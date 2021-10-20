56,9% українців вірять, що Коломойський виводив кошти з "Приватбанку" через "95 квартал", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

61,7% українців знають про міжнародне розслідування Pandora Papers щодо офшорів українських політиків.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Про міжнародне розслідування Pandora Papers знають 61,7% українців, хоча з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей. При цьому, для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками закордоном. Вважають, що в цьому немає нічого поганого – 15,6%", - йдеться в дослідженні.

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"При цьому, незалежно від того, знали чи ні до інтерв’ю респонденти про це розслідування, 56,9% респондентів вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через "95 квартал". Не вірять у цей 22,6% респондентів. Серед тих, хто "вперше чує", 42,3% вірять про причетність В. Зеленського / "95 кварталу" до офшорних рахунків і виведення коштів (не вірять – 29,4%). Водночас, серед добре поінформованих вірять 85,4% (не вірять – 11,6%), а серед тих, хто лише дещо чув – 60,8% (не вірять – 20,3%)", - зазначають автори дослідження.









Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.