Уперше з кінця квітня в Києві понад 1 тис. нових випадків COVID-19, за добу померли 29 осіб

За добу в Києві госпіталізували 177 осіб з діагнозом коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу виявили 1023 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього 246 506 від початку пандемії). Востаннє понад 1 тис. захворілих за добу в Києві фіксували наприкінці квітня 2021 року.

Серед захворілих 563 жінки віком від 18 до 95 років, 354 чоловіки віком від 18 до 93 років, 61 дівчинка від 4 місяців до 17 років і 45 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Крім того, за добу померли 29 осіб (всього 5741 летальний випадок). Серед померлих 18 жінок від 53 до 95 років, а також 11 чоловіків від 52 до 86 років.

Водночас 177 осіб були госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а 329 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

262 жителі Києва побороли коронавірус (всього 225 096 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (200), Дніпровському (169) і Дарницькому (168).

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