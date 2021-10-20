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Новини Бюджет-2022 Тіньова економіка
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"Слуга народу" Гетманцев про Держбюджет-2022: Україна виходить із кризи, ми поступово "відбілюємо" економіку

Верховна Рада сьогодні ухвалить у першому читанні проєкт бюджету на наступний рік і доопрацьовуватиме його з Мінфіном.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, проєкт бюджету "принципово не зміниться".

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Гетманцев вважає бюджет на 2022 рік реалістичним.

Політик зазначив, що його дохідна частина значно підвищується за рахунок детінізації економіки та зростання ВВП.

"Це свідчить про те, що, з одного боку, Україна виходить із кризи. З другого, - ми поступово "відбілюємо" економіку", - підкреслив глава фінансового комітету.

Відповідаючи на запитання, чому мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, збільшується лише на 200 гривень, він заявив, що її суттєво підняли минулого року - з 4700 до 6500 гривень.

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"Це та цифра, яку дуже критикував бізнес, але з огляду на соцстандарти ми все одно на це пішли, а в 2022 році ми трохи змістили акценти і реалізовуємо поступове підвищення мінімальної зарплати, з огляду на інфляцію", - додав Гетманцев.

Автор: 

бюджет (3004) ВВП (1374) держбюджет (2410) мінімальна зарплата (305) Гетманцев Данило (896)


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Топ коментарі
+33
В магазин сходи деятель! Мы захадим в Зежопу!!
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20.10.2021 11:12
+23
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20.10.2021 11:20
+22
масло подсолнечное по 60 грвн прекрасно зайтдет тебе в опу!
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20.10.2021 11:15
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В магазин сходи деятель! Мы захадим в Зежопу!!
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20.10.2021 11:12 Відповісти
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20.10.2021 11:20 Відповісти
Те що доходна частина бюджету значно збільшилась це дійсно велика заслуга влади! Тиск на обнальщиків, брудних банкірів та різноманітних махінаторів робить свою справу - бізнес відмовляється від сірих схем та активно виходить з тіні. До того ж потрібно відзначити кредитну підтримку урядом бізнесу, урядові програми кредитування 5-7-9% роблять свою справу, бізнес оживає! Потрібно продовжувати потужно кредитувати економіку дешевими кредитами та далі жорстко боротись з олігархами, криміналом, несплатою податків та чорним налом!
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20.10.2021 11:26 Відповісти
через сфинктер прямо к миндалинам проник! ай да молодец! чемпион!
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20.10.2021 11:40 Відповісти
Пишу це абсолютно відверто. Компанії виходять на білу зарплату і відмовляються від злочинних оборудок - це добре, потрібно посилювати тиск на кримінал та махінаторів і прискорювати вихід всього бізнесу в білу бухгалтерію!
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20.10.2021 11:43 Відповісти
Ты вчера ацетона обнюхался, вот тебя и кумарит
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20.10.2021 11:59 Відповісти
бобер, видихай.
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20.10.2021 12:22 Відповісти
кто вам сходил в голову по большому?
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20.10.2021 12:51 Відповісти
як і Зесцкло покуруєш явно не тютюн
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20.10.2021 14:03 Відповісти
оно ему надо - он в других заведениях питается и живет жизнью другой параллели....
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20.10.2021 11:57 Відповісти
зелені балаболки вже бісять
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20.10.2021 11:13 Відповісти
ці ще недовго - 7 років ...., а потім придумають інших - " слуг слуг ...-народних"....
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20.10.2021 11:59 Відповісти
так красть как слуги еще никто не пробовал.
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20.10.2021 11:13 Відповісти
В офшорах отбеливают,знаем
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20.10.2021 11:14 Відповісти
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20.10.2021 11:17 Відповісти
масло подсолнечное по 60 грвн прекрасно зайтдет тебе в опу!
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20.10.2021 11:15 Відповісти
А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо харашо, всьо харашо-о-о-о...
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20.10.2021 11:16 Відповісти
А Гетманцев не хочет отбелить, прежде всего, себя !?
Пусть всё нальное/левое перепишет с мамы на себя !
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20.10.2021 11:17 Відповісти
Так «вибілюєте», що МВФ вас весь час на «путєна» відсилає...
А за часів «темних» Порошенка та Гонтарєвої МВФ з Україною співпрацював...
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20.10.2021 11:17 Відповісти
Выходить из кризиса по кодлану Коломойского это набираться долгов как Бобик блох а деньги разворовывать. Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
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20.10.2021 11:18 Відповісти
михо балабол
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20.10.2021 11:21 Відповісти
Воруют больше?
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20.10.2021 11:23 Відповісти
здесь просто столько нет
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20.10.2021 11:25 Відповісти
Есть. Украина-богатая страна.
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20.10.2021 11:35 Відповісти
Ідейний натхненник фуйла і пліснявих.

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20.10.2021 11:19 Відповісти
"ето бил талантлівий чєловек!" (с) В.В. *****
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20.10.2021 11:21 Відповісти
враньё
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20.10.2021 11:20 Відповісти
Вы наполняете бюджет за счет введения новых штрафов (налогов) и повышения новых. Для ФОП с доходом в 20т, штраф в 85 т, означает его закрытие. При геноциде граждан малого и среднего достатка зарплаты у Слуг как у звезд Голливуда.
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20.10.2021 11:20 Відповісти
Та не осталось уже реальных фопов, только для обналички - если я не фоп то иштрафов с меня фиг возьмете!
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20.10.2021 13:42 Відповісти
в Украине 2 млн ФОП, но ты не ФОП, я понял
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20.10.2021 18:30 Відповісти
Цей "діяч" не уявляє, що таке 6500 гривень в реальності , тому і "существенно поднялі". А про вихід із кризи це взагалі повний треш!!!
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20.10.2021 11:23 Відповісти
"а в тюрьме сейчас макароны"(с), господин гетьманцев
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20.10.2021 11:24 Відповісти
Гєтманцев і "слуги" - це Україна? 😲
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20.10.2021 11:24 Відповісти
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20.10.2021 11:26 Відповісти
совєцка сатира стала актуальною))

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20.10.2021 11:27 Відповісти
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20.10.2021 11:28 Відповісти
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20.10.2021 11:43 Відповісти
бизнесу писYes, адекваты по возможности уезжают работать в ЕС и далее. стране писYes!
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20.10.2021 11:43 Відповісти
Министерство энергетики во главе с Галущенко фактически сорвало планы КМ Украины по созданию запасов угля для работы ТЭС. Причина банальна - нет денег. Еще более банальная причина банальной причины отсутствия денег - неплатежи со стороны владельцев энергосетей, которым правительство списывает огромные объемы электроэнергии на "потери в энергосетях".. В то же время сняты ограничения на отключения от электроэнергии бытовых потребителей за задолженность по платежам.

После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.
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20.10.2021 11:44 Відповісти
оце бидло не гої повинні знати та розуміти , неофеодали вважають великим досягненням виплачувати напів-рабам еквівалент 150-200 ойро ..... "ее существенно подняли в прошлом году - с 4700 до 6500 гривен."
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20.10.2021 11:55 Відповісти
Он прав относительно здоровья: покойник не может себя плохо чувствовать. Только вот насчет белизны наврал. Он дальтоник.
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20.10.2021 12:09 Відповісти
это известный ваЗЕлиновский Сказочник, внешний долг увеличился на 12 млрд., дырка в бюджете, задолженности по пенсиям и зарплатам, нет ни одной больницы со 100% выплатой надбавок за ковид, не контролируемый рост цен в магазине, создания искусственного дефицита внутреннего рынка(наше подс.масло Чумак в Чехии 45гр 1литр) а у этого очкастого За...та все растет....
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20.10.2021 12:28 Відповісти
Жаль, ок не объяснил, в каком месте, он отбеливает....
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20.10.2021 12:29 Відповісти
хихихихи, когда это уже кончится?!
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20.10.2021 12:59 Відповісти
Слуги Наркомана анус ЗЕ отбеливают.

А экономика Украины по-прежнему в глубокой жопе.

Кстати, а кто же это Украину в глубокий кризис загнал после 2019 года?
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20.10.2021 13:10 Відповісти
Известно кто, - "некоторые влиятельные лица".
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20.10.2021 13:17 Відповісти
Хотя бы "ноги не протянула" от "отбелки".
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20.10.2021 13:14 Відповісти
Точно привезли крутий кокс зеленим. Світа Божого не бачать.
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20.10.2021 13:27 Відповісти
Це що? Зебарани придумали собі оправдання за шута зеленського?
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20.10.2021 14:42 Відповісти
Sorry. На Румынском Belesc это дрочу.
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20.10.2021 14:10 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев ...: Украина выходит из кризиса,....
---------------------------------------------------

Еще один Петросян.
Газа нет даже на обогрев школ и детских садов.
Угля на складах на 4-6 дней.
И это при том, что отопительный сезон еще не начался!
ГТС превращается в металлолом.
Укрзалізниця почти банкрот.
Припортовый закрыт.
ФОПЫ дышат на ладан...
Даже воюющим военнослужащим не выплачиваются выплаты. Только после скандала власть начала шевелиться.
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20.10.2021 14:25 Відповісти
Спокійно Скліфасовський.
Попереду:
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20.10.2021 15:04 Відповісти
ничего не перепутал - точно Украина а не ее "слуги"?
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20.10.2021 14:41 Відповісти
зебіли тому й зебіли, що їм можна сцяти в очі і казати що це нектар небесний
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20.10.2021 14:41 Відповісти
Нелякані ідіоти
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20.10.2021 15:01 Відповісти
гетьманцев брешет, как всегда!
Доходы бюджета поднимутся не за счет детенизации( она выросла на порядок) а за счет ЗАИМСТВОВАНИЙ!
Треть доходов бюджета на будующий год ---это ЗАИМСТВОВАНИЯ!!!!!
Да не у МВФ под 2%, а ОВГЗ под 12%!!!!!
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20.10.2021 23:04 Відповісти
У нас уже сейчас более 90 млрд долларов госдолг (54,49 млрд - внешний, 38 млрд - внутренний). По темпам увеличения госдолга команда Зеленского - вне конкуренции.
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20.10.2021 23:05 Відповісти
 
 