Марченко спростував заяви, що в Бюджеті-2022 немає коштів на боротьбу з COVID-19

Міністр фінансів Сергій Марченко називає неправдою інформацію про те, що в проєкті бюджету на наступний рік немає коштів на боротьбу з COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у Верховній Раді.

За словами Марченка, на боротьбу з пандемією в програмі медичних гарантій передбачено додатково 22 мільярди гривень. Відповідаючи на запитання нардепа "Батьківщини" Сергія Соболєва, чому проєкт бюджету не передбачає створення антиковідного фонду, міністр заявив: "У проєкті бюджету не передбачається створення різних фондів - ковідних, антиковідних. Тому що за два роки боротьби з пандемією уряд чітко розуміє, які заходи, програми яким чином фінансуються".

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