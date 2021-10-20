Черга з катафалків у київський крематорій сьогодні становить близько двох годин, - "слуга народу" Радуцький

Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький підтримує повторну організацію вакцинації в стінах парламенту для депутатів і співробітників законодавчого органу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дуже велика кількість депутатів, працівників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів не вакциновані до сьогодні, не маючи для цього протипоказань ... Ще раз дуже прошу керівництво дати доручення апарату Верховної Ради знову організувати вакцинацію для бажаючих в приміщеннях Верховної Ради (для працівників апарату, депутатів і працівників секретаріату Верховної Ради. - Ред.), - зазначив парламентарій.

За словами Радуцького, в Україні сьогодні за добу понад 18 тисяч хворих на коронавірус громадян.

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"Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху за кількістю померлих ... черга з катафалків до київського крематорію сьогодні становить близько двох годин", - додав нардеп.