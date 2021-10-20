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Наступна зима може стати найскладнішою в історії: медики Англії закликають негайно задіяти "план Б" і повернути частину ковід-обмежень

Наступна зима може стати найскладнішою в історії: медики Англії закликають негайно задіяти

Об'єднання медиків Національної служби здоров'я Великої Британії закликало уряд негайно перейти до запасного "плану Б" і повернути частину ковід-обмежень, насамперед масковий режим у приміщеннях, щоб уникнути значного погіршення ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

"Нацслужба готується до того, що наступна зима стане можливо найскладнішою в історії. Уряду час невідкладно задіяти "план Б"… Не варто зволікати до часу, кокл показники заражень зовсім злетять і навантаження на медичну систему стане завеликим", - заявив керівник об’єднання Метью Тейлор.

В уряді повідомили, що не мають намірів посилювати обмеження, але пильно стежать за цифрами. Зараз Англія продовжує жити за "планом А" - вакцинація третьою дозою тих, хто отримав щеплення серед перших, вакцинація підлітків від 12 років однією дозою та рекомендація маскового режиму в приміщеннях.

"План Б", який озвучили на випадок невдачі такої стратегії та перевантаження медичної системи, передбачає обов’язкову вимогу маски і ковід-сертифікатів у деяких місцях і рекомендація дистанційної роботи.

Також дивіться: На кладовищах місця ще є, в моргах - місць немає. Якщо в когось ще мізки залишилися, вакцинуйтеся, - Комаровський. ВIДЕО

У Британії останнім часом знову стрімко зростає кількість заражень, але смертей набагато менше, аніж з такими ж показниками під час зимової хвилі, коли вакцинація в країні тільки починалася.

Середній щоденний приріст заражень на початку жовтня складав 34 тисячі випадків, зараз - вже понад 44 тисячі. У вівторок повідомили про найбільшу кількість смертей з березня.

Автор: 

Велика Британія (5639) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
дуже правильно
мають бути жорсткі обмеження, якщо хочемо вижити
у маршрутках повно бидла без масок, в метро те саме, лізуть пруться і верещать, що влада винна у їхній тупості
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20.10.2021 10:38
+8
Ти оцю муйню під кожною новиною постиш. Шкода шо твій тато не поміняв рєзіну в далекому минулому
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20.10.2021 10:50
+6
никто не покажет такой статистики по простой причине. если показать такую статистику,то сразу встаёт вопрос-"а смысл прививки?"
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20.10.2021 10:38
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вакционированые повторно болеют и умирают,
а где статистика по повторно заболевшим короновирусам?
не расказы всякие а статистика
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20.10.2021 10:34 Відповісти
никто не покажет такой статистики по простой причине. если показать такую статистику,то сразу встаёт вопрос-"а смысл прививки?"
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20.10.2021 10:38 Відповісти
не прививайся, тобі дійсно нема сенсу
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20.10.2021 10:39 Відповісти
навіть й не збирався.
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20.10.2021 10:41 Відповісти
смысл прививки для не болевших есть,
дает надежду что не заболеет,
если заболел дает надежду что не госпитализируют
если госпитализировали дает надежду что не умрешь
если не умер , милости просим к НАМ, ПЕРЕБОЛЕВШИМ

а какой смысл прививаться для переболевших?
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20.10.2021 10:44 Відповісти
через три місяці після хвороби імунітет до ковіду знижується, кількість антитіл зменшується
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20.10.2021 10:46 Відповісти
это все сказки,
имунитет от настоящего вируса намного сильнее чем от всяких вакцин,
пример, вакцинация от грипа , люди прививаются и все равно им болеют,
а вирусов грипа на которые боле ли люди всего 8 из 198 возможных вариантов
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20.10.2021 10:53 Відповісти
Сильно помогла вакцинация английцам....
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20.10.2021 10:36 Відповісти
Читайте внимательно. "...но смертей намного меньше, чем с такими же показателями во время зимней волны, когда вакцинация в стране только начиналась. Источник:
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20.10.2021 10:40 Відповісти
А лечат теми же лекарствами, или другими? А сколько среди них с иммунитетом после болезни?
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20.10.2021 10:47 Відповісти
А Вам не кажется, что за последний год появилось очень много методик помощи больным, существенно снижающих смертность?
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20.10.2021 10:53 Відповісти
дуже правильно
мають бути жорсткі обмеження, якщо хочемо вижити
у маршрутках повно бидла без масок, в метро те саме, лізуть пруться і верещать, що влада винна у їхній тупості
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20.10.2021 10:38 Відповісти
Згоден. Потрібен серйозний карантин. Кожному протівогаз і в камеру одіночку. Раді здоров'я і збереження жизнєй громадян
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20.10.2021 10:41 Відповісти
Но только для вакцинированных,чтоб они наверняка не заболели
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20.10.2021 10:42 Відповісти
Как бы наоборот - антивакцеров, чтобы заразы меньше было и плодились меньше.
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20.10.2021 11:52 Відповісти
Так чего Вам вакцинированным переживать?
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20.10.2021 12:13 Відповісти
Довакцинувалися
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20.10.2021 10:39 Відповісти
Друзья, в ближайшее время разномастные мошенники и официальные власти начнут призывать вас сменить летнюю шину на зимнюю. Алчные производители шин, псевдоинженеры, продажные журналисты и блогеры со всех щелей будут уговаривать вас заплатить космические деньги за абсолютно ненужный и даже опасный продукт. Не поддавайтесь и не становитесь рабами мирового шинного закулисья. Зимняя шина-фейк. Вот несколько фактов о которых умалчивает современная наука и производители.

В СССР не было зимней шины, но это не мешало великому народу противостоять пин@осам аж до самого развала СССР

Зимние шины придумала финская компания Nokian в 1934 году, но до сих пор не поставляют их на внутренний рынок. Вас это не смущает?

Состав зимних шин неизвестен и до конца не изучен. Шинная мафия продает нам какую-то непонятную смесь.

На зимних шинах разбиваются и гибнут еще больше, чем на летних. Зимняя шина не дает 100% гарантии от ДТП. Тогда зачем нас загоняют на шиномонтаж?

Зимой можно использовать максимум всесезонку и то только после обсуждения с вашим личным шиномонтажником. Однажды мой дедушка вылетел на жигуле в лоб грузовику, но благодаря летним шинам не удержался на траектории и слетел в кювет. Вторая удача - он не был пристегнут и вылетел через лобовое в стог сена. В итоге, у деда ни царапины! Думайте!

Еще 70 лет назад они говорили, что достаточно двух зимних шин, позавчера, что нужно четыре, вчера советовали четыре с шипами, а завтра заставят покупать сразу шесть шин. Не будьте покорной биомассой!

Все мои друзья гонщики используют зимой исключительно летнюю десятилетнюю лысую шину, и никто ни разу не попадал в аварию, а некоторые даже побеждали в престижных соревнованиях.

У моего приятеля есть знакомый владелец шиномонтажа, он меняет зимние шины клиентам, но сам ездит исключительно на сликах и категорически против зимних шин.

В последнее время умные люди задают важный вопрос: зачем нужно было придумывать зимнюю шину, если можно было сразу изменить климат?

В Конституции ничего не написано про обязательное использование зимних шин.
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20.10.2021 10:42 Відповісти
Ти оцю муйню під кожною новиною постиш. Шкода шо твій тато не поміняв рєзіну в далекому минулому
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20.10.2021 10:50 Відповісти
Незнайомий мені чоловік, навчіться рахувати для початку до 1 (ОДНОГО), саме стільки разів я розмістив на Цензорі цей допис, а потім вже беріться за такі складніші речі як епідеміологія.
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20.10.2021 11:03 Відповісти
Значит с одного места копируете, сколько платят кстате?
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20.10.2021 11:18 Відповісти
Обожнюю людей, що міряють по собі, тому не полінуюсь задати зустрічне питання: скільки Вам платять?
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20.10.2021 11:20 Відповісти
У меня одинаковых постов не случается. Так шта давай дасвидання
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20.10.2021 11:24 Відповісти
Особисто у мене теж, тому вдруге задам запитання: скільки тобі платять, що ти усіх інших підозрюєш у подібному?
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20.10.2021 11:34 Відповісти
Ну, я к примеру, уже раз 8 точно видел такой коммент на цензоре, кто именно писал - не помню
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20.10.2021 14:31 Відповісти
А я винен, що іншим людям сподобалось і вони теж запостили? Це вже підстава мене звинувачувати у продажності чи роботі "на дядю"? Особисто я побачив цей допис у якогось чоловіка у ФБ і скопіював сюди, а за інших відповідальності не несу.
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20.10.2021 16:54 Відповісти
дуже аргументовано і логічно!
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20.10.2021 10:52 Відповісти
Угу, один і той же пост від трьох різних людей, що ніколи не сиділи за кермом.
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20.10.2021 10:55 Відповісти
А при тому ж СРСР на шини одівали ланцюги, що звісно робити легше, ніж один раз поміняти шини.
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20.10.2021 11:00 Відповісти
я заходжу сюди рідко, не бачив раніше
але цікава аналогія - не вакцинуватися, це схоже на використанні 10-літніх лисих літніх шин взимку на транспорті
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20.10.2021 11:01 Відповісти
А цей пост взагалі не про шини...
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20.10.2021 11:04 Відповісти
Вопрос не в зимних шинах, а в том, что всех заставляют ставить непроверенные шины. Разработанные, слепленные за год. И ни одна из них пять лет не отходила. Статистики нет, а завтра всем скадут- ой, там асбест, поэтому резко возросло заболевание раком. Но все равно это меньше, чем если бы.... И на подходе обязательная вакцина от асбеста
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20.10.2021 10:53 Відповісти
В мене Мішлен відходив 7!!! зим, і це в Карпатах.
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20.10.2021 10:54 Відповісти
Блін, до просто сядьте і проїдьте по снігу в зимовій та літній гумі.
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20.10.2021 10:54 Відповісти
И как я только ездил десяток лет на всесезонке на Таврии безаварийно... ума не приложу.
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20.10.2021 10:54 Відповісти
Скільки сотен тисяч наїхали на Таврії? Питання не про поїздку в аптеку чи школу.
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20.10.2021 10:57 Відповісти
До речі в ЄС за хзду зимою на літніх шинах одразу штраф.
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20.10.2021 10:59 Відповісти
Тай саморобні шипи теж чомусь придумали в СРСР.
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20.10.2021 11:02 Відповісти
А за шипы вообще была история. Перевал Турку - знаешь? Ну если после ст. Самбора повернуть на него... дорогу видел? Вот туда. Зимой. Без шипов. В зимний снегопад. В туман...
Когда доехал до поста приграничной службы в первый раз... автоматчик на полном серьезе поинтересовался - а видел ли я внизу знак, предупреждающий о том, что без шипов зимой груженым грузовым машинам запрещается ездить. А мне на легковой заехать в принципе нереально. Подозрительно в общем)))
Когда ехал второй раз, уже летом, взял семью в командировку покатать - места там красивейшие.... встретил как старого знакомого)))
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20.10.2021 11:05 Відповісти
Далеко від мене, я в Чекрнівцях, свої перевали є, в тому числі і закриті зимою для легкових.
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20.10.2021 11:08 Відповісти
В мне був 140-й Мерс, купив Вредерштайн з шипами з заводу, і то він іноді стріляв тими шипами, а за саморобними їхати, як за кулеметною тачанкою, хз чи попаде у вікно.
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20.10.2021 11:13 Відповісти
Это я знаю. У меня на нынешней машине комплект зимний есть и я его использую по требованию страховой... иначе даже за условную царапину на кузове во время стоянки у условного Ашана, нанесенную тачкой прохожей (реальный случай) - не заплатят.
Другой вопрос, что комплекту новому год, а купил я его год назад, когда продал старый на котором отъездил то ли 7 то ли 8 лет.
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20.10.2021 11:03 Відповісти
В мене Рав, повний привод, якщо повний йде в занос, він перевертається без варіантів, тому я краще буду їхати на зимовій, тієї зими в мене на очах Прадо на швидкості км 30, ліг в кювет, так потихеньку і на дах.
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20.10.2021 11:06 Відповісти
Речь в умении, в чувстве своего авто и его возможностей. Я ж не говорю, что я на льду на Таврии 100 летал. Нет. Я был очень осмотрителен. Просто не каждый готов платить уменьшением скорости и необходимостью напрягаться в плане вождения - проще купить зимнюю резину и переложить ответственность на неё... только вот неумение никуда не денется и пример который ты привел показателен. С иммунитетом, к слову - оно так же. Та и вообще...
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20.10.2021 11:10 Відповісти
Ну тут стоїть питання куди їхати, якщо плюс мінус недалеко то одне, а якщо пару тисяч км, то тягнутись 60 км на годину це довго.
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20.10.2021 11:14 Відповісти
На паре тысяч км, как правило разные и климатические и дорожные условия. И далеко не везде надо будет тянуться по 60км. Например: ехал я уже на новой машине и резине в одну из частых командировок на Львовщину. До Львова норм дорога, в чуть присыпанном снежку - колея и норм. Больше 100 легко.
Львовская окружная. Чуть поднялась температура и снег начал таять, а под ним укатанный лед... я там и на новой и зимней резине и на своем 10м Лансере и 40 не ехал потому как ... небезопасно.
А за Львовом на подъезде к Краковцу... мать честная. Температура упала и талая вода превратилась тупо в лед. Это было очень долго...

Тут вопрос принципа. Лучше уметь, чем полагаться на технику. Ибо нестандартные для техники условия требуют умения и навыка. А их без практики применения в нестандартных же условиях - не выработаешь никак. И в один "прекрасный" момент не рассчитанная на новые вещи техника тебя подведет (не потому что плохая, а потому что не рассчитана), а умения, которое могло бы тебя вывезти - у тебя и нету...
С иммунитетом та же фигня. Да и с медициной тоже.
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20.10.2021 11:26 Відповісти
Суммарно с отцом под 300к, после чего продали её за деньги). Знакомый как раз катается на дачу по сей день. Днище правда уже гниловатое... но он умудрился частично заменить.
Ездил по Украине и на Львовщину, и на море... зимой в том числе по проселочным дорогам и дорогам, укатанным в лёд (мы оба понимаем какие у нас дороги зимой, да?).

Тут, как и везде - неумелому нужны зимняя резина, ограничение по 40 на трассе, а желательно 20 ибо вид умеющих водить и едущих 100 и выше ущемляет его самооценку, копы контролирующие скорость и прочие вещи. С иммунитетом кстати примерно такая же штука.
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20.10.2021 11:01 Відповісти
Неумелому няка гума не допоможе, покійний батько купив Паджеро з салона і на зимовій гумі через 1 км в'їхав в стовпа, але я, якщо є можливість завжди беру якісну зимову гуму, маю вже 3 млн під колесами.
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20.10.2021 11:04 Відповісти
Ежжу на зимней круглый год. Дафай дасвидання аффтар
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20.10.2021 11:17 Відповісти
На пальцях, для незнайомих із поняттям про "езопову мову": текст НЕ про шини
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20.10.2021 11:18 Відповісти
Наверное и прививку себе сделал? Сразу видного умного человека.
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20.10.2021 12:16 Відповісти
А підкажіть, будь-ласка, нащо зимові шини влітку?
Ваш організм виробив антитіла, коли вірусу в організмі не було. Де гарантія, що він встигне це зробити коли вірус там зявиться?
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20.10.2021 13:40 Відповісти
Ну шо, сынку, помогли тобі твої вакцини?))

Наивные проваксеры думали, что если они выполнят все требования по вакцинации - их не закроют на локдаун... наивные.
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20.10.2021 10:56 Відповісти
З чого такий висновок? Якщо більшість не вакцинована, звісно буде локдаун. Просто проваксерів набагато менше в реанімаціях, ніж анти.
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20.10.2021 10:59 Відповісти
Речь о Британии, и большинство там вакцинировано.
И... на начальных стадиях вакцинации так и есть. Просто потому что вакцинированных меньше. Но когда ситуация выравнивается как в Израиле... в котором местами до половины в тяже - вакцинированы... становится интереснее.
И на счет ограничений в Израиле тоже не все так как пишут в своих сказках ребята из правительства. Вакцинация максимальная, а их даже усилили.
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20.10.2021 11:07 Відповісти
Вірно, там більшість вакциновано, тому смертність впала в 10 разів, 43 тис хворих, 200 померло, на росії 33 тис хворих, 1000 померло, у нас 18 тис хв, 500 померло.
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20.10.2021 11:10 Відповісти
Верно. И именно по всем этим озвученным причинам они собираются усиливать ограничения). Парадокс однако. Должно быть наоборот, если мыслить логически.
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20.10.2021 11:12 Відповісти
Чому парадокс, вірус мутує, а невакцинованих все одно більше ніж місць в лікарнях, до того ж британці більш вікова нація ніж ми, просто силу більш довгого життя.
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20.10.2021 11:15 Відповісти
Потому, что производители вакцин утверждают, что их вакцины эффективны и против той же дельты и вообще новых штаммов.
Ну и я так скажу. В бОльшем возрасте вообще умереть легче чем в меньшем.
На счет мест в больницах... западная система страховой медицины вообще слабо рассчитана на хоть сколько-нибудь массовые заболевания. Та же система Семашко в совке была поинтереснее в этом плане. Вот и живем...
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20.10.2021 11:19 Відповісти
Повна фуйня. Можливо в Англії, у нас якщо і була пандемія, то система справилась, дякуючи Трампу.
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20.10.2021 12:33 Відповісти
Именно потому что она справилась у вас есть ограничения?
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20.10.2021 12:55 Відповісти
Вчора чув ось таку новину: чотири СО Modena стали міліардерами. У гас провакціговаго більшість населення і ніякої пандемії. Владу захопили соціалісти і використовують ними ж створену ситуацію для контроля за населенням.
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20.10.2021 12:32 Відповісти
Возьми фото больницы Израиля и снарасии, и сравни. Можешь нашей со вчера.
Вопросы по разнице в смертности сразу както отпадают.
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20.10.2021 11:21 Відповісти
В Израиле, что интересно, даже с учетом их вакцинации только вернули усиление ограничений. Странно, правда?
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20.10.2021 12:57 Відповісти
Не надо звиздеть, в 2019ом году, 11летная пиковая активность солнца пошла на спад и снова наберет пик к 2025ому году. Причем тут миф о ковиде?
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20.10.2021 12:07 Відповісти
Я так думаю іде глобальна революція і цих соціалістів просто зметуть.
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20.10.2021 12:28 Відповісти
Зачем сравнивать "статистики" стран, если это все ковидпропаганда с потолка. Откровенное фуфло, высосанное из пальца для других стран. Морги крадуцкого покажут в англии, аналогичный бред из индии здесь. Зато все обсуждают
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20.10.2021 13:10 Відповісти
Світ злетів з катушок. Доказова медицина каже що вакцини спасають життя і якісно її підвищують. вже так 100 років. Але є люди які в дитинстві вакциновані від різних зараз але доказують що вакцини погані. В принципі не скажу за вакцини нового покоління. Але ті що робляться по "класичній" технології - це просто копія того що робить природа але без (в більшості випадків) особливих наслідків для організму. Люди стали вірити паблікам а не науковцям та їх науковим статтям. Мабуть то і є чистка перенаселення. Хто би це не зробив, природа чи самі люди. Виживуть або сильні або розумні.
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20.10.2021 15:50 Відповісти
 
 