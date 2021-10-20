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Лещенко захищає ОП і правлячу партію. Піховшек би вами пишався, - ведучий "UA: Перший" Казарін

Лещенко захищає ОП і правлячу партію. Піховшек би вами пишався, - ведучий

Телеведучий Павло Казарін прокоментував звинувачення Сергія Лещенка в ангажованості програми "Зворотний відлік".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Колишній журналіст", який тепер захищає владу від медіа, - це Сергій Лещенко. Сергій записав відео, в якому звинуватив "Зворотний вiдлiк" у тому, що ми не покликали на ефір представників монобільшості. Сергій збрехав. Ми звали "слуг", але вони почали нав'язувати нам свій "стоп-лист". Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на самому початку програми", - розповів Казарін.

За його словами, Лещенко захищає Офіс Президента і правлячу партію.

"Чудова відданість. Піховшек би вами пишався. Сергій, ви сказали, що нашу програму фінансують платники податків. Тільки забули згадати, що це американські платники податків, тому що програма грантова. А от ви як раз живете на наші податки. І тому в мене лише один питання. Вам не соромно?" - підсумував Казарін.

Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.

Пізніше Сергій Лещенко звинуватив програму "Зворотний відлік" в ангажованості.

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Автор: 

журналістика (1777) Казарін Павло (7) Лещенко Сергій (505) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+39
наівно питати в лещенка, чи йому не соромно. Ви ще проститутку спитайте, чи їй не соромно на дорозі відсмоктувати.
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20.10.2021 12:25
+26
Ха..Спросили у шлюхи-не стыдно ли ей,что её пользуют все,кто может заплатить.
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20.10.2021 12:39
+23
Нет, ему не стыдно! Ему больно, но приятно
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20.10.2021 12:23
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Нет, ему не стыдно! Ему больно, но приятно
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20.10.2021 12:23 Відповісти
Ха..Спросили у шлюхи-не стыдно ли ей,что её пользуют все,кто может заплатить.
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20.10.2021 12:39 Відповісти
20 баксов - всегда 20 баксов
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20.10.2021 12:40 Відповісти
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20.10.2021 13:41 Відповісти
бывшему грантоеду Лещу обидно стало, что он теперь не на грантах и вот-вот лишится хлебного кресла в Укрзализныце.
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20.10.2021 13:52 Відповісти
Да ладно. Что набросились на честного человека))
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20.10.2021 12:24 Відповісти
Заклевали заслуженного железнодорожника.Ничего святого в людях не осталось.
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20.10.2021 12:42 Відповісти
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20.10.2021 12:49 Відповісти
лЕЩЕНКО - ВІН ТАКИЙ , ПРИНЦИПОВИЙ. ЗАВЖДИ ЗАХИЩАЄ ВЛАДУ, ЯКА ДАЄ ЙОМУ КУСОК ХЛІБА З ЧОРНОЮ ІКРОЮ.
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20.10.2021 12:24 Відповісти
А давайте признаемся, положа руку на сердце, что редко какой человек получая низачто пол-лимона гривен в месяц от власти, нашёл в себе силы обличать эту власть в воровстве. Такие люди были бы в Украине единицы из тысячи. В ЕС таких было бы больше. Но мы же не Европа.
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20.10.2021 12:42 Відповісти
Лещенко, ти?
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20.10.2021 13:04 Відповісти
наівно питати в лещенка, чи йому не соромно. Ви ще проститутку спитайте, чи їй не соромно на дорозі відсмоктувати.
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20.10.2021 12:25 Відповісти
А где бы это чучело лещенко еще бы получал больше чем ангела Меркель? за 1 час работы в день по контракту? А ещё ***** наем моджахед. Светка Залищучка?
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20.10.2021 12:26 Відповісти
Про Пиховшека 5 баллов. Страна опять оказалась заложницей гоп-стоп компании.
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20.10.2021 12:27 Відповісти
Аде цей Пиховщик? Ще не помер?
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20.10.2021 13:03 Відповісти
Та ось він шостий зліва
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20.10.2021 17:33 Відповісти
А ось фото побільше
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20.10.2021 17:33 Відповісти
Там была "святая троица" - Пиховщик, Корчинский и Джангиров. Я хорошо помню их сливной бачок "Проте" на Г+Г при Мертветчуке.
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20.10.2021 13:23 Відповісти
Цей Півкошик і досі отирається,вірніше отирався на медведчуковому телеканалі.
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20.10.2021 13:31 Відповісти
Да вроде и Корч с Джангировым там периодически появлялись.
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20.10.2021 13:48 Відповісти
В тому місці, де в людини совість, у лещенка гаманець! І бити треба по ньому. Реєструємо петицію до президента про його зняття з посади у наглядовій раді в Уукрзалізниці.
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20.10.2021 12:30 Відповісти

до-до) - петиція поможе. Завжди помагала)
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20.10.2021 13:16 Відповісти
Только петицию надо писать на мягкой бумаге.
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20.10.2021 13:47 Відповісти
То еще та шлюха.кто крмит за того и топит зря его за квартиру не закрыли
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20.10.2021 12:31 Відповісти
Йому дуже соромно. Він просто ридає вночі (в одній з 10 квартир).
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20.10.2021 12:37 Відповісти
Серожине пірожине
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20.10.2021 12:38 Відповісти
панімаєте лучше бить Зе га..сєком но зарплате в уз, чєм просто га...сєком
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20.10.2021 12:41 Відповісти
Використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону. Тому немає підстав дорікати президенту Володимиру Зеленському. Так голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Главкому» прокоментував нещодавню історію з офшорами, в якій виявився замішаний Зеленський.

«На жаль чи на щастя, і використання офшорів (до 2022 року), і зарплати в конвертах (при виведенні грошей, наприклад, через ФОПів) формально закону відповідають. Тобто до президента нема жодних питань ні з морального, ні з юридичного боку», - зазначив Гетманцев.

Голова комітету обурився, що претензії до президента висловили люди, які самі замішані в офшорних схемах. «Мене вражає, що люди, які все життя використовували офшори, аби красти гроші з бюджету і їх там ховати, пред'являють претензії людині, яка прийшла з бізнесу. Це що секрет, що наш бізнес масово ухиляється через різні конструкції від славнозвісних ФОПів до зарплат у конвертах? Ми всі прийшли з бізнесу. Ти просто не можеш працювати інакше. Ти перед вибором - або ухиляйся, або будь нерентабельним! І ті люди, які загнали країну у такий стан, зараз «тими ж губами» звинувачують колишніх бізнесменів, що припинили займатися бізнесом і прийняли закони, спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування, в тому, що вони діяли так, як всі», - заявив Гетманцев. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/getmancev-zastupivsya-za-zelenskogo-ofshori-i-zarplati-v-konvertah-ce-zakonno-792067.html
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20.10.2021 12:47 Відповісти
Лещенко за деньги кучу говна скушает. Редкое животное...
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20.10.2021 12:50 Відповісти
Печально только, что деньги ему дают с наших налогов...
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20.10.2021 12:51 Відповісти
Лещенку хочеться і далі їздити зі своею жінкою по Світі, добре їсти, мяко спати. А на це потрібні гроші.
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20.10.2021 13:01 Відповісти
Павел, крымчанин. Знает чем заканчивается ограничение свободы слова. Заканчивается оккупацией территории, и Павел видел это собственными глазами. Спасибо, Павел, что не предаёшь свою профессию.
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20.10.2021 13:04 Відповісти
Павел - красавчик. В дороге часто слушаю его на радио NV.
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20.10.2021 13:16 Відповісти
уті-путі який незаангажований журналізд)))) Бгггг
Казарин: Порошенко - это, возможно, лучший президент за историю независимости
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20.10.2021 13:42 Відповісти
Лещенку, соромно. Думаю бородата курва вже давно втратила сором...
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20.10.2021 13:54 Відповісти
Какой "бывший", если Лещенко делает авторские программы на 24, пищит статьи в Киев Пост и т.д.? И публики у Лещенко в разы больше, чем у этого "видлыка".
Казарин, тобой уже гордится Ахметов! Так что про Пиховшека не тебе вещать.
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20.10.2021 14:52 Відповісти
Стыд и совесть там и рядом не лежали. За большое бабло "всегда готов!".
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20.10.2021 15:30 Відповісти
Титул повії лишиться за Лєщенком назавжди.
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20.10.2021 15:34 Відповісти
А-ха-ха! смотрю статистику просмотров Зворотнього видлику в Ютубе- АЖ 2.7 тыс просмотров за сутки. А у "бывшего журналиста"" Лещенко только его последний домашний стрим (не говоря уже об авторских передачах на 24 канале) набрал 32 тыс за 15 часов!
Ах, Моська, знать она сильна, что даёт на слона!
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20.10.2021 15:51 Відповісти
Лєщенко рідкісна ***** з язиком у сідницях Зеленського і Подоляка. І це знають усі.
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20.10.2021 16:13 Відповісти
Треба ж якось у наглядовій раді УЗ залишитись, щоб сотні тисяч зряплатні отримувати. І справа навіть не у тому, що він критикував Порошенка (було за що), а у продажності натури - гівно, а не людина
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20.10.2021 18:19 Відповісти
 
 