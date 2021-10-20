"Слуга народу" Гетманцев про Держбюджет-2022: Україна виходить із кризи, ми поступово "відбілюємо" економіку

Верховна Рада сьогодні ухвалить у першому читанні проєкт бюджету на наступний рік і доопрацьовуватиме його з Мінфіном.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, проєкт бюджету "принципово не зміниться".

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Гетманцев вважає бюджет на 2022 рік реалістичним.

Політик зазначив, що його дохідна частина значно підвищується за рахунок детінізації економіки та зростання ВВП.

"Це свідчить про те, що, з одного боку, Україна виходить із кризи. З другого, - ми поступово "відбілюємо" економіку", - підкреслив глава фінансового комітету.

Відповідаючи на запитання, чому мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, збільшується лише на 200 гривень, він заявив, що її суттєво підняли минулого року - з 4700 до 6500 гривень.

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"Це та цифра, яку дуже критикував бізнес, але з огляду на соцстандарти ми все одно на це пішли, а в 2022 році ми трохи змістили акценти і реалізовуємо поступове підвищення мінімальної зарплати, з огляду на інфляцію", - додав Гетманцев.