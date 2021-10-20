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Новини
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З огляду на проєкт держбюджету на 2022 рік, влада не збирається реформувати "Укрзалізницю", - економіст

З огляду на проєкт держбюджету на 2022 рік, влада не збирається реформувати

У проєкті бюджету-2022 не передбачені кошти на проведення реформи "Укрзалізниці", що свідчить про те, що влада хоче зберегти корупцію на ринку перевезень.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

"Реформу УЗ вони робити не збираються. Це головний показник - тому що в межах реформи, коли відокремлюються вантажні перевезення від пасажирських і ви ліквідуєте перехресне субсидіювання, тоді вам потрібно мати джерело для підтримання і розвитку пасажирських перевезень, не пов’язане з вантажними перевезеннями", - сказав Кушнірук.

Він наголосив: якщо в проєкті бюджету-2022 не закладені кошти на підтримку УЗ, значить змінювати чинну корупційну та вкрай неефективну систему роботи компанії влада не збирається, і збиткові пасажирські перевезення продовжать компенсовувати за рахунок прибуткових вантажних – тобто за рахунок бізнесу, якому вчергове планують підвищити тарифи.

За словами експерта, це своєю чергою призведе до зростання витрат для бізнесу і зниження його конкурентоспроможності – як на внутрішньому, так і на світових ринках.

Раніше ексголова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно порушувати лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в "Укрзалізниці" та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Автор: 

перевезення (1015) Укрзалізниця (6893)


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Топ коментарі
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мамкін бусінка

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20.10.2021 11:58
+1
Никто ее не будет реформировать. Каждый думает пусть это будет головной болью другой власти, не моей. На это придется потратить половину бюджета, а в итоге окажешься виноватым.
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20.10.2021 12:00
+1
да там ребята которые в правлении переседят любого Бубу) вы чего)) их годами не меняют, так что о борьбе с коррупцией будем слышать долго, я правда с улыбкой до ушей
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20.10.2021 13:04
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Просто тварині Ахметов прийдеться платити більше... А він цього не хоче тому і замовляє статті на цензор та інших медіа
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20.10.2021 11:48 Відповісти
Точно, точно, говноексперти пророкують катастрофу, забуваючи що вже заплановано збільшення вантажних тарифів Укрзалізниці як дадуть десятки мільярдів гривень додаткових надходжень за які і буде реформуватись Укрзалізниця! Це такі говноексперти для говноЗМІ, які потім розміщують в себе за гроші це замовне лайно!
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20.10.2021 11:51 Відповісти
вы видимо не имели дела с "УЗ" ваши грузы не задерживали на сутки, двое, трое, а клиенты не в "УЗ" звонят, а вам и говорят, что не заплатят, а вы ФОП, вы мелкий бизнес и потом не вы собираете крохи, чтобы спасти бизнес, после того как ребята в железки подняли тарифы, а работу свою не улучшили!
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20.10.2021 13:06 Відповісти
Ого гений экономики, в "убыточную" нужно вкладывать деньги от этого она перестанет быть убыточной? В нормальном виде она должна приносить прибыль, а не требовать вложения.
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20.10.2021 11:51 Відповісти
мамкін бусінка

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20.10.2021 11:58 Відповісти
Для мамки - бусинка, а для нас - ЗЕлена шмаркля.
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20.10.2021 12:30 Відповісти
Никто ее не будет реформировать. Каждый думает пусть это будет головной болью другой власти, не моей. На это придется потратить половину бюджета, а в итоге окажешься виноватым.
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20.10.2021 12:00 Відповісти
Ура! «Укрзализныця» будет спасена!
Лещенко предлагают вернуть в наблюдательный совет «Укрзализныци».
Его кандидатуру согласовали в Мининфраструктуры ㅡ Шмыгаль

https://hromadske.ua/ru/posts/leshenko-predlagayut-vernut-v-nablyudatelnyj-sovet-ukrzaliznyci-ego-kandidaturu-soglasovali-v-mininfrastruktury-shmygal
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20.10.2021 12:01 Відповісти
Кроме продолжать грабёж, они ничего не собираются.
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20.10.2021 12:14 Відповісти
Так я знаю пешек, которые там работают и их жены, сыновья живут припеваючи и не работают,
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20.10.2021 14:03 Відповісти
А зачем ее реформировать, если она отстегивает бубочке вовремя и столько, что ему хватает.
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20.10.2021 12:29 Відповісти
да там ребята которые в правлении переседят любого Бубу) вы чего)) их годами не меняют, так что о борьбе с коррупцией будем слышать долго, я правда с улыбкой до ушей
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20.10.2021 13:04 Відповісти
Там же ЗЕ-СерЛещ рехвормирует аж пыль идёт за пол лимона
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20.10.2021 13:00 Відповісти
Да, прям видно их работу. Особенно некоторые поезда и рельсы, по которым никак не могут запустить скоростные поезда, как в Европе
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20.10.2021 14:02 Відповісти
что ж там сохранять)) если никакие реформы, а точнее деньги, которые на них выделят потратят на себя любимых)
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20.10.2021 13:02 Відповісти
А навіщо її реформувати? Там же засідає сирьожа Зе-лещенко - він сам все реформує.
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20.10.2021 13:06 Відповісти
У них там все Серы геи и не только в УЗ и правительстве.))) Вот только не пойму одного - все это знают, все об этом говорят, а никто ничего не делает. Всех устраивает 3,14дарасня в стране?
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20.10.2021 20:09 Відповісти
Так они сами смогли бы себя реформировать, если б руководство поменьше воровало
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20.10.2021 14:00 Відповісти
Не реформировать надо, а продавать. Причём за любые деньги
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20.10.2021 16:23 Відповісти
Кто-же дойную корову продавать станет? Они ее сперва домучают до мастита, а потом "дорежут". Так всегда было у тупых хозяйственников. После развала колхозов сколько фермеров расплодилось, по 20 Га земли оттяпали, технии нагребли и где они все? Обосрались, распродались и в города ушились.)))
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20.10.2021 20:06 Відповісти
Если повысить стоимость спиртного, но при этом не повышать зарплату, то папа меньше пить не станет. Станет меньше кушать семья. То-же самое происходит и в УЗ. И расскажите мне еще раз о том, какой милашка-гейСер Лещенко.)))
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20.10.2021 20:03 Відповісти
Да никто Уз не собирается реформировать - вы о чём?!!!!!! Там Лещ только за карманы думает и уже даже за имидж не особо парится
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20.10.2021 20:06 Відповісти
 
 