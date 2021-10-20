Рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%, Разумкова - виріс з 3,1% до 7,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чинний глава держави Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу. За нього готові проголосувати 24,7% респондентів серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Рейтинг кандидатів на виборах президента в першому турі. Відносно найбільшу підтримку має В. Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний Президент отримав би 19,1% серед усіх респондентів, що становить 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці – Ю. Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%. Далі йдуть Ю. Бойко (7,3% і 9,4%), І. Смешко (6% і 7,8%) та Д. Разумков (5,5% і 7,1%)", - йдеться в дослідженні.

Зазначимо, що порівняно з вереснем рейтинг Зеленського впав із 33.3% (серед тих, хто збирається голосувати і визначився) до 24,7% в жовтні, а рейтинг ексспікера Разумкова виріс з 3.1% (серед тих, хто збирається голосувати і визначився ) в травні до 7,1% в жовтні.

"Якщо аналізувати динаміку підтримки кандидатів за останній період, доцільно звернути увагу, що, як і раніше, лідирує В. Зеленський, а друге місце має П. Порошенко, третє – Ю. Тимошенко. Водночас, рейтинг В. Зеленського помітно нижчий порівняно з вересневим опитуванням КМІС, хоча значною мірою це може обумовлювати тим, що у вересні у списку кандидатів не було Д. Разумкова. Хоча навіть якщо порівнювати підтримку В. Зеленського зараз з підтримкою у травні (при більш порівнюваних списках), тоді простежується тенденція до її зниження. Причини такої динаміки можуть бути різними, і це потребує додаткових спеціалізованих досліджень. Утім, можна припускати про певне вичерпання потенціалу рішень РНБО (з точки зору утримання підтримки), і водночас негативний вплив окремих політичних подій ("Вагнергейт", Pandora Papers, відставка Д. Разумкова) разом з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів). При цьому, з травня зросла підтримка Д. Разумкова (хоча доцільно враховувати, що наразі була прикута достатня медійна увага до Д. Разумкова, що могло сприяти росту рейтингу, а надалі важливим є питання його медійної присутності). Підтримка П. Порошенка, Ю. Тимошенко, Ю. Бойка знаходиться на приблизно однаковому рівні, а підтримка І. Смешка дещо знизилася", - пояснили в КМІС роезультати опитування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "СН" - 26,4%, "ЄС" - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 10,3%, "Сила і честь" - 7,7%, - опитування СОЦИСу

Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.