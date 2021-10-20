УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10693 відвідувача онлайн
Новини
5 586 47

Лещенко звинуватив програму "Зворотний відлік" в зангажованості: Не запросили ні "слуг народу", ні представників влади

Лещенко звинуватив програму

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко звинуватив команду програми "Зворотний відлік", яка виходить на телеканалі "UA: Перший", у зангажованості, тому що в студії не було представників "Слуги народу" і влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відео.

"Абсолютно зангажована, по-перше. Мова не про якийсь баланс думок, в студії не було жодного представника тієї сили, на адресу якої були всі претензії. Не було ні представника влади, ні "слуг народу", нікого не було. Зате хто був у студії: був журналіст Щербина, це нормально, журналісти можуть ходити без будь-яких квот, це завжди без питань, Гео Лерос є, я не знаю, кого він представляє, який він представляє електорат, які представляє політичні цінності, смисли, кого він представляє або що він транслює. Він поводився в ефірі, ніби хоче, щоб був якийсь срач, лексика срачу, а срачу немає, тому що немає самої дискусії. Він був ключовим гостем. Він типу позафракційний", - заявив Лещенко.

"Був Ярослав Железняк, типу від фракції "Голос". В'ятрович від "Європейської Солідарності". Олексій Гарань - політолог, він досить категоричний, в порошенківській позиції. Навіть по аудіо нікого не було. Не знаю, чи запрошували їх. Якби я був "слугою народу", спікером фракції, якби мені сказали, яких гостей запросили, я б сказав, що не бачу сенсу йти на програму і копатися у відходах", - додав він.

Читайте також: Державний телеканал "Дом" отримав попередження за показ карти з "російським Кримом", - Нацрада з ТРМ

Автор: 

Лещенко Сергій (505) Перший Національний телеканал (14) телебачення (1174) Слуга народу (2816)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
Бородатая девушка что то ещё блеет...***** ублюдочная.
показати весь коментар
20.10.2021 12:11
+30
Лерос называет лещенко железнодорожной шлюхой и ответил в Ютубе уже на этот его бред
- с доказательствами - все как положено..

https://youtu.be/W4gsGBWjgc4

Железнодорожная шл@ха Офиса Президента.
показати весь коментар
20.10.2021 12:15
+25
Бородатое дылдо подрабатывает, как может.
показати весь коментар
20.10.2021 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бородатая девушка что то ещё блеет...***** ублюдочная.
показати весь коментар
20.10.2021 12:11 Відповісти
Не просто -- девушка, а с низкой социальной и политической ответственностью.
показати весь коментар
20.10.2021 12:20 Відповісти
Це вже давно не "дєвушка".😁 Там збите все, що тільки можна і де лише влізло. 😊
показати весь коментар
20.10.2021 12:36 Відповісти
Как говаривал когда-то нынешний президент Украины: "...готовый принять с любой стороны"
показати весь коментар
20.10.2021 12:43 Відповісти
О как Сарьожа перекрасился в реакционных метателей лайна оторвали от миллионных кормушек за разрущшение целой транспортной отрасли и все необъективно Сарьожда вас скоро будут просто убимвать..мсх включи если есть...все к этому катитсья и быстрее чем вы думаететв своей Синагоге....
показати весь коментар
20.10.2021 13:42 Відповісти
у этой бородатой бабы - на канале сотня прикормленных ботов, поющих ему осану))
"спаситель отечества... вся надежда на вас, сергей!.. только вы наша надежда" и прочая куйня))
показати весь коментар
20.10.2021 12:29 Відповісти
Бабки берут верх над принципами...
показати весь коментар
20.10.2021 12:11 Відповісти
А у нього були принципи?
показати весь коментар
20.10.2021 12:19 Відповісти
Бородатое дылдо подрабатывает, как может.
показати весь коментар
20.10.2021 12:11 Відповісти
У слуг є власна шльондра і її звати Сірожа.
показати весь коментар
20.10.2021 12:12 Відповісти
корабельный сосён
показати весь коментар
20.10.2021 12:19 Відповісти
Зато всем понятно, чьи интересы ты отстаиваешь.
показати весь коментар
20.10.2021 12:14 Відповісти
так ось чому у серуні вазу на фотко спалили Він буде піхвшеком вови
показати весь коментар
20.10.2021 12:14 Відповісти
Появился бородатая шлюха Лещенко, сразу наступил срач.
показати весь коментар
20.10.2021 12:14 Відповісти
Лерос называет лещенко железнодорожной шлюхой и ответил в Ютубе уже на этот его бред
- с доказательствами - все как положено..

https://youtu.be/W4gsGBWjgc4

Железнодорожная шл@ха Офиса Президента.
показати весь коментар
20.10.2021 12:15 Відповісти
кто Сірожу обідив???
показати весь коментар
20.10.2021 12:15 Відповісти
гнида
показати весь коментар
20.10.2021 12:16 Відповісти
Безусловно.
показати весь коментар
20.10.2021 12:17 Відповісти
В москву на россію дружину на заробітки відсилати - це не "копатися у відходах"? За зарплату в Укрзалізниці цей "журналіст"скаже все, що скажуть!
показати весь коментар
20.10.2021 12:16 Відповісти
Слова этого "викривача" не стОят и копейки.
показати весь коментар
20.10.2021 12:17 Відповісти
За словами журналістки з UA:Перший, слуг запрошували, але вони не прийшли, бо було запрошено Гео Лероса.
І я повірю цій журналістці, а не Лещенку.
показати весь коментар
20.10.2021 12:17 Відповісти
Не смішіть мої капці. Слуги відмовились іти, бо Лєрос їх би порвав (не фанат Лєроса, проте нехай сливає зегнид).
показати весь коментар
20.10.2021 12:17 Відповісти
"стадія заангажована, бо не було нікого від діючої влади, але якби мене туди запросили, я б туди не пішов" - оце так ******** бородата проститутка на зарплаті в Зеленського (вірніше, в народу, в якого вони крадуть гроші).
показати весь коментар
20.10.2021 12:19 Відповісти
За версією ректального СерЛеща В'ятрович копається у відходах, а сутенери СерЛеща Єрмак, Подоляк свєточі свободи слова.

""Был Ярослав Железняк, типа от фракции "Голос". Вятрович от "Европейской солидарности". Алексей Гарань - политолог, он достаточно категоричен, в порошенковской позиции.

Даже по аудио никого не было. Не знаю, приглашали ли их. Если бы я был "слугой народа", спикером фракции, если бы мне сказали, каких гостей пригласили, я бы сказал, что не вижу смысла идти на программу и копаться в отходах", - добавил он."

Источник:
показати весь коментар
20.10.2021 12:20 Відповісти
А есть люди шо уважают Сирожу и прислушиваются к его ценному мнению?
показати весь коментар
20.10.2021 12:21 Відповісти
А де ця погань бачить цих "слуг" народу....Ми бачимо катів народу, які знущаються над народом тарифами, цінами на продукти, якістю освіти та медицини, своїми га#няними відосіками та суцільною брехнею! Це не "слуги", це сміття ...
показати весь коментар
20.10.2021 12:22 Відповісти
Сірожа , не шевели губами, а то твой рот напоминает влагалище и к тебе уже целая очередь собралась, шалунишка ты такой.
показати весь коментар
20.10.2021 12:24 Відповісти
Наблюдатєльний члєн УЗ)
показати весь коментар
20.10.2021 12:26 Відповісти
Сирожа пусть с женой ездит на вечеринки сексменшинств в мацкву, там пусть себя проявит, а в Украине, как журналист, он ноль.
показати весь коментар
20.10.2021 12:27 Відповісти
не приплітайте сюди сексменшинсва. Бо геї - геями, а Сірожа - *****.
показати весь коментар
20.10.2021 12:35 Відповісти
Наблюдун денег клянчит. Видать, поизносился и столоваться негде.
показати весь коментар
20.10.2021 12:34 Відповісти
Дуже швидкий шлях від Журналіста до гівноїда пройшов Сірожа

показати весь коментар
20.10.2021 12:42 Відповісти
Начебто він завжди був гівноїдом...
показати весь коментар
20.10.2021 12:50 Відповісти
Бородата шльондра...
Прямий он по тєлєку рекламує м'яке крісло, для зелених покидьків, а вони не приходять... Бо сцуть... Бо сказати, крім лозунгів та обіцянок нема чого... На третьому році вже тре звітувати та відповідати, за скоєне, а не обіцянки голосити...
показати весь коментар
20.10.2021 13:01 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 13:12 Відповісти
Сирожа Квартирный - известный медиашлюх
и соплеменник Зебила.
Не удивляйтесь.
показати весь коментар
20.10.2021 13:20 Відповісти
А він впевнений, що "слуг" не запрошували на передачу, це ж просто попередньо з*ясувати, перед тим як кидати лайно на вентилятор.
показати весь коментар
20.10.2021 13:27 Відповісти
Кончита Вурст железнодорожного разлива
показати весь коментар
20.10.2021 13:31 Відповісти
Боже, какое же оно мерзкое и гадостное. Что по внешнему виду, что по содержанию.
показати весь коментар
20.10.2021 13:42 Відповісти
А що зробила ця бородата шмата Лещенко будучи членом правління УЗ? Ви відчули зміни дорогенькі..?
показати весь коментар
20.10.2021 13:56 Відповісти
Скоро нові унітази по 10000 євро за штуку встановлять в потяги і всі відчують зміни
показати весь коментар
21.10.2021 19:40 Відповісти
Кстати, путёвку в жизнь этой шалаве дал Поросёнка, значит он просто обязан начистить рыло этой путинской шлюхе.
показати весь коментар
20.10.2021 14:22 Відповісти
Журналист сверхлегкого поведения.
показати весь коментар
20.10.2021 14:43 Відповісти
Начебто когось цікавить думка цього цінителя фістингу за згодою...
показати весь коментар
20.10.2021 14:47 Відповісти
пиз..т - как дишит, https://youtu.be/S6NaToOmWEA начиная с 2:50
показати весь коментар
20.10.2021 16:31 Відповісти


Ganusіn


@nusss1nn

·
https://twitter.com/nusss1nn/status/1450762162255847428 4 ч



Еталон ******* і мерзоти.
Подбор кадров зелеными редкий Арестовича еще в придачу
Народ таких как Лещенко надо банить все ФЕЙСЫ ТВИТЕРЫ ТЕЛЕГРАММ ЧТОБ ТАКОЕ ДЕРЬМО НЕ ВОНЯЛО
показати весь коментар
20.10.2021 17:37 Відповісти
 
 