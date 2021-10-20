"Слуга народу" Гетманцев про Держбюджет-2022: Україна виходить із кризи, ми поступово "відбілюємо" економіку
Верховна Рада сьогодні ухвалить у першому читанні проєкт бюджету на наступний рік і доопрацьовуватиме його з Мінфіном.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.
За його словами, проєкт бюджету "принципово не зміниться".
Гетманцев вважає бюджет на 2022 рік реалістичним.
Політик зазначив, що його дохідна частина значно підвищується за рахунок детінізації економіки та зростання ВВП.
"Це свідчить про те, що, з одного боку, Україна виходить із кризи. З другого, - ми поступово "відбілюємо" економіку", - підкреслив глава фінансового комітету.
Відповідаючи на запитання, чому мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, збільшується лише на 200 гривень, він заявив, що її суттєво підняли минулого року - з 4700 до 6500 гривень.
"Це та цифра, яку дуже критикував бізнес, але з огляду на соцстандарти ми все одно на це пішли, а в 2022 році ми трохи змістили акценти і реалізовуємо поступове підвищення мінімальної зарплати, з огляду на інфляцію", - додав Гетманцев.
Будь ласка, зачекайте...
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Пусть всё нальное/левое перепишет с мамы на себя !
А за часів «темних» Порошенка та Гонтарєвої МВФ з Україною співпрацював...
После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.
А экономика Украины по-прежнему в глубокой жопе.
Кстати, а кто же это Украину в глубокий кризис загнал после 2019 года?
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Еще один Петросян.
Газа нет даже на обогрев школ и детских садов.
Угля на складах на 4-6 дней.
И это при том, что отопительный сезон еще не начался!
ГТС превращается в металлолом.
Укрзалізниця почти банкрот.
Припортовый закрыт.
ФОПЫ дышат на ладан...
Даже воюющим военнослужащим не выплачиваются выплаты. Только после скандала власть начала шевелиться.
Попереду:
Доходы бюджета поднимутся не за счет детенизации( она выросла на порядок) а за счет ЗАИМСТВОВАНИЙ!
Треть доходов бюджета на будующий год ---это ЗАИМСТВОВАНИЯ!!!!!
Да не у МВФ под 2%, а ОВГЗ под 12%!!!!!