РФ офіційно визнала участь російських громадян у війні на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі заявила, що МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян у війні на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні делегації у Facebook.

"МЗС РФ офіційно визнало участь російських громадян у збройному конфлікті на сході України: Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьмі років послідовної брехні важко", - зазначили в українській делегації ТКГ.

У делегації побажали РФ подолати наступний бар'єр: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

"Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання. Ще раз вітаємо російський МЗС в підтримуємо його керівництво у їх сміливих кроках на користь припинення російської військової агресії проти України. Тримайтеся, ми знаємо, як вам зараз непросто", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МЗС РФ заявили, що Москва розцінює затримання українськими силовиками найманця РФ Андрія Косяка як провокацію і закликає Київ пустити до нього консула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Також читайте: Тривожна тенденція: ОБСЄ засудила блокування найманцями РФ роботи місії на Донбасі