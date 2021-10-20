Лещенко захищає ОП і правлячу партію. Піховшек би вами пишався, - ведучий "UA: Перший" Казарін
Телеведучий Павло Казарін прокоментував звинувачення Сергія Лещенка в ангажованості програми "Зворотний відлік".
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Колишній журналіст", який тепер захищає владу від медіа, - це Сергій Лещенко. Сергій записав відео, в якому звинуватив "Зворотний вiдлiк" у тому, що ми не покликали на ефір представників монобільшості. Сергій збрехав. Ми звали "слуг", але вони почали нав'язувати нам свій "стоп-лист". Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на самому початку програми", - розповів Казарін.
За його словами, Лещенко захищає Офіс Президента і правлячу партію.
"Чудова відданість. Піховшек би вами пишався. Сергій, ви сказали, що нашу програму фінансують платники податків. Тільки забули згадати, що це американські платники податків, тому що програма грантова. А от ви як раз живете на наші податки. І тому в мене лише один питання. Вам не соромно?" - підсумував Казарін.
Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.
Пізніше Сергій Лещенко звинуватив програму "Зворотний відлік" в ангажованості.
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«На жаль чи на щастя, і використання офшорів (до 2022 року), і зарплати в конвертах (при виведенні грошей, наприклад, через ФОПів) формально закону відповідають. Тобто до президента нема жодних питань ні з морального, ні з юридичного боку», - зазначив Гетманцев.
Голова комітету обурився, що претензії до президента висловили люди, які самі замішані в офшорних схемах. «Мене вражає, що люди, які все життя використовували офшори, аби красти гроші з бюджету і їх там ховати, пред'являють претензії людині, яка прийшла з бізнесу. Це що секрет, що наш бізнес масово ухиляється через різні конструкції від славнозвісних ФОПів до зарплат у конвертах? Ми всі прийшли з бізнесу. Ти просто не можеш працювати інакше. Ти перед вибором - або ухиляйся, або будь нерентабельним! І ті люди, які загнали країну у такий стан, зараз «тими ж губами» звинувачують колишніх бізнесменів, що припинили займатися бізнесом і прийняли закони, спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування, в тому, що вони діяли так, як всі», - заявив Гетманцев. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/getmancev-zastupivsya-za-zelenskogo-ofshori-i-zarplati-v-konvertah-ce-zakonno-792067.html
Казарин: Порошенко - это, возможно, лучший президент за историю независимости
Казарин, тобой уже гордится Ахметов! Так что про Пиховшека не тебе вещать.
Ах, Моська, знать она сильна, что даёт на слона!