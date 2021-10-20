Лещенко звинуватив програму "Зворотний відлік" в зангажованості: Не запросили ні "слуг народу", ні представників влади

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко звинуватив команду програми "Зворотний відлік", яка виходить на телеканалі "UA: Перший", у зангажованості, тому що в студії не було представників "Слуги народу" і влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відео.

"Абсолютно зангажована, по-перше. Мова не про якийсь баланс думок, в студії не було жодного представника тієї сили, на адресу якої були всі претензії. Не було ні представника влади, ні "слуг народу", нікого не було. Зате хто був у студії: був журналіст Щербина, це нормально, журналісти можуть ходити без будь-яких квот, це завжди без питань, Гео Лерос є, я не знаю, кого він представляє, який він представляє електорат, які представляє політичні цінності, смисли, кого він представляє або що він транслює. Він поводився в ефірі, ніби хоче, щоб був якийсь срач, лексика срачу, а срачу немає, тому що немає самої дискусії. Він був ключовим гостем. Він типу позафракційний", - заявив Лещенко.

"Був Ярослав Железняк, типу від фракції "Голос". В'ятрович від "Європейської Солідарності". Олексій Гарань - політолог, він досить категоричний, в порошенківській позиції. Навіть по аудіо нікого не було. Не знаю, чи запрошували їх. Якби я був "слугою народу", спікером фракції, якби мені сказали, яких гостей запросили, я б сказав, що не бачу сенсу йти на програму і копатися у відходах", - додав він.

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