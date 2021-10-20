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Новини Агресія Росії проти України
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Сподіваємося, що жителі ОРДЛО, яким РФ нав'язала своє громадянство, зрозуміють, що вони не цікавлять Москву, - МЗС

Сподіваємося, що жителі ОРДЛО, яким РФ нав'язала своє громадянство, зрозуміють, що вони не цікавлять Москву, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування в зв'язку з тим, що МЗС Росії тільки на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка, члена незаконного збройного формування, затриманого 13 жовтня Збройними силами України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Здивовані, що МЗС Росії тільки на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка. Нагадаю, що член збройного формування Російської Федерації був затриманий 13 жовтня біля Золотого в Луганській області. Під виглядом робіт з гуманітарного розмінування він здійснював фото- та відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів. Дії бойовика грубо порушили Додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які забороняють здійснювати наступальні, розвідувальні та диверсійні операції", - йдеться в повідомленні.

За його словами, такий рівень "запізнілої турботи" яскраво демонструє ставлення Росії не тільки до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває та катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу від COVID-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними уряду України та тимчасово окупованими територіями України, а й до людей з російськими паспортами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання найманця РФ Косяка: Москва заявила про провокації і звинуватила Київ у зриві "процесу мирного врегулювання" на Донбасі

"Сподіваємося, що жителі Донбасу, яким РФ незаконно нав'язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю. Росію цікавить тільки одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали та забули", - підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС висловив сподівання на те, що російська сторона "з таким же завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії".

Читайте: РФ официально признала участие российских граждан в войне на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Також читайте: Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Автор: 

МЗС (4158) найманці рф (2063) Ніколенко Олег (365) Косяк Андрій (15)


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Топ коментарі
+11
Мне вообще насрать на плебс, который получил бумажки с двуглавой курицей. Обидно, что они висят на моей шее как налогоплательщика. Шныряют туда-сюда за пенсиями и пособиями, падлы сепарские
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20.10.2021 10:18
+5
они не поймут и не нужны никому
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20.10.2021 10:21
+5
Надо лишить их украинского гражданства и пусть понимают 😀😀😀
Предавший один раз - предаст и второй раз .
Наоборот для восстановления таких элементов в гражданстве надо ввести очень строгие законы
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20.10.2021 10:22
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А наши прямо денно и нощно о наших пленных героях пекутся.
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20.10.2021 10:12 Відповісти
К жителям ЛуГонДонии прекрасно подходит правило Даннинга-Крюгера.
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20.10.2021 10:13 Відповісти
можно подумать, в остальной Украине другие люди живут. Точно такие же - и сейчас готовы снова за Бубочку голосовать.
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20.10.2021 10:23 Відповісти
Правило Даннинга-Крюгера само собой распространяется и на избирателей Зеленского. И не только его, а и на избирателей разных опжзопистых старух колясочниц голосящих с мешком.
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20.10.2021 12:01 Відповісти
Но к жителям ЛуГонДонии в первую очередь.
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20.10.2021 12:02 Відповісти
МИД Украины необходимо было ответить МИДу РФ, что Косяк уже даёт показания кто его туда послал и как он там оказался
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20.10.2021 10:17 Відповісти
Мне вообще насрать на плебс, который получил бумажки с двуглавой курицей. Обидно, что они висят на моей шее как налогоплательщика. Шныряют туда-сюда за пенсиями и пособиями, падлы сепарские
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20.10.2021 10:18 Відповісти
"Насрать" - это удобненькая позиция чтобы не видеть проблемы и никуя не делать.
Ты же прекрасно понимаешь, что там все жестко: Или получай паспорт РФ или увольнение (это мягкий вариант). И что людям делать? Ах да, совсем забыл: Украина предлагает таким людям бесплатное жилье и работу. Не, не предлагает? Тогда какие претензии?
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20.10.2021 10:53 Відповісти
Делать нужно по закону никаких соцвыплат и тд. За оккупированную территорию несёт ответственность оккупант, так что предлагать что либо нех.
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20.10.2021 11:09 Відповісти
Т.е. спасение утопающих - дело самих утопающих? Ок. Тогда какие могут быть претензии по паспортам РФ?
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20.10.2021 11:16 Відповісти
А у кого претензии к паспортам РФ? Вы статью прочтите там просто объясняют что этими паспортами только подтираться и ни кто никого не спасет.
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20.10.2021 11:35 Відповісти
"Внимательным" нужно быть вам, а не мне. Я писал свой коммент не на статью, а на пост форумчанина.
Статья - это отдельная история. Если честно, то комментарии клоунского МИДа мне не особо интересны. Когда Кулеба вытащит свой язык из жопы Зе ... может тогда и начнет говорить что-то дельное.
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20.10.2021 11:49 Відповісти
Вы вообще что то несёте несуразное. И в статье и в посту никто не переживает за *************** паспорта. За них переживаете одни вы, а почему то приписываете это кому попало.
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20.10.2021 11:54 Відповісти
Бесплатное жилье и работа будут при коммунизме. Ожидайте!
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20.10.2021 11:41 Відповісти
получай паспорт РФ или увольнение...

не надо ля-ля...это только для чинуш и коллаборантов из дЫр актуально, ежели бежать придется на паРашу.
простых людей никто насильно там не заставляет брать ксиву с двуголовой азиопской курицей.
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20.10.2021 15:55 Відповісти
Что значит "простой человек"? Это тот, который работает НЕ в бюджетной организации?
А какова доля этих самых "простых людей" в паспортизации? 1%? Даже если 10%, то это опять же от безвыхода. Работы в ЛДНР нет. Надо ехать. Куда? В Украину? Мало того что через КПП не прорвешься, так его еще и на карандаш возьмут МГБ местное и потом по кабинетам затаскают. Остается только в РФ ехать работать.
Говоришь "насильно не заставляют" ... Не надо ля-ля!
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20.10.2021 16:38 Відповісти
они не поймут и не нужны никому
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20.10.2021 10:21 Відповісти
Надо лишить их украинского гражданства и пусть понимают 😀😀😀
Предавший один раз - предаст и второй раз .
Наоборот для восстановления таких элементов в гражданстве надо ввести очень строгие законы
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20.10.2021 10:22 Відповісти
Кстати , а зарубежные паспорта их уже АНУЛИРОВАЛИ ?
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20.10.2021 10:23 Відповісти
жители ОРДЛО, ВЫНУЖДЕНЫ получать паспорта Лугандона и РФ, т.к у них нет выбора.
Жители остальной Украины так высокомерно судят, что это из-за местных случилась война с РФ и забывают - они и сами нехило сдали страну в 19-м году, проголосовав за "усталость от войны" и "какая разница".
И готовы проголосовать СНОВА.
так что разницы между украинцами Лугандона и остальной Украиной - НЕТ.
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20.10.2021 10:25 Відповісти
У них есть выбор-повеситься нахер. Или их тут повесят, рано или поздно.
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20.10.2021 13:09 Відповісти
Тільки нездоланна височенна стіна!
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20.10.2021 10:26 Відповісти
Мене особисто не цікавлять жителі ОРДО, а точніше поліції. Я їх батити в Україні не бажаю. Через їх городи і квартири русский мир прийшов вбивати українців, а вони ворога впустили, допомогли і продовжують допомагати.
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20.10.2021 10:30 Відповісти
дурачок, они в ОККУПАЦИИ вообще-то. Вот представь, ты сидишь в своем селе где-то под Тернополем, к тебе приехали кацапы на танке, вооруженные до зубов. А у тебя нет оружия. При этом у тебя есть семья, дети, престарелые родители. Твои действия ?
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20.10.2021 10:34 Відповісти
Невже всі в окупації? І ті, що "путинвведи", і ті, які вбивають наших воїнів, і ті, якф їздять голосувати за ***** і дупу?
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20.10.2021 10:41 Відповісти
хватит уже здесь постить кацапский бред про "гражданскую войну"! И шо там якобы местные воюют . Наших воинов на Донбассе убивают кацапы !
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20.10.2021 11:10 Відповісти
Иди на х, кацап.
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20.10.2021 13:11 Відповісти
від дурачка чую. Я під час окупації був в Криму і живу я на лінії поруч з непідконтрольною Україні території і кожного дня спілкуюся із зомбованою худобою. Та частина українців, які є українцями, давно виїхали на підконтрольну територію, в Польщу, Чехію, Болгарію та інші країни, навіть до США і Канади, а та частина, яка себе ідентифікувала, як кацапів виїхала до кацапів. А ці телепні вбиті пропагандою залишилися щитом для прикриття нападу московитів на Україну.
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20.10.2021 10:42 Відповісти
Лядь, в зеленій владі є хоч хтось, хто товаришує з логічним мисленням?

"Надеемся, что жители ОРДЛО, которым РФ навязала свое гражданство, поймут, что они не интересуют Москву, - МИД "
Якщо, жителі ордло повинні зрозуміти, то паспорти їм НЕ нав'язали, а вони їх отримували свідомо і добровільно, розуміючи, що стануть поноцінними громадянами мордору.
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20.10.2021 10:34 Відповісти
та ще і наші з адміністрації Косоворотки виступали і благословляли, щоб ордловці отримували російські паспорти.
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20.10.2021 10:45 Відповісти
Якось не цікавить, що там їх цікавить. Вони зробили свій вибір в 2014 році, бачили очі, що вибирали. Вот тільки тоді там вибирала меншість, а на іншій території України в 2019 році - дещо подібна більшість.
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20.10.2021 10:38 Відповісти
Путлеровська раша використовує донбас по повній програмі . Спочатку вивозили заводи , а тепер - кадри . А сам донбас путлеру не потрібний , та фанатам путлера це дуже туго доходить .
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20.10.2021 10:41 Відповісти
Украину мало интересуют украинцы. Витренко прямым текстом говорит украинцам : "Валите в Польшу. Шлите евро и забудьте о пенсиях". Украина - это дно.
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20.10.2021 10:54 Відповісти
дно - это ты, кацапсина димок, срань ты лапотная, тьфу на тебя и на рашу-паРашу.
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20.10.2021 15:59 Відповісти
вот интересно, как тамошние жители могут понять что-то отличающееся от постоянно льющейся им рашистской пропаганды ?
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20.10.2021 11:22 Відповісти
 
 