Лещенко захищає ОП і правлячу партію. Піховшек би вами пишався, - ведучий "UA: Перший" Казарін

Телеведучий Павло Казарін прокоментував звинувачення Сергія Лещенка в ангажованості програми "Зворотний відлік".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Колишній журналіст", який тепер захищає владу від медіа, - це Сергій Лещенко. Сергій записав відео, в якому звинуватив "Зворотний вiдлiк" у тому, що ми не покликали на ефір представників монобільшості. Сергій збрехав. Ми звали "слуг", але вони почали нав'язувати нам свій "стоп-лист". Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на самому початку програми", - розповів Казарін.

За його словами, Лещенко захищає Офіс Президента і правлячу партію.

"Чудова відданість. Піховшек би вами пишався. Сергій, ви сказали, що нашу програму фінансують платники податків. Тільки забули згадати, що це американські платники податків, тому що програма грантова. А от ви як раз живете на наші податки. І тому в мене лише один питання. Вам не соромно?" - підсумував Казарін.

Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.

Пізніше Сергій Лещенко звинуватив програму "Зворотний відлік" в ангажованості.

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