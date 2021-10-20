Сподіваємося, що жителі ОРДЛО, яким РФ нав'язала своє громадянство, зрозуміють, що вони не цікавлять Москву, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування в зв'язку з тим, що МЗС Росії тільки на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка, члена незаконного збройного формування, затриманого 13 жовтня Збройними силами України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Здивовані, що МЗС Росії тільки на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка. Нагадаю, що член збройного формування Російської Федерації був затриманий 13 жовтня біля Золотого в Луганській області. Під виглядом робіт з гуманітарного розмінування він здійснював фото- та відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів. Дії бойовика грубо порушили Додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які забороняють здійснювати наступальні, розвідувальні та диверсійні операції", - йдеться в повідомленні.

За його словами, такий рівень "запізнілої турботи" яскраво демонструє ставлення Росії не тільки до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває та катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу від COVID-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними уряду України та тимчасово окупованими територіями України, а й до людей з російськими паспортами.

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"Сподіваємося, що жителі Донбасу, яким РФ незаконно нав'язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю. Росію цікавить тільки одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали та забули", - підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС висловив сподівання на те, що російська сторона "з таким же завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії".

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Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

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Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".