Наступна зима може стати найскладнішою в історії: медики Англії закликають негайно задіяти "план Б" і повернути частину ковід-обмежень
Об'єднання медиків Національної служби здоров'я Великої Британії закликало уряд негайно перейти до запасного "плану Б" і повернути частину ковід-обмежень, насамперед масковий режим у приміщеннях, щоб уникнути значного погіршення ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.
"Нацслужба готується до того, що наступна зима стане можливо найскладнішою в історії. Уряду час невідкладно задіяти "план Б"… Не варто зволікати до часу, кокл показники заражень зовсім злетять і навантаження на медичну систему стане завеликим", - заявив керівник об’єднання Метью Тейлор.
В уряді повідомили, що не мають намірів посилювати обмеження, але пильно стежать за цифрами. Зараз Англія продовжує жити за "планом А" - вакцинація третьою дозою тих, хто отримав щеплення серед перших, вакцинація підлітків від 12 років однією дозою та рекомендація маскового режиму в приміщеннях.
"План Б", який озвучили на випадок невдачі такої стратегії та перевантаження медичної системи, передбачає обов’язкову вимогу маски і ковід-сертифікатів у деяких місцях і рекомендація дистанційної роботи.
У Британії останнім часом знову стрімко зростає кількість заражень, але смертей набагато менше, аніж з такими ж показниками під час зимової хвилі, коли вакцинація в країні тільки починалася.
Середній щоденний приріст заражень на початку жовтня складав 34 тисячі випадків, зараз - вже понад 44 тисячі. У вівторок повідомили про найбільшу кількість смертей з березня.
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а где статистика по повторно заболевшим короновирусам?
не расказы всякие а статистика
дает надежду что не заболеет,
если заболел дает надежду что не госпитализируют
если госпитализировали дает надежду что не умрешь
если не умер , милости просим к НАМ, ПЕРЕБОЛЕВШИМ
а какой смысл прививаться для переболевших?
имунитет от настоящего вируса намного сильнее чем от всяких вакцин,
пример, вакцинация от грипа , люди прививаются и все равно им болеют,
а вирусов грипа на которые боле ли люди всего 8 из 198 возможных вариантов
мають бути жорсткі обмеження, якщо хочемо вижити
у маршрутках повно бидла без масок, в метро те саме, лізуть пруться і верещать, що влада винна у їхній тупості
В СССР не было зимней шины, но это не мешало великому народу противостоять пин@осам аж до самого развала СССР
Зимние шины придумала финская компания Nokian в 1934 году, но до сих пор не поставляют их на внутренний рынок. Вас это не смущает?
Состав зимних шин неизвестен и до конца не изучен. Шинная мафия продает нам какую-то непонятную смесь.
На зимних шинах разбиваются и гибнут еще больше, чем на летних. Зимняя шина не дает 100% гарантии от ДТП. Тогда зачем нас загоняют на шиномонтаж?
Зимой можно использовать максимум всесезонку и то только после обсуждения с вашим личным шиномонтажником. Однажды мой дедушка вылетел на жигуле в лоб грузовику, но благодаря летним шинам не удержался на траектории и слетел в кювет. Вторая удача - он не был пристегнут и вылетел через лобовое в стог сена. В итоге, у деда ни царапины! Думайте!
Еще 70 лет назад они говорили, что достаточно двух зимних шин, позавчера, что нужно четыре, вчера советовали четыре с шипами, а завтра заставят покупать сразу шесть шин. Не будьте покорной биомассой!
Все мои друзья гонщики используют зимой исключительно летнюю десятилетнюю лысую шину, и никто ни разу не попадал в аварию, а некоторые даже побеждали в престижных соревнованиях.
У моего приятеля есть знакомый владелец шиномонтажа, он меняет зимние шины клиентам, но сам ездит исключительно на сликах и категорически против зимних шин.
В последнее время умные люди задают важный вопрос: зачем нужно было придумывать зимнюю шину, если можно было сразу изменить климат?
В Конституции ничего не написано про обязательное использование зимних шин.
але цікава аналогія - не вакцинуватися, це схоже на використанні 10-літніх лисих літніх шин взимку на транспорті
Когда доехал до поста приграничной службы в первый раз... автоматчик на полном серьезе поинтересовался - а видел ли я внизу знак, предупреждающий о том, что без шипов зимой груженым грузовым машинам запрещается ездить. А мне на легковой заехать в принципе нереально. Подозрительно в общем)))
Когда ехал второй раз, уже летом, взял семью в командировку покатать - места там красивейшие.... встретил как старого знакомого)))
Другой вопрос, что комплекту новому год, а купил я его год назад, когда продал старый на котором отъездил то ли 7 то ли 8 лет.
Львовская окружная. Чуть поднялась температура и снег начал таять, а под ним укатанный лед... я там и на новой и зимней резине и на своем 10м Лансере и 40 не ехал потому как ... небезопасно.
А за Львовом на подъезде к Краковцу... мать честная. Температура упала и талая вода превратилась тупо в лед. Это было очень долго...
Тут вопрос принципа. Лучше уметь, чем полагаться на технику. Ибо нестандартные для техники условия требуют умения и навыка. А их без практики применения в нестандартных же условиях - не выработаешь никак. И в один "прекрасный" момент не рассчитанная на новые вещи техника тебя подведет (не потому что плохая, а потому что не рассчитана), а умения, которое могло бы тебя вывезти - у тебя и нету...
С иммунитетом та же фигня. Да и с медициной тоже.
Ездил по Украине и на Львовщину, и на море... зимой в том числе по проселочным дорогам и дорогам, укатанным в лёд (мы оба понимаем какие у нас дороги зимой, да?).
Тут, как и везде - неумелому нужны зимняя резина, ограничение по 40 на трассе, а желательно 20 ибо вид умеющих водить и едущих 100 и выше ущемляет его самооценку, копы контролирующие скорость и прочие вещи. С иммунитетом кстати примерно такая же штука.
Ваш організм виробив антитіла, коли вірусу в організмі не було. Де гарантія, що він встигне це зробити коли вірус там зявиться?
Наивные проваксеры думали, что если они выполнят все требования по вакцинации - их не закроют на локдаун... наивные.
И... на начальных стадиях вакцинации так и есть. Просто потому что вакцинированных меньше. Но когда ситуация выравнивается как в Израиле... в котором местами до половины в тяже - вакцинированы... становится интереснее.
И на счет ограничений в Израиле тоже не все так как пишут в своих сказках ребята из правительства. Вакцинация максимальная, а их даже усилили.
Ну и я так скажу. В бОльшем возрасте вообще умереть легче чем в меньшем.
На счет мест в больницах... западная система страховой медицины вообще слабо рассчитана на хоть сколько-нибудь массовые заболевания. Та же система Семашко в совке была поинтереснее в этом плане. Вот и живем...
Вопросы по разнице в смертности сразу както отпадают.