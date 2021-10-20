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Новини Агресія Росії проти України
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РФ офіційно визнала участь російських громадян у війні на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

РФ офіційно визнала участь російських громадян у війні на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі заявила, що МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян у війні на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні делегації у Facebook.

"МЗС РФ офіційно визнало участь російських громадян у збройному конфлікті на сході України: Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьмі років послідовної брехні важко", - зазначили в українській делегації ТКГ.

У делегації побажали РФ подолати наступний бар'єр: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

"Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання. Ще раз вітаємо російський МЗС в підтримуємо його керівництво у їх сміливих кроках на користь припинення російської військової агресії проти України. Тримайтеся, ми знаємо, як вам зараз непросто", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МЗС РФ заявили, що Москва розцінює затримання українськими силовиками найманця РФ Андрія Косяка як провокацію і закликає Київ пустити до нього консула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Також читайте: Тривожна тенденція: ОБСЄ засудила блокування найманцями РФ роботи місії на Донбасі

Автор: 

МЗС рф (964) росія (65829) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Косяк Андрій (15)


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Топ коментарі
+27
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20.10.2021 10:07
+17
В Донецке и Горловке бюджетников под ОБСЕ сгоняют ночевать в палатках, чтобы освободить Косяка! МИД РФ жопу рвёт, чтобы допустить к нему росс консула. Надеюсь ЗЕбил не сольёт его за три копейки, а раскрутят этого мудака по полной чтобы он давал показания, кто его туда послал и со всеми фамилиями.
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20.10.2021 10:06
+10
Когда задержали Александрова и Ерофеева россия говорила "Нас там нет", что изменилось теперь?
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20.10.2021 10:20
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В Донецке и Горловке бюджетников под ОБСЕ сгоняют ночевать в палатках, чтобы освободить Косяка! МИД РФ жопу рвёт, чтобы допустить к нему росс консула. Надеюсь ЗЕбил не сольёт его за три копейки, а раскрутят этого мудака по полной чтобы он давал показания, кто его туда послал и со всеми фамилиями.
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20.10.2021 10:06 Відповісти
І не сподівайтеся, поверне як Цемаха, ще і вибачиться.
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20.10.2021 18:36 Відповісти
Ну и что? Крым тоже отнекивались, а потом хвастаться начали, на что то это повлияло? Разве что про сп2 тут же договорились.
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20.10.2021 10:07 Відповісти
Взявший меч от меча погибнет (с)
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20.10.2021 13:24 Відповісти
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20.10.2021 10:07 Відповісти
Обычно гопники не колятся. Мож совесть проснулась ?
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20.10.2021 10:07 Відповісти
Когда задержали Александрова и Ерофеева россия говорила "Нас там нет", что изменилось теперь?
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20.10.2021 10:20 Відповісти
Был бы очередной "бурят", кремль бы молчал.
А этот Косяк А.В. - гражданин Украины, сепар, получивший российский паспорт.
Тут заложено сразу несколько "мин".
дипломаты у россии очень хитрожопые, это надо признать.
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20.10.2021 16:40 Відповісти
Прелюдія до чергового обміну московитських злочинців та вбивць на таксистів?
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20.10.2021 10:24 Відповісти
Ну,пане Євгене,таксисти також люди,громадяни України і ,якщо вони знаходяться "на подвалах" у кацапів і їхніх жополизів,то за їхнє визволення також потрібно боротись, але звичайно ж із урахуванням того,що кого на кого міняють. Мене,особисто цікавить інше: коли ото МЗС 3,14дерефії офіційно визнло участь російських громадян у війні на Донбасі? Де ото опубліковано? Щось не дуже віриться. Щось на ********** мало здохнути, чи-то знову хтось із вельми наближених до ***** "друзів" не "упало" у водоспад, може, Шойгу (дав би того Бог)? Патрушев чудово розуміє,що останніми "бронепамперсами" ***** є отоє чмо калмицьке і "полювання" на оноє вельми інтенсивно ведеться тепер на кацапії,де у якості "мисливців" виступають бувші колеги ***** по цеху. А що воно ото є,пуцинятко чудово знає,відтого й не вилазить із бункеру, істерить, ну а холопи "розпоясались" і витворяють казнащо, на кшталт оного признання.
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20.10.2021 11:04 Відповісти
Таксисти на окупованих територіяї посібники окупантів і перебування їх на подвалах це той ризик, який вони несуть намагаючись допомогти москві впихнути нас в рузькій мір
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20.10.2021 11:11 Відповісти
Оскільки я теж не бачив підтвердження цієї новини від будь-кого іншого (та й новина в стилі совкового "Єсть мнєніє", а чиє воно - ХЗ) тому й написав, що це може бути "уткою" для розгону хвилі у ЗМІ по обміну... Результат таких обмінів (та й їхня кількість) в останні 2 роки зовсім не обнадійливий.
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20.10.2021 11:27 Відповісти
Щось дуже схоже на те,що наші ЗМІшники таки перестарались, видають бажане за дійсність.
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20.10.2021 11:43 Відповісти
Интересные люди! Эти цапы! Днём и ночью убивают людей на соседней территории, а видят себя посредниками и миротворцами! Наглецы и вруны, каких мир не видел
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20.10.2021 10:30 Відповісти
Нормальные советские люди. У нас тоже таких до 70 процентов
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20.10.2021 13:22 Відповісти
Ну признались.... И что дальше??? А ни *"&+?!#@....
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20.10.2021 10:59 Відповісти
Вах, вах, вах.., выгребная яма-404, признала участие своих граждан, а после этого прошло 7 лет! моржовая звизда ещё ни разу не опровергал участие своих "атпустникоф", блин а дальше что? Оно хрюкало да и хрюкает что там добровольцы, а не армия, нет кадровых "офицеров"! Потому и бесятся из за свинособаки косяка!
Так что за новость???
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20.10.2021 11:08 Відповісти
очень опасная новость.
Речь идет о гражданине Украины, получившем российский паспорт на донбассе.
рашка вписывается за него дипломатическим путем как за своего гражданина, да еще и в связи с его антиукраинской деятельностью.
Отреагировать надо очень взвешенно и продуманно. Потому что это - первый пробный камень, на официальном дипломатическом уровне. Таких "граждан рф" ни в коем случае нельзя признавать таковыми.
Очень хитрый крученый мяч от козломордых.
Говоря "россия признает, что на донбассе воюют граждане рф" - наш МИД не признает ли этого козла гражданином рф? Надо прямо говорить, что не признаем и не будем признавать, а потом уже всякая полемика и подколы.
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20.10.2021 14:41 Відповісти
А с другой стороны, если Украина отказывает в доступе консулу к "гражданину рф", то рашка "вправе" поступить симметрично в аналогичном случае. Вангую, что так и будет, при удобном "политическом" случае. Только сошлются не какую-то песковскую муть, а на прецедент с этим предателем.
Очень хитрый ход, нельзя его недооценивать.

а у нас с россией по крайней мере элементарные соглашения о выдаче преступников сейчас действуют. И исполняются.
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20.10.2021 14:50 Відповісти
Если гражданин Украины получил на Донбассе российский паспорт, то это еще не означает, что он перестал быть гражданином Украины. Отказ от украинского гражданства достаточно длительная (по времени) процедура. Один из первых этапов - подача заявления об отказе от гражданства. На 100% уверен, что этот конь педальный подобного заявления не писал, как и не делал всего остального, предусмотренного процедурой отказа.
Следовательно за все совершенные в Украине преступления он должен пойти под суд в Украине, как гражданин Украины. А РФ со своим паспортом может идти в за..., ну скажем, в зоопарк. Даже если его адвокаты сейчас захотят оформить отказ, то один хрен у них ничего не получится, так как
"Выход из гражданства Украины не допускается, если:
- лицо, которое ходатуйствует о выходе из гражданства Украины, в Украине привлечено в качестве обвиняемого в уголовном деле;
- в Украине есть обвинительный приговор суда относительно данного лица, который вступил в силу и подлежит выполнению."
Всё, писец.
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20.10.2021 18:13 Відповісти
Да ви шо. Це до дощу.
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20.10.2021 11:12 Відповісти
фраза "Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования." прочему-то вызывает гомерический хохот
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20.10.2021 11:29 Відповісти
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20.10.2021 11:48 Відповісти
если рассеянам похрен та бутылка, которая уже давно торчит у них в сраке, то вилы они и подавно не заметят - нация такая, поэтому только напалмом по площадям !
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20.10.2021 12:02 Відповісти
Тут вопрос в другом: признавать ли таких "граждан рф" с паспортами.
Если нет - так надо и отвечать, что Украина не признает таких "граждан рф".
Если да, то мало радостно восклицать "воюют граждане рф", а должны действовать международные соглашения.

рашка закинула очень хитрую подлянку, и на нее надо найти продуманный и взвешенный ответ.
Была понятно, что эта проблема возникнет, еще когда началась массовая выдача рос паспортов донбассянам, но тогда наши поворчали и забыли.
А проблема только разрастается.
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20.10.2021 13:06 Відповісти
Если за дело возьмутся опытные юристы (со стороны Украины), то еще неизвестно кому рашка подлянку кинула, себе или Украине.
У чувака двойное гражданство. Перестать быть гражданином Украины долго и хлопотно, наверняка он этим вопросом не занимался. А теперь этим заниматься поздно, те, кто под следствием или под судом, не могут быть лишены гражданства до окончания срока отсидки.
А поскольку украинское гражданство наверняка никуда не делось, ничего не мешает Украине судить его как своего гражданина.
А поскольку он еще и гражданин РФ, то налицо международный терроризм со стороны раши, со всеми вытекающими.
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20.10.2021 18:47 Відповісти
правильно. Я о том и говорю, что ситуация требует очень грамотной и продуманной реакции.
Это юридический хайтек, международное право. Тут нельзя просто в фейсбуке ответить.
Нужно переиграть их и юридически, и дипломатически, и пропагандистски
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24.10.2021 15:54 Відповісти
Надо бы спросить у них, когда же они там появились. А то нема та нема
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20.10.2021 13:19 Відповісти
колумбы с нашего двора
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20.10.2021 13:52 Відповісти
Тю! Доброволец. Чи не новость
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20.10.2021 15:01 Відповісти
А в чём новость ? Это их давняя отмазка... мол "граждане самостоятельно.. а рашка, какгосударство, типо ни при чём"
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20.10.2021 15:25 Відповісти
Отмажуться. ***** скажет что они их туда не посылали, это российские добровольцы, которые вызвались помочь несчастным жителям Донбасса в войне с Украинской агрессией...
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20.10.2021 16:29 Відповісти
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20.10.2021 20:20 Відповісти
Если Путин официально говорит, что в Лугандоне российских войск и российских наемников нет, а по Минским соглашениям, которые подписала РФ там"отдельные районы Донецкой и Луганской обл. Украины", так в чем вопрос? Украина на своей территории имеет полное право поступать с преступниками так, как предусмотренно в украинских законах и никто по международным законам не имеет право нам в этом мешать.
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20.10.2021 23:15 Відповісти
 
 