного діалогу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Росія призупиняє роботу свого постійного представника при НАТО.

Також читайте: Держдеп США закликав Україну прискорити проведення судової реформи

Автор: 

Держдепартамент США (1645) НАТО (6506) росія (65829) Прайс Нед (144)


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Навіщо? Щоб вони роги просували в ті відкриті двері?
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20.10.2021 09:27 Відповісти
Они должны вводить новые санкции, а не открывать двери.
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20.10.2021 09:33 Відповісти
Гопники мавзолейные получили шанс не мешать США и Китаю..., краснопузый Китай не враг НАТО...,хотя экономика Поднебесной летит в тарары...,но желторотики фюрера Сидзиньпиня это вам не Манджурия древняя....
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20.10.2021 09:34 Відповісти
эпоха углеводородов заканчивается,на первый план выходят новые технологии...,это типа паровые машины ушли в прошлое...,а сегодня газо-угле-бензинные.... хотя паровые авто развивали скорость до 140 км\час вначале 20 века и без всякого загрязнения окружающей среды...,Экология сегодня перенасыщена Короновирусами....
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20.10.2021 09:42 Відповісти
Другими словами Я..годицы НАТО всегда открыты для путлера. Браво. Так держать.
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20.10.2021 10:46 Відповісти
 
 