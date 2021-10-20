Грудневий саміт Східного партнерства має наблизити членство України, Грузії та Молдови в ЄС, - Науседа
Нинішній саміт Східного партнерства потрібно використовувати для наближення перспективи повного членства України, Грузії та Молдови в ЄС.
Про це під час спільної пресконференції у Вільнюсі з президентом Польщі Анджеєм Дудою сказав у вівторок глава литовської держави Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, довгостроковою метою є безпека Східного партнерства, тому потрібно послідовно підтримувати країни СП - Україну, Грузію та Молдову.
"Ми маємо забезпечити асоційованим членам поступову інтеграцію з внутрішнім ринком ЄС і прагнути до повноправного членства в Євросоюзі. З цією метою потрібно використати грудневий саміт Східного партнерства", - наголосив Науседа.
Як відомо, саміт Східного партнерства відбудеться 15 грудня в Брюсселі.
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