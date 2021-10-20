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Новини
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56,9% українців вірять, що Коломойський виводив кошти з "Приватбанку" через "95 квартал", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

56,9% українців вірять, що Коломойський виводив кошти з

61,7% українців знають про міжнародне розслідування Pandora Papers щодо офшорів українських політиків.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Про міжнародне розслідування Pandora Papers знають 61,7% українців, хоча з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей. При цьому, для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками закордоном. Вважають, що в цьому немає нічого поганого – 15,6%", - йдеться в дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про офшори: За часів Януковича всі так структурували свій бізнес. ВIДЕО

"При цьому, незалежно від того, знали чи ні до інтерв’ю респонденти про це розслідування, 56,9% респондентів вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через "95 квартал". Не вірять у цей 22,6% респондентів. Серед тих, хто "вперше чує", 42,3% вірять про причетність В. Зеленського / "95 кварталу" до офшорних рахунків і виведення коштів (не вірять – 29,4%). Водночас, серед добре поінформованих вірять 85,4% (не вірять – 11,6%), а серед тих, хто лише дещо чув – 60,8% (не вірять – 20,3%)", - зазначають автори дослідження.

56,9% українців вірять, що Коломойський виводив кошти з Приватбанку через 95 квартал, - опитування КМІС 01
56,9% українців вірять, що Коломойський виводив кошти з Приватбанку через 95 квартал, - опитування КМІС 02
56,9% українців вірять, що Коломойський виводив кошти з Приватбанку через 95 квартал, - опитування КМІС 03
56,9% українців вірять, що Коломойський виводив кошти з Приватбанку через 95 квартал, - опитування КМІС 04

Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) опитування (1961) офшор (497) КМІС (338)


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Топ коментарі
+26
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20.10.2021 10:30
+24
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20.10.2021 10:19
+22
во что нам обходится любимый вазелином "Онур" и почему стоимость ремонта дорог за последние два года выросла в 2 раза

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20.10.2021 10:21
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Зебіли почали потроху прозрівати?))
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20.10.2021 10:16 Відповісти
Зебіли безнадійні, вони ніколи не прозріють, бо вони помилка природи і тупікова гілка еволюції
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20.10.2021 10:21 Відповісти
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20.10.2021 10:30 Відповісти
мне почему то все чаще перед глазами Оруэлл "Скотный двор".
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20.10.2021 10:45 Відповісти
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20.10.2021 16:44 Відповісти
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20.10.2021 16:44 Відповісти
Я тоже про это, постоянно всем толдычу! Есть примерно 30% абсолютно упоротых - это копии самого Зеленского, такие же любители теплых ванн, которые не то что "не знают" (или "до них просто не донесли") , они ПУПО НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ!!!
Вот вышло расследование, а они про него знают и знают, что там неприятные для них вещи, но не будут смотреть принципиально, чтобы не чувствовать себя лохами! Если их спросить про это расследование. то ответят, что не знают про него (ответь они, что знают, то возникнут другие вопросы: смотрели ли? что думает про вора Зеленского? а голосовали за него? а если не смотрели то почему.... Проще сказать, что ничего не знаю - от***итесь)
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20.10.2021 10:40 Відповісти
дюже мудрий нарид , особенно 25 % ,которые верят зеленому,оманскому вору,ЛГУНУ и поху-ту !!!!!!!!!!
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20.10.2021 13:07 Відповісти
Вони заздрять, що не через них.
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20.10.2021 10:58 Відповісти
Про Вагнергейт знает чуть больше 50%. Из них только 40% считают ЗЕ и ОП причиной слива.
А вот в отмывание ЗЕ бабла Коломойского верит 60% украинцев.

Т.е. интерес к баблу у украинцев больше, чем к Украине.
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20.10.2021 10:17 Відповісти
Лайношоу, та лайносеріали, роблять свою справу.
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20.10.2021 10:23 Відповісти
Російська пропаганда робить свою справу. При Мазепі, чи Петлюрі не було інтернету - достатньо було солов'їв русскава міра. І подивіться, скільки їх зараз в Україні і не не лише у ЗМІ, а й в нашому оточенні.
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20.10.2021 10:48 Відповісти
Это да...зеголосилок именно баблом бить по тупой бошке надо ,т к многие из них теперь вообще "вне политики" стали
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20.10.2021 10:26 Відповісти
Знают и про-то и про-то, процентов 90! Просто многие морозятся и говорят, что ничего не слышали....Если они ответят по другому, то к ним возникнут другие вопросы, которые их заставят почувствовать себя лохами и сопричастными к престууплениям Зеленского, а им это не нравится!
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20.10.2021 10:48 Відповісти
43% щітают, што ета злой барига виваділ на щєта зєлєнскава, штоби падставіть єво.
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20.10.2021 10:18 Відповісти
Это не вопрос веры. Оплачено - и сработало захват власти артистами марионетками для тотального грабежа. Беня рулит - факт
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20.10.2021 10:19 Відповісти
"Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней"... Парень переворачивается в гробу от современных игрищ "верю - не верю"...
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20.10.2021 10:19 Відповісти
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20.10.2021 10:19 Відповісти
Верят-то они верят, но наследующих выборах опять проголосуют за Зелю или ещё какого-нибудь Шарикова или Швондера. Потому что - по приколу...
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20.10.2021 10:19 Відповісти
К зекрысе бежит пипец с объятьями ...
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20.10.2021 10:20 Відповісти
Если проверить Бенину компанию "ВИАСАТ" думаю будет много сюрпризов.
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20.10.2021 10:20 Відповісти
во что нам обходится любимый вазелином "Онур" и почему стоимость ремонта дорог за последние два года выросла в 2 раза

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20.10.2021 10:21 Відповісти
@Не верят в это 22,6% респондентов. @- що ще сказати....., хоча владі всіх !!! часів на такі опити було пофуй....
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20.10.2021 10:21 Відповісти
Ось чому ми постійно в лайні. Не шукайте конспірології - розруха в головах совково-серіальних мешканців неньки. Сором.
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20.10.2021 10:21 Відповісти
Порівняння цін в $ зараз/минулоріч жовтня

Олія сон 2.31/1.65
Молоко 2.5 1л 1.43/0.91
Масло 82 200г 2.19/1.72
Сир голландський 12.12/5.96
Кур філе 5.63/3.08
Кур тушка 3.38/2.07
Св.лопатка 4.33/3.51
Св.биток 5.69/4.56
Інд. філе 7.83/5.92
Рис 1.52/1.05
Корм д/котів Фелікс 0.44/0.24
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20.10.2021 10:22 Відповісти
в 2 раза))))
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20.10.2021 10:47 Відповісти
ЗЕ-бинго !!!!
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20.10.2021 13:41 Відповісти
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20.10.2021 10:22 Відповісти
А кто бы сомневался?
Достаточно выяснить, кто с таким дальним прицелом спонсировал этот пропагандистский сериал "Слуга народа" и станет понятна роль Хохломойского.
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20.10.2021 10:24 Відповісти
з даного опитування зрозуміло, що все таки для декого зебілізм невиліковна хвороба, таких людей необхідно стерилізувати, щоб вони не народжували імбецилів подібних собі
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20.10.2021 10:29 Відповісти
то что коломойский для вывода денег использовал все более-менее приемлемые для себя возможности, я верю на 100 %, мог ли это быть 95 квартал - 60/40, а почему нет..., но виновных может установить только суд - хе-хе, а вот в это я почти не верю...
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20.10.2021 10:34 Відповісти
Опрос не корректный , он скорее о том что верят ли что беня отмывал бабло ? Конечно верят , гораздо больше , а то что у этого прохиндея на тв , авиакомпаниях ,нефтеперевалке и в Привате десятки тысяч сотрудников получали зарплату , их всех можно так же обвинить в отмывке !
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20.10.2021 10:39 Відповісти
звичайно, за новою зеленською ідеологією офшори - це нормально.
тепер додалося нове? заробітна плата - це відмивання грошей (яка маячня).
на відміну від вас не всі бажають аби їм сцяли в очі.
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20.10.2021 10:58 Відповісти
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20.10.2021 10:40 Відповісти
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20.10.2021 10:41 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/7/e/4/e/7e4ebd525ef4da9ee5d2e1c086ff0df1/original.jpgМожет ещё один сериал снять, чтобы люди Украины мне поверили?
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20.10.2021 10:45 Відповісти
Самое интересное, что телеканалы олигархов: каломойши, ахметова, фирташа, пинчука, молчат об офшорных делах опг квартал95. И только наивные долпоепы 73% наивно полагают, что антиолигархический закон будет бороться против тех, кто покрывает мародера зеленского и его шоблу.
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20.10.2021 10:56 Відповісти
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20.10.2021 11:07 Відповісти
Зеленский самый хитросделанный? В Украине почти 20 лет, как не принято избирать президентов на второй срок. Если он не станет президентом во второй срок, то сядет за первый! У него альтернативы нет.


https://ua24ua.net/zelenskiy-samiy-hitrosdelanniy-v-ukraine-pochti-20-let-ne-ne-prinyato-izbirat-prezidentov-na-vtoroy-srok/ https://adekvatnik.livejournal.com/10538160.html
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20.10.2021 11:13 Відповісти
Манипулятивный опрос курильщика порохобота.)) Опрос здорового человека выглядел бы иначе.
По вагнеровцам… В звонке Лукашенко сознался уже сам Зеленский. Верите, не верите- что за нелепость?! Если бы целью было выяснение реального отношения граждан к «вагнергейту», а не манипуляции со слабыми умами, достаточно было просто спросить- «на ваш взгляд это был срыв операции саботажниками во власти или полномочное её прекращение высшим руководством страны?».
По «пандоре»… Совмещение в один вопрос офшоров Квартала и делишек Коломойского, так же откровенная манипуляция. Наличие офшоров- факт, подтверждённый самими фигурантами. Выведение и отмывание- отрицают все стороны. Поэтому спрашивать нужно было- «считаете ли вы, что Зеленский сознательно принимал участие в отмывании денег вместе с Коломойским?».
В общем, очередной пусто-порожний вброс ни о чём.
А на конкретные вопросы получаются и конкретные ответы. Тот же кмис в октябре конкретно спросил- «за кого проголосуете на выборах?»- 24,7% за Зеленского и 15,6% за Порошенко.)) А вы тут всё апшоры да вагнерхейты.))
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20.10.2021 11:58 Відповісти
ИНФОРГРАФИКА, а я верю, что вы никчемные журналисты, зарабатывающие деньги на вранье и конспироло́гии.
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20.10.2021 12:33 Відповісти
1200 человек. То что мразь уже уверены 73 процента
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21.10.2021 02:11 Відповісти
 
 