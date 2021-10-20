З огляду на проєкт держбюджету на 2022 рік, влада не збирається реформувати "Укрзалізницю", - економіст

У проєкті бюджету-2022 не передбачені кошти на проведення реформи "Укрзалізниці", що свідчить про те, що влада хоче зберегти корупцію на ринку перевезень.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

"Реформу УЗ вони робити не збираються. Це головний показник - тому що в межах реформи, коли відокремлюються вантажні перевезення від пасажирських і ви ліквідуєте перехресне субсидіювання, тоді вам потрібно мати джерело для підтримання і розвитку пасажирських перевезень, не пов’язане з вантажними перевезеннями", - сказав Кушнірук.

Він наголосив: якщо в проєкті бюджету-2022 не закладені кошти на підтримку УЗ, значить змінювати чинну корупційну та вкрай неефективну систему роботи компанії влада не збирається, і збиткові пасажирські перевезення продовжать компенсовувати за рахунок прибуткових вантажних – тобто за рахунок бізнесу, якому вчергове планують підвищити тарифи.

За словами експерта, це своєю чергою призведе до зростання витрат для бізнесу і зниження його конкурентоспроможності – як на внутрішньому, так і на світових ринках.

Раніше ексголова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно порушувати лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в "Укрзалізниці" та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.