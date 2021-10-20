56,9% українців вірять, що Коломойський виводив кошти з "Приватбанку" через "95 квартал", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
61,7% українців знають про міжнародне розслідування Pandora Papers щодо офшорів українських політиків.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Про міжнародне розслідування Pandora Papers знають 61,7% українців, хоча з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей. При цьому, для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками закордоном. Вважають, що в цьому немає нічого поганого – 15,6%", - йдеться в дослідженні.
"При цьому, незалежно від того, знали чи ні до інтерв’ю респонденти про це розслідування, 56,9% респондентів вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через "95 квартал". Не вірять у цей 22,6% респондентів. Серед тих, хто "вперше чує", 42,3% вірять про причетність В. Зеленського / "95 кварталу" до офшорних рахунків і виведення коштів (не вірять – 29,4%). Водночас, серед добре поінформованих вірять 85,4% (не вірять – 11,6%), а серед тих, хто лише дещо чув – 60,8% (не вірять – 20,3%)", - зазначають автори дослідження.
Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
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Вот вышло расследование, а они про него знают и знают, что там неприятные для них вещи, но не будут смотреть принципиально, чтобы не чувствовать себя лохами! Если их спросить про это расследование. то ответят, что не знают про него (ответь они, что знают, то возникнут другие вопросы: смотрели ли? что думает про вора Зеленского? а голосовали за него? а если не смотрели то почему.... Проще сказать, что ничего не знаю - от***итесь)
А вот в отмывание ЗЕ бабла Коломойского верит 60% украинцев.
Т.е. интерес к баблу у украинцев больше, чем к Украине.
Олія сон 2.31/1.65
Молоко 2.5 1л 1.43/0.91
Масло 82 200г 2.19/1.72
Сир голландський 12.12/5.96
Кур філе 5.63/3.08
Кур тушка 3.38/2.07
Св.лопатка 4.33/3.51
Св.биток 5.69/4.56
Інд. філе 7.83/5.92
Рис 1.52/1.05
Корм д/котів Фелікс 0.44/0.24
Достаточно выяснить, кто с таким дальним прицелом спонсировал этот пропагандистский сериал "Слуга народа" и станет понятна роль Хохломойского.
тепер додалося нове? заробітна плата - це відмивання грошей (яка маячня).
на відміну від вас не всі бажають аби їм сцяли в очі.
https://ua24ua.net/zelenskiy-samiy-hitrosdelanniy-v-ukraine-pochti-20-let-ne-ne-prinyato-izbirat-prezidentov-na-vtoroy-srok/ https://adekvatnik.livejournal.com/10538160.html
курильщикапорохобота.)) Опрос здорового человека выглядел бы иначе.
По вагнеровцам… В звонке Лукашенко сознался уже сам Зеленский. Верите, не верите- что за нелепость?! Если бы целью было выяснение реального отношения граждан к «вагнергейту», а не манипуляции со слабыми умами, достаточно было просто спросить- «на ваш взгляд это был срыв операции саботажниками во власти или полномочное её прекращение высшим руководством страны?».
По «пандоре»… Совмещение в один вопрос офшоров Квартала и делишек Коломойского, так же откровенная манипуляция. Наличие офшоров- факт, подтверждённый самими фигурантами. Выведение и отмывание- отрицают все стороны. Поэтому спрашивать нужно было- «считаете ли вы, что Зеленский сознательно принимал участие в отмывании денег вместе с Коломойским?».
В общем, очередной пусто-порожний вброс ни о чём.
А на конкретные вопросы получаются и конкретные ответы. Тот же кмис в октябре конкретно спросил- «за кого проголосуете на выборах?»- 24,7% за Зеленского и 15,6% за Порошенко.)) А вы тут всё апшоры да вагнерхейты.))