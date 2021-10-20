Наступна зима може стати найскладнішою в історії: медики Англії закликають негайно задіяти "план Б" і повернути частину ковід-обмежень

Об'єднання медиків Національної служби здоров'я Великої Британії закликало уряд негайно перейти до запасного "плану Б" і повернути частину ковід-обмежень, насамперед масковий режим у приміщеннях, щоб уникнути значного погіршення ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

"Нацслужба готується до того, що наступна зима стане можливо найскладнішою в історії. Уряду час невідкладно задіяти "план Б"… Не варто зволікати до часу, кокл показники заражень зовсім злетять і навантаження на медичну систему стане завеликим", - заявив керівник об’єднання Метью Тейлор.

В уряді повідомили, що не мають намірів посилювати обмеження, але пильно стежать за цифрами. Зараз Англія продовжує жити за "планом А" - вакцинація третьою дозою тих, хто отримав щеплення серед перших, вакцинація підлітків від 12 років однією дозою та рекомендація маскового режиму в приміщеннях.

"План Б", який озвучили на випадок невдачі такої стратегії та перевантаження медичної системи, передбачає обов’язкову вимогу маски і ковід-сертифікатів у деяких місцях і рекомендація дистанційної роботи.

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У Британії останнім часом знову стрімко зростає кількість заражень, але смертей набагато менше, аніж з такими ж показниками під час зимової хвилі, коли вакцинація в країні тільки починалася.

Середній щоденний приріст заражень на початку жовтня складав 34 тисячі випадків, зараз - вже понад 44 тисячі. У вівторок повідомили про найбільшу кількість смертей з березня.