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Новини Відставка Разумкова
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39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, 24,3% - бачать у цьому перетворення Ради на слухняний інструмент ОП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, 24,3% - бачать у цьому перетворення Ради на слухняний інструмент ОП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

44,1% українців байдужі до відставки спікера Дмитра Разумкова, 39,1% - ставляться до неї негативно, 8% - позитивно.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Позитивно ставляться до відставки Д. Разумкова 8% респондентів, негативно - 39,1%. Ще 44,1% респондентів байдужі до цього питання", - йдеться в дослідженні.

Також читайте: Рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%, Разумкова - виріс з 3,1% до 7,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Більшість респондентів - 57,2% - вважають, що відставка Д. Разумкова нічого не змінить. Водночас 24,3% бачать у цьому перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу Президента, тоді як очікують прискорення реформ у країні - 6,6%", - зазначають автори дослідження.

39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, 24,3% - бачать у цьому перетворення Ради на слухняний інструмент ОП, - опитування КМІС 01
39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, 24,3% - бачать у цьому перетворення Ради на слухняний інструмент ОП, - опитування КМІС 02 

Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Автор: 

опитування (1963) відставка (1470) КМІС (338) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+14
Лепят из Розумкова новую игрушку для плебса. Старая уже поистрепалась.
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20.10.2021 11:56
+6
"в то время как ожидают ускорения реформ в стране - 6,6% " - это и есть реальный рейтинг Зе
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20.10.2021 11:58
+6
Угу.Осталось только фильму снять про патриота и бессребренника Диму и на следующих выборах 80% голосов обеспечены.
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20.10.2021 12:02
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Лепят из Розумкова новую игрушку для плебса. Старая уже поистрепалась.
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20.10.2021 11:56 Відповісти
Угу.Осталось только фильму снять про патриота и бессребренника Диму и на следующих выборах 80% голосов обеспечены.
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20.10.2021 12:02 Відповісти
Это точно. Как этот молодой регианал развалил рыгов и заставил овоща сбежать вместе со всем своим выводком.
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20.10.2021 12:11 Відповісти
это все цифири на бумаге а в реальности все умножаем на 2 и еще учитывает погрешность которая в реальных цифрах будет больше чем просто1,4%... Революции а у нас будет так это очевидность... обиженные будут требвоать справедливости и мести а виновные соучастники режима будут желать замести следы --а по итогу получим златую середину.... так вот при Революции большой процент мгновенных приростов как противников так и сторонников режима и революции погиб от руки власти человек --считай его семья пополнила ряды революции отобрали капитал или погиб человек от рук восставших- считай прибыло полку контрреволюции и реакционности.. так было и так будет.... и никто.... ни Путин... ни Трамп.... ни Зеленский --не в состоянии отменить высшие Законы развития революций, восстаний, простестов страны и народа страны...
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20.10.2021 13:40 Відповісти
"в то время как ожидают ускорения реформ в стране - 6,6% " - это и есть реальный рейтинг Зе
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20.10.2021 11:58 Відповісти
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20.10.2021 13:11 Відповісти
Сегодня день идиотских опросов?
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20.10.2021 12:04 Відповісти
Типа свежая кровь прибежала рехВОРмы творить Инфляция однако...
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20.10.2021 12:05 Відповісти
Ось вам і рейтинг Бубочки - 8%.
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20.10.2021 12:12 Відповісти
А 60,9 % - относятся положительно!!!!
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20.10.2021 12:23 Відповісти
Откуда цифры?
100% украинцев насрать на разумкова.
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20.10.2021 12:28 Відповісти
Да нафиг нам это Разумков, цифры с воздуха взяты. Это продажная шляпа Ахметова
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20.10.2021 12:40 Відповісти
лупатый - это новая зеплатформа для правильных слуг... дуракам на удивленье
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20.10.2021 12:45 Відповісти
Все эти "социологи" являются одними из структур олигархических группировок. Рисуют числа совместно с заказчиками.

Подобные "социологи" были и при СССР. Они конечно не вели опросы типа "как вы относитесь к Брежневу, к КПСС" и т.п., но все выясняли иными методами.

Те структуры перешли в независимую Украину и выполняют те же функции для хозяев - бывших комуняк. И при этом еще и запудривают людям мозги своими измышлениям.
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20.10.2021 12:48 Відповісти
Разумков это многоходовая комбинация кукловода постепенной замены исчерпывающего себя зеленого на Разумкова. В этой многоходовке используется и "социологи", которые рисуют как надо проекту.
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20.10.2021 12:53 Відповісти
Замінили шило на мило, отак можна і віднестися.
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20.10.2021 12:56 Відповісти
Бенина многоходовая комбинация еще при раскрутке Зеленского на 2019 год наверняка включала, что следующим в президенты будет идти Разумков.

Поэтому пусть Зе не рассказывает, что он еще подумает - идти ли ему на второй срок. В этом, как и во многом другом, думает и решает не он.
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20.10.2021 13:03 Відповісти
Разумков хоть по законам жить пытался а эти хотят по понятиям.
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20.10.2021 14:48 Відповісти
Раньше он был Дебилков а сейчас он стал Разумков
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20.10.2021 13:53 Відповісти
Это будет не столько послушный парламент а скорее "95- Квартал".
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20.10.2021 14:47 Відповісти
 
 