Сподіваємося, що жителі ОРДЛО, яким РФ нав'язала своє громадянство, зрозуміють, що вони не цікавлять Москву, - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування в зв'язку з тим, що МЗС Росії тільки на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка, члена незаконного збройного формування, затриманого 13 жовтня Збройними силами України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Здивовані, що МЗС Росії тільки на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка. Нагадаю, що член збройного формування Російської Федерації був затриманий 13 жовтня біля Золотого в Луганській області. Під виглядом робіт з гуманітарного розмінування він здійснював фото- та відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів. Дії бойовика грубо порушили Додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які забороняють здійснювати наступальні, розвідувальні та диверсійні операції", - йдеться в повідомленні.
За його словами, такий рівень "запізнілої турботи" яскраво демонструє ставлення Росії не тільки до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває та катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу від COVID-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними уряду України та тимчасово окупованими територіями України, а й до людей з російськими паспортами.
"Сподіваємося, що жителі Донбасу, яким РФ незаконно нав'язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю. Росію цікавить тільки одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали та забули", - підкреслив Ніколенко.
Речник МЗС висловив сподівання на те, що російська сторона "з таким же завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії".
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.
ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.
На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".
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Ты же прекрасно понимаешь, что там все жестко: Или получай паспорт РФ или увольнение (это мягкий вариант). И что людям делать? Ах да, совсем забыл: Украина предлагает таким людям бесплатное жилье и работу. Не, не предлагает? Тогда какие претензии?
Статья - это отдельная история. Если честно, то комментарии клоунского МИДа мне не особо интересны. Когда Кулеба вытащит свой язык из жопы Зе ... может тогда и начнет говорить что-то дельное.
не надо ля-ля...это только для чинуш и коллаборантов из дЫр актуально, ежели бежать придется на паРашу.
простых людей никто насильно там не заставляет брать ксиву с двуголовой азиопской курицей.
А какова доля этих самых "простых людей" в паспортизации? 1%? Даже если 10%, то это опять же от безвыхода. Работы в ЛДНР нет. Надо ехать. Куда? В Украину? Мало того что через КПП не прорвешься, так его еще и на карандаш возьмут МГБ местное и потом по кабинетам затаскают. Остается только в РФ ехать работать.
Говоришь "насильно не заставляют" ... Не надо ля-ля!
Предавший один раз - предаст и второй раз .
Наоборот для восстановления таких элементов в гражданстве надо ввести очень строгие законы
Жители остальной Украины так высокомерно судят, что это из-за местных случилась война с РФ и забывают - они и сами нехило сдали страну в 19-м году, проголосовав за "усталость от войны" и "какая разница".
И готовы проголосовать СНОВА.
так что разницы между украинцами Лугандона и остальной Украиной - НЕТ.
"Надеемся, что жители ОРДЛО, которым РФ навязала свое гражданство, поймут, что они не интересуют Москву, - МИД "
Якщо, жителі ордло повинні зрозуміти, то паспорти їм НЕ нав'язали, а вони їх отримували свідомо і добровільно, розуміючи, що стануть поноцінними громадянами мордору.