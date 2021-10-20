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Новини Коронавірус і карантин
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Черга з катафалків у київський крематорій сьогодні становить близько двох годин, - "слуга народу" Радуцький

Черга з катафалків у київський крематорій сьогодні становить близько двох годин, -

Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький підтримує повторну організацію вакцинації в стінах парламенту для депутатів і співробітників законодавчого органу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дуже велика кількість депутатів, працівників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів не вакциновані до сьогодні, не маючи для цього протипоказань ... Ще раз дуже прошу керівництво дати доручення апарату Верховної Ради знову організувати вакцинацію для бажаючих в приміщеннях Верховної Ради (для працівників апарату, депутатів і працівників секретаріату Верховної Ради. - Ред.), - зазначив парламентарій.

За словами Радуцького, в Україні сьогодні за добу понад 18 тисяч хворих на коронавірус громадян.

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"Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху за кількістю померлих ... черга з катафалків до київського крематорію сьогодні становить близько двох годин", - додав нардеп.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) крематорій (25)


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Топ коментарі
+17
Терзают смутные сомнения что нам врут о смертности от Ковид, в Киеве официально от него умерло только 29 человек но к крематориям и кладбищам громадные очереди.
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20.10.2021 11:03
+13
хочь паржом.... досміялись... сумно це все, сумно ...
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20.10.2021 11:00
+10
у Латвії при кількості вакцінованих 56% ввели локдаун із комендантським часом
в нас при 15% і чергах до крематорію - всьо харашо
хуже нє будєт!
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20.10.2021 11:10
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Очередь созданна искуственно, также как и "переполненость" ковидных отделений.
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20.10.2021 11:46 Відповісти
Когда об этом говорит свинья Крадуцкий, уже все ясно, что врет как мерен. Рисуют картинки, проплачивают и капают на умы болезных. Не дайте себя одурачить!
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20.10.2021 12:04 Відповісти
Зачем сравнивать "статистики" стран, если это все ковидпропаганда с потолка. Откровенное фуфло, высосанное из пальца для других стран. Морги крадуцкого покажут в англии, аналогичный бред из индии здесь. Зато все обсуждают
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20.10.2021 13:12 Відповісти
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