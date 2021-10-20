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Новини
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Удар по мафії: гучне викриття позбавить Труханова шансів вийти сухим із ​​води, - Сергій Лещенко

Удар по мафії: гучне викриття позбавить Труханова шансів вийти сухим із ​​води, - Сергій Лещенко

На початку жовтня детективи НАБУ спільно із САП повідомили про підозру 16 особам. Йдеться про злочинне угруповання, яке займалося захопленням комунальної землі в Одесі і подальшою незаконною легалізацією грошей.

У результаті шість земельних ділянок загальною площею майже 16 га перейшли у приватну власність, а загальний розмір збитків становить 689 млн гривень.

У своєму розслідуванні "Чесна політика" на 24 каналі журналіст Сергій Лещенко заявляє, що це серйозний удар по мафії. Тому що нову підозру висунули меру Одеси Геннадію Труханову, але вперше в пакеті з ним олігарх і прокурорська "криша".

НАБУ і САП встановили, що золоту одеську землю віддавали під забудову в обхід конкурсу. Різницю між ринковою ціною і фактичною віддавали на хабарі, а натомість в Одеській міській раді ухвалювалося "потрібне" рішення про надання землі в оренду. За версією слідства, члени злочинної організації отримували від забудовника до власної кишені реальну ринкову вартість (у діапазоні 100-200 млн гривень за кожну земельну ділянку). До слова, злочинна організація суворо дотримувалася заходів безпеки і застосовувала контррозвідувальні прийоми. НАБУ встановило, що нових членів перевіряли із застосуванням поліграфа. В ході опитування ставилися питання про належність або співпрацю з правоохоронцями.

"Масштаби операції "чисті руки" в Одесі вражають: 10 із 16, кому повідомили про підозру, є учасниками злочинної організації, інші - співучасники скоєння інших злочинів. Найцікавіше, що керівником злочинної організації, на думку НАБУ і САП, є місцевий олігарх Володимир Галантерник. Журналіст Юрій Бутусов назвав його "головним мафіозі Одеси". Людина без посади, в руках якого влада, силовики, бандити і фінансові потоки в регіоні", - розповідає Лещенко.

За словами журналіста, вплив Галантерника в Одесі визначальний, це він ухвалює всі ключові рішення, кому і на кого оформляти землі. Він є негласним власником будівельної компанії "Будова". Галантерник пов'язаний із кримінальним авторитетом на прізвисько Ангел. А той - з Леонідом Мініним, міжнародним злочинцем, якого вважають глобальною фігурою на ринку незаконного трафіку наркотиків і зброї.

"Ще один цікавий момент: у справі фігурує колишній прокурор Одеської області Олег Жученко. Він надавав "кришу". Жученко проходить у справі НАБУ в операції з квартирами для прокуратури Одеської області. Він уклав угоду про надання співробітникам 40 службових квартир і одну квартиру на більш ніж 150 м² для себе особисто в одному з престижних житлових комплексів "Бельетаж"", - йдеться в розслідуванні.

"Ця справа - не перший гучний епізод щодо Труханова. Він уже під судом за аферу з заводом "Краян". Цю будівля мерія викупила у 20 разів дорожче - за 185 млн. Крім Труханова, у справі "Краян" також фігурують знайомі прізвища місцевих чиновників у справі Галантерника", - зазначає журналіст.

За словами Лещенка, нове гучне викриття банди Труханова-Галантерника майже не залишає йому шансів вийти сухим із ​​води. А покарання цієї мафії стане значним досягненням у боротьбі з топкорупцією.

Автор: 

Лещенко Сергій (505) Одеса (5492) Труханов Геннадій (380)


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Топ коментарі
+13
Серлещ, присосавшийся к бюджетной сиське, яростно борется с другими присосавшимися.
Мафия в ОП Серлеща не волнует потому, что она его кормит.
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20.10.2021 10:04
+7
ну да,баба с бородой ещё та Ванга...очередной пук и имитация "борьбы"...
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20.10.2021 10:05
+3
Сєрлєщч глибоко лизнув сраку зє блазню...
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20.10.2021 10:12
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Серлещ, присосавшийся к бюджетной сиське, яростно борется с другими присосавшимися.
Мафия в ОП Серлеща не волнует потому, что она его кормит.
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20.10.2021 10:04 Відповісти
Тому, що журналізд!
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20.10.2021 11:01 Відповісти
Оно такой же журналист, как и борец с коррупцией - набрасыватель говна на вентилятор.
Они с Дубинским могли бы дуэтом выступать.
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20.10.2021 12:47 Відповісти
А про журналістів я нічого не писав. Будьте уважні.
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20.10.2021 13:36 Відповісти
ну да,баба с бородой ещё та Ванга...очередной пук и имитация "борьбы"...
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20.10.2021 10:05 Відповісти
Сєрлєщч глибоко лизнув сраку зє блазню...
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20.10.2021 10:12 Відповісти
сыролещ - в любой бочке затычка... мерзкий типок
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20.10.2021 10:13 Відповісти
Серлєщ- пішов на юх і звідти ніколи не повертайся!
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20.10.2021 10:22 Відповісти
Кремлевкие консервы никак не поделят из траншы.
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20.10.2021 10:22 Відповісти
Більшої мафії, до якої сьогодні входить Серлєш - просто немає.
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20.10.2021 10:23 Відповісти
Лєщєнко за себе б краще нєрвнічав , бо реально ріскує заторохтіть на шконарь разом із ЗЕ.
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20.10.2021 10:24 Відповісти
Лєщєнко, так офшори це добре чи погано?
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20.10.2021 10:27 Відповісти
Це він вирішив нас розсмішити?
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20.10.2021 10:30 Відповісти
Пусть сирожа почитает комментарии выше и поймёт, что его никто и в уй не ставит. Облажался и дискредитировал себя по полной, ,,борцун" мля.
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20.10.2021 10:31 Відповісти
Зрозуміло всім і так що що Труха , Галантерейникта Ко корупціонери та члени ОЗУ..як і більшість інших мерів...до речі. Також всім зрозуміло що і Лещенко відволікає увагу від корупції в Укрзалізниці де він годується))
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20.10.2021 10:41 Відповісти
Это не борьба с коррупцией,они просто мелкие махинаторы,так землю раздают по всех городах во всей стране,нам нужны головы ахметки,беньни,потроха и прочих крупных рыб.
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20.10.2021 10:53 Відповісти
жди СерЛещ скоро расследование в отношение себя
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20.10.2021 10:54 Відповісти
я что то не понял, у лещенко раздвоение личности ?
Это многое бы обьяснило в его поведении и заявлениях ....
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20.10.2021 11:02 Відповісти
Вангую: мол, свободу трухе.
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20.10.2021 11:12 Відповісти
Бородата жопа Кал а мойського щось розповідає про корупцію!! нехай розповість про корупцію в Укразаліщниці, про свої зарплати там та про свої кошти в Сбєєєрбанку кацапів! *******!!
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20.10.2021 12:16 Відповісти
Шкура воровливая!Когда тебя уже посадят?
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24.11.2021 12:01 Відповісти
Дебилы за него только голосуют.
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24.11.2021 12:03 Відповісти
 
 