РФ офіційно визнала участь російських громадян у війні на Донбасі, - українська делегація в ТКГ
Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі заявила, що МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян у війні на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні делегації у Facebook.
"МЗС РФ офіційно визнало участь російських громадян у збройному конфлікті на сході України: Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьмі років послідовної брехні важко", - зазначили в українській делегації ТКГ.
У делегації побажали РФ подолати наступний бар'єр: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.
"Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання. Ще раз вітаємо російський МЗС в підтримуємо його керівництво у їх сміливих кроках на користь припинення російської військової агресії проти України. Тримайтеся, ми знаємо, як вам зараз непросто", - йдеться в повідомленні.
Раніше в МЗС РФ заявили, що Москва розцінює затримання українськими силовиками найманця РФ Андрія Косяка як провокацію і закликає Київ пустити до нього консула.
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.
ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.
На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".
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А этот Косяк А.В. - гражданин Украины, сепар, получивший российский паспорт.
Тут заложено сразу несколько "мин".
дипломаты у россии очень хитрожопые, это надо признать.
Так что за новость???
Речь идет о гражданине Украины, получившем российский паспорт на донбассе.
рашка вписывается за него дипломатическим путем как за своего гражданина, да еще и в связи с его антиукраинской деятельностью.
Отреагировать надо очень взвешенно и продуманно. Потому что это - первый пробный камень, на официальном дипломатическом уровне. Таких "граждан рф" ни в коем случае нельзя признавать таковыми.
Очень хитрый крученый мяч от козломордых.
Говоря "россия признает, что на донбассе воюют граждане рф" - наш МИД не признает ли этого козла гражданином рф? Надо прямо говорить, что не признаем и не будем признавать, а потом уже всякая полемика и подколы.
Очень хитрый ход, нельзя его недооценивать.
а у нас с россией по крайней мере элементарные соглашения о выдаче преступников сейчас действуют. И исполняются.
Следовательно за все совершенные в Украине преступления он должен пойти под суд в Украине, как гражданин Украины. А РФ со своим паспортом может идти в за..., ну скажем, в зоопарк. Даже если его адвокаты сейчас захотят оформить отказ, то один хрен у них ничего не получится, так как
"Выход из гражданства Украины не допускается, если:
- лицо, которое ходатуйствует о выходе из гражданства Украины, в Украине привлечено в качестве обвиняемого в уголовном деле;
- в Украине есть обвинительный приговор суда относительно данного лица, который вступил в силу и подлежит выполнению."
Всё, писец.
Если нет - так надо и отвечать, что Украина не признает таких "граждан рф".
Если да, то мало радостно восклицать "воюют граждане рф", а должны действовать международные соглашения.
рашка закинула очень хитрую подлянку, и на нее надо найти продуманный и взвешенный ответ.
Была понятно, что эта проблема возникнет, еще когда началась массовая выдача рос паспортов донбассянам, но тогда наши поворчали и забыли.
А проблема только разрастается.
У чувака двойное гражданство. Перестать быть гражданином Украины долго и хлопотно, наверняка он этим вопросом не занимался. А теперь этим заниматься поздно, те, кто под следствием или под судом, не могут быть лишены гражданства до окончания срока отсидки.
А поскольку украинское гражданство наверняка никуда не делось, ничего не мешает Украине судить его как своего гражданина.
А поскольку он еще и гражданин РФ, то налицо международный терроризм со стороны раши, со всеми вытекающими.
Это юридический хайтек, международное право. Тут нельзя просто в фейсбуке ответить.
Нужно переиграть их и юридически, и дипломатически, и пропагандистски