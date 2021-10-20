Від початку доби війська РФ 5 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи заборонені міномети, - Міноборони
Протягом поточної доби, 20 жовтня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 3 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
Так, біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу Красногорівки окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.
У напрямку Золотого-4 найманці застосували міномети калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
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