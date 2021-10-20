Удар по мафії: гучне викриття позбавить Труханова шансів вийти сухим із ​​води, - Сергій Лещенко

На початку жовтня детективи НАБУ спільно із САП повідомили про підозру 16 особам. Йдеться про злочинне угруповання, яке займалося захопленням комунальної землі в Одесі і подальшою незаконною легалізацією грошей.

У результаті шість земельних ділянок загальною площею майже 16 га перейшли у приватну власність, а загальний розмір збитків становить 689 млн гривень.

У своєму розслідуванні "Чесна політика" на 24 каналі журналіст Сергій Лещенко заявляє, що це серйозний удар по мафії. Тому що нову підозру висунули меру Одеси Геннадію Труханову, але вперше в пакеті з ним олігарх і прокурорська "криша".

НАБУ і САП встановили, що золоту одеську землю віддавали під забудову в обхід конкурсу. Різницю між ринковою ціною і фактичною віддавали на хабарі, а натомість в Одеській міській раді ухвалювалося "потрібне" рішення про надання землі в оренду. За версією слідства, члени злочинної організації отримували від забудовника до власної кишені реальну ринкову вартість (у діапазоні 100-200 млн гривень за кожну земельну ділянку). До слова, злочинна організація суворо дотримувалася заходів безпеки і застосовувала контррозвідувальні прийоми. НАБУ встановило, що нових членів перевіряли із застосуванням поліграфа. В ході опитування ставилися питання про належність або співпрацю з правоохоронцями.

"Масштаби операції "чисті руки" в Одесі вражають: 10 із 16, кому повідомили про підозру, є учасниками злочинної організації, інші - співучасники скоєння інших злочинів. Найцікавіше, що керівником злочинної організації, на думку НАБУ і САП, є місцевий олігарх Володимир Галантерник. Журналіст Юрій Бутусов назвав його "головним мафіозі Одеси". Людина без посади, в руках якого влада, силовики, бандити і фінансові потоки в регіоні", - розповідає Лещенко.

За словами журналіста, вплив Галантерника в Одесі визначальний, це він ухвалює всі ключові рішення, кому і на кого оформляти землі. Він є негласним власником будівельної компанії "Будова". Галантерник пов'язаний із кримінальним авторитетом на прізвисько Ангел. А той - з Леонідом Мініним, міжнародним злочинцем, якого вважають глобальною фігурою на ринку незаконного трафіку наркотиків і зброї.

"Ще один цікавий момент: у справі фігурує колишній прокурор Одеської області Олег Жученко. Він надавав "кришу". Жученко проходить у справі НАБУ в операції з квартирами для прокуратури Одеської області. Він уклав угоду про надання співробітникам 40 службових квартир і одну квартиру на більш ніж 150 м² для себе особисто в одному з престижних житлових комплексів "Бельетаж"", - йдеться в розслідуванні.

"Ця справа - не перший гучний епізод щодо Труханова. Він уже під судом за аферу з заводом "Краян". Цю будівля мерія викупила у 20 разів дорожче - за 185 млн. Крім Труханова, у справі "Краян" також фігурують знайомі прізвища місцевих чиновників у справі Галантерника", - зазначає журналіст.

За словами Лещенка, нове гучне викриття банди Труханова-Галантерника майже не залишає йому шансів вийти сухим із ​​води. А покарання цієї мафії стане значним досягненням у боротьбі з топкорупцією.