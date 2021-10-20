Рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%, Разумкова - виріс з 3,1% до 7,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Чинний глава держави Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу. За нього готові проголосувати 24,7% респондентів серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Рейтинг кандидатів на виборах президента в першому турі. Відносно найбільшу підтримку має В. Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний Президент отримав би 19,1% серед усіх респондентів, що становить 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці – Ю. Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%. Далі йдуть Ю. Бойко (7,3% і 9,4%), І. Смешко (6% і 7,8%) та Д. Разумков (5,5% і 7,1%)", - йдеться в дослідженні.
Зазначимо, що порівняно з вереснем рейтинг Зеленського впав із 33.3% (серед тих, хто збирається голосувати і визначився) до 24,7% в жовтні, а рейтинг ексспікера Разумкова виріс з 3.1% (серед тих, хто збирається голосувати і визначився ) в травні до 7,1% в жовтні.
"Якщо аналізувати динаміку підтримки кандидатів за останній період, доцільно звернути увагу, що, як і раніше, лідирує В. Зеленський, а друге місце має П. Порошенко, третє – Ю. Тимошенко. Водночас, рейтинг В. Зеленського помітно нижчий порівняно з вересневим опитуванням КМІС, хоча значною мірою це може обумовлювати тим, що у вересні у списку кандидатів не було Д. Разумкова. Хоча навіть якщо порівнювати підтримку В. Зеленського зараз з підтримкою у травні (при більш порівнюваних списках), тоді простежується тенденція до її зниження. Причини такої динаміки можуть бути різними, і це потребує додаткових спеціалізованих досліджень. Утім, можна припускати про певне вичерпання потенціалу рішень РНБО (з точки зору утримання підтримки), і водночас негативний вплив окремих політичних подій ("Вагнергейт", Pandora Papers, відставка Д. Разумкова) разом з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів). При цьому, з травня зросла підтримка Д. Разумкова (хоча доцільно враховувати, що наразі була прикута достатня медійна увага до Д. Разумкова, що могло сприяти росту рейтингу, а надалі важливим є питання його медійної присутності). Підтримка П. Порошенка, Ю. Тимошенко, Ю. Бойка знаходиться на приблизно однаковому рівні, а підтримка І. Смешка дещо знизилася", - пояснили в КМІС роезультати опитування.
Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
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https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.
В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.
Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
А ось ще одне панічне рішення з ОП під'їхало.
Наші джерела стверджують, що Банкова в терміновому порядку замовила опитування в групи «Рейтинг». Його мають опублікувати вже завтра.
Очевидно, якщо замовлення по соціології виконують з сьогодні на завтра - ні про які реальні дослідження не йдеться.
«Рейтинг» за великі гроші домалює цифри, аби хоч трохи збити сьогоднішню істерику Зеленського. Кажуть, у найвеличнішого так підгорало, що з посади політтехнолога ледь не вилетів Подоляк.
Вовка, хоч купляй, хоч не купляй «рейтинги», а українці тебе в Ростов копняками скоро загонять.
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.