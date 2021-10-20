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Новини Бюджет-2022
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Марченко спростував заяви, що в Бюджеті-2022 немає коштів на боротьбу з COVID-19

Марченко спростував заяви, що в Бюджеті-2022 немає коштів на боротьбу з COVID-19

Міністр фінансів Сергій Марченко називає неправдою інформацію про те, що в проєкті бюджету на наступний рік немає коштів на боротьбу з COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у Верховній Раді.

За словами Марченка, на боротьбу з пандемією в програмі медичних гарантій передбачено додатково 22 мільярди гривень. Відповідаючи на запитання нардепа "Батьківщини" Сергія Соболєва, чому проєкт бюджету не передбачає створення антиковідного фонду, міністр заявив: "У проєкті бюджету не передбачається створення різних фондів - ковідних, антиковідних. Тому що за два роки боротьби з пандемією уряд чітко розуміє, які заходи, програми яким чином фінансуються".

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Автор: 

бюджет (3004) держбюджет (2410) Марченко Роман (7) коронавірус (19923)


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20.10.2021 12:00 Відповісти
напечатают...
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20.10.2021 12:06 Відповісти
Наглая ложь.Как могли не выделить деньги на борьбу с ковидом,если еще столько неотремонтированных и недостроенных дорог?
Невже ви не розумієте?
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20.10.2021 12:13 Відповісти
 
 