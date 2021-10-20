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Марченко спростував заяви, що в Бюджеті-2022 немає коштів на боротьбу з COVID-19
Міністр фінансів Сергій Марченко називає неправдою інформацію про те, що в проєкті бюджету на наступний рік немає коштів на боротьбу з COVID-19.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у Верховній Раді.
За словами Марченка, на боротьбу з пандемією в програмі медичних гарантій передбачено додатково 22 мільярди гривень. Відповідаючи на запитання нардепа "Батьківщини" Сергія Соболєва, чому проєкт бюджету не передбачає створення антиковідного фонду, міністр заявив: "У проєкті бюджету не передбачається створення різних фондів - ковідних, антиковідних. Тому що за два роки боротьби з пандемією уряд чітко розуміє, які заходи, програми яким чином фінансуються".
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