39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, 24,3% - бачать у цьому перетворення Ради на слухняний інструмент ОП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

44,1% українців байдужі до відставки спікера Дмитра Разумкова, 39,1% - ставляться до неї негативно, 8% - позитивно.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Позитивно ставляться до відставки Д. Разумкова 8% респондентів, негативно - 39,1%. Ще 44,1% респондентів байдужі до цього питання", - йдеться в дослідженні.

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"Більшість респондентів - 57,2% - вважають, що відставка Д. Разумкова нічого не змінить. Водночас 24,3% бачать у цьому перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу Президента, тоді як очікують прискорення реформ у країні - 6,6%", - зазначають автори дослідження.





Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.