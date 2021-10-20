Лещенко звинуватив програму "Зворотний відлік" в зангажованості: Не запросили ні "слуг народу", ні представників влади
Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко звинуватив команду програми "Зворотний відлік", яка виходить на телеканалі "UA: Перший", у зангажованості, тому що в студії не було представників "Слуги народу" і влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відео.
"Абсолютно зангажована, по-перше. Мова не про якийсь баланс думок, в студії не було жодного представника тієї сили, на адресу якої були всі претензії. Не було ні представника влади, ні "слуг народу", нікого не було. Зате хто був у студії: був журналіст Щербина, це нормально, журналісти можуть ходити без будь-яких квот, це завжди без питань, Гео Лерос є, я не знаю, кого він представляє, який він представляє електорат, які представляє політичні цінності, смисли, кого він представляє або що він транслює. Він поводився в ефірі, ніби хоче, щоб був якийсь срач, лексика срачу, а срачу немає, тому що немає самої дискусії. Він був ключовим гостем. Він типу позафракційний", - заявив Лещенко.
"Був Ярослав Железняк, типу від фракції "Голос". В'ятрович від "Європейської Солідарності". Олексій Гарань - політолог, він досить категоричний, в порошенківській позиції. Навіть по аудіо нікого не було. Не знаю, чи запрошували їх. Якби я був "слугою народу", спікером фракції, якби мені сказали, яких гостей запросили, я б сказав, що не бачу сенсу йти на програму і копатися у відходах", - додав він.
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"спаситель отечества... вся надежда на вас, сергей!.. только вы наша надежда" и прочая куйня))
- с доказательствами - все как положено..
https://youtu.be/W4gsGBWjgc4
Железнодорожная шл@ха Офиса Президента.
І я повірю цій журналістці, а не Лещенку.
""Был Ярослав Железняк, типа от фракции "Голос". Вятрович от "Европейской солидарности". Алексей Гарань - политолог, он достаточно категоричен, в порошенковской позиции.
Даже по аудио никого не было. Не знаю, приглашали ли их. Если бы я был "слугой народа", спикером фракции, если бы мне сказали, каких гостей пригласили, я бы сказал, что не вижу смысла идти на программу и копаться в отходах", - добавил он."
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Прямий он по тєлєку рекламує м'яке крісло, для зелених покидьків, а вони не приходять... Бо сцуть... Бо сказати, крім лозунгів та обіцянок нема чого... На третьому році вже тре звітувати та відповідати, за скоєне, а не обіцянки голосити...
и соплеменник Зебила.
Не удивляйтесь.
Ganusіn
@nusss1nn
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https://twitter.com/nusss1nn/status/1450762162255847428 4 ч
Еталон ******* і мерзоти.
Подбор кадров зелеными редкий Арестовича еще в придачу
Народ таких как Лещенко надо банить все ФЕЙСЫ ТВИТЕРЫ ТЕЛЕГРАММ ЧТОБ ТАКОЕ ДЕРЬМО НЕ ВОНЯЛО