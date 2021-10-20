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Новини
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Грудневий саміт Східного партнерства має наблизити членство України, Грузії та Молдови в ЄС, - Науседа

Грудневий саміт Східного партнерства має наблизити членство України, Грузії та Молдови в ЄС, - Науседа

Нинішній саміт Східного партнерства потрібно використовувати для наближення перспективи повного членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Про це під час спільної пресконференції у Вільнюсі з президентом Польщі Анджеєм Дудою сказав у вівторок глава литовської держави Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, довгостроковою метою є безпека Східного партнерства, тому потрібно послідовно підтримувати країни СП - Україну, Грузію та Молдову.

"Ми маємо забезпечити асоційованим членам поступову інтеграцію з внутрішнім ринком ЄС і прагнути до повноправного членства в Євросоюзі. З цією метою потрібно використати грудневий саміт Східного партнерства", - наголосив Науседа.

Як відомо, саміт Східного партнерства відбудеться 15 грудня в Брюсселі.

Читайте: Порошенко на безпековій конференції у Швеції закликав Євросоюз посилити санкції проти Росії та переглянути політику "Східного партнерства"

Автор: 

Східне партнерство (123) Грузія (1852) євроінтеграція (504) Молдова (2086) Науседа Гітанас (346)


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Топ коментарі
+1
Не быть нам и ЕС .................................
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20.10.2021 09:42
+1
Там у клоуна совсем крышу сорвало, а они про какое-то приближение перспективы)
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20.10.2021 09:43
+1
бла-бла-бла. . .
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20.10.2021 09:55
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Не быть нам и ЕС .................................
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20.10.2021 09:42 Відповісти
Там у клоуна совсем крышу сорвало, а они про какое-то приближение перспективы)
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20.10.2021 09:43 Відповісти
https://youtu.be/Jw-e0FBtN-0 Дерипаска попал под раздачу Финансовой полиции США,Штирлиц Путлера сядет....
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20.10.2021 09:46 Відповісти
Ллойд Остин глава Пентагона в Киеве сказал главную мысль : Черное Море это общее море для всего Мира,а не для гопоты кремлевской...
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20.10.2021 09:48 Відповісти
бла-бла-бла. . .
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20.10.2021 09:55 Відповісти
Завтра в штаб-квартире НАТО будет Саммит министров обороны стран НАТО...,смею предположить на нем рассмотрят все плюсы-минусы Альянса...,Ллойд Остин уже в Брюсселе... Ольга ********* уже не плачет... СкреПОНОС лопнул....
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20.10.2021 09:55 Відповісти
Фишка в другом,Украина форпост НАТО в Европе...,мавзолейные хрюкните про газ и Северный потоп Путлера...
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20.10.2021 09:58 Відповісти
Ага. морковка станет ближе.) Но, в целом, пожалуй только Польша и страны Балтии реально желают нам скорейшего вступления в ЕС. Старые же евроозабоченцы, как Германия, Франция пляшут под дудку Кремля и являются лицемерами.
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20.10.2021 10:00 Відповісти
приблизить членство на длину члена
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20.10.2021 10:00 Відповісти
В ближайшие дни из США прибудут еще 2 транспортника с хорошим грузом для Украины...Ллойд Остин держит слово... то что прибыло 10 октября в Борисполь,то цветочки,ягодки впереди...
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20.10.2021 10:03 Відповісти
Не сцы Мавзолейные депилы... Все Буде Україна,Господь казав,а я Чув...
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20.10.2021 10:04 Відповісти
 
 