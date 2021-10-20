Мінветеранів створює комунікаційну платформу з визначення статусу сімей загиблих захисників

Міністерство у справах ветеранів України створює комунікаційну платформу з визначення статусу сімей загиблих захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

"Питання ветеранської політики – це питання національної безпеки. Особливе значення для суспільства має тема визначення статусу родин загиблих. Тому ми маємо створити відповідний юридично бездоганний механізм, який буде працювати. Шлях до цього – прозора комунікація між усіма учасниками процесу", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У зв'язку з цим міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна дала доручення апарату міністерства в комунікації із сім'ями загиблих підготувати відповідні юридичні напрацювання, які ляжуть в основу законодавчих ініціатив.

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