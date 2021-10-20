На Одещині до кримінальної відповідальності за корупцію притягують командира мотопіхотного батальйону: його відсторонили від посади і відправили в СІЗО

У справі про вимагання хабарів у військовослужбовців 11-го окремого мотопіхотного батальйону за нарахування виплат, які мали нараховуватися фронтовикам, до кримінальної відповідальності притягують командира цієї військової частини, яка дислокується в Подільську Одеської області.

Як стало відомо виданню "Думская", про підозру підполковнику Анатолію Шевченку оголосили 30 вересня, передає Цензор.НЕТ.

7 жовтня Київський районний суд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу на свободу під заставу 181 тис. 600 грн. 13 жовтня цей же суд відсторонив офіцера від посади.

За даними слідства, командир військової частини, зловживаючи своїм службовим становищем, оформляв своїм підлеглим виплати за безпосередню участь в операції Об'єднаних сил на першій лінії оборони. При цьому, як встановили правоохоронці, деякі з них виконували завдання в тилу і, відповідно, права на таку винагороду не мали.

Як стверджують слідчі, спільником Шевченка був начальник відділу забезпечення охорони державної таємниці, якого затримали в серпні, коли він одержував 5 тисяч гривень неправомірної вигоди від військовослужбовця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано співробітника поліції Київщини, який за 5 тис. дол. відпустив розшукуваного за розбій, - Нацполіція. ФОТО

11-й окремий мотопіхотний батальйон був сформований в 2014 році як батальйон територіальної оборони "Київська Русь". Нині входить до складу 59-ї окремої мотопіхотної бригади і дислокується у Подільську Одеської області.